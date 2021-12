BKW-Chefin Suzanne Thoma plädiert für den Bau eines Gaskraftwerks

Interview BKW-Chefin findet einen Stromausfall unwahrscheinlich, aber: «Es ist ein giftiger Cocktail, der sich zusammenbraut» Suzanne Thoma, Chefin des Berner Energieversorgers BKW, plädiert im Interview dafür, möglichst bald ein Gaskraftwerk als Reserve aufzubauen. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

BKW-Chefin Suzanne Thoma. Sandra Ardizzone / WIR

Suzanne Thoma hat die BKW in den vergangenen neun Jahren radikal umgebaut: von einem bernischen Stromproduzenten zu einem international tätigen Energie- und Infrastrukturdienstleister. In dieser Zeit hat sich der Börsenkurs vervierfacht, die Zahl der Mitarbeitenden auf knapp 11’000 mehr als verdreifacht. Letzteres vor allem dank ihrer umstrittenen «Hunterstrategie»: Nicht weniger als 130 Ingenieur- und Gebäudetechnikfirmen hat sie im In- und Ausland zusammengekauft. Kurz vor Ihrem Abgang zu Sulzer hat sie mit der Übernahme einer IT-Firma wieder zugeschlagen.

Nun steigt also die BKW auch noch ins IT-Geschäft ein. Ist das Ihr Abschiedsgeschenk an all Ihre Kritiker, die Ihnen die Expansionsstrategie verbieten wollten?

Es ist eine logische Weiterentwicklung unseres Geschäfts. Die IT durchdringt alle Lebensbereiche, und auch in unseren Geschäftsfeldern wird sie immer wichtiger – sei es bei der Gebäudetechnik oder bei der Infrastruktur.

Haben Sie keine bösen Telefonanrufe erhalten? Schliesslich funktioniert der IT-Markt auch ohne Konkurrenz durch die staatlich kontrollierte BKW …

Ach, diese Kritik. Es ist schon etwas ermüdend, dass wir immer auf die gleiche Kritik antworten müssen. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben – und darüber könnte man sich auch einmal einfach nur freuen.

Als Sie vor neun Jahre den BKW-Chefposten übernahmen, stand die Strombranche als Folge der Fukushima-Katastrophe unter Schock, die Preise waren im Keller, die Rentabilität ebenfalls.

Zeitenwende in der Energiepolitik: Die Nuklearkatastrophe in Fukushima. Keystone

Uns war damals sofort klar: Wir müssen handeln, sonst hat die BKW nicht wirklich eine Zukunft. Wir wollten das Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen. Subventionen anzufordern oder den Aktionären keine Dividende mehr auszuzahlen, war für uns keine Option.

Hatten Sie beim Start einen fixfertigen Plan?

Nein, wir hatten noch keinen detaillierten Plan. Wir haben die Märkte analysiert, unsere Chancen und Risiken abgewogen. Der Weg entsteht, wenn man ihn geht. Zuerst galt es, die BKW sicherer und resilienter zu machen, um sie dann in einem nächsten Schritt weiterzuentwickeln. Um eine gewisse ökonomische Stabilität zu erlangen, mussten wir ein drittes Standbein aufbauen, in einem Bereich, der nahe beim Kerngeschäft liegt. Und wir mussten auch das Energiegeschäft erneuern: Das alte Geschäftsmodell mit der Produktion von möglichst vielen Kilowattstunden ist Geschichte. Heute geht es um Flexibilität. Man muss den Strom anbieten können, wenn es ihn braucht.

War es für den Umbau ein Vorteil, dass die BKW im Mehrheitsbesitz des Kantons Bern ist?

Ein starker und langfristig orientierter Aktionär ist ein Vorteil für jedes Unternehmen. Und mit dem Kanton Bern hat die BKW einen solchen Aktionär.

BKW-Chefin Suzanne Thoma am Hauptsitz in Bern. Fotografiert am 21. Dezember 2021. Sandra Ardizzone / WIR

Wie nimmt man die Mitarbeitenden in einem solchen Transformationsprozess mit?

Das war vor allem am Anfang eine grosse Herausforderung. Natürlich waren nicht alle begeistert. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es aus der BKW heraus scheinbar fast täglich Anrufe und Briefe an die Berner Medien gab. Aber es gab von Anfang an auch viele Mitarbeitende, die verstanden haben, was wir wollten. Und auf diese habe ich mich konzentriert, das waren meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Es hat sicher drei Jahre gebraucht, bis eine grosse Mehrheit erkannt hat, dass wir einen guten Weg eingeschlagen hatten. Alle gewinnt man nie.

