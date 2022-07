Ökonom Bruno S. Frey über Ukraine-Krieg und Übertourismus

Interview «Coca-Cola, Swatch und Co. hätten sich nicht aus Russland zurückziehen sollen»: Glücksforscher über westliche Sanktionen, Solidarität – und Übertourismus Der Ökonom und Glücksforscher Bruno S. Frey plädiert im Umgang mit Russland für Offenheit statt Abschottung. Ein Gespräch über Krieg, Glück und Probleme, die das neu erwachte Reisefieber mit sich bringt. Interview: Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich halte die Menschen für klug und anpassungsfähig.» Bruno S. Frey im Sitzungszimmer seines Instituts Crema im Zürcher Seefeld. Valentin Hehli (Zürich, 18. Juli 2022)

Einen detaillierten Fragenkatalog hat Bruno S. Frey, anders als die meisten Interviewpartner es tun, im Vorfeld des Gesprächs nicht verlangt. Kaum begrüsst er uns in seinem Institut im Zürcher Seefeld, redet er unbekümmert drauflos und sprüht dabei vor unkonventionellen Ideen.

Sie sind vor allem als Glücksforscher bekannt. Glück hängt Ihnen zufolge massgebend von Wohlstand ab. Werden Menschen in der Schweiz – wegen höherer Preisen, Nebenkosten und Prämien – bald unglücklicher?

Bruno S. Frey: Ich glaube schon. Der Preisanstieg wird massiv sein. Pro Haushalt könnten es mehrere hundert Franken sein, was ärmere Gesellschaftsschichten natürlich stärker belasten und unglücklicher machen wird. Die am stärksten Betroffenen sollten darum einen staatlichen Zustupf erhalten. Das halte ich für besser, als die Energiepreise künstlich zu senken. Denn es drohen Versorgungsengpässe, wir müssen sorgfältiger mit der Energie umgehen. Generell brennt noch immer viel zu viel Licht, und es wird viel zu stark geheizt.

Sie rufen zum Energiesparen auf. Anders als in Deutschland hat es in der Schweiz noch keinen offiziellen Spar-Appell gegeben, von ein paar Spar-Tipps einmal abgesehen. Was, wenn das nicht reicht?

Ich halte die Menschen für klug und anpassungsfähig. Sie sollen selbst entscheiden können, wie viel Strom sie verbrauchen. Spüren sie die Teuerung plötzlich im eigenen Portemonnaie, werden sie reagieren.

Bis sie dies merken, könnte es zu spät und der Strom knapp sein. Dann träte der Notfallplan des Bundes ein, der etwa die Benutzung von Klimaanlagen und Aufzügen verbieten und Stromunterbrüche anordnen könnte.

Einen Plan für den absoluten Notfall zu haben, ist an sich nicht schlecht. Grundsätzlich bin ich aber gegen Regulierungen. Dass ein Bürokrat entscheiden könnte, ob nun eine Firma weiterproduzieren kann oder welche Wohnungen weiterbeheizt werden, finde ich absurd. Das würde nur weitere Probleme mit sich bringen.

Kalte Wohnungen, weniger Geld im Portemonnaie: Wird die Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten bis im Winter schwinden?

Es kommt ganz entscheidend drauf an, was in der Ukraine weiter passiert. Kommt ein vernünftiger Waffenstillstand oder sogar ein Friedensabkommen zu Stande, wird mindestens die Hälfte der Ukrainer und Ukrainerinnen zurückgehen.

Das könnte Jahre dauern.

Bezüglich Solidarität bin ich trotzdem positiv gestimmt. Die Menschen aus der Ukraine sind in der Regel sehr gut ausgebildet, haben bessere digitale Kenntnisse als so manche Schweizer und werden hoffentlich bald im Arbeitsmarkt Fuss fassen.

Zur Person heh Bruno S. Frey Der 81-Jährige gilt als heisser Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis. Er ist ständiger Gastprofessor für Politische Ökonomie an der Universität Basel und Gründungsmitglied des Crema – Center for Research in Economics, Management and the Arts in Zürich. Unter den Gründern ist auch seine Frau Margit Osterloh. Bruno S. Frey ist einer der meistzitierten Ökonomen der Gegenwart.

Finden Sie, dass sich der Westen gegenüber Russland unklug verhält? Jüngst haben Sie getwittert: «Autoritäre Herrscher müssen ihre Bevölkerung im Griff haben. Sie verhindern deshalb Offenheit. Eine abschottende Sanktionspolitik durch andere Staaten ist ihnen willkommen. Diktaturen sollten vielmehr mit möglichst vielen Interaktionen gegen aussen geschwächt werden.»

Ich verstehe, dass die westlichen Regierungen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine etwas tun mussten. Leider waren es die falschen Schritte. Die Sanktionen wirken nicht, Russlands Wirtschaft funktioniert mehr oder weniger weiter. Das Aussetzen der Handelsbeziehungen treibt die russische Bevölkerung nur weiter in die Arme Putins. Sie sollten im Gegenteil weiter unsere Waren konsumieren können und eine Verbindung zum Westen haben.

Unternehmen wie Coca-Cola, Adidas, Burger King, Swatch oder Lindt & Sprüngli hätten sich also nicht aus Russland zurückziehen sollen?

Nein! Man stelle sich einen Russen vor, der eine Cola trinkt – das amerikanischste Produkt überhaupt. Das wäre ein Widerstand gegen das autoritäre Regime im Kleinen. Jetzt, ohne Alternativen, bleibt den Einheimischen nichts anderes übrig, als sich noch näher zum Regime zu bewegen.

Die Sanktionen entfalten durchaus Wirkung, wie verschiedene Ökonomen vorrechnen. Die russische Wirtschaft leidet massiv. Und ein so eklatanter Völkerrechtsbruch wie der russische Angriffskrieg muss doch nur schon zur Verteidigung des Völkerrechts Konsequenzen haben. Blenden Sie das einfach aus?

Nein, aber ich schlage andere Massnahmen vor, bei denen wir nicht selbst auch so stark leiden. Wir sollten dem autoritären Regime von Putin wirtschaftliche Möglichkeiten entziehen und nicht diese fördern, indem wir selbst auf Exporte nach Russland verzichten. Wir könnten beispielsweise gut ausgebildete Russinnen und Russen – etwa IT-Spezialisten – mittels guten Angeboten dazu animieren, ihr Land zu verlassen und ihre Leistung in einer freien Gesellschaft statt einer Diktatur zu erbringen.

Reist gern: Diese Sommerferien verbringt der Ökonom nicht im Ausland, sondern in Disentis im Kanton Graubünden. Valentin Hehli

Ihre letzten Publikationen handeln von Übertourismus. Entgegen den Erwartungen während der Coronakrise ist dieser zurück, das Reiseverhalten der Menschen wieder gleich wie vor 2020. Waren alle naiv zu glauben, dass es sich nachhaltig verändert?

Ich finde ja. Ich habe das nicht geglaubt. Die Menschen wollen doch die Welt sehen, es ist ja eine schöne Welt. Ich habe auch schon viel gesehen, China, Australien, Südamerika …

Sie finden also nicht, die Menschen sollten weniger reisen? Weniger fliegen?

Nein. Gerade für junge Leute ist Reisen wichtig, es erweitert den Horizont. Wobei das Phänomen des Übertourismus natürlich ein Problem ist, sei es in Venedig, Florenz oder Barcelona. Ich finde aber: Der Versuch, dieses durch Regulierungen wie einen Eintrittspreis oder eine Besucherzahlbeschränkung zu lösen, bringt nichts. In Venedig wird seit einer Weile über einen Eintritt von 5 Euro diskutiert. Ein solch lächerlicher Betrag hält doch niemanden davon ab, dorthin zu reisen. Und die Zahl der Gäste zu beschränken wäre noch problematischer: Wer dürfte einreisen? Wer nicht? Müsste man sich anmelden? Letztlich würden die Slots von grossen Reiseanbietern besetzt werden, und Individualtouristen hätten das Nachsehen.

In einem Paper schlagen Sie stattdessen die Erhöhung des Angebots vor. Was meinen Sie damit?

Um überlaufenen Touristenorten Erleichterung zu verschaffen, würde ich die populärsten Sehenswürdigkeiten an einer neuen Stelle identisch replizieren. Im Fall von Venedig zum Beispiel die Rialto-Brücke oder den Dogenpalast. Mit Hilfe moderner, digitaler Technik – wie virtueller Realität oder Hologrammen – könnte die Geschichte der Sehenswürdigkeit und Kultur dann noch spannend erzählt werden. Mit einem guten Angebot an Restaurants, Hotels, Parkplätzen und Souvenirläden könnte ein Teil der unzähligen Venedig-Besucher dazu animiert werden, sich dieses neue Venedig anzusehen.

Das wäre doch ein schlechter Ersatz! Wer will die Kopie sehen, wenn er oder sie das Original sehen kann?

Familien mit Kindern zum Beispiel, die sich das unglaubliche Gedränge im richtigen Venedig nicht antun wollen. Und kulturell Interessierte, die in der digitalen Präsentation einen Mehrwert sehen. In der Kunst gibt es das bereits. Ich denke da an die beiden multimedialen Ausstellungen zu van Gogh und Monet. Statt der Originalbilder wird den Besuchern etwas absolut Neues gezeigt. Die Ausstellungen waren ein Riesenerfolg. Ebenso die Da-Vinci-Ausstellung im Pariser Louvre, bei der erst das 37. Bild ein Original war. Die 36 davor waren Kopien.

