Interview Läden dürfen am Montag wieder öffnen – PKZ-Chefin: «Der Zeitpunkt ist ideal» Anfang März erfolgt der erste Lockerungsschritt. Das Modehaus PKZ hat seine Frühlingskollektion bereits vorbereitet. CEO Manuela Beer verrät, was Kunden jetzt erwarten können und wie die langfristigen Pläne aussehen. Sarah Kunz 26.02.2021, 05.00 Uhr

Bald ist Shopping in den Städten wieder möglich. Ab Montag dürfen Läden öffnen und ihre Frühlingskollektionen verkaufen. Manuela Jans-Koch

Aufatmen im Detailhandel: Die Läden dürfen ab dem ersten März wieder öffnen. Mit dem frühlingshaften Wetter kommt der Lockerungsschritt zum perfekten Zeitpunkt. Das findet jedenfalls PKZ-Chefin Manuela Beer. Das Modehaus betreibt schweizweit 40 Filialen und beschäftigt rund 600 Personen.

Was erwarten Sie von den Ladenöffnungen am Montag?

PKZ-Chefin Manuela Beer. ZVG

Manuela Beer: Nach dem ersten Lockdown sind wir besser gestartet als erwartet. Das erhoffen wir uns auch jetzt. Trotzdem bleiben wir vorsichtig und rechnen mit zehn Prozent weniger Kunden, da weiterhin Homeoffice-Pflicht gilt und die Risikogruppe noch nicht ganz durchgeimpft ist. Ich denke aber, dass die Lust nach Frühlingskleidung sehr gross ist und diese Freude den Rückgang ausgleichen wird.

Wieso glauben Sie, ist die Lust gerade jetzt besonders gross?

Im vergangenen Jahr hat die Bevölkerung die Frühlingskollektion verpasst, da die Läden genau dann schliessen mussten. Daher sollte das Bedürfnis nach Frühlingskleidung überdurchschnittlich hoch sein. Dass wir gerade jetzt – zum Start der Modesaison – wieder öffnen dürfen, ist für uns wie auch für Kunden ideal. Das Wetter spielt sehr gut mit und die hohen Temperaturen werden die Lust nach Frühlingsmode steigern. Zudem glaube ich, dass sich die Menschen nach dieser Shopping-freien Zeit verwöhnen wollen.

Welche Probleme hätte es gegeben, wenn die Öffnung erst später erfolgt wäre?

Wäre der Lockdown weitergezogen worden, würde nun schon die zweite Frühlingskollektion in Folge darunter leiden. Mode ist verderbliche Ware. Wenn eine Kollektion nicht verkauft wird, kann man es nicht einfach im nächsten Jahr damit versuchen. Dass wir fast eine ganze Kollektion abschreiben musste, bleibt hoffentlich einmalig.

Was geschieht denn mit der unverkauften Ware?

Einen Teil der letztjährigen Kollektion konnten wir in die jetzige integrieren. Die Ware, die im regulären Verkauf nicht weggeht, versuchen wir mit Rabatten unter die Kunden zu bringen. Die nichtverkaufte Ware bieten wir dann in Liquidationen oder Lagerverkäufen an. Und wenn selbst das nicht ausreicht, bringen wir sie an Restpostenverkäufer oder spenden sie an Hilfsorganisationen. Bei uns wird kein Artikel vernichtet.

Gibt es jetzt überhaupt noch eine Rabattschlacht?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Läden mussten ja doch erst Mitte Januar schliessen und die Rabatte haben bereits Mitte Dezember gestartet. Bis zum Zeitpunkt der Schliessung konnten wir unsere Wintermode zu einem grossen Teil bereits verkaufen – unter anderem weil es sehr kalt war. Dicke Jacken und Pullover waren dann sehr gefragt. Der Rest ging in unserem Onlinestore sehr gut weg. Daher sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.

Wie bereiten Sie sich auf die Öffnung vor?

Der Frühlingsstart ist vorbereitet. Die Stores wurden umgestellt, in den Schaufenstern präsentieren wir schon unsere Frühlingskollektionen. Auch unser Frühlingsmagazin ist verschickt und unsere Mitarbeitenden sind geschult. In den Läden gelten nach wie vor dieselben Schutzmassnahmen wie vor dem Lockdown: Abstand halten, Hände desinfizieren, Masken tragen. Das funktioniert gut. Daher sind wir parat für die Öffnung.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Einerseits freue ich mich für unsere Kunden, dass sie nun bald wieder einen Teil der Normalität erleben dürfen. Es ist ein grosses Bedürfnis, sich draussen und in den Städten wieder frei bewegen zu können. Daher ist dieser erste Lockerungsschritt für mich die richtige Entscheidung. Die Freude ist auch bei den Mitarbeitenden gross. Für sie war es eine grosse Herausforderung, zu Hause warten und mit der Unsicherheit umgehen zu müssen.

