Aldi-Suisse-Chef Jérôme Meyer über Bio-Preise und Onlineshoppläne

Interview «Die Holzpaletten-Optik wird in den nächsten Jahren verschwinden»: Aldi-Suisse-Chef über das neue Ladenkonzept, tiefe Bio-Preise und Onlineshop-Pläne Der Discounter ist seit der Pandemie stark gewachsen. CEO Jérôme Meyer treibt jetzt die Expansion in die Städte voran und erklärt, weshalb Aldi in Sachen Digitalisierung kein Trendsetter ist. Gabriela Jordan 14.08.2021, 05.00 Uhr

Aldi-Suisse-Chef Jérôme Meyer während des Interviews im Hauptsitz in Schwarzenbach SG. Bilder: Donato Caspari

Sie haben Ihr ganzes Berufsleben bei Aldi verbracht. Wollten Sie nie irgendwo anders Luft schnuppern?

Jérôme Meyer: Nein, ich bin superhappy bei Aldi und konnte mich im Unternehmen immer persönlich weiterentwickeln. Als Regionalverkaufsleiter in Deutschland habe ich meine erste Führungserfahrung gemacht. Danach durfte ich den Markteintritt in die Schweiz begleiten und in der Westschweiz alles von Grund auf mitaufbauen – und nebenbei ein neues Land kennen lernen. Die Position als Landesgeschäftsführer ist jetzt nochmals eine neue Herausforderung.

Wie kaufen Sie denn selbst ein? Was kommt bei Ihrer Familie auf den Tisch?

Zunächst mal: Hundert Prozent Aldi. Wir kommen mit dem überschaubaren Sortiment sehr gut klar. Ansonsten sind wir eine Familie, die gerne neue Produkte und Rezepte ausprobiert. Unsere Söhne, die im Teenageralter sind, mögen viel Fleisch. Meine Frau isst mehrheitlich vegetarisch, ich selbst bin wohl ein Flexitarier.

Sie kaufen aber sicher auch mal bei der Konkurrenz ein.

Ich schaue natürlich, was andere Läden so anbieten und kaufe hie und da ein Produkt, das mich interessiert. Ein riesiges Sortiment mit 30'000 Produkten, wie es die anderen Händler führen, braucht man letztlich aber gar nicht. Bei Aldi decken wir möglichst alle Warenbereiche mit je ein bis zwei Produkten ab und übersteigen unsere selbstauferlegte Artikelobergrenze von 1650 Artikeln nicht. Das reicht, um seine Bedürfnisse zu decken. Auch wer sich nur vegan oder Bio ernährt, bekommt bei uns, was er braucht und kann abwechslungsreich essen.

Zur Person Jérôme Meyer (41) ist als Bauernsohn im Elsass FR aufgewachsen und hat in München Agrarwissenschaften studiert. Danach stieg er 2004 direkt als Regionalverkaufsleiter beim Discount-Giganten Aldi Süd ein. 2007 kam er in die Schweiz, um die erste Aldi-Filiale in der Westschweiz zu eröffnen. Innerhalb von Aldi Suisse stieg er zunächst zum Geschäftsführer des Westschweizer Verteilzentrums Domdidier und Anfang 2021 zum Landesgeschäftsführer auf. Mit seiner Frau und seinen vier Kindern wohnt er noch in Fribourg. Bald steht aber der Umzug in die Ostschweiz in die Nähe der Aldi-Zentrale in Schwarzenbach SG an.

Bio und nachhaltige Produkte wurden bei Aldi Suisse vor allem seit der Pandemie in die Regale gerückt. Wie viele Bio-Produkte führen Sie im Moment?

Aktuell liegen wir bei rund 300 Artikeln, also fast 20 Prozent des Sortiments. Weitere 100 Artikel sind geplant. Wir haben zwei Bio-Linien, eine mit Produkten aus der Schweiz und eine mit internationalen Produkten. Die Schweizer Bio-Produkte stammen übrigens von den gleichen Landwirten wie bei der Konkurrenz, aber wir dürfen noch nicht die Bio-Knospe auf der Verpackung abbilden. Unsere Mission ist, diese Produkte für alle erschwinglich zu machen. Bio darf kein Luxusgut sein.

Bio und tiefe Preise – wie geht das zusammen?

Wir halten an unserem Aldi-Prinzip fest: Ein streng limitiertes Stammsortiment, eine höchst leistungsorientierte Logistik und ein starkes Kostenbewusstsein – so können wir hochwertige Produkte günstig zum Kunden bringen. Wir kaufen die Produkte zu einem fairen Preis bei den Produzenten ein und können diese durch unsere tiefe Gewinnmarge und unsere schlanke Struktur günstiger als andere auf den Markt bringen.

Sie bezahlen den Landwirten also weniger als Ihre Mitbewerber.

Im Gegenteil, wir bezahlen sehr gute Preise und haben einen guten Ruf in der Landwirtschaft. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im kleinen Sortiment und den damit verbundenen tiefen Verteilkosten. Auch sparen wir Zeit und Geld, indem wir Kartons von den Produzenten direkt in den Laden stellen, statt Einzelstücke aufwendig in die Regale einzuräumen. So kommen wir mit weniger Personal aus und können faire Preise – und Löhne - bezahlen.

Der Mindestlohn bei Aldi Suisse soll mit 4475 Franken der höchste in der Branche sein. Das Image des Discounters scheint davon nicht zu profitieren.

Das Problem ist, dass das Discount-Konzept weltweit kopiert wurde, ohne das Credo unseres Gründers Karl Albrecht zu beachten: Das Konzept funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter topzufrieden sind. Indem Discounter oft sämtliche Kosten – also auch Personalkosten – drücken – tun sie sich selbst keinen Gefallen. Die Mitarbeiter sind dann unzufrieden und unfreundlich, die Läden laufen schlecht. Wir halten deshalb bis heute am Credo unseres Gründers fest.

Auch Coop und Migros dringen mehr und mehr ins Tiefpreissegment ein. Wandern Ihnen Kunden ab? Oder haben im Gegenteil mehr Leute zu Aldi gewechselt, weil sie wegen der Krise noch preissensibler geworden sind?

Dass der Preiskampf zunimmt, ist ein Fakt. Auch wir senken unsere Preise kontinuierlich weiter, letztes Jahr bei 500 Produkten, im laufenden Jahr bereits bei 300. Seit der Coronapandemie – mit den zeitweise geschlossenen Grenzen und Restaurants – konnten wir jedenfalls einen riesigen Sprung machen und viele neue Kundinnen und Kunden dazugewinnen. Dass uns die Krise besonders in die Karten gespielt hat, ist möglich. Denn Unsicherheit führt auch zu verstärktem Kostenbewusstsein.

Werden Ihnen diese Kunden auch treu bleiben?

Das hoffen wir. Bis jemand seinen Detailhändler wechselt, ist es aber tatsächlich ein weiter Weg. Gewohnheiten ändern sich nur langsam. Doch gerade jene Leute, die bisher im nahen Ausland eingekauft haben, könnten jetzt realisiert haben, dass der Preisunterschied zu uns viel kleiner ist als erwartet.

Einen Sprung konnten alle Lebensmittelhändler machen, Coop wuchs 2020 um 14 Prozent, Migros um 7 Prozent. Aldi gibt seinen Umsatz ja nicht bekannt…

Ich kann nur so viel sagen, als dass wir prozentual am stärksten gewachsen sind. Und die erste Jahreshälfte 2021 war nicht weniger erfolgreich, trotz wieder geöffneter Gastronomie und Grenzen.

Dann dürften bald neue Aldi-Filialen dazukommen. Hat die Pandemie etwas an Ihrer Expansionsstrategie geändert? Coop und Migros suchen jetzt schliesslich eher nach kleinen Standorten in Quartieren.

Unsere Strategie bleibt dieselbe: Wir wollen in die Städte. Auf dem Land sind wir schon gut vertreten, 70 Prozent unserer 220 Filialen befinden sich in Ballungsgebieten oder auf dem Land, nur 30 Prozent in Städten. Die Verteilung der Schweizer Bevölkerung ist aber genau umgekehrt.

Welche Städte sind vor allem auf Ihrem Radar?

In gut einer Woche eröffnen wir die Filiale an der Sihlstrasse in Zürich, im Herbst kommen zwei Filialen in der Berner Altstadt dazu. In Lausanne, Basel, St. Gallen und Luzern sind wir inzwischen recht gut vertreten. Zulegen wollen wir vor allem noch in Genf und Zürich. Dann haben wir noch ein paar weitere blinde Flecken in der Westschweiz, wo wir bei der Suche nach geeigneten Standorten bisher nicht fündig geworden sind.

Diese Suche gestaltet sich seit der Krise aber sicher einfacher? In fast allen Innenstädten sind die Leerstände gestiegen.

Absolut, vor zehn Jahren war die Suche noch viel schwieriger, die Mieten höher. Vor allem Modehändler, die von der Krise besonders hart getroffen wurden, haben sich aus den Innenstädten zurückgezogen. Für uns ist das eine gute Möglichkeit, an gute Standorte günstig heranzukommen.

Welche Anzahl Filialen peilen Sie an?

Von heute 220 auf 300. Erreichen wollen wir diese Anzahl sicher vor meiner Rente, idealerweise in den nächsten zehn Jahren.

Wird sich etwas an der Ladeneinrichtung ändern? In Australien experimentiert Aldi mit einer hippen Dekoration und arbeitet dafür mit lokalen Künstlern zusammen. Hierzulande stehen noch immer Paletten in den Gängen.

Bezüglich Ladeneinrichtung ist tatsächlich einiges im Gang: Letztes Jahr modernisierten wir in der Ostschweiz 50 Filialen. Weitere Filialen werden auch in diesem Jahr umgebaut. Das Ziel ist eine hochwertigere Warenpräsentation. Die Holzpaletten-Optik wird in den nächsten Jahren verschwinden und dezenten Regalen aus dunklem Holz Platz machen. In den neuen Filialen wird das neue Konzept bereits umgesetzt, in den bestehenden wird es nach und nach eingeführt.

Es wird also mehr Geld in die Ladeneinrichtung fliessen?

Nicht unbedingt, das entwickelte Konzept ist gar nicht teurer als das bestehende.

Wenig Investitionen fliessen auch in digitale Lösungen. Warum hat Aldi Suisse keinen Onlineshop? Und Self-Checkout-Kassen? Ist das nicht die Zukunft?

Es ist wahr, dass unser Umsatzplus in der Pandemie mit einem Onlineshop wohl noch grösser ausgefallen wäre. Non-Food-Produkte bieten wir bereits online an. Früher oder später werden wir wahrscheinlich auch mit Lebensmitteln nachziehen. Aktuell beurteilen wir, was der Aufbau eines solchen Shops kosten würde. Im Raum Basel läuft derzeit ausserdem ein Pilotprojekt mit Scan & Go. Und in Grossbritannien testet die Aldi-Süd-Gruppe Self-Checkout-Kassen. Kommen sie gut an, ist auch ein Test in der Schweiz denkbar.

Solche Kassen sind hierzulande doch schon etabliert. Migros und Coop machen es längst vor, neuerdings auch Lidl. Hinkt Aldi in Sachen Digitalisierung schlicht hintennach?

Dass wir in Bezug auf Digitalisierung zum Trendsetter werden, wird von uns, glaube ich, gar nicht erwartet. Wir beobachten aufmerksam, was sich im Markt tut und überlegen dann, wie wir es für Aldi optimal umsetzen können. Stand jetzt kann ich nur sagen, dass sich intern vieles tut, das auch das Image von Aldi verändern könnte. Noch sind diese Projekte aber nicht marktreif.