Interview Der Welthandel ist aus den Fugen geraten – Schwyzer Transporteur Kühne+Nagel: «Die Logistik kann sich sehr schnell anpassen» Kühne+Nagel aus Schindellegi im Kanton Schwyz gehört zu den grössten Logistikern der Welt. Bei der Seefracht ist der Konzern die Nummer eins. Nachhaltigkeit habe höchste Priorität im Unternehmen, sagt Karl Gernandt, Vizepräsident des Verwaltungsrats der Kühne+Nagel International AG. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Kühne+Nagel ist die Nummer eins beim Handel auf See.

An vorderster Front, was Lieferketten angeht, steht der Schwyzer Logistikkonzern Kühne+Nagel AG mit Sitz in Schindellegi. Hoffnung auf ein rasches Ende der Lieferschwierigkeiten kann Karl Gernandt nicht machen.

2008 ist er als Topmanager von Holcim zu Kühne+Nagel gewechselt und dort seither in verschiedenen Führungsfunktionen im Konzern tätig, heute als Executive Chairman Kühne Holding AG und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Kühne+Nagel International AG. Am St.Gallen Symposium vergangene Woche kehrte er an den Ort seiner Studienzeit zurück.

Karl Gernandt, Kühne+Nagel International. Bild: Florian Läufer

Sie haben am Symposium über Logistik, Transport und Lieferketten gesprochen. Wäre die Just-in-time-Philosophie auch ohne Corona an ihre Grenzen gekommen?

Karl Gernandt: Internationale Handelsströme wird es immer geben, die Globalisierung ist unumkehrbar und wird auch weiterhin zum Wohlstand beitragen. Hinzugekommen sind aber die Aspekte der Nachhaltigkeit und der Zuverlässigkeit, die dringend intelligent gelöst werden müssen. Die letzten Jahre gaben ein deutliches Signal, in Zukunft nicht nur nach immer mehr und immer billiger zu rufen.

Die Logistikbranche ist jedenfalls seit zwei Jahren tagtäglich in den Schlagzeilen. Sehen Sie eine Normalisierung der Frachttransporte für den Welthandel am Horizont?

Noch ist der Horizont eher weiter weg als näher dran. Die Turbulenzen durch die diversen Lockdowns in China, die unzureichende Leistungsfähigkeit der amerikanischen Seehäfen, der Krieg in der Ukraine sowie die vielen Unterbrechungen in der Transportwirtschaft werden eine schnelle Normalisierung eher erschweren. Es bedarf jetzt klarer und schneller Entscheidungen aller Beteiligten, um die weltweite Zuverlässigkeit wiederherzustellen. Die Logistik an sich kann sich sehr schnell an veränderte Bedingungen anpassen. Mit Hilfe digitaler Lösungen wird die Zuverlässigkeit sicherlich deutlich verbessert werden können. An der unzureichenden Infrastruktur in einzelnen Regionen der Welt bei gleichzeitigem Mengenwachstum werden wir alle aber substanziell arbeiten müssen.

Bei der Seefracht steht Kühne+Nagel global an der Spitze. PD

Werden wir bald autonome Frachtschiffe, Flugzeuge, Lastwagen und Güterzüge haben oder Datentransporte statt Waren?

Von allem etwas – es wird eine stete Weiterentwicklung der Unterstützung durch digitale Lösungen geben, Sie könnten noch den 3D-Druck hinzufügen. Eine komplette autonome Verkehrswirtschaft sehe ich allerdings in den nächsten zehn Jahren nicht.

Kühne+Nagel treibt aber die Digitalisierung schon voran?

Es ist schon immer das Bestreben von Kühne+Nagel, auch technologisch so weit wie irgend möglich vorne dabei zu sein, digitale Lösungen sind zum Differenzierungsfaktor schlechthin geworden. Die Kunden benötigen ein Höchstmass an Transparenz und die kann Kühne+Nagel mit seinen digitalen Lösungen bieten.

Das Transportwesen wird zunehmend digitalisiert. Sebastien Robert

Was war Ihr erster Gedanke, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine losging?

Es entwickelte sich ja über einige Wochen die Erkenntnis, dass die russische Regierung einen militärischen Einsatz vorbereitet. Das Entsetzen über den Beginn der durch nichts zu rechtfertigenden Invasion am 24. Februar hat mich überwältigt.

Kühne+Nagel federführend: Soldaten entladen auf dem Flughafen Halle-Leipzig medizinische Schutzausstattung aus der ukrainischen Antonow An-225 im Rahmen des internationalen strategischen Lufttransports Salis (Strategic Airlift International Solution). Jana Neumann / Bundeswehr

Wie hat Kühne+Nagel reagiert?

Wir haben sofort den Mitarbeitenden angeboten, Evakuierungen zu ermöglichen, haben Hilfsleistungen im Wert von 10 Millionen Franken auf den Weg gebracht und ein Spendenprogramm aufgelegt: Jeder von den Mitarbeitenden gespendete Franken wird von Kühne+Nagel verdoppelt. Heute machen wir kein Geschäft mehr von und nach Russland, unsere Aktivitäten in der Ukraine mussten wir vorübergehend einstellen, Lager wurden zerstört.

Wann ist Kühne+Nagel die Nummer eins weltweit?

Wichtig ist, die beste Lösung für unsere Kunden anzubieten, Platzierungen sind hier nicht so bedeutend, dennoch sind wir stolz darauf, dass Kühne+Nagel seit vielen Jahren die weltweite Nummer eins in der Seefracht ist und wir seit letztem Jahr auch in der Luftfracht die globale Nummer eins sind. Dies ist eine schöne Bestätigung des Marktes für unser Tun.

Kühne+Nagel profitiert von Impulsen zur Nachhaltigkeit, die Karl Gernandt von der HSG schon in den 80er-Jahren mitgenommen hat. PD

Sie stehen ja auch öfters im Sturm der Kritik von Klimaschützern, Globalisierungsgegnern oder Antikapitalisten. Lässt Sie das kalt?

Nein. Im Gegenteil! Dies ist eine gesellschaftliche Herausforderung, der sich jeder Manager sehr ernsthaft stellen muss.

Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit bei Kühne+Nagel aus?

Karl Gernandt treibt bei Kühne+Nagel die Nachhaltigkeit voran. PD

Nachhaltigkeit hat höchste Priorität im Unternehmen. Wir setzen uns sehr ambitionierte und messbare Ziele, was die Verminderung der Umweltbelastung anbelangt. Dies gilt für das eigene Haus als auch in Bezug auf die Unterstützung unserer Kunden, CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Zum Schluss noch eine private Frage: Welchen Traum wollen Sie sich noch verwirklichen?

Immer eine gewisse Neugier zu behalten und ein persönliches Umfeld zu haben, das mir einige neue Antworten vermitteln kann.

