Interview CKW-Chef Martin Schwab kontert Kritik: «Es wird weitere Übernahmen geben» Im Interview rechtfertigt CKW-CEO Martin Schwab die Expansionsstrategie des Zentralschweizer Energiekonzerns im Bereich Gebäudetechnik. Eine Aufteilung mache keinen Sinn. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

CKW-Chef Martin Schwab am Sitz des Unternehmens in Emmen. Bild: Pius Amrein (8. Februar 2022)

Seit Monaten steht die CKW im Visier von Politik und Gewerbe, weil sie mehrere Unternehmen aus dem Bereich Gebäudetechnik übernommen hat. Haben Sie Verständnis für die Kritik?

Martin Schwab: Ich verstehe, dass man als kleines Unternehmen im Bereich Gebäude­technik es nicht gern sieht, wenn grosse Unternehmen wie die CKW in der Branche aktiv sind. Aber so funktioniert nun mal die Marktwirtschaft. Es ist nachvollziehbar, dass die schiere Grösse eines Unternehmens bei Projekten oder auch bei Übernahmen hilfreich ist. Das ist bei der CKW genau gleich wie bei unseren anderen grossen Mitbewerbern.

Kern der Kritik ist nicht die Grösse der CKW, sondern der staatliche Hintergrund. Die CKW gehört zu 81 Prozent dem Stromkonzern Axpo, der wiederum den Nordostschweizer Kantonen gehört. 10 Prozent der CKW-Anteile hält der Kanton Luzern. Sollen staatlich kontrollierte Unternehmen in der Privatwirtschaft aktiv sein?

Ja, sie dürfen das, so sieht es das Gesetz vor. Wir gehören zwar direkt und indirekt mehreren Kantonen, aber wir sind privatwirtschaftlich als Aktiengesellschaft organisiert. Unsere ­Aktionäre erwarten von uns eine vernünftige Umsatz- und Gewinnentwicklung. Wir haben einen regulierten Bereich, das Netz- und Stromgeschäft, der knapp die Hälfte unseres Umsatzes ausmacht. Und einen grösseren Marktbereich, zu dem die Gebäudetechnik gehört. Das war übrigens schon bei der Gründung der CKW vor über 125 Jahren so. Nur ist der Bereich Gebäudetechnik in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Mittlerweile machen wir in diesem Segment rund 20 Prozent des Gesamtumsatzes. Verständlich, dass dieses Wachstum nicht allen passt.

Wie viele Unternehmen aus dem Bereich Gebäudetechnik hat die CKW in den letzten Jahren übernommen?

Es waren rund ein halbes Dutzend in den letzten fünf Jahren. In den meisten Fällen waren es Nachfolgeregelungen. Und es waren übrigens vorwiegend Übernahmen ausserhalb unseres Versorgungsgebietes. Das Luzerner Gewerbe wird also nicht stärker konkurrenziert als früher.

Wird es in diesem Tempo weitergehen?

Wir haben den strategischen Fokus, mit dem Bereich Gebäudetechnik die ganze Deutschschweiz abzudecken. Wachstum sehen wir insbesondere im boomenden Solarbereich, aber auch im Bereich der Elektro­ladestationen und bei der ­Dekarbonisierung von Öl­heizungen hin zu Wärmepumpen. Da dies ein sehr regionales Geschäft ist, wollen wir ein Netz über die ganze Deutschschweiz spannen. Es wird weitere Übernahmen geben, wenn sie für uns Sinn machen.

Zur Person Martin Schwab (55) ist seit April 2018 Chef des Zentralschweizer Energiedienstleisters CKW. Zuvor war der Berner Finanzchef bei der CKW-Muttergesellschaft Axpo.

Kritiker monieren, der Monopolteil sei vom Marktbereich gar nicht zu trennen. Beide Segmente benutzen die gleichen Räumlichkeiten, teilen sich das Personalwesen, die Informatik und so weiter. Wie gewährleisten Sie die Trennung?

