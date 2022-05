So tickt der älteste Bankier der Zentralschweiz Karl Reichmuth

Interview Karl Reichmuth (82) geht noch immer jeden Tag ins Büro: So tickt der älteste Bankier der Zentralschweiz Bankier Karl Reichmuth spricht im Interview über die Anfänge seiner Karriere, das Ende des Bankgeheimnisses, Erfolge, Niederlagen – und den Madoff-Skandal. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karl Reichmuth am Sitz seiner Bank in der Stadt Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (26. April 2022

In wenigen Wochen wird Karl Reichmuth 83. Noch immer geht er jeden Tag ins Büro, sagt der Bankier bei einem Besuch am Hauptsitz in Luzern. «Ich habe zwei Leidenschaften, das Banking und die Berge. In die Berge kann ich leider nicht mehr so oft, die Bankgeschäfte halten mich fit.» Er liebe den Beruf und seine Frau, die jeweils nicht ganz unglücklich sei, dass er oft aus dem Haus sei, sagt Karl Reichmuth mit einem verschmitzten Lächeln.

Zur Person Karl Reichmuth wurde 1939 geboren. Er war nach einer Banklehre unter anderem für die Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse) und die Luzerner Kantonalbank tätig, ehe er 1995 zusammen mit seinem Sohn Christof die Privatbank Reichmuth & Co in Luzern gründete. Er amtet heute noch als Ehrenpräsident, während seine Söhne Christof (Verwaltungsratspräsident) und Remy (CEO) zusammen mit Jürg Staub als unbeschränkt haftende Gesellschafter aktiv sind. Die Bank ­beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeitende und verwaltet Ver­mögen im Wert von über 13 Milliarden Franken. Karl Reichmuth wird in den nächsten Tagen in der Zentralschweiz an Informationsabenden von RealUnit über seine Erfahrungen sprechen. Informationen dazu gibt es unter www.realunit.ch/event

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag in der Finanzindustrie?

Karl Reichmuth: Das war 1955, als ich bei der St.Galler Kantonalbank in Rapperswil die Banklehre angefangen habe.

Warum bei der St.Galler Kantonalbank? Sie stammen doch aus Schwyz.

Das kam so: Mein Vater hatte eine Käserei in Pfäffikon, Schwyz. Als er einen Kredit brauchte, ging er zur Schwyzer Kantonalbank, doch diese war nicht bereit, sein Vorhaben zu finanzieren. So probierte er es auf der anderen Seite des Zürichsees bei einer Filiale der St.Galler Kantonalbank in Rapperswil – mit Erfolg. Mein Vater hatte zwei Betriebe und drei Söhne. Als es um die Nachfolgeregelung ging, übernahmen die ersten beiden Söhne die Betriebe, für mich blieb nichts übrig. Deshalb sagte er eines morgens zu mir: Du machst eine Banklehre bei der St.Galler Kantonalbank. Diese Episode zeigt übrigens, wie das Kundenverhalten damals war.

Wie meinen Sie das?

Mein Vater setzte nie mehr einen Fuss in eine Filiale der Schwyzer Kantonalbank und blieb der St.Galler Kantonalbank treu. Eine solche Kundenloyalität gibt es heute meistens nicht mehr.

Wie ging es mit Ihrer Karriere danach weiter?

Nach Abschluss der Lehre im Jahr 1958 wechselte ich zur ­damaligen Schweizerischen Kredit­anstalt, die heutige Credit Suisse. Dort blieb ich 27 Jahre lang, am Ende war ich Hauptdirektor. Später wechselte ich zur Luzerner Kantonalbank, wo ich zehn Jahre lang blieb. 1995 entschied ich mich, zusammen mit meinem Sohn Christof eine eigene Bank zu gründen.

Warum?

