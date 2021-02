Interview «Mir war bewusst, dass die Schweiz etwas konservativer ist»: Die Ikea-Schweiz-Chefin über Digitalisierung, Corona und vegane Fleischbällchen Jessica Anderen ist seit Oktober 2019 Chefin von Ikea Schweiz und unter anderem durch ihr Engagement für den Vaterschaftsurlaub bekannt. Sie spricht über Apps, Lieferketten und Nachhaltigkeit. Gabriela Jordan 14.02.2021, 16.00 Uhr

«Die Erwartung an die Qualität ist in der Schweiz höher als anderswo.» Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen, fotografiert in der Ikea Spreitenbach. Bild: Paolo Dutto / www.13photo.ch

Sie sind seit über 30 Jahren bei Ikea tätig. Wie sieht Ihr eigenes Zuhause aus?

Jessica Anderen: Ich habe an sehr vielen Orten auf der Welt gelebt, deshalb hat es in meiner Wohnung in Zürich eine bunte Mischung. Ich schätze, dass 60 Prozent der Möbelstücke von Ikea stammen. Ich liebe das Einrichten und fing deswegen überhaupt erst bei Ikea an.

Ihre Heimat ist Schweden. Spürt man in Ihrer Zürcher Wohnung den minimalistischen Stil Skandinaviens?

Nein, auch wenn meine Tochter das bevorzugen würde. Sie könnte sich vom einen oder anderen Stück problemlos trennen. Ich hingegen mag es, von Dingen, Bildern und Farben umgeben zu sein, die mich an etwas erinnern, an unsere vielen Reisen zum Beispiel.

Seit dem Ausbruch der Coronapandemie sind die eigenen vier Wände enorm in den Fokus gerückt. Möbelhäuser konnten davon allesamt profitieren. Auch Ikea.

Trotz des achtwöchigen Lockdowns konnten wir das Umsatzergebnis des Vorjahres leicht übertreffen. Auch wenn wir damit unter unseren Zielen liegen, sind wir sehr zufrieden. Es war ein verrücktes Jahr. Wegen des Lockdowns haben sich die Ansprüche an das eigene Zuhause teils komplett verändert. Es muss plötzlich Restaurant, Büro, Fitnesscenter oder Studierzimmer in einem sein. So entstehen auch neue Bedürfnisse bei der Einrichtung. Manche sind nur temporär, ich glaube aber, dass viele Trends auch nach Corona bleiben werden.

Jetzt sind wir erneut im Lockdown. Ihre neun Schweizer Möbelhäuser sind seit Mitte Januar geschlossen, dennoch haben