Wir wenden die sogenannte ­regulatorische Buchhaltung an. Das regulierte Geschäft, das gemeinhin als Monopol­geschäft bezeichnet wird, läuft unter der CKW AG. Die meisten Dienstleistungen am Markt sind in unserer Tochtergesellschaft CKW Conex AG gebündelt. Die beiden Bereiche sind dadurch klar getrennt. Die ­Eidgenössische Elektrizitäts­kommission ElCom kann dies jederzeit überprüfen und hat dies auch schon getan.

Was ist, wenn die CKW potenzielle Kunden aus dem Bereich Gebäudetechnik anschreibt? Kommen diese Adressen in so einem Fall aus dem Monopolbereich?

Nein, das dürfen wir nicht und das machen wir auch nicht. Adressen für Mailings im Marktsegment kommen aus dem ­Bestand der CKW Conex AG. Es besteht diesbezüglich kein ­Informationsaustausch mit der CKW AG.

Potenzielle Kunden, welche solche CKW-Briefe bekommen, sehen aber vor allem das CKW-Logo, das staatliche Seriosität vermittelt. Eine solche Werbewirkung hat die private Konkurrenz nicht.

Ja, das ist so. Die traditions­reiche Marke CKW hilft im Marktsegment, das lässt sich nicht abstreiten.

Ein weiterer Punkt betrifft die Preise. Dank staatlicher Marktmacht könne die CKW tiefere Preise offerieren, heisst es.

Wir können sicher attraktiv ­offerieren, weil wir eine gewisse Grösse haben und professionell aufgestellt sind. Aber wir «kaufen» keine Projekte, führen also keine Projekte mit Verlust durch. Im Bereich Gebäudetechnik legen wir seit Jahren sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zu. Würden wir Projekte stemmen, die nicht profitabel wären, nur um ­dadurch Marktanteile zu gewinnen, würde man das in den ­Büchern sehen. Zudem macht es betriebswirtschaftlich absolut keinen Sinn.

Kritiker sagen zudem, dass die CKW das Geld, das sie im Monopolbereich verdient, für Zukäufe in der Gebäudetechnik verwendet. Das sei eine Marktverzerrung.

Die CKW Conex AG ist zwar eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CKW AG, doch sie finanziert sich selber und ist sowohl aktienrechtlich als auch steuerrechtlich autonom. Die erwähnten Zukäufe laufen über die CKW Conex AG. Seit ich CEO bin, hat die CKW AG kein einziges Unternehmen gekauft.

Die CKW Conex AG hat aber auch schon Darlehen von der CKW AG erhalten. Damit fliesst ja trotzdem Geld vom Monopolbereich in die Gebäudetechnik?

Die CKW Conex AG finanziert ihre Investitionen selbst, durch Eigen- wie auch Fremdkapital. Die Kapitalbeschaffung kann statt bei einer Bank bei der CKW AG erfolgen. Die Konditionen müssen einem Markt­vergleich standhalten.

Wären Sie bereit, den ­Gebäudetechnikbereich komplett abzutrennen?

Das ist letztlich eine Frage, die unsere Aktionäre entscheiden müssen. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. In der Gebäudetechnik können wir Wachstum generieren. Im regulierten Bereich sind die Möglichkeiten hingegen eingeschränkt. Aktuell sind die Strompreise hoch, aber wenn sie tief sind, hilft uns die Gebäudetechnik, die Verluste aus dem Kerngeschäft aufzufangen. In Bern gab es kürzlich eine politische Forderung nach einer Aufteilung der BKW. Die Politik kam aber zum Schluss, dass eine Zerschlagung keinen Sinn macht. Das sehe ich auch so. Eher sollte nach dem Grosskundenbereich auch im Privatkundenbereich die Strom­liberalisierung vorangetrieben werden. Aber das ist eine politische Frage. Leider sieht es derzeit nicht so aus, als würde der Privatkundenbereich schnell liberalisiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen