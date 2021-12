Mafia-Jägerin kritisiert UBS-Chef Ralph Hamers

Interview Diese Frau kämpft gegen die Mafia, die in den Niederlanden mordet – und kritisiert UBS-Chef Ralph Hamers In den Niederlanden mordet die Mafia auf offener Strasse. Hennie Verbeek-Kusters, Leiterin der Anti-Geldwäschereibehörde erklärt, was das mit dem Finanzsystem zu tun hat und was die Schweiz tun könnte. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Der Tatort, an dem der niederländische Kriminaljournalist Peter R. de Vries am 6. Juli 2021 niedergeschossen wurde. Keystone

Die Schweiz tut sich schwer damit, die gefährliche Ausbreitung der organisierten Kriminalität anzuerkennen. Zurzeit befindet sich die Verordnung zum neuen Geldwäschereigesetz in der Vernehmlassung. Dieses entspricht nur knapp dem internationalen Minimalstandard und nimmt erstmals auch die Rechtsanwälte in die Meldepflicht.

Für Hennie Verbeek-Kusters, Leiterin der niederländischen Anti-Geldwäschereibehörde, ist das eine Selbstverständlichkeit, denn Rechtsanwälte spielen «eine zentrale Rolle im System». Die international anerkannte Jägerin von Verbrechergeld kann nicht verstehen, weshalb der aktuelle UBS-Chef Ralph Hamers in seiner Zeit als ING-Chef die Geldwäschereiabwehr nicht zu seiner ersten Priorität gemacht hatte.

Die niederländischen Strafverfolgungsbehörden mussten 2021 auch auf öffentlichen Druck eine Untersuchung gegen ihn wegen möglicher Fehler in der Geldwäschereiabwehr neu aufrollen.

Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist Ihr Beruf. Aber Sie sind auch Bürgerin der Niederlande. Wie erleben Sie die Welle von Mafia-Morden in ihrem Land, die etwa den Kriminaljournalisten Peter de Vries das Leben kostete?

Hennie Verbeek-Kusters: Das sind schlimme Ereignisse, die mich auch ganz persönlich schockieren. Sie zeigen wie weit die organisierte Kriminalität bereit ist zu gehen. Aber als Leiterin der Anti-Geldwäschereibehörde kann ich auch feststellen, dass die Vorgänge einen Politikwandel bewirkt haben

Was haben die Mafia-Morde in ihrer Behörde bewirkt?

Die finanziellen Aspekte spielen im nationalen Mafia-Abwehrdispositiv eine prominente Rolle. Das Bewusstsein ist gewachsen, dass die Möglichkeiten der Geldwäscherei ein sehr wichtiges Element für die Entwicklung der organisierten Kriminalität darstellen.

Können Sie konkrete Massnahmen nennen?

Es gibt eine breit angelegte Gegenoffensive. Meine Behörde erhält zum Beispiel schon seit einiger Zeit substanziell mehr Ressourcen.

Sie erhalten viele Hinweise auf verdächtige Finanztransaktionen. Kritiker sagen es geschehe viel zu wenig damit. Haben sie recht?

Teilweise. Es kommen immer auch Informationen herein, die für die Strafverfolgungsbehörden keinen direkten Nutzen haben. Das ist normal und hat mit den gesetzlichen Einschränkungen der Strafverfolgung zu tun. Wir sollten uns fragen, wie wir diese Informationen besser auswerten können.

Gibt es Ideen?

Manche Informationen, die bei uns noch unbenutzt liegen bleiben, könnten zum Beispiel über den Umweg via Steuerbehörde verwendet werden, zum Beispiel, wenn die Herkunft grosser Vermögen nicht erklärbar ist. Wir investieren auch viel in die IT, um die Auswertung der Verdachtsmeldungen zu verbessern und das Meldeverfahren besser zu strukturieren. Aber letztlich sind auch unsere Ressourcen immer zu knapp. Damit müssen wir leben.

Wir sprechen über mehr Ressourcen, bessere IT-Lösungen und andere Ideen. Was kann die Geldwäscherei-Abwehr im Kampf gegen die Mafia wirklich erreichen?

Wie soll ich Ihre Frage verstehen?

Gemessen an Ausmass der kriminellen Machenschaften ist der Ertrag doch eher bescheiden.

Sie haben Recht. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Das hat auch damit zu tun, dass der Kampf gegen die organisierte Kriminalität von keinem einzelnen Land, sondern nur gemeinsam gewonnen werden kann. Aber vielleicht bewegen wir uns tatsächlich nicht schnell genug. Trotzdem haben wir wichtige Fortschritte erzielt. Bei uns in den Niederlanden ist das Problem der Geldwäscherei jetzt definitiv in den Köpfen der Politiker verankert. Das war vor zehn Jahren nicht der Fall.

Wie war es denn vor zehn Jahren?

Damals dachten viele, Geldwäscherei sei ein Verbrechen, in dem es keine Opfer gebe. Das ist eine grundfalsche Sicht. Wenn man das Blut nicht auf der offenen Strasse sieht muss das nicht heissen, dass kein Blut fliesst. Unsere beiden grössten Banken ING und ABN Amro haben in den vergangen Jahren Strafen in der Höhe von Hunderten von Millionen Euro bezahlt, weil sie der Geldwäschereiabwehr keine Priorität eingeräumt hatten.

Hennie Verbeek-Kusters zvg Die Mafia-Jägerin Hennie Verbeek-Kusters steht seit bald 15 Jahren an der Spitze der niederländischen Antigeldwäschebehörde. Deren personelle und finanzielle Ressourcen wurden seit 2018 nahezu verdoppelt. Verbeek-Kusters leitet ein Team von gegen 90 Mitarbeitenden und sie hat ein Budget von um die 9 Millionen Euro zur Verfügung. Zu ihren grossen Anliegen gehört die Förderung der internationalen Kooperation unter den Geldwäsche-Behörden. Seit 2017 präsidiert sie die Egmont Gruppe. In diesem losen Verbund tauschen die angeschlossenen Financial-Intelligence-Stellen aus 167 Ländern Wissen und Erfahrung aus. 1998 trat sie in den Polizeidienst ein. Fünf Jahre lang war sie Leiterin der kriminalpolizeilichen Abteilung für Gewaltverbrechen in einem Polizeibezirk. 2005 übertrug man ihr auf nationaler Ebene die Führung der kriminalpolizeilichen Arbeit in den Bereichen schwere organisierte Kriminalität und synthetische Drogen.

Können Sie verstehen, dass die Chefs dieser Banken andere Prioritäten setzten?

Ehrlich gesagt kann ich das nicht verstehen. Umso weniger, als die Massnahmen zur Geldwäschereiprävention ja gesetzlich vorgeschrieben sind. Es gibt die Regeln, dass die Banken ihre Kunden wirklich kennen und dass sie verdächtige Transaktionen umgehend melden müssen. Diese Regeln haben die beiden Banken sträflich vernachlässigt.

Trotzdem sind die seinerzeitigen Chefs dieser beiden Banken straf- und zivilrechtlich unbehelligt geblieben. Der frühere ING-Chef Ralph Hamers ist jetzt Chef von UBS in der Schweiz. Nimmt die niederländische Bevölkerung dies einfach hin?

Nein. Sie wissen selbst, dass die Strafverfolgungsbehörde die Untersuchung gegen Ralph Hamers noch einmal aufrollen muss. Das passiert nicht zuletzt deshalb, weil die Bevölkerung das so will. Wir führen eine intensive Debatte über die Verantwortung der Spitzenmanager.

Wären schärfere Sanktionen gegen die Top-Manager effektiv?

Ob sie effektiver wären als die Strafen, welche die niederländische Staatsanwaltschaft den Banken auferlegt hat, kann ich nicht beurteilen. Wir haben ja bisher nur Erfahrungen mit den Strafzahlungen. Diese sind aber sehr wirkungsvoll. Die Banken haben inzwischen Tausende von Leuten eingestellt, um die Qualität ihrer Anti-Geldwäscherei-Systeme zu verbessern. Ich stelle fest, dass die Geldwäschereiabwehr jetzt auch ein Teil der Kultur und des Selbstverständnisses der Banken wird. Seit kurzem arbeitet meine Behörde in einem Public-Private-Partnership mit den Banken zusammen.

Die Niederlande sind das einzige Land in Europa, das die Banken für ihre Fehlleistungen im Bereich der Geldwäscherei-Abwehr richtig hart angefasst hat. Sind die niederländischen Banken schlechter als andere?

Es stimmt nicht ganz, was sie sagen. Auch Grossbritannien ist sehr streng gegen HSBC vorgegangen.

Weichen Sie aus?

Nein. Ich würde Ihre Frage so beantworten: Vielleicht arbeiten die niederländischen Banken wirklich schlechter als die anderen Banken in Europa. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Behörden in anderen Ländern weniger hart gegen ihre Banken vorgehen als die Behörden hier dies tun.

ING und ABN Amro gelten in Ihrer Terminologie als «Gatekeeper». Was heisst das?

Damit sind alle Akteure des Finanzplatzes gemeint, die in der ersten Verteidigungslinie zur Abwehr krimineller Gelder stehen. Dazu gehören Banken, aber auch Rechtsanwälte die zum Beispiel Steuerberatungen für Unternehmen machen.

Ist die Mitarbeit der Rechtsanwälte wichtig?

Natürlich. Sie spielen eine zentrale Rolle im System und sind deshalb genauso wie die Banken verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden.

Es gibt Stimmen wie jene der niederländischen Polizeigewerkschaft, die behaupten, die Niederlande erfüllten die Kriterien eines sogenannten Narco-Staates. Teilen Sie diese Sicht?

Nein. In einem Narco-Staat gibt es keine unabhängigen Institutionen und keinen Rechtsstaat mehr. In den Niederlanden funktionieren die Institutionen immer noch gut. Ich sehe nicht, dass unsere Behörden schon tiefgehend infiltriert sind. Aber wir verschliessen unsere Augen nicht vor dem Problem: Jede Art von organisierter Kriminalität zieht Korruption nach sich. Es gibt Korruption ohne organisierte Kriminalität, aber es gibt keine organisierte Kriminalität ohne Korruption.

Der italienische Journalist und Mafia-Experte Roberto Saviano kritisierte die Niederlande im Sommer in der Zeitung «Corriere della Sera» als eines der kriminellsten Länder der Welt. Übertreibt er damit?

Ich bin einverstanden mit Herrn Saviano, wenn er sagt, dass unsere Bemühungen im Kampf gegen die organisierte Kriminialität in der Konsequenz auch dazu führen müssen, das Rechts- und Steuersystem des Landes genau anzuschauen, um sehen zu können, wie dieses System den kriminellen Gruppen in die Hände spielen könnte – zumal diese das System fast sicher auch missbrauchen werden. Aber ich habe Ihnen auch dargelegt, dass wir unsere Augen nicht vor der ernsthaften Bedrohung des subversiven Verbrechens verschliessen. Darum widerspreche ich Roberto Saviano in dessen Urteil, die Niederlande seien das kriminellste Land der Welt.