Ein paar sind auch gegangen – oder mussten gehen.

Das ist so. Es ist aber auch für niemanden sinnvoll, in einem Unternehmen zu arbeiten, mit dem er oder sie sich nicht identifizieren kann.

Sind Sie eine strenge Chefin?

Ja und nein. Vom Wesen her bin ich nicht streng, jedenfalls sehe ich mich nicht so. Ich mache klare Vorgaben, gebe aber den Mitarbeitenden viele Freiheiten, diese umzusetzen. Es führen viele Wege nach Rom. Aber die gesteckten Ziele kann man nicht einfach ändern, nur weil sie einem nicht passen. Man kann darüber diskutieren, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.

Wie hat sich die Firmenkultur verändert?

Wir sind viel unternehmerischer geworden. Das bedingt aber auch ein gewisses Mass an Freiheit und Eigenverantwortung für alle. Die Menschen sollen das Potenzial, das in ihnen steckt, verwirklichen können. Das ist ein wichtiges Element meiner Führungsphilosophie. Das nützt dem Unternehmen und den Mitarbeitenden. Früher war die Organisation darauf getrimmt, Fehler zu vermeiden und keine Kompetenzen zu überschreiten. Es gab Berge von «Weisungen». Diese haben wir radikal abgebaut.

Das klingt militärisch. War es eigentlich als Frau schwieriger diesen Transformationsprozess durchzusetzen?

Ich weiss es nicht, ich habe keinen Vergleich. Ich hatte als Frau sicher Nachteile, aber auch Vorteile. Ich denke, wenn man mal CEO ist, spielt das keine Rolle mehr. Jedenfalls dann nicht mehr, wenn man einen Leistungsausweis erbracht hat.

Sie haben zuvor die Nullfehlerhysterie kritisiert. Darf man denn unter Ihnen auch Fehler machen?

Ja, wenn man bereit ist, daraus zu lernen. Die BKW-Firmenkultur war stark geprägt durch den Betrieb eines Kernkraftwerks. Da darf es absolut keine Fehler geben, jede Vorschrift muss strikt befolgt werden, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Und das ist bei Sicherheitsfragen noch heute so. In anderen Bereichen aber müssen wir eine unternehmerische Fehlerkultur leben.

Haben Sie bei Ihrer Firmen-Einkaufstour keine Fehler gemacht?

Nein, nicht wirklich. Aber wir waren auch sehr vorsichtig. Wir haben zu Beginn nur kleine Unternehmen gekauft, um zu lernen und um die Umsetzung der neuen Strategie oder gar die BKW selbst nie zu gefährden. Aber wieso sprechen wir immer nur über das Dienstleistungsgeschäft? Die grösste Herausforderung ist das Energiegeschäft. Dieses unterliegt derzeit Verwerfungen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Zur Illustration: Der Preis für eine Megawattstunde beträgt derzeit bis zu 3000 Euro. In den Tiefpreisjahren lag er auch mal bei 25 Euro.

Trotz aller Volatilität: Die Energiepreise sind gestiegen, damit sollten auch die BKW-Margen steigen.

Für die nächsten fünf bis sechs Jahre sollten wir von den steigenden Strompreisen profitieren können. Wir haben grundsätzlich Rückenwind, aber die momentane Versorgungssituation in Europa führt zu heftigen Turbulenzen.

Werden Sie nun mehr in die Stromproduktion investieren?

Offene Frage: Lohnen sich die Investitionen in die Wasserkraft noch, wie etwa hier am Triftgletscher Gletscher. zvg/KWO

Das ist in der Schweiz angesichts des Widerstands nicht so einfach. Aber selbst wenn wir bauen dürften: Wenn wir investieren, investieren wir insgesamt Milliarden für Jahrzehnte. Bei Wind reden wir im besten Fall von Investitionsperioden von 15 bis 20 Jahren, bei einem neuen Wasserkraftwerk sind es schon 40 bis 80 Jahre. Da muss man Risiko- und Rentabilitätsüberlegungen anstellen. Und da muss ich leider sagen, dass die Unsicherheit überwiegt. Zum einen ist da die politische Meinung: Die Einschätzung, was gut ist und was nicht, ist nicht sehr stabil – und könnte sich in den nächsten Jahrzehnten noch ein paarmal ändern. Zum anderen wissen wir nicht, was es für neue Technologien in 30 oder 40 Jahren gibt. Gut möglich, dass dann die Wasserkraftwerke plötzlich obsolet werden.

Als wie realistisch erachten Sie die Gefahr eines Blackouts?

Ein totaler Blackout ist unwahrscheinlich, aber es ist schon ein giftiger Cocktail, der sich da zusammenbraut. Wir haben in Europa ein System unter Stress: Auf der einen Seite werden massiv Kapazitäten vom Netz genommen, indem nach und nach Kernkraft- und Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, auf der anderen Seite nimmt der Konsum durch die Elektrifizierung massiv zu. Die ungeklärte Situation mit der EU macht die Sache für die Schweiz nicht einfacher. Gibt es zusätzlich noch Gaslieferengpässe wie jetzt gerade, gerät das System aus dem Gleichgewicht. Derzeit können wir das mit den enormen Preisaufschlägen auffangen, aber es braucht nicht viel, und dann droht im Winter die zwar nicht sehr wahrscheinliche, aber doch mögliche Konstellation, dass wir Lasten abwerfen müssen.

Was heisst das konkret? Die BKW würde dann der energieintensiven Industrie den Strom abstellen?

Zum Beispiel. Aber das würden nicht wir entscheiden, sondern das muss dann der Bund bestimmen. Es wäre sicher schlau, bald einmal eine Kapazitätsreserve aufzubauen.

Ein Gaskraftwerk?

Ja. Wir haben schon 2016 den Vorschlag eingebracht, dass die Schweiz zur Absicherung eine Reserve-Stromproduktionskapazität aufbauen sollte, die man im besten Fall nie braucht. Deshalb sehe ich hier auch kein Problem wegen des CO 2 . Es wäre eine Art Rückversicherung und würde ja nur im Notfall aufgeschaltet. Selbstverständlich müsste der Betreiber durch eine Art Versicherungsprämie für den Bau- und die Instandhaltung entschädigt werden.

Nun verlassen Sie die BKW, um bei Sulzer das Verwaltungsratspräsidium zu übernehmen. Haben Sie genug vom Energiegeschäft?

Nein. Die BKW ist ein tolles Unternehmen, es ist deshalb schon etwas Wehmut dabei. Aber es ist der richtige Moment. Ich werde die operative Arbeit sicher vermissen, aber strategische Fragen sind ja auch interessant.

Schaffen Sie denn das? Sich auf die strategischen Fragen zu beschränken und Ihren CEO arbeiten zu lassen, ohne ihm dreinzureden?

(lacht)

Ich kenne ja die andere Seite. Ich weiss dann schon, wo die Grenzen sind. Aber am Ende zählt das Resultat, es geht nicht um Egos, sondern um das Unternehmen.

Den bisherigen Sulzer-Chef haben Sie aber schon mal vertrieben.

Ich bin noch nicht Sulzer-Präsidentin. Vielleicht hatte er seinen Abgang schon von langer Hand geplant.

Grösster Aktionär von Sulzer ist der russische Investor Viktor Vekselberg. Sie sollen sich mit ihm ja gut verstehen, war zu lesen.

Grösster Aktionär bei Sulzer: Viktor Vekselberg. Artyom Geodakyan / TASS

Ich kenne ihn gar nicht so gut! Er wollte jemanden für das Verwaltungsratspräsidium mit einem industriellen Leistungsausweis. Deshalb hat er sich für meine Kandidatur ausgesprochen.

Und Sie haben keine Bedenken?

Vekselberg ist ein langfristig orientierter, industrieller Investor, der seinen Unternehmen auch in schwierigen Situationen die Treue gehalten hat. Das ist für mich eine gute Basis, um zu Sulzer zu gehen, um dieses Unternehmen weiterzuentwickeln, um es auf einen Wachstumskurs zurückzuführen und auch um zusammen mit dem Verwaltungsrat die notwendigen strategischen Weichenstellungen vorzunehmen. Die Schweiz darf sich nicht deindustrialisieren. Das wäre nicht gut für dieses Land. Und wenn ich hier einen Beitrag leisten kann, dann freut mich das.

Suzanne Thoma Die Umbauerin Die promovierte Chemieingenieurin Suzanne Thoma (59) kommt nach Stationen bei Ciba, Rolic und der Weidmann-Gruppe 2010 zur BKW, wo sie zuerst die Netzdivision leitet, bevor sie 2013 den Chefposten übernimmt – und die Firma radikal umbaut sowie das AKW Mühleberg stilllegt. Im ersten Halbjahr 2022 verlässt sie die BKW, um das Präsidium bei Sulzer zu übernehmen. Thoma, die immer zu 100 Prozent arbeitete, lebt in einer Partnerschaft und hat zwei erwachsene Töchter. (fv)

