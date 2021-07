Interview «Ein Stück Härte und eine grosse Portion Menschlichkeit»: Der neue Calida-Chef über seinen Führungsstil sowie die Zukunft des Unternehmens Timo Schmidt-Eisenhart sagt, wieso er es nicht mag, wenn online gegen stationär ausgespielt wird, was attraktive Marken heute bieten müssen und wo er bei der Calida Group investieren will. Christopher Gilb 30.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Modemanager Schmidt-Eisenhart am Calida-Group-Hauptsitz. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 28. Juli 2021)t

Timo Schmidt-Eisenhart war schon für die Sportmarke Nike tätig, die Outdoormarke The North Face und fungierte zuletzt als Vizepräsident und General Manager der Marke Timberland, bekannt für die charakteristischen Boots. Seit April 2021 leitet der 48-jährige passionierte Sportler, der zu seiner Schulzeit fürs Leistungsteam der Schweiz segelte, als Nachfolger von Rainer Pichler die Calida Group in Sursee.

Was hat Sie an der Aufgabe bei Calida gereizt?

Timo Schmidt-Eisenhart: Ich habe mich jahrelang bei grossen globalen Konzernen um Markenbildung und Markenführung gekümmert, das ist spannend, folgt aber immer wieder ähnlichen Prinzipien. Es hat mich gereizt, dass ich nun die komplette Verantwortung für ein Unternehmen tragen kann.

Was muss denn eine Kleidermarke heute bieten, um attraktiv zu sein?

Sie muss authentisch sein, was heisst, einen wahren Kern haben. Warum ist sie entstanden und für welche Überzeugungen steht sie? Und natürlich sollten die Produkte besser als die der Konkurrenz sein, die Unterwäsche von Calida ist idealerweise weicher und komfortabler.

Ein starkes erstes Halbjahr Die Calida Group kann nach einem schwierigen 2020 wieder positive Zahlen vermelden. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2021 um 30,2 Prozent auf 153,9 Millionen Franken. Das Umsatzniveau sei somit höher als vor der Pandemie 2019, erklärte der neue CEO Timo Schmidt-Eisenhart. Dabei überzeugten sowohl die Kernmarken Calida und Aubade als auch Lafuma Mobilier mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Eine markante Umsatzsteigerung um 46,3 Prozent konnte Calida im Onlinegeschäft erreichen. E-Commerce macht nun 28,8 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Finanzchef Sacha Gerber ist zuversichtlich, dass der Online-Handel sogar noch weiterwachsen wird. Unter dem Strich erwirtschaftete der Surseer Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller einen Betriebsgewinn von 15, 7 Millionen Franken. In diesen Zahlen nicht enthalten ist die Bergsport-Sparte Millet Mountain. Wie bereits im Juni angekündigt, wird diese im Zuge der Neuausrichtung des Portfolios verkauft. Dass sich der Konzern im Umbau befindet, zeigen auch Pläne zur Schliessung von Shops in Deutschland. «Das hat mit einer ständigen Sondierung der Profitabilität der einzelnen Shops zu tun», erklärt Schmidt-Eisenhart. Neu wurde im deutschen Oberhausen jedoch ein Pop-up-Store eröffnet. Dieser kommt in einem neuen und moderneren Design daher. Diese Neuheit sei Teil eines Konsumententests, könne jedoch noch nicht als neues Shop-Konzept angesehen werden, so Schmidt-Eisenhart. (bth)

Und nachhaltig sein?

Ja, unbedingt, bis vor einigen Jahren war das Ergebnis von Studien immer, dass den Konsumenten zwar Nachhaltigkeit wichtig ist, sie aber nicht bereit sind, dafür zu bezahlen, das ändert sich gerade vermehrt. Deshalb nimmt auch das sogenannte Greenwashing zu. Dass Produkte als nachhaltig dargestellt werden, obwohl sie es gar nicht sind. Ich glaube aber, der Konsument durchschaut das, und solche Firmen werden sich nicht lange halten.

Für was steht Calida?

Qualität, Swissness, Nachhaltigkeit. Die DNA ist da, den Kundenfokus und die Produktpalette, finde ich aber, können wir noch weiter verbessern und die Kommunikation schärfen. Das klingt jetzt einfach, ist aber im Detail sehr komplex, denn bei der Frage in welcher Art und Weise, welcher Kanal genutzt wird, muss es eine klare Linie geben.

Wollen Sie die Marken der Gruppe verjüngen?

Das kommt sehr auf die einzelne Marke an. Ich glaube nicht, dass 16-jährige Teenies beispielsweise das richtige Zielpublikum für die hochwertige Lingerie von Aubade wären. Aber natürlich, insgesamt ist das Ziel jeder Marke, eher jünger als älter zu werden.

Calida Group verschlankt sich derzeit, zuletzt wurde der Verkaufsprozess für die Millet Mountain Group, also die Outdoormarken Millet und Lafuma eingeleitet, gibt es schon Interessenten?

Noch nichts Konkretes, wir haben den Verkaufsprozess ja auch gerade erst gestartet. Die Suche läuft.

Eigentlich sind das genau Marken aus einem Bereich, in dem Sie viel Erfahrung haben, ist es nicht schade, dass sich Calida jetzt von diesen trennt?

Es sind wirklich zwei super Marken mit grossen Stärken, aber bei Calida liegt die Kernkompetenz klar im Bereich Unterwäsche und Lingerie, deshalb macht der Entscheid firmenstrategisch Sinn.

Wieso?

Weil sich bei einer Konzentration auf unser Kerngeschäft Synergieeffekte besser nutzen lassen können.

Haben Sie schon Pläne für den Erlös aus dem Verkauf?

Wir werden sicher ins Wachstum unserer Kernmarke investieren, also in die angesprochenen Themen wie Kommunikation und Produkte sowie die Erschliessung des globalen Marktes, aber auch Zukäufe sind denkbar.

An was denken Sie da, an Start-ups?

Auch bezüglich allfälliger Zukäufe ist es zu früh, um etwas zu sagen.

Der Onlinehandel bei Calida läuft immer besser (siehe Box). An der gestrigen Halbjahreskonferenz wurde angetönt, dass stationäre Shops in Deutschland geschlossen werden sollen. Geht die Entwicklung in diese Richtung?

Ich finde, wir müssen weg davon, online gegen stationär auszuspielen, am Ende geht es darum, dass die Konsumentinnen und Konsumenten Produkte kaufen, an die sie glauben, wo und wie, ist egal. Aber überdies glaube ich, dass auch der stationäre Handel weiterhin seine Berechtigung hat, die Kunden wollen ins Shoppingcenter, gerade nach Corona ja mehr als zuvor.

Dann gibt es also keine weiteren Schliessungspläne?

Wir schauen immer, ob unsere Shops die richtige Lage haben und ob sie finanziell Sinn machen. Diese Betrachtungen wurden jetzt durch Corona etwas intensiviert.

In einem Kommentar der «Basler Zeitung» war kürzlich zu lesen, sie würden «eisern» an der Gartenmöbelsparte festhalten. Erleben Sie solche Wortspiele mit ihrem Nachnamen öfters?

Eigentlich nicht, und wenn, dann stört es mich nicht. Mit was ich eher leben muss, ist die Länge meines Nachnamens ‹Schmidt-Eisenhart›, und es ist nicht einmal ein Doppelname, mein Vater hiess einfach so.

Dann sind Sie also nicht «eisenhart»?

Falls Sie nach meinem Führungsstil fragen? Eher nicht, es braucht zwar immer auch ein Stück Härte und auch Zahlenorientiertheit, denn Zahlen lügen nicht, von mir gibt es aber auch eine grosse Portion Menschlichkeit und viel Vertrauen in die einzelnen Teammitglieder. Denn in unserer schnelllebigen Zeit muss man sich auf sein Team verlassen können, die Zeiten, in denen nur der CEO führt, sind längst vorbei.