Ich kam noch in Schwyz als ­Filialleiter der Kreditanstalt per Zufall in Kontakt mit der Geschichte der lombardischen Bankiersfamilie Crivelli. Ein Zweig der Familie liess sich im 19. Jahrhundert in Schwyz nieder. Damals gab es in der Zentralschweiz 18 Privatbanken. Die Bank Crivelli blieb bis zur Übernahme durch die Kreditanstalt im Zusammenhang mit dem Bau der Gotthard-Bahn viele Jahre in Familienbesitz. Kurzum: Diese Geschichte entfachte in mir ein Feuer für das Private Banking und so war ich offen für die Chance, zusammen mit meinem ältesten Sohn Christof im Alter von 56 Jahren die alte helvetische Bankenkultur in Luzern neu zu beleben, statt mich bei der Kantonalbank auf die Pensionierung vorzubereiten.

Karl Reichmuth beim Interview. Bild: Patrick Hürlimann (26. April 2022

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Privatbanken in der Schweiz stark zurückgegangen. Warum ist das so?

Kaum jemand will mehr volle Verantwortung übernehmen. Heute gibt es immer mehr Manager und weniger Unternehmer. Unseren Wohlstand haben wir aber vor allem Personen zu verdanken, die ein Aufbau-Risiko im Unternehmertum selber getragen haben. Als unbeschränkt haftender Gesellschafter kann man sich der Verantwortung nicht entziehen. Ich bin deshalb sehr angetan, dass meine Söhne zusammen mit Jürg Staub bei meinem Rücktritt vor sieben Jahren beschlossen haben, die Bank weiterhin als unbeschränkt haftende Gesellschafter zu führen. Insbesondere Unternehmerkunden in der Schweiz und Deutschland schätzen es, dass wir mit unserem Privatvermögen hinstehen.

Wie hat sich nach Ihrer Erfahrung das Banking verändert?

Früher stand vor allem für die Verantwortlichen vor Ort, also die Filialchefs, die langfristige Identifikation mit dem Kunden im Fokus. Eine Zäsur in diesem alten helvetischen Banking war die Schweizer Hypothekarkrise Anfang der Neunzigerjahre. In der Folge hat man angefangen, nach angloamerikanischem Vorbild Finanzprodukte zu verkaufen und nach kurzfristigem Gewinn zu streben. Das hat zu diversen Verlusten geführt, wie jüngst das Debakel um die Greensill-Fonds ausgerechnet bei der Credit Suisse leider dramatisch aufzeigt.

Auch Ihre Bank musste in der Vergangenheit Fonds-Verluste hinnehmen. In Erinnerung geblieben ist vor allem ein hoher Verlust in Zusammenhang mit Vehikeln des US-Börsenmaklers Bernard Madoff.

Das war rückblickend nur eine von den Medien aufgebauschte Episode in meiner Erfahrungswelt. Die Verluste im betroffenen Anlagevehikel waren nie und nimmer so hoch wie in den Medien genannt. Zudem bekamen unsere Kunden aus der Konkursmasse über 75 Prozent des anfangs befürchteten Verlustes zurück. Die weniger als 25 Prozent sind für die Betroffenen natürlich trotzdem sehr bedauerlich. Doch wir hatten unsere Sorgfaltspflicht nicht verletzt. Das hat ein Rechtsgutachten festgestellt und im Nachhinein bekamen wir sogar Komplimente, wie wir stets offen informierten und wirklich interessewahrend diesen Fall abwickelten.

Haben Sie Lehren daraus gezogen?

Wenn jemand kriminelle Energie hat, dann schafft er es in der Regel auch, andere zu betrügen. Broker wie Madoff müssen von der amerikanischen Börsenaufsicht überwacht werden, nicht von anderen Akteuren im ­Finanzmarkt. Aus persönlicher Sicht gibt es dennoch zwei Lehren: Man muss stets versuchen, die Wertehaltung der Gegenpartei selber zu erkundigen. Das taten wir. Zudem muss man die Anlagen gut diversifizieren. Auch das taten wir. Kein Kunde hatte mehr als zwei bis maximal drei Prozent seines Vermögens in diesem Anlagevehikel, das über Jahre gute Ergebnisse lieferte und letztlich dank der Fund-of-Funds-Konstruktion bei einem anfänglich befürchteten Maximalverlust von 8,6 Prozent weniger als ein Drittel wirklich verlustig ging.

Das Bankgeheimnis ist seit einigen Jahren praktisch tot. Rückblickend gut oder schlecht?

Transparenz ist nichts Schlechtes, aber Privatsphäre ist ein wichtiger Wert des Westens. Dieser Verlust an Privatsphäre ist meines Erachtens ein Verlust für die ganze Gesellschaft, nicht nur für die Banker. Man sollte nicht davon ausgehen, dass jeder ein Steuerhinterzieher ist. Vertrauen ist im Leben besser als stetiges Misstrauen.

Aber es gibt Leute, die ihr Geld vor dem Fiskus verstecken. Wie soll man diese aufspüren?

Mein Bankierkollege Konrad Hummler hatte das Modell der Abgeltungssteuer als Alternative zum automatischen Informationsaustausch propagiert, also eine Steuer auf Kapitalerträge wie Dividenden oder Zinserträge. Doch man entschied sich in der Bankiervereinigung leider für die Variante Datentransfer.

Sie haben in den letzten Jahren mehrere Bücher verfasst, in denen Sie vor allem das bestehende Geldsystem kritisieren. Was läuft falsch?

Seit den Siebzigerjahren fand eine schleichende und heute sogar galoppierende Entwertung nomineller Anlageguthaben statt. Das benachteiligt vor allem Mittelstandsanleger. Nur wer in Realwerte investierte, konnte die Werte seines tugendhaften Sparens über die Zeit erhalten. Aus meinen Ideen ist die RealUnit Schweiz AG mit Sitz in Baar entstanden. Wir legen das Geld der Kunden mehrheitlich in Real­werte wie Aktien, Gold- oder Silberbarren und gelegentlich auch Immobilien an. Damit verfolgen wir im Wesentlichen zwei Ziele: den Erhalt der Kaufkraft und den Schutz des Vermögens auch in Krisenzeiten. Das braucht insbesondere der Sparer sowie der grössere Anleger zur Erhöhung der Krisenresistenz in seinem Privat-Portfolio. Die Phase von Null- oder gar widernatürlichen Negativzinsen sowie die rekordhafte Verschuldung vieler Staaten ist weiterhin beunruhigend, ungeachtet von den geopolitischen Verwerfungen in der Welt.

Wie entwickelt sich RealUnit?

Während einer langen Pilot­phase von 22 Jahren, das heisst erstmals bei der Finanzkrise 2008 sowie anlässlich der Pandemiekrise und jetzt wieder beim Ausbruch des Ukraine-Krieges, sieht man, dass die Strategie aufgeht, nicht maximalen, sondern langfristig optimierten Werterhaltungsfokus zu verfolgen. Dank dem grossen Anteil an physisch gelagerten Edelmetallen und der Teil-Absicherungen der Aktienanlagen konnte der Wertverlust bei den Beteiligungspapieren in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als kompensiert werden. Der Aktienkurs des RealUnit stieg sogar im ersten Quartal, während die Anlage-Märkte beträchtliche Verluste hinnehmen mussten.

Zum Schluss ein Blick zurück auf Ihre Karriere: Was war Ihr grösster Erfolg?

Dass meine Söhne die Bank weiterführen.

Und Ihre grösste Niederlage?

Da fällt mir spontan nichts ein. Vielleicht ist es ein Gefühl der Niederlage, dass ich trotz Einsatz im gesellschaftspolitischen Geschehen bisher nur in relativ kleinem Rahmen verhindern konnte, dass zu viele Mittelstands­anleger und Sparer in Nominalguthaben gefangen blieben, was die Arm-Reich-Schere system- und nicht leistungsbedingt öffnet. Der grosse Ökonom Friedrich August von Hayek aus Heidelberg schrieb bereits 1976, also mitten in der letzten Inflationsphase, ein Buch mit dem Titel «Entnationalisierung des Geldes», um die immer wieder missbrauchte Prägemacht der Staaten über einen Wettbewerb mit privaten Geldemittenten zu brechen. Die Digital-Welt ermöglicht dies nun.

Bereuen Sie etwas?

Nichts, was meinen Beruf angehen würde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen