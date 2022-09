SBB-Chef Vincent Ducrot im Interview zu Preiserhöhung und Ausbau

Interview «Dann fährt kein Zug mehr»: SBB-Chef Vincent Ducrot über Strommangel, neue Direktzüge und Komfort-Abbau Die Bundesbahnen kommen nicht aus den roten Zahlen heraus. Chef Vincent Ducrot sagt, warum der Konzern jetzt auch noch mehr teuren Strom kaufen muss, welche neuen Direktzüge er plant und wieso er die SBB keine teuren Wohnungen mehr bauen will. Stefan Ehrbar 1 Kommentar 15.09.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SBB-Chef Vincent Ducrot (Zürich, 9. August 2022). Sandra Ardizzone

Der Zug, der den Journalisten nach Bern-Wankdorf zum Interview mit SBB-Chef Vincent Ducrot brachte, hatte Verspätung. Die Bemerkung , dass es darum zeitlich fast nicht geklappt hätte, lässt der 60-Jährige nicht unkommentiert. «Das war ein Schaden an einem Fahrzeug», erklärt er nach kurzer Recherche. «Jetzt läuft der Betrieb bereits wieder.»

Die SBB hat im ersten Halbjahr 142 Millionen Franken Verlust geschrieben. Wieso?

Vincent Ducrot: Die ersten Monate waren stark von der Coronakrise geprägt. Danach legten wir zwar bei den Passagierzahlen zu, spüren jetzt aber die hohen Energiepreise.

Die SBB muss zurzeit Strom einkaufen, obwohl sie eigene Kraftwerke hat. Wie kommt es dazu?

In normalen Jahren produzieren wir im Sommer mehr Strom, als wir brauchen. Diesen verkaufen wir – und mit den Einnahmen beschaffen wir den Strom, der uns im Winter fehlt. Diesen Sommer ging das nicht. Wegen der Trockenheit sind unsere Stauseen nicht so voll wie üblicherweise und die Kraftwerke haben weniger produziert.

Sie müssen Strom zu einem Zeitpunkt kaufen, zu dem er sehr teuer ist. Hätten Sie sich nicht vorher eindecken müssen?

Niemand konnte diese Trockenheit voraussagen. Hinzu kommt: Wir sind keine Stromhändler. Wir dürfen nicht mehr Strom beschaffen, als wir benötigen. Deshalb geschieht dies jeweils kurzfristig.

Werden Ihre Stauseen im Winter voll sein – oder müssen sie noch mehr Strom einkaufen als in einem normalen Jahr?

Unsere Seen werden wir nicht mehr alle füllen können. So haben wir etwa bei unserem Wasserkraftwerk Ritom im Tessin eine grosse Lücke. Bei den anderen Seen hängt es davon ab, wann der Wintereinbruch kommt. Ab dem Zeitpunkt des ersten Schneefalls füllen sich die Stauseen nicht mehr. Wenn das erst im Dezember der Fall ist, sieht es besser aus. Natürlich haben wir den Strombezug über Lieferanten für den Winter vertraglich abgesichert. Aber ob die Verkäufer auch liefern können, ist ungewiss. Wir beziehen im Winter relativ viel Strom aus französischen Atomkraftwerken, die noch nicht wieder am Netz sind.

Der Ritom-Stausee der SBB im Tessin führt zu wenig Wasser. Keystone

Welchen Einfluss wird das auf die Rechnung der SBB haben?

Es ist noch zu früh, dies zu sagen. Im ganzen Jahr werden wir mindestens einen Gesamtverlust von 100 Millionen Franken haben, sehr stark beeinflusst durch die hohen Energiekosten.

Wie wollen Sie das Problem in Zukunft lösen? Sie bauen Ihr Angebot aus, was mehr Strom benötigt...

Wir reduzieren unseren Verbrauch. Seit 2010 haben wir schon 20 Prozent eingespart. Das Ziel ist, dass wir 2035 trotz Ausbau nicht mehr Strom verbrauchen als heute. Klar ist: Wir müssen mehr Winterstrom produzieren. Wir bauen deshalb die Fotovoltaik aus – etwa mit Panels auf den Dächern unserer Gebäude und mit alpinen Anlagen. So können wir die Stauseen im Winter intensiver betreiben. Zudem modernisieren wir unsere Wasserkraftwerke. Wenn wir eine ältere Turbine durch eine moderne ersetzen, bedeutet das schnell 10 Prozent mehr Stromproduktion.

Im Winter droht eine Strommangellage. Wie real ist die Gefahr, dass Sie Ihr Angebot ausdünnen müssen?

Das hängt von Parametern ab, die wir nicht beeinflussen können: Wie hart der Winter wird und wie viel Strom aus dem Ausland kommt. Wenn wir bei beidem Pech haben, wird es in der Schweiz nicht genügend Strom geben, auch für uns nicht. Es gibt Pläne für diesen Fall. Schwierig wären regionale Abschaltungen des normalen Stromnetzes.

Wie in der Coronapandemie: Bund erklärt SBB und Postauto wieder zu öV-Systemführern Wie bereits in der Coronapandemie hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) SBB und Postauto auch im Fall eines Strommangels zu Systemführern im öffentlichen Verkehr (öV) erklärt. Sprich: Sollte es im kommenden Winter zu wenig Strom geben für alle öV-Betriebe, müssten die beiden Unternehmen für sich und alle übrigen öV-Unternehmen entscheiden, welche Busse, Trams und Züge noch verkehren dürfen. Eine solche Systemführung kam erstmals während der Pandemie zum Einsatz und «hat sich bewährt», wie das BAV in einer am Donnerstag auf seiner Website aufgeschalteten Meldung schreibt. Bereits Ende August hatte der Bund angekündigt, diese Option auch für die sich abzeichnende Strommangellage im kommenden Winter wieder zu prüfen. Bevor SBB und Postauto allerdings die Systemführerschaft vom Bund übertragen erhalten, koordiniert der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) freiwillige Sparmassnahmen innerhalb der öV-Branche. So empfiehlt er seinen Mitgliedern beispielsweise die Temperatur in Innenräumen von Fahrzeugen zu senken oder die Aussenbeleuchtung an Bahnhöfen abzuschalten. (sat)

Drohen stillstehende Züge?

Beim Bahnstrom sind wir zwar einigermassen autark, doch wir benötigen den Strom aus dem normalen Netz – etwa für die Weichen und die Telekommunikation. Wenn dieser auch nur regional ausfällt, fährt in der ganzen Schweiz kein Zug mehr. Künftig wollen wir deshalb auch unsere Produktion im 50-Hertz-Netz, also dem Haushaltsstrom, erhöhen, um weniger abhängig zu sein.

Zu den hohen Energiepreisen kommt, dass die SBB sparen muss – und zwar sechs Milliarden Franken bis 2030. Geht das alles ohne Preiserhöhungen?

Wir können das Sparprogramm alleine durch Effizienzsteigerungen umsetzen. Ob es Preiserhöhungen gibt, entscheidet die Branche nächsten Frühling. Da spielen auch die Teuerung und allfällige Lohnerhöhungen eine Rolle.

Die Passagierzahlen haben sich auf dem Niveau von etwa 90 Prozent des Jahres 2019 eingependelt. Müssen Sie langfristig mit einem Verlust von 10 Prozent der Passagierzahlen rechnen?

Nein, denn noch fehlen Touristen aus dem Ausland. Bisher gingen wir davon aus, dass wir wegen der Coronakrise 10 Prozent verlieren. Jetzt gehen wir eher von 5 bis 6 Prozent aus. Es sind vor allem Pendler, die mehr Homeoffice machen. In zwei bis drei Jahren werden wir aber wieder auf dem Niveau von 2019 sein, denn es sind mehr Leute in ihrer Freizeit im ÖV unterwegs und die Schweiz wächst weiter. Zudem legen wir im internationalen Verkehr zu.

Dieser ist heute allerdings ein Sorgenkind. Auf Verbindungen nach Deutschland, in Ihren wichtigsten Markt, sind Anschlussbrüche und Verspätungen an der Tagesordnung.

Ja, das stimmt leider. Wir leiden. Die deutschen Kollegen müssen gerade sehr viel Geld in ihr Netz investieren. Das führt zu sehr vielen Baustellen. Sie überlegen jetzt, wie sie ihr Netz stabilisieren können.

Besonders ICE-Züge aus Deutschland in die Schweiz via Basel sind betroffen. Gibt es Überlegungen, diese künftig gar nicht mehr nach Zürich, Chur, Bern und Interlaken weiterfahren zu lassen?

Nein. Zurzeit sind etwa die Hälfte der Züge aus Deutschland pünktlich. Wir schauen, dass wir jeweils in Basel Ersatzzüge organisieren können für die andere Hälfte, sodass wenigstens innerschweizerische Fahrgäste pünktlich unterwegs sind. Das klappt in 90 Prozent der Fälle. Für die Kunden auf den Zügen aus Deutschland ist das kein befriedigender Dauerzustand, das wissen wir und die deutschen Kollegen.

Wann verbessert sich die Situation?

Das ist schwierig zu sagen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte lange zu wenig Mittel zur Verfügung. Die Netzqualität sank. Das merkt man jetzt. Zum Glück kriegen sie jetzt mehr Geld, aber es dauert, die Probleme zu beheben und führt gleichzeitig zu vielen Baustellen. Die DB baut Achse für Achse aus. Auf einigen kann das noch ein Jahr dauern, auf anderen drei bis vier.

Probleme machen auch die Nachtzüge. Sie sind zwar beliebt und teilweise Wochen im Voraus ausgebucht, doch die Klagen über altes Rollmaterial, gesperrte WCs und fehlende Wagen häuften sich diesen Sommer.

Vincent Ducrot. Sandra Ardizzone

Mich ärgert es, dass wir es nicht schaffen, eine bessere Qualität zu bieten. Das muss sich ändern. In den nächsten Jahren werden wir uns auf die Verbesserung der Qualität fokussieren, nicht auf den Ausbau. Die gute Nachricht ist: Das Rollmaterial wird erneuert. Neue Züge sind bei der ÖBB im Bau.

Wäre es sinnvoller, sich auf die Tageszüge zu konzentrieren? Die bieten sowieso viel mehr Kapazität.

Es braucht beides. Unsere Kunden erwarten Nachtzüge, sie sind auf Distanzen mit langen Reisezeiten im Tagesverkehr eine gute Alternative zum Fliegen. Im Tagesverkehr sind die Potenziale aber grösser.

Auf welchen Linien?

In Richtung Deutschland, Frankreich und Italien. Leider schaffen wir es immer noch nicht, in drei Stunden von Zürich nach Mailand zu fahren. In Frankreich ist Paris mit dem TGV gut erschlossen, aber die Region Lyon nicht. Das ist eine Region mit vier Millionen Einwohnern – und aus Genf gibt es nur eine Handvoll Züge dorthin. Auch die Strecke Zürich – München ist wichtig. Seit sie elektrifiziert wurde und die Strecke in dreieinhalb Stunden zurückgelegt werden kann, sehen wir eine stark steigende Nachfrage. Auch auf den Zügen aus der Schweiz via Rheintal nach Deutschland sehen wir viel Potenzial. Ausbauten und häufige Verbindungen haben einen grossen Effekt: Seit wir das Angebot nach Mailand verbessert haben und in Mailand Anschlüsse auf das gute italienische Hochgeschwindigkeits-Netz bestehen, sind viele vom Flugzeug auf die Bahn umgestiegen.

Was ist konkret geplant?

Wir wollen mehr und regelmässig über den Tag verteilte Züge zu den wichtigsten Destinationen anbieten, welche ab der Schweizer Grenze in rund drei Stunden erreichbar sind. Wo möglich und sinnvoll planen wir auch neue Direktverbindungen mit längeren Reisezeiten zu touristisch interessanten Destinationen. So sind im erwähnten Ausbau auf der Rheinschiene neue Direktverbindungen aus dem Tessin und dem Wallis nach Deutschland vorgesehen. Dabei sind wir aber abhängig von ausländischen Partnerbahnen und auch von Ausbauten der Infrastruktur.

Ein Problem ist immer noch die Buchung internationaler Tickets. Die ist zum Beispiel noch immer nicht möglich in der SBB-App.

Das ist so. Das ist eine der grössten Schwächen. Wir haben eine Vereinbarung mit allen grossen Bahnen unterschrieben. Erste Schritte sind gemacht: Dieses Jahr konnten wir den Verkauf in Richtung Frankreich auf die neue Plattform migrieren. Deutschland folgt Anfang 2023 und Italien und Österreich bis Ende 2023. Nächstes Jahr wollen wir zudem bei ersten Verbindungen die Buchung via Smartphone ermöglichen. Wir müssen hier vorankommen, denn Flugreisen sind viel einfacher buchbar.

Mit den Giruno-Zügen fährt die SBB aus der Schweiz nach Mailand, Genua, Bologna und Venedig. Keystone

Auf der Strecke von Zürich nach München haben Sie ein anderes Problem: Sie können die Kapazität auf absehbare Zeit nicht mehr erhöhen.

Ja, das liegt an der Infrastruktur. Es gibt sehr lange Abschnitte ohne Spurwechsel und Einspurstrecken.

Ursprünglich wollte die SBB mit dem Doppelstockzug FV-Dosto nach München fahren, der mehr Plätze bietet. Doch dann beschlossen Sie, bei diesen Zügen auf die Wank-Kompensation (Wako) zu verzichten. Damit ist diese Option gestorben, weil die Fahrzeiten nicht mehr eingehalten werden könnten.

Auf dieser Strecke fahren unsere Neigezüge noch etwa 20 Jahre lang, wir haben also etwas Zeit für eine Lösung. Wir haben die Diskussion mit der Deutschen Bahn aufgenommen.

Weil sie auf die Wako verzichten, können in der Schweiz die Knotenbahnhöfe in Lausanne und St. Gallen nicht via Rollmaterial realisiert werden. Jetzt braucht es möglicherweise Neubaustrecken, um die kürzeren Fahrzeiten zu ermöglichen. Ist das nicht viel teurer?

Es ist sicher teurer, Neubaustrecken zu bauen. Für die Kunden wäre es aber eine Zumutung gewesen, in die Wako zu investieren. Wir haben gesehen, dass die Bewegungen in den oberen Zugsteilen zu stark sind.

Wie nahe werden sie dank dem Wako-Verzicht mit dem FV-Dosto an den Komfort eines konventionellen Zuges kommen?

Kein Triebzug kommt je nahe an den Komfort eines lokbespannten Zuges. Wir müssen beim FV-Dosto am Drehgestell arbeiten. Wenn diese Bewegungen eliminiert werden, wird der Komfort vergleichbar werden mit anderen Triebzügen. Es liegen verschiedene Varianten vor. Die schauen wir mit Hersteller Alstom an.

Hat sich die Investition von 1,9 Milliarden Franken in den FV-Dosto gelohnt – oder hätten sie besser normale Wagen gekauft?

Aus damaliger Sicht war der Entscheid richtig. Werden wir das nochmals tun? Ich habe meine Zweifel, und zwar nicht wegen des Komforts, sondern wegen der Bedürfnisse. Im Fernverkehr haben wir unter anderem das Problem der Velomitnahme. Das ist sehr schwer zu lösen mit Triebzügen. Bei einem lokbespannten Zug könnte man einzelne Wagen flexibel austauschen, etwa mit Velowagen. Wir haben intern einen Prozess gestartet um zu schauen, wie wir künftig flexibler werden können mit unserer Flotte.

Die Abkehr von Triebzügen – das wäre ein Paradigmenwechsel.

Nicht unbedingt. Diese Überlegungen machen sich alle Bahnen in Europa. Die SNCF in Frankreich hat gerade einen neuen TGV präsentiert und hervorgehoben, dass einzelne Wagen ausgewechselt werden können. Als der FV-Dosto konzipiert wurde, war von Velos noch keine Rede. Er war gedacht als Pendlerzug für Leute, die die Strecke Zürich-Bern oder Lausanne-Genf fahren. Heute wollen die Leute mit ihren Velos oder Skis auf den Zug.

Kommt mit der Rückkehr der konventionellen Züge auch wieder ein Komfortgewinn? Keine Klage über die SBB kommt von unserer Leserschaft häufiger als die über den gefühlten Komfort-Abbau.

Es stimmt: Im FV-Dosto ist der Komfort nicht, wo er sein soll. In anderen Fahrzeugen haben wir teilweise Komforteinbussen in Kauf genommen für mehr Platz, etwa mit kleineren Sitzabständen. Es gibt aber auch einen anderen Grund. Nach dem Seilbahnunglück von Kaprun sind neue Normen zum Brandschutz eingeführt worden. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass sich die Sitze verändert haben und härter wurden. Wir müssen nicht brennbaren Schaum einsetzen. Die Polstersitze von früher würden heute keinen Verbrennungstest mehr bestehen. Aber ja: Wir müssen mehr in den Komfort investieren.

Sie müssen Bedürfnisse von Pendlern, Eltern oder Velofahrern berücksichtigen. Geht das alles gleichzeitig?

Das ist sehr anspruchsvoll. Darum ist es so wichtig, dass wir beim Rollmaterial flexibler werden. Wir müssen bald die Wagen des Typs EW IV ersetzen, auch die IC 2000 fahren nicht ewig. Noch haben wir Probleme, wenn etwa wie am vergangenen Wochenende plötzlich viele Velofahrer am Gotthard den Zug nehmen wollen. Wir können nicht schnell genug reagieren. Das ist schade. Früher hätte man einfach einen zusätzlichen Gepäckwagen einreihen können. Wir müssen die Flexibilität wieder gewinnen.

Im Fernverkehr bieten Sie ab Fahrplanwechsel im Dezember am Wochenende neue Direktverbindungen, etwa aus Genf nach Chur. Damit riskieren Sie aber auch den Taktfahrplan und die Merkbarkeit des Fahrplans.

Das werden wir nicht tun. Es ist die Stärke des Schweizer ÖV, dass man nicht überlegen muss, wann welcher Zug fährt. Wir erhalten nur schon bei einzelnen Ausfällen wegen Baustellen unzählige Rückmeldungen. Am Wochenende können wir etwas mehr riskieren und flexibler werden, aber unter der Woche sicher nicht.

Sie wollen dank der Digitalisierung die Auslastung erhöhen und etwa die Trassen effizienter verteilen. Doch diese hat auch ihre Schattenseiten. Lokführer sagen sogar: Das neue Europäische Zugsicherungssystem ETCS vernichtet Kapazitäten.

Ich bin mit den Lokführern einverstanden. Das müssen wir mit unseren europäischen Nachbarn diskutieren. Wir versuchen, die Mängel von ETCS zu beheben, wie zu konservative Bremskurven, die etwa das Einfahren von Zügen in Bahnhöfe verlangsamen. Die Technologie hat uns viel mehr Sicherheit gebracht, aber Kapazität gekostet. Das darf nicht mehr passieren.

Wäre beispielsweise der Betrieb der dicht befahrenen S-Bahn-Zürich mit ETCS möglich?

Nein. Bis wir die Fahrzeuge in Zürich ersetzen, muss ETCS darum noch ein paar Schritte nach vorne machen. Sonst können wir das heutige Angebot nicht fahren.

Weit von einem solchen Angebot entfernt ist die Region Basel. Der Bund, die beiden Basel und SBB haben dieses Jahr den Fahrplan zur unterirdischen Bahnverbindung Herzstück vorgestellt. Im schlechtesten Fall kommt es erst 2070. Wie lautet Ihre Prognose?

Allein der Vollausbau des Bahnknotens Basel inklusive Herzstück wird rund 9 Milliarden Franken kosten, die Ausbauten auf den Zulaufstrecken nicht eingerechnet. Die Rechnung ist einfach: Der Bund hat mit seinen Ausbauschritten alle fünf Jahre fünf Milliarden Franken zu verteilen – für die ganze Schweiz. Es werden also mehrere Ausbauschritte nötig sein. Am Schluss entscheidet die Politik, welche Projekte prioritär sind.

Der neue Genfer Léman Express ist eine Erfolgsgeschichte. Keystone

Braucht es das Herzstück?

Das Herzstück ist das Resultat eines Angebotskonzepts, das vom Bund, den Kantonen und der SBB getragen wird. Wichtig ist, dass sich die Region Basel mit den französischen und deutschen Grenzregionen über ein gut funktionierendes S-Bahn-Netz einigt. Dieses Konzept wird den Takt des Ausbaus vorgeben. Danach kann man Schritt für Schritt planen und umsetzen. Die grossen S-Bahn-Netze bringen der Wirtschaft und Mobilität viel, das sehen wir in Zürich, Genf und auch in Lausanne. In Basel müssen wir alle grossräumiger denken als früher.

Der Marktanteil des ÖV stagnierte in den letzten Jahren. Der Bund will nun das Angebot in den Agglomerationen ausbauen. Hätten Sie das auch empfohlen?

Es stimmt, in Agglomerationen gibt es viel Potenzial. Aber das genügt nicht. Die Stärke der Bahn sind Reisen auf langen Distanzen. In der Perspektive des Bundes fehlt das Kapitel Fernverkehr und Europa. Wir müssen auf Strecken wie nach München oder Lyon besser werden und Lösungen anbieten. Sonst riskieren wir, in Europa isoliert zu werden. Der Trans-Europ-Express-Gedanke muss wieder aufleben.

In Genf hat man gesehen, dass eine moderate Preissenkung im Jahr 2014 – ein Langstreckenbillett kostete danach 3 statt 3.50 Franken – eine Nachfragesteigerung um 10 Prozent ausgelöst hat. Das belegt eine Studie der Hochschule Luzern. Die Branche behauptet regelmässig, Schweizer seien beim ÖV kaum preissensitiv. Müssen sie umdenken?

Der Preis spielt eine Rolle, das haben wir mit dem 9-Euro-Ticket in Deutschland gesehen. Ich bin für einen fairen und guten Preis. Wir dürfen kein elitäres System unterhalten, aber ein kostenloses System ist kein gutes. Wo wir Nachholbedarf haben: Wir müssen die Leute besser ansprechen und agiler werden.

Der Verband öffentlicher Verkehr hat vergangene Woche eine Studie vorgestellt und schlägt vor, 18-Jährigen ein ÖV-Willkommensgeschenk anzubieten.

Im nächsten Jahr wird die Branche den Fokus auf die Jüngeren legen. Es ist ein Paket in Vorbereitung, das wir im Herbst kommunizieren werden. Die zweite wichtige Gruppe sind jene, die nur noch wenige Tage pro Woche pendeln. Ich glaube, dass wir das rabattierte ÖV-Guthaben für sie brauchen. Beide Gruppen – die Jüngeren und die Teilzeit-Pendler – werden heute von der Branche nicht optimal bepreist.

«Das würde heute anders geplant», sagt Ducrot zur SBB-Überbauung Europaallee in Zürich. Keystone

Was der SBB finanziell hilft, sind Ihre Immobilien, die zuverlässig Mieterträge abwerfen – im ersten Halbjahr waren es 319 Millionen Franken. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in Zukunft?

Immobilien sind unsere Lebensversicherung. Wir werden sie weiterentwickeln. Wir haben das Programm aus finanziellen Gründen zeitlich geglättet. Auch erhöhen wir den Anteil preisgünstiger Wohnungen insgesamt auf rund die Hälfte, entweder über eigene Wohnungen oder die Abgabe im Baurecht.

In Zürich tobt die Debatte um Ihre Überbauung Neugasse. Die Stadtzürcher stimmen darüber ab, ob die Stadt versuchen soll, der SBB das Areal abzukaufen und 100 Prozent gemeinnützige Wohnungen zu bauen. Denn linken Politiker ist der Anteil gemeinnütziger Wohnungen, die Sie planen, zu wenig.

Wir wollen nicht im Hochpreissegment vermieten. Da haben wir in der Vergangenheit Fehler gemacht. Wir werden aber keine Areale mehr verkaufen. Wir brauchen die Rendite der Wohnungen langfristig, etwa für unsere Pensionskasse und die Infrastruktur. In der Neugasse haben wir den Anteil günstiger Wohnungen bereits erhöht: Zwei von drei werden preisgünstig respektive gemeinnützig sein. Wichtig ist auch: Uns wurde dieses Areal nicht geschenkt. Die SBB hat einen marktgerechten Preis bezahlt.

1 Kommentar Rolf Hofstetter vor 34 Minuten Ich hätte eine wunderbare Sparidee, Herr Ducrot:Schrauben Sie doch bitte die Klimaanlage in den Zügen runter!Bei schönstem Wetter muss ich immer daran denken, einen Pullover für den Zug mitzunehmen, ich friere immer! Alle Kommentare anzeigen