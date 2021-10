Swisscom-Chef Urs Schaeppi ärgert sich über Richter: «Unsinnig»

Interview «Das ist absolut unsinnig»: Swisscom-Chef Urs Schaeppi ärgert sich über Richter – und sieht den Glasfaser-Ausbau in Gefahr Das Bundesverwaltungsgericht hat der Swisscom ihre gewählte Methode für den Glasfaser-Ausbau verboten. Das kann Konzernchef Urs Schaeppi nicht verstehen – und warnt vor Verzögerungen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Swisscom-Chef Urs Schaeppi (61) kämpft gegen die Wettbewerbskommission (Weko) und das Bundesverwaltungsgericht. Letzteres hat Anfang Oktober vorsorgliche Massnahmen gegen den Telekom-Anbieter bestätigt (siehe Box). Das hat Auswirkungen auf Hunderttausende Haushalte.

Swisscom-Chef Urs Schaeppi (Worblaufen, 1. Juni 2021). Britta Gut / CH Media

Das Bundesverwaltungsgericht hat vorsorgliche Massnahmen der Weko gegen die Swisscom bestätigt. Sie darf ihr Glasfasernetz nicht mit der erhofften Methode ausbauen. Haben Sie mit dem Urteil gerechnet?

Urs Schaeppi: Das hätte ich nicht erwartet, vor allem auch, weil es um vorsorgliche Massnahmen geht. Auch der Ablauf war aussergewöhnlich. Normalerweise wird über vorsorgliche Massnahmen sehr schnell entschieden. Nun hat das Gericht fast zehn Monate benötigt für einen Entscheid mit sehr weitreichenden und einschneidenden Folgen.

Die Swisscom hat doch dem Gericht ungefragt viele Dokumente geliefert, die berücksichtigt werden mussten.

Bei vorsorglichen Massnahmen braucht es schnell Klarheit. Das Gericht greift in einen laufenden Netzausbau ein. Wir investieren jährlich rund eine halbe Milliarde Franken in den Glasfaserausbau. Da für Swisscom – und notabene für den Glasfaserausbau der Schweiz insgesamt - sehr viel auf dem Spiel steht, mussten wir die zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen.

Sie ziehen das Urteil nun vor das Bundesgericht weiter. So vergehen weitere Monate, wenn nicht Jahre, bis Sie einen Entscheid haben. Wie fahren Sie nun fort?

Die Unsicherheit ist Gift für Investitionen. Wir überprüfen unsere Strategie. Alle Optionen sind offen.

Eigentlich wollte die Swisscom bis 2025 etwa 60 Prozent aller Haushalte mit Glasfaser bis in die Wohnung (FTTH) erschliessen. Ist das noch möglich?

Dieses Ziel ist in Frage gestellt.

Darum geht es Das bedeuten P2P, P2MP & FTTH Mit ihrem Glasfasernetz bis in die Wohnungen («Fibre To The Home», FTTH) erreicht die Swisscom etwa 30% der Haushalte, vor allem in Städten. Sie baute es bisher mit der «Point to Point»-Methode (P2P): Mehrere Fasern werden von der Zentrale zum Verteilerschacht und von dort in die Haushalte gezogen. So können verschiedene Anbieter die Haushalte mit voller Leistung versorgen. Für die nächsten 30% will die Swisscom auf «Point-To-Multipoint» (P2MP) wechseln. Von der Zentrale zum Verteilschacht wird nur noch eine Zuleitung gezogen. Dort wird das Signal wieder auf mehrere Fasern zu den Wohnungen aufgeteilt. Die Kapazität, die einzelnen Haushalten zur Verfügung steht, sinkt, der Bau ist aber günstiger. Der Swisscom-Konkurrent Init7 zeigte diese 2020 wegen dem Wechsel bei der Weko an. Er argumentiert, dass er weniger Gestaltungsmöglichkeiten für eigene Angebote hat und zum Swisscom-Wiederverkäufer wird. Die Weko untersagte der Swisscom darauf den weiteren Ausbau nach der P2MP-Methode. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese vorsorgliche Massnahme.

Im Urteil des Gerichtes heisst es, die Mehrkosten für die Methode P2P betrügen 20% gegenüber P2MP. Die Swisscom hat das selbst schon als marginal bezeichnet.

Der Ausbau wird substanziell länger dauern und er wird teurer, wenn Swisscom gezwungen wird, nur noch in P2P zu bauen. Dank unserer Strategie, die Schweiz möglichst rasch flächendeckend mit schnellem Internet zu erschliessen, haben wir heute bereits eine Abdeckung mit 90 Prozent mit Ultrabreitband. Die intensive Nutzung unserer Netze während Corona hat gezeigt, wie wichtig dies für unser Land ist. Unser Ziel war immer auch, möglichst rasch ebenso abgelegene Gebiete erschliessen. Jetzt wollen wir die Netze für weitere 30 Prozent der Haushalte noch schneller machen, und zwar mit P2MP. Das ist «state of the art». Die ganze Welt baut nach diesem Standard.

Und wenn Sie das definitiv nicht mehr dürfen?

Wenn wir P2MP nicht anwenden dürfen, müssen wir viel mehr Tiefbauarbeiten durchführen. Dann müssen wir Strassen aufreissen, um die Kabelkanäle grösser zu machen. In den Städten sind die in der Regel gross genug für genügend Fasern von der Zentrale bis zum Kabelschacht, nicht aber auf dem Land. Dort bringen wir oft nicht genügend Fasern für P2P in den bestehenden Kanälen unter und müssten extra bauen.

Können Sie garantieren, dass ein P2MP-Netz auch in 20 Jahren noch leistungsfähig genug ist?

Die Technologie entwickelt sich laufend weiter. Da die globale Telekom-Branche auf P2MP setzt, wird viel in Innovationen investiert. Und dank P2MP können wir Netze bauen, die sich auch in abgelegenen Regionen finanzieren lassen.

Urs Schaeppi. Britta Gut

Die Richter schreiben aber: P2MP ist «eine Einschränkung der technischen Entwicklung».

Das sehe ich nicht so. P2MP ist die Technologie mit der höchsten Dynamik. Wir bieten über P2MP Geschwindigkeiten von 10 Gigabit pro Sekunde. Das gibt es nur in wenigen anderen Ländern.

«Bis zu» 10 Gbit/s, um genau zu sein. Die Kapazität wird mit anderen Nutzern geteilt. Bei P2P ist das nicht der Fall.

Das Glasfaserkabel liefert diese Geschwindigkeit. Wir haben auch schon 50 Gbit/s hingekriegt. Der Engpass ist bei diesen Geschwindigkeiten meist nicht das Netz, sondern die Endgeräte. Und: Global wird nun mal in P2MP-Netze und die Technologie dahinter investiert.

Das ist die technologische Sichtweise. Es gibt auch die Frage nach dem Wettbewerb. Anbieter wie Init7 werden mit der gewählten P2MP-Methode zu Wiederverkäufern der Swisscom.

Wir bieten unseren Mitbewerbern mit sehr attraktiven Produkten Zugriff auf unsere Netze, den viele mit grossem Erfolg nutzen. Die Nachfrage nach unseren Netzzugangsprodukten ist denn auch sehr hoch, sie sind wettbewerbsfähig. Unsere Netze sind offen, auch wenn uns das Gegenteil unterstellt wird. Für andere Netzbetreiber wie Kabelnetze, die selber über 80 Prozent der Haushalte abdecken, gilt das übrigens nicht. Da fühlen wir uns nicht fair behandelt. Wir kriegen Auflagen, aber konkurrierende Netzbetreiber können machen, was sie wollen.

Der Zugang ist das eine. Mit diesen sogenannten Layer-3-Angeboten gibt die Swisscom für andere Anbieter Geschwindigkeiten und Preise vor.

Die Wiederverkäufer erhalten die volle Bandbreite und können sie vielfältig und erfolgreich nutzen, wie viele unserer Mitbewerber zeigen. Die Swisscom war immer schon ein technologisch führendes Unternehmen. Wir haben selbst ein Interesse daran, dass diese Produkte für den Netzzugang erfolgreich sind.

Sie haben mit Salt eine Partnerschaft für einen Layer-1-Zugang auf P2MP-Netze geschlossen. Damit erhält Salt Zugang auf die Kabel bereits in ihrer Zentrale. Was bedeutet das Urteil für diese?

Die Partnerschaft ist blockiert durch das Urteil. Wir müssen schauen, welche Wege es gibt. Die Kunden profitieren dank der Partnerschaft von zusätzlichen Angeboten und mehr Wettbewerb, nicht weniger.

Die Befürchtung ist, dass nur grössere Firmen wie Salt oder Sunrise UPC sich eine solche Partnerschaft leisten können, aber kleinere nicht.

Wir bieten kleineren Firmen einen hochinnovativen Layer-3-Zugang zum Glasfasernetz, ohne dass sie selber in die Netze investieren müssen. Klar, es gibt Leute, die diesen Zugang etwas anders ausgestaltet möchten, aber die Realität zeigt, dass man damit sehr erfolgreich sein kann.

Wieso kritisieren denn Firmen wie Init7 die Swisscom?

Fakt ist: Wir bieten auf einem sehr wettbewerbsfähigen Produkt einen diskriminierungsfreien Zugang. Damit ist Innovation möglich. Das Urteil wird volkswirtschaftliche Konsequenzen haben. Wenn wir teure Netze bauen müssen, die keinen echten Mehrwert bieten, fehlt das Geld für den Ausbau in weniger dicht besiedelten Gebieten. Ein teurer Ausbau über P2P lohnt sich zudem in abgelegenen Regionen kaum.

Die Swisscom ist keine Firma wie jede andere. Sie gehört mehrheitlich dem Staat und hat doch auch den Auftrag, eine Infrastruktur für alle zu bauen.

Genau das machen wir. Wir haben eine hohe Verantwortung gegenüber der Schweiz und nehmen diese wahr. Aber wir brauchen gleichzeitig die Freiheit, Netze wirtschaftlich ausbauen zu können. Übrigens hat die Politik explizit darauf verzichtet, den Bau von Glasfasernetzen zu regulieren und hat sich stattdessen für Infrastrukturwettbewerb entschieden. So gibt es Investitionsanreize. Jetzt passiert das Gegenteil: Es wird reguliert und folglich sinken die Anreize.

Das Bundesverwaltungsgericht sieht das anders. Die Richter schreiben, die Swisscom weiche vorsätzlich vom Branchenstandard P2P ab, auf den sich alle Anbieter 2008 an einem runden Tisch geeinigt haben.

Von diesem Vorwurf distanzieren wir uns klar. Und: Damals ging es um die Frage, wie die Firmen beim Glasfaserausbau in Städten kooperieren, um einen Parallelbau zu vermeiden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dort mit vier Fasern ausbauen. So muss in den Häusern nicht jedes Mal das Kabel in den Häusern neu gelegt werden, wenn Kunden den Anbieter wechseln. Wir legen auch heute noch vier Fasern vom Schacht in die Wohnungen, daran halten wir uns. Es wurde aber nie entschieden, dass es auch von unserer Zentrale zum Verteiler vier Fasern pro Nutzungseinheit braucht.

Das Gericht interpretiert die Vereinbarung so.

Das sehen wir anders. P2P war nie als Technologie für ländliche Gebiete gedacht. Es ging um die Städte. Dort sind P2P-Netze ohne aufwendige Tiefbauarbeiten möglich, auf dem Land nicht. Hinzu kommt: Zum Zeitpunkt des runden Tischs war P2MP nur wenig verbreitet.

Braucht es einen neuen runden Tisch?

Wir sind offen, in dieser verfahrenen Situation rasch Lösungen zu finden. Ob ein runder Tisch die richtige Lösung ist, ist fraglich, denn wir müssen schnell Klarheit bekommen. Kriegen wir das nicht, wird der Ausbau substanziell gebremst.

Wie sehen das kleinere Anbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten?

Viele sehen das wie wir. Sie sprechen von einem schädlichen Entscheid. Nochmals: Die Zugangsprodukte auf unsere Netze, die von gewissen Leuten angezweifelt werden, sind sehr erfolgreich.

Fredy Künzler von der Firma Init7, die Sie angezeigt hat, sagt gegenüber «Inside IT», die Swisscom dürfe nach dem Entscheid 93'000 Glasfaseranschlüsse, die mit P2MP erschlossen wurden, nicht mehr vermarkten. Ausserdem müssten Sie Hunderte Kilometer Kabel neu verlegen und Kosten im 8- bis 9-stelligen Bereich auf sich nehmen.

Zu diesen Zahlen äussere ich mich nicht. Selbstverständlich halten wir uns an die vorsorglichen Massnahmen. Bis Klarheit herrscht, müssen wir anders ausbauen, was leider auch unsere Kunden trifft. Wir bauen nun in Etappen aus. In gewissen Orten können wir deshalb keine Glasfaserprodukte verkaufen. Der Entscheid führt sogar dazu, dass wir neu gebaute Häuser teils mit Kupferkabeln erschliessen müssen. Das ist absolut unsinnig.

Warum setzen Sie dort nicht einfach auf P2P?

Weil wir die Strassen aufreissen müssten. Wir müssten die Beton- oder Kunststoffrohre vergrössern, um vier Fasern je Nutzungseinheit von der Zentrale bis zum Schacht in der Strasse zu bringen. Für den Kunden bringt das keine Vorteile, dauert aber wegen den nötigen Bewilligungen und dem Tiefbau viel länger.

Im Urteil heisst es, dass zwischen 4 und 10 Prozent Ihrer heutigen Glasfaseranschlüsse nach P2MP ausgebaut wurden und vom Urteil betroffen sind. Können Sie das konkretisieren?

Es geht nicht darum, was wir heute haben, sondern um die Zukunft. Der Entscheid beeinflusst unsere Investitionen der nächsten Jahre und die künftige Infrastruktur unseres Landes.

Vom Ausbaustopp sind auch grössere Gemeinden betroffen, etwa Aarau, Baden oder Liestal.

Ja, es sind auch grössere Orte betroffen. Wir müssen jetzt eine passende Strategie finden. Fakt ist: Es wird weniger und langsamer gebaut.

Alles anzeigen

Der Bund könnte die nächsten Jahre auf die Dividendenausschüttung der Swisscom verzichten, wenn diese dafür in das Glasfasernetz investiert. Was halten Sie davon?

Wir sind ein börsenkotiertes, den rund 70'000 Aktionären und der Schweiz verpflichtetes Unternehmen. Wir haben die Rolle, eine gute Infrastruktur zu bauen. Wir investieren rund 20 Prozent unseres Umsatzes in die Netze und IT. Aber wir müssen die Mittel effizient einsetzen.

Die Dividende der Swisscom könnte zusätzlich ins Netz investiert werden.

Das wäre Verschwendung von Ressourcen. Es gibt nur wenige Anbieter in der Welt, die so viel investieren wie wir. Wir stecken 1,6 Milliarden Franken pro Jahr nur schon in der Schweiz in den Ausbau der Netze und IT.

Im europaweiten Vergleich gibt es kaum Länder mit weniger Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser als die Schweiz. Da läuft doch etwas falsch.

Das ist eine falsche Sichtweise. Relevant ist, wie viel Leistung Kunden in ihrem Haushalt erhalten. Die Technologie dahinter interessiert die Kunden nicht. In Sachen Breitbandversorgung ist die Schweiz absolut führend, weil wir einen Infrastrukturwettbewerb haben und die Swisscom flächendeckend investiert hat.

Die Weko hat genauso wie das Bundesverwaltungsgericht gegen die Swisscom entschieden. Trotzdem sehen Sie sich immer noch im Recht. Warum?

Wir haben uns wettbewerbskonform verhalten. Wir investieren und geben der Konkurrenz Zugriff. Wir bauen in einer Art und Weise aus, die wirtschaftlich ist und qualitativ gute Netze ermöglicht. Wir können unsere Netze in der Fläche nur schnell ausbauen, wenn wir bestehende Infrastrukturen effizient nutzen. Wir können nicht überall neue Kabelkanäle bauen. Gewisse Konkurrenten wollen uns einfach einen Ausbau vorschreiben, der genau für sie passt, ohne dass sie selber investieren und dafür ein Risiko tragen müssen. Das macht aus einer Gesamtsicht keinen Sinn.