Wie steht es bei PKZ um Kurzarbeit?

Während des Lockdowns waren unsere Mitarbeitenden in den Stores praktisch zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Das betraf über 500 Personen. In der Zentrale war es nur ein kleiner Teil. Wenn das Frühlingsgeschäft gut läuft, wird Kurzarbeit nicht mehr nötig sein. Dank dieser Massnahme konnten wir aber Entlassungen komplett vermeiden.

Über 10'000 Arbeitslose Im Retail gingen 2020 viele Stellen verloren Insgesamt werden im Detailhandel rund 320'000 Leute beschäftigt. Mit den Ladenöffnungen am Montag können Verkäufer und Verkäuferinnen nun endlich wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Wie im ersten Lockdown im vergangenen Frühling mussten die meisten seit Mitte Januar in der Kurzarbeit verharren. Doch nicht alle können wieder arbeiten: Seit Ausbruch der Coronapandemie sind im Detailhandel viele Stellen verloren gegangen. Trotz Kurzarbeitsmöglichkeit haben Läden aufgrund von leeren Kassen oder mit Blick auf die langsame Erholung der Wirtschaft Jobs abgebaut. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) waren im Januar 2021 im Detailhandel 11'472 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 46 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im ganzen Jahr 2020 waren im Durchschnitt 10'069 Personen arbeitslos und somit 31,8 Prozent mehr als 2019. Von den derzeit 11'472 Arbeitslosen entfallen 2008 auf den Kanton Zürich, wie es beim dortigen Amt für Wirtschaft und Arbeit heisst. In der ebenfalls fürs Shopping beliebten Stadt Basel sind es mit 214 Personen deutlich weniger. Je nach Sektor zeigt sich ein unterschiedliches Bild: Während der Bereich Non-Food (vor allem Bekleidungshandel) Federn lassen musste, konnten Supermärkte und Onlineshops viele neue Jobs schaffen. Laut dem Zürcher Arbeitsamt deuten erste Prognosen darauf hin, dass die Beschäftigung im Detailhandel in Zürich 2020 insgesamt sogar um rund 300 Stellen zugenommen hat. «Noch ist unklar, wie sich die Branche vom neuerlichen Lockdown erholen wird», sagt Dagmar Jenni, Geschäftsführerin vom Verband Swiss Retail Federation. «Wir gehen jedoch nicht von so einem starken Nachholeffekt aus wie nach der Öffnung 2020.

PKZ übernimmt Mitte April den ehemaligen Flagship-Store von Herren Globus am Löwenplatz in Zürich. Wieso gerade mitten in der Krise?

Den richtigen Zeitpunkt kann man sich nicht aussuchen. Solche Möglichkeiten muss man ergreifen, wenn sie vor der Türe stehen. Die Übernahme passt zudem in unsere antizyklische Investitionspolitik, die wir vor sechs Jahren definiert haben. Demnach wollen wir permanent in unser Filialnetz investieren.

Parat für die Öffnung: Der neue Flagship-Store von PKZ an der Löwenstrasse in Zürich. Eröffnung ist im April. ZVG

Was erwarten Sie von der Neueröffnung?

Der Herren Globus hat an diesem Standort sehr gute Umsätze gemacht. Das wollen wir weiterführen. Die Marken überschneiden sich stark und wir bekommen mehr Fläche für unser Trendsortiment. Die Übergabe erfolgt praktisch nahtlos und soll bis Ende Sommer abgeschlossen sein. Auch die meisten Mitarbeitenden bleiben erhalten, Entlassungen gibt es keine.

Und wie sieht die fernere Zukunft für PKZ aus?

In den nächsten zwei Jahren möchten wir noch bis zu vier weitere, neue PKZ Men-Stores eröffnen. Schaffhausen und Solothurn wären für uns interessante Standorte. Gleichzeitig wollen wir unser Onlinegeschäft vorantreiben. Wir setzen auf eine möglichst enge Verzahnung von stationärem Geschäft und Onlinehandel. Darin sehen wir die grössten Vorteile.