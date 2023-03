Journalistin Franca Lehfeldt verteidigt die alten weissen Männer

INTERVIEW Franca Lehfeldt verteidigt alte weisse Männer: Die Gesellschaft sollte sich ein Vorbild nehmen an deren Leistungswillen Franca Lehfeldt hält wenig von der Kritik der Feministinnen an den alten weissen Männern. Ihr Buch trägt den Titel: «Alte weise Männer.» Francesco Benini Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Erachtet die Kritik mancher Feministinnen an den alten weissen Männern als «pauschale Abqualifizierung:» die Journalistin Franca Lehfeldt. Mario Heller

Sie haben ein Buch geschrieben zur Verteidigung der sogenannten alten weissen Männer. Warum?

Franca Lehfeldt: Ein alter weißer Mann zu sein, ist in der Gesellschaft längst kein Gütesiegel mehr. Im Gegenteil. Seine Lebenserfahrung zählt nicht mehr. Dabei spricht man seit einiger Zeit von der inklusiven Gesellschaft: Es soll niemand ausgeschlossen werden, zwischen den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung soll ein offener Austausch stattfinden. Warum trifft das auf die alten weissen Männer nicht zu? Das ist ein Widerspruch. Meine Co-Autorin Nena Brockhaus und ich wollen die Stigmatisierung durchbrechen. Dafür haben wir mit zehn Männern gesprochen, die älter als 70 sind. Unsere Definition des alten weisen Mannes basiert auf seiner individuellen Lebensleistung und dem Wertesystem, das er vertritt.

Die Feministin Sophie Passmann definiert den alten weissen Mann hingegen so: «Das Gefühl der Überlegenheit gepaart mit der scheinbaren völligen Blindheit für die eigenen Privilegien macht für mich dieses Feindbild aus».

Daran stören mich drei Punkte: Ein Mann, 1950 geboren im ländlichen Raum, Arbeiterjunge. Ist er aufgrund seines Geschlechtes privilegierter als eine 1950 in Hamburg-Blankenese geborene Frau, die in einem Ärztehaushalt aufwuchs? Das ist zu pauschal. Dann gefällt mir der Begriff «Feindbild» nicht. Wir haben der Frauenbewegung unserer Mütter und Grossmütter viel zu verdanken. Doch aus der Frauenbewegung wurde in jüngster Vergangenheit eine Identitätspolitik, die ein Feindbild braucht. Es ist leichter, sich gegen etwas zu definieren, als eigene Werte zu setzen. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen dahin kommen, dass es egal ist, welches Geschlecht, welche Herkunft, welche Hautfarbe jemand hat.

Und der dritte Einwand?

Man spricht stets über die Privilegien statt über die Leistung, wenn von alten weissen Männern die Rede ist. Unsere Porträts zeigen Männer, die ihre Startvorteile genutzt haben, um die Gleichstellung voranzutreiben. Auch Menschen wie ihnen ist es zu verdanken, dass wir Frauen es heute leichter haben. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht jeden zum Opfer oder Täter stilisieren.

Die Männer, die Sie in Ihrem Buch interviewen, machten Karriere auch dank Privilegien, die Frauen vorenthalten blieben. Für hohe Positionen in Wirtschaft und Politik waren Frauen nicht vorgesehen. Sie hielten den Männern den Rücken frei, indem sie sich um die Kinder kümmerten.

Die Karrieren der Männer, mit denen wir gesprochen haben, beginnen in den sechziger Jahren. Ja, die Gesellschaft war damals eine andere. Aber: Unsere Interviewpartner haben Frauen gefördert, als es den Begriff «female empowerment» noch nicht gab. Sie förderten dabei Leistung unabhängig vom Geschlecht. Daher sollte heute nicht das Geschlecht unabhängig von der Leistung gefördert werden. Der Manager Wolfgang Reitzle stellte bei BMW Teams zusammen, in denen es einen festen Anteil von Frauen gab. Das war damals ungewöhnlich bei einem Autohersteller. Die gleiche Entlöhnung für Mann und Frau war eine Selbstverständlichkeit für die alten weissen Männer, mit denen wir redeten. Das waren wichtige Impulse von Individuen, welche die Gesellschaft vorangebracht haben.

Der alte weisse Mann ist tendenziell konservativ und stemmt sich gegen gesellschaftliche Veränderungen, die den Frauen zugutekommen – so lautet ein Vorwurf, den Feministinnen vorbringen. Stimmen Sie zu?

Nein. In der Debatte, die wir führen, geht es um die Gleichstellung. Ich höre oft das Argument: «Die – also die Männer – waren dran, jetzt sind wir dran.» Dieses Gegeneinander scheint mir falsch. Die alten weissen Männer werden pauschal abqualifiziert. Dabei gibt es doch gute Männer und böse – wie es gute und schlechte Frauen gibt. Ich störe mich an der kollektivistischen Betrachtung. Ich ziehe die individualistische vor.

Es fällt auf: Die älteren Männer, die Sie interviewen, kommen ohne Ausnahme gut weg. Sie stellen die Männer und ihre Ansichten kaum infrage. Warum?

Wir haben uns im Vorfeld sehr intensiv mit unseren Interviewpartner auseinandergesetzt. Und wollten keine Klageschrift vorlegen. Vielmehr ging es uns darum, Lebenswege und Ansichten wiederzugeben. Die Leserinnen und Leser mögen darüber urteilen.

Die Männer, die Sie interviewen, stehen für eine Leistungsbereitschaft, die Sie in Deutschland zunehmend vermissen. Ist es so?

Man spricht zunehmend von der Work-Life-Balance. Laut einer Studie sagen 88 Prozent der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland, dass das Hauptkriterium für den Einstieg in einen Job die Work-Life-Balance ist. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist wichtig, ja, von Freizeit und Job auch. Es ist gut, wenn es zu weniger Burnouts kommt. Gleichzeitig muss man sagen: Die Work-Life-Balance ist die Lebenslüge der jungen Generation.

Die Lebenslüge?

Das Maximum im Job und das Maximum in der Freizeit, das ist nicht zeitgleich umsetzbar. Wer eine Führungsrolle erreichen will, kann nicht Energie in Lifestyle-Sportarten stecken oder der perfekte Vater oder die perfekte Mutter sein, der oder die immer da ist. Und umgekehrt, wer Sabbatical oder Hobby gleichberechtigt neben dem Beruf verfolgen will, wird nicht das Maximum an Karriere erreichen. Da muss man ehrlich sein.

Eine Karriere ist nicht möglich mit der Work-Life-Balance?

Wir reden über Führungsfunktionen, die man nicht mit 40 Wochenstunden ausfüllt. Wenn jemand aufsteigen will, tendiert die Balance Richtung Job. Anders geht es nicht. Die Männer, mit denen wir gesprochen haben, entschieden sich für die Karriere und machten Abstriche, was das Privatleben anbelangt. Einige sagen heute, dass sie dabei vielleicht zu weit gegangen sind. Der ehemalige «Spiegel»-Chef Stefan Aust bringt den Gedanken auf, dass man im Leben nicht alles und alles gleichzeitig haben kann. Es gebe unterschiedliche Phasen mit unterschiedlichen Prioritäten im Leben.

Als Reporterin bei RTL sind Sie frühmorgens um halb drei aufgestanden.

Ich plante nicht, sämtliche Kochbücher in meinem Regal durchzukochen. Ich hatte ein anderes Ziel: Ich wollte vor die Kamera, Sendegesicht werden. Die Frühschiene zu bestreiten, ist nicht sonderlich begehrt. Für mich war das eine Gelegenheit, aus der Redaktion in die Sichtbarkeit zu kommen. Zurzeit moderiere ich teils wieder frühmorgens, für den Fernsehsender der «Welt.»

Fehlt es in Deutschland an Leistungsbereitschaft?

Die Gesellschaft sich sollte wieder mehr an Leistung orientieren. Ich weiß nicht, ob es sich um einen gesellschaftlichen Wandel handelt. Es gibt heute eine ganze Generation mit wohlhabenden Eltern, die nicht unbedingt arbeiten muss. Sie können sich die Work-Life-Balance leisten. Gleichzeitig leben viele auch von staatlichen Organisationen. Dann gibt es Menschen mit Migrationshintergrund, die sich in Deutschland etwas aufbauen wollen. Die wollen etwas erreichen. Ich stelle eine Grundtendenz fest: Die Leistungsbereitschaft lässt nach. Mit unserem Buch wollen wir eine Debatte darüber anstossen.

Würden Sie sich selber als eine Feministin bezeichnen?

Ich würde mich eher als Individualistin sehen. Mit dem Zeitgeist-Feminismus und all seinen Strömungen, die er heute hat, kann ich mich nicht identifizieren. Die zentralen Forderungen der Frauenbewegung unterstütze ich: Gleichstellung, Selbstbestimmung in der Medizin, Lohngleichheit zwischen Mann und Frau. Nun zählt für mich aber das Wertesystem, das unabhängig vom Geschlecht ist.

Sind Frauen gesellschaftlich nicht mehr benachteiligt?

Man muss bereits in der Erziehung ansetzen. Studien zeigen, dass viele Mädchen sich ab dem Alter von fünf Jahren weniger zutrauen zu als Jungs, darum wählen sie Jobs mit tieferen Löhnen und streben weniger nach Führungspositionen. Mädchen muss im Elternhaus, in der Kita, in der Schule vermittelt werden: Du kannst die nächste Bundeskanzlerin werden.

Was halten Sie von der Frauenquote?

Ich bin Verfechterin des Leistungsprinzips und will keine Quotenfrau sein. Das Geschlecht per se ist kein Qualitätsmerkmal. Grundsätzlich muss immer das Individuum im Vordergrund stehen und damit die Leistung, unabhängig vom Geschlecht. Wenn wir eine Frauenquote einführen, braucht es dann nicht auch eine Quote, die sich an der Herkunft der Bewerber bemisst oder an der sexuellen Orientierung? Wenn man dieses Modell weiterspinnt, führt sich die Quote selbst ad absurdum. Dieses Denken in Kategorien führt zur Entindividualisierung. Es muss das Ende des Schwarz-Weiss-Denken kommen, es bringt uns um.

Sie sind auch gegen den Gebrauch des Gendersterns. Was spricht dagegen, in einer Weise zu schreiben, die Frauen nicht nur mitmeint?

Es gibt in der deutschen Sprache das generische Maskulinum. Das meint beide Geschlechter. Stattdessen wird die Sprache verquast. Ich selbst habe kein Problem damit, die Zeit aufzuwenden, um Kolleginnen und Kollegen zu sagen. Mit dem Sternchen fühle ich mich als Frau aber nicht angesprochen. Und was mir wichtig scheint: In der Breite der Bevölkerung kommt das Gendern nicht gut an. Die Ablehnung liegt bei 80 bis 95 Prozent, je nach Umfrage. Da wird etwas angewandt, was die Leute gar nicht wollen.

In Deutschland ist die Geburtenquote eher tief. Woran liegt das? Ist es zu schwer, Beruf und Familie zu vereinbaren? Braucht es mehr Kitas?

In Deutschland gilt eine Frau, die wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes an den Arbeitsplatz zurückkehren will, immer noch als Rabenmutter. In Frankreich oder Skandinavien ist das anders. Und es gibt zu wenig Plätze in Kindertagesstätten, und die Öffnungszeiten sind nicht flexibel genug. Es braucht hier ein gesellschaftliches Umdenken. Und der Staat muss bessere Angebote machen.

Sie kritisieren, dass sich Frauen gegenseitig zu wenig unterstützten, wenn es um die Karrieren gehe. Die «vermeintliche weibliche Loyalität» verwandle sich in eine «Melange aus Vergleich, Neid und Intrige.» Bedienen Sie da nicht Klischees? Haben Sie es so erlebt? Sind es vor allem Männer, die Sie in Ihrer Karriere unterstützt haben?

Während Männer sich gegenseitig die Räuberleitern bauen, sehen Frauen in anderen Frauen immer noch die Wettbewerberin. Da haben wir Frauen ein Defizit. Ich habe in Hotels gearbeitet, in der PR-Branche, in zwei Medienkonzernen und machte oft die Erfahrung: Frauen schlagen sich zu oft Türen zu. Dass man am Arbeitsplatz diskriminiert oder schlecht behandelt wird, geht nicht nur von Männern aus.

Finden Sie, dass sich Frauen gegenseitig die Karrieren verbauen?

Wir machen es uns nicht immer gegenseitig leichter.