Und Sie meinen, dass dies auch auf Sehenswürdigkeiten angewandt werden könnte. Auch in der Schweiz? Kommen chinesische Touristen wieder zurück, werden Städte wie Luzern, Interlaken oder Zürich wieder rappelvoll sein.

Ich halte das für absolut sinnvoll. Beispiele gibt es schon in China: eine Kopie des chronisch überlaufenen österreichischen Bergstädtchens Hallstatt wurde vor einigen Jahren in der Provinz Guangdong nachgebaut. Wobei ich dafür plädiere, die Replikate möglichst in der Nähe der Originale anzusiedeln. Auf dem Jungfraujoch, auf das ich kürzlich in einer überfüllten Bergbahn hochfuhr, gibt es als Attraktion einen Eispalast, der ebenso gut unten im Tal als Replikation stehen könnte ...

«Wir müssen wegkommen vom Festhalten am Original», sagt Bruno S. Frey. Valentin Hehli

Und die Luzerner Kapellbrücke würden Sie irgendwo auf dem Land nachbauen …

Genau! Wobei die Frage, wo man die neuen Attraktionen hinstellen würde, in Italien sicherlich einfacher zu beantworten wäre als in der dicht besiedelten Schweiz. Das gleiche Prinzip würde ich darüber hinaus auf die Kunst übertragen, besser gesagt auf die Raubkunst. Werke, bei denen man sich nicht einig ist, wem sie gehören, könnte man mit der heutigen Technik problemlos replizieren. So gäbe es zwei identische Werke.

Wer bekäme das Original?

Das würde mit Hilfe eines Zufallsprinzips entschieden werden. Da sie identisch sind, wäre das aber gar nicht mehr wichtig. Wir müssen wegkommen vom Festhalten am Original. Einzig bei einem Verkauf würde das wegen des Werts noch eine Rolle spielen.

Sie sind für Ihre Experimentierfreudigkeit bekannt. Für die Realisierung dieser Ideen würden Sie wenig Verbündete finden.

Es wäre ein sehr grosser Schritt, das ist klar. Unter den vielen Rückmeldungen, die ich auf diese Beiträge erhalten habe, waren aber keine negativen. Wobei auch keine Historiker und Kunsthistoriker darunter waren. Die sind sicher anderer Meinung als ich.

Und: Ihr Lösungsansatz zielt nur auf das Problem des Übertourismus. Der hohe touristische Klima-Fussabdruck wird ignoriert.

Das Klima ist wichtig, aber nicht das Einzige, das berücksichtigt werden sollte. Tourismus zu verhindern, würde viele Menschen – Anbieter von Leistungen wie Hotels und Reiseführer und deren Nachfrager – enorm negativ betreffen, was zu verhindern ist.

Woran forschen Sie im Moment noch?

Wir sind vor allem an einem Thema dran: den systematischen Manipulationen von offiziellen Statistiken durch Regierungen. Unsere Analysen belegen, dass zum Beispiel Italien sein Budgetdefizit weit untertrieben hat, als es in den Euroraum wollte. Griechenland genauso. Gerade in Griechenland wird noch immer unglaublich viel manipuliert. In der Vergangenheit wurden zwei Präsidenten des statistischen Amtes entlassen, weil sie bei diesem Schwindel nicht mitmachen wollten. Die Liste geht weiter: Russland und China schwindeln massiv, was ihr Wirtschaftswachstum angeht. Über all das weiss man relativ wenig, weil die Forschung in der Regel auf offiziellen Statistiken basiert.

Wie kommen Sie an die inoffiziellen Daten?

Wir schauen uns Satellitenbilder von Städten oder Regionen in der Nacht an. Darauf sieht man, wie stark sie beleuchtet sind – und das ist hochkorreliert mit dem Sozialprodukt. Dieser Vergleich ermöglicht uns also eine Annäherung an die wirkliche wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder.

Welchen Einfluss haben diese Fake-Statistiken auf die Weltwirtschaft? Welche Schlüsse soll die Schweiz daraus ziehen, dass etwa Chinas Wachstum gar nicht so gross ist?

Wir müssen uns mit unserer Wirtschaftspolitik auf die tatsächlichen Bedingungen konzentrieren. Die manipulierten Daten geben ein falsches Bild der Situation in diesen Ländern, was bei uns zu falschen Schlüssen führt. Das sollten wir vermeiden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen