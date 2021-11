Ebikon: Schindler-CEO Thomas Oetterli im grossen Interview

Interview «Für mich kann es nicht genug Wolkenkratzer geben»: Schindler-CEO Thomas Oetterli glaubt nicht an ein baldiges Platzen der Blase Über Macau, Atlanta bis nach Kloten: Der Luzerner Lift- und Rolltreppenbauer Schindler ist auf der ganzen Welt präsent. Konzernchef Thomas Oetterli spricht im Interview über die Gefahr einer Immobilienblase in China, die weltweite Chipkrise, und er sagt, weshalb er auf US-Präsident Joe Biden hofft. Gregory Remez und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Blick auf den Schindler-Campus im luzernischen Ebikon.





Bild: Manuela Jans-Koch (12. November 2021)

Der Schindler-Campus in Ebikon wirkt leer. Und das ist er auch mehrheitlich. Maximal 50 Prozent der Angestellten dürfen gleichzeitig in den Büros sein. Bei jeder Besucherin und jedem Besucher wird die Temperatur gemessen. Die Coronakrise ist spürbar – und auch gleich das erste Thema im Gespräch mit dem Konzernchef.

Lifte sind in der Pandemie wegen der Aerosole als Virenhorte in Verruf geraten. Halten Sie beim Liftfahren die Luft an?

Thomas Oetterli: Nein. Aber mir ist klar, dass manchen Leuten in so einem engen, geschlossenen Raum unwohl ist. Deshalb haben wir sehr rasch nach Pandemiebeginn reagiert und Massnahmen lanciert. Heute heisst es zum Beispiel bei vielen Liften, dass ihn nur eine beschränkte Anzahl Personen gleichzeitig benutzen dürfen. Erfolgreich waren auch Filter für Lifte, die die Luft einsaugen und mit UV-Licht reinigen.

Bei den Rolltreppen haben Sie UV-Desinfektionslicht für die Handlauf-Reinigung lanciert. War das ein Erfolg?

Ja, die Nachfrage ist sehr gross, schliesslich werden Rolltreppen je nach Ort von Tausenden Menschen täglich benutzt. Und das zeigt, dass jede Krise auch Chancen bietet. Wir waren die erste Firma, die mit dieser UV-Installation auf den Markt kam, und so unsere Kunden beruhigen konnte. Vor allem in Asien und Nordamerika kommen sie zum Einsatz, aber auch am Flughafen Zürich.

Wie sehr schützt das UV-Desinfektionslicht wirklich gegen das Coronavirus?

Verschiedene Studien, etwa vom Universitätsklinikum Tübingen, haben die Wirksamkeit von UV-Strahlung bei der Desinfektion gezeigt.

Was bleibt, sind die unhygienischen Knöpfe in den Lifts.

Stimmt. Deshalb haben wir eine App für unsere Lifte lanciert, sodass man den Lift per Handy bestellen kann. Diese App wurde zehntausendfach heruntergeladen.

Das wird aber kaum bei allen Liften funktionieren.

Nein, nur bei denen, die digital ausgerüstet sind. Das ist auch Teil unserer Strategie, dass wir unsere Lifte vermehrt digital verknüpfen möchten. Das ist bei manchen Liften sinnvoller, bei anderen, seltener benutzten, weniger.

Die Pandemie hat nach wie vor viele Firmen im Griff. Wer kann sich solche teuren Upgrades momentan überhaupt leisten?

Das wird sich zeigen. Aber für mich ist klar: Schindler gibt es seit 147 Jahren. Und wir pflegen unsere Partnerschaften. So sind wir etwa Kunden im Hotelbereich, die plötzlich keine Gäste mehr hatten, bei den Wartungszahlungen entgegengekommen. Das wird langfristig honoriert. Wir denken nun mal in Generationen, nicht in Quartalen.

Wird es künftig nicht weniger Bürogebäude und somit auch weniger Lifte brauchen, weil sich das Homeoffice durchsetzt?

Das ist die Masterfrage. Eine definitive Antwort darauf werden wir alle wohl erst in einigen Jahren erhalten. Wir selbst setzen bei Schindler auf eine Hybridform, eine Mischung aus Homeoffice und Büroanwesenheit. Ich persönlich glaube nicht, dass es weniger Büros geben wird, denn schliesslich wollen die Menschen neuerdings auch mehr Platz und Abstand. Zudem hilft uns der anhaltende Urbanisierungstrend.

Obwohl sich während der Pandemie viele Leute nach mehr Land sehnen?

Ja. Natürlich wollen die Leute mehr Grün, aber sie möchten auch viele Geschäfte und Restaurants in der Nähe, also letztlich ein urbanes Umfeld. Deshalb bleibt die Nachfrage nach Geschäftshäusern und Liften gross. Die Megatrends bleiben: Mehr Mobilität, mehr Urbanität, und wir werden älter. Lifte sind generell wichtiger geworden.

Inwiefern?

Die Mobilität innerhalb eines Tages ist grösser als vor 20 oder 30 Jahren. Das messen wir. Heutige Geschäftsgebäude haben ein deutlich grösseres Angebot: ein Gym auf dem 5. Stock, eine Kantine auf dem 8., ein Sitzungszimmer im 10. Der Lift-Verkehr steigt, weil die Übergänge zwischen Beruf und Privatem fliessender werden.

Was sich nicht geändert hat: In Liften wird der persönliche Blickkontakt gescheut. Weshalb?

Das ist in der Tat so. Auch ich schaue nach oben, nach unten, aber nicht in die Augen. Wir nehmen das als persönliche Grenze wahr. Deshalb rüsten wir nun vermehrt unsere Liftwände mit grossen Bildschirmen vom Boden bis zur Decke aus.

Der Lift als Kinobox?

Quasi, ja. Der Lift ist die Visitenkarte eines Gebäudes. Es können dort Filmclips gezeigt werden, Werbespots, der Fahrplan der nächsten Bahnstation oder auch die Wettervorhersage.

Bildschirme und digitale Lifte benötigen Chips. Da herrscht derzeit akuter Mangel. Hinzu kommen Verspätungen beim Transport. Welche Folgen hat das für Schindler?

Das ist eine grosse Herausforderung. Wir konnten es aber bisher gut handhaben, weil wir sehr dezentrale Lieferketten haben. Wir haben Lieferanten in Europa, China, Indien, Brasilien und in den USA. Auch hier haben wir versucht, als Partner unseren Lieferanten bei der Rohmaterialbeschaffung zu helfen. Das war aber nicht günstig. Unsere Materialkosten gingen durch die Decke, sie sind in den letzten zwölf Monaten um bis zu 50 Prozent gestiegen. Das tut weh.

Wie schlimm ist denn der Chipmangel?

Wir hatten die genau gleichen Lieferengpässe wie Auto- oder E-Bike-Hersteller. Also haben wir neue Chiplieferanten gesucht. Und wir haben alles aufgekauft, was es aufzukaufen gab, jedoch, wie gesagt, zu höheren Kosten. Zudem haben wir versucht, unsere Produkte so anzupassen, dass wir Chips nutzen konnten, die verfügbar waren.

Erwarten Sie wie prognostiziert ein Wachstum von 4 bis 7 Prozent für das laufende Jahr?

Ja, diese Prognose gilt weiterhin. Wir halten auch an unserem Reingewinnziel von 840 bis 900 Millionen Franken fest.

Schindler hat letztes Jahr angekündigt, 2000 seiner weltweit über 66000 Stellen abzubauen, davon 10 Prozent in der Schweiz. Folgen nun weitere Entlassungen?

Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, war aber notwendig, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. In den zehn Jahren davor ist unser Personalbestand weltweit um 24000 Mitarbeitende gewachsen, während wir aufgrund des starken Schweizer Frankens rund 2,6 Milliarden Schweizer Franken weniger Umsatz verbuchen konnten. Dennoch, wir sind und bleiben ein Schweizer Unternehmen mit starken Wurzeln in der Region.

Chipmangel, Coronakrise, Lieferschwierigkeiten. Und trotzdem: Fühlen Sie sich als Chef eines Weltkonzerns unterfordert?

Nein, ich habe einen sehr herausfordernden und spannenden Job...

...und dennoch werden Sie das Verwaltungspräsidium beim St.Galler Metallverarbeiter SFS übernehmen. Woher nehmen Sie die Zeit dafür?

Ich bin seit 27 Jahren für Schindler tätig, und das bleibt meine absolute Hauptbeschäftigung, ohne jegliche Abstriche. Ich sitze aber auch seit über zehn Jahren im Verwaltungsrat von SFS, hatte also bereits vorher eine Doppelrolle. Ich kenne die Firma inzwischen sehr gut und bin mir sicher, dass das so geht.

Trotzdem: Für ein einfaches Verwaltungsratsmitglied werden in der Regel rund 20 Prozent Arbeitsbelastung veranschlagt, für ein Präsidium bereits deren 40. Irgendwo werden Sie doch Abstriche machen müssen?

Nochmals, ich werde bei der Firma Schindler nie Abstriche machen. Der Aufwand für das SFS-Präsidium ist nicht nach einer Faustregel zu quantifizieren. Es ist aber klar, dass ich nicht darum herumkommen werde, auch an Abenden oder Wochenenden Zeit dafür aufzuwenden – leider auf Kosten der Familienzeit. Es ist aber auch bereichernd, in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig zu sein.

Wie viele Aufträge erhoffen Sie sich aus den USA, wo das milliardenschwere Infrastrukturgesetz von Präsident Joe Biden angenommen wurde? Schliesslich gibt es dort viele marode Flughäfen und Bahnhöfe.

Der Nachholbedarf für neue Infrastruktur ist in den USA sehr gross. Es gibt Millionenstädte, die gar keinen Bahnhof haben. Zudem müssen viele Flughäfen erneuert werden, genauso wie U-Bahnen. Deshalb ist dieses Gesetz von Joe Biden eine grosse Chance für uns. Denn bei solchen Bauten benötigt es immer auch Lifte und Rolltreppen. Die Frage ist, wie schnell diese Projekte umgesetzt werden. Das kann Jahre dauern.

Noch wichtiger als die USA ist China für Schindler. Dort werden heute zwei von drei Aufzügen und Rolltreppen verbaut. Bleibt das so?

Ja, definitiv, aber andere Länder holen auf. Wir analysieren ständig, wie viele Leute in die Städte ziehen. China hat eine Urbanisierungsquote von 60 Prozent, in Indien mit einer vergleichbaren Bevölkerungszahl sind es rund 35 Prozent. Deshalb ist Indien ein weiterer Fokusmarkt für uns.

In China ist derzeit allerdings der Immobiliengigant Evergrande in Schieflage, international wird ein Platzen der chinesischen Immobilienblase befürchtet. Wie nervös sind Sie deswegen?

Das verfolgen wir selbstverständlich täglich, nervös bin ich aber nicht. Evergrande ist kein Risiko für uns, denn wir haben keine bedeutenden Verträge mit dieser oder anderen chinesischen Firmen, die derzeit Probleme haben. Wir legen sehr viel Wert auf Cash und schauen genau, wie sich unsere Geschäftspartner entwickeln. Und wir verlangen stets eine Anzahlung, wenn jemand einen Lift von uns bestellt. So halten wir das Risiko klein.

China ist aber nun mal Ihr wichtigster Markt. Glauben Sie, dass es zu einem Big Bang kommen könnte?

Nein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die chinesische Regierung in solchen Notfällen rasch reagiert, damit kein Chaos entsteht.

Wer einmal auf einer Baustelle in China oder Indien war, stellt sich die Frage nach den Arbeitsbedingungen vor Ort. Wie beurteilen Sie diese?

Dazu gehören verschiedene Faktoren. Die Entlöhnung muss konform sein und die Lebenshaltungskosten decken. Und dann gibt es die Sicherheit am Arbeitsplatz. Aus meiner Sicht sind China und Indien diesbezüglich führend. Die Zutrittskontrollen auf den Baustellen sind enorm streng, es gibt strikte Regeln zum Schuhwerk, zur Helmpflicht und so weiter. In Zentraleuropa ist es vergleichsweise einfacher, als nicht zutrittsberechtigte Person eine Baustelle zu betreten.

In China, aber auch in der Schweiz wird regelmässig von einer Immobilienblase gewarnt – zu Recht?

Klar, die Schweiz ist ein gesättigter Immobilienmarkt. Andererseits wächst die Bevölkerung kontinuierlich dank der Zuwanderung. Und diese Leute brauchen Wohnraum. Zudem gibt es viele hochwertige Erneuerungsbauten. Deshalb mache ich mir insgesamt keine Sorgen, dafür ist der Schweizer Markt zu stabil.

Seit vielen Jahren heisst es, die Schweiz müsse in die Höhe bauen, was eher langsam geschieht. Stehen in der Schweiz zu wenig Wolkenkratzer?

Für mich als Liftunternehmer kann es natürlich nicht genug Wolkenkratzer geben (lacht). Verdichtetes Bauen ist je länger, je mehr nötig, und Türme sind für viele Leute attraktiv. Aber die Schweiz hat schon heute die mit Abstand höchste Liftdichte der Welt.

Tatsächlich?

Das ist so. In Europa kommen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner etwa 15 Lifte. In China sind es 6, in Indien 0,5 – und in der Schweiz über 30. Deshalb braucht Schindler nicht 100 weitere Wolkenkratzer, um hier zu wachsen. Nur schon die Erneuerungsbauten sind ein schönes Geschäft für uns.

Firmenpatron und Verwaltungsrat Alfred N. Schindler hat in der Vergangenheit wiederholt betont, den Konzern in Familienhand behalten zu wollen. Sein Minimalziel: zehn Generationen. Ist dieses Ziel noch aktuell oder wird ein Verkauf irgendwann zum Thema?

Ich kann mich nicht zum Thema Verkauf äussern. Ich kann nur sagen, was ich weiss: Schindler ist seit 147 Jahren in guten Händen. Die Führung denkt langfristig. Wir alle versuchen, die Arbeit der vorangehenden Generation weiterzutragen und noch besser an die nächste zu übergeben. Es gibt keinerlei Diskussionen, daran etwas zu ändern.

Seit Jahren wird in der Liftbranche eine Konsolidierung prophezeit. Noch gibt es die «Big Five»: Otis, Mitsubishi, Schindler, Kone und Thyssen-Krupp. Wäre die Übernahme eines Konkurrenten wirtschaftlich nicht sinnvoll?

Auch das ist kein Thema. Konkurrenz belebt das Geschäft und zwingt uns, innovativ zu bleiben. Vor ein paar Jahren gab es eine Diskussion um eine potenzielle Fusion in der Branche, aber wir haben uns klar dagegen ausgesprochen. Das hätte zu einem Blutbad geführt. Auch wettbewerbsrechtlich wäre das schwierig.

Dann noch eine obligate Frage zum Schluss: Mit wem würden Sie gerne im Lift stecken bleiben?

(lacht) Am liebsten mit meiner Frau. Ich bin tatsächlich schon mal in einem Schindler-Lift steckengeblieben. Allein, vor vielen Jahren. Der Monteur war innert 15 Minuten vor Ort und befreite mich. Das lehrte mich vor allem etwas.

Vor jeder Liftbenutzung noch rasch auf die Toilette?

Nein. Unser Leistungsversprechen ist mehr als nur der Lift an sich. Es geht auch um den Service für unsere Kundschaft und alle, die unsere Produkte nutzen. Das beinhaltet auch die Hilfeleistung, wenn es mal nicht wie am Schnürchen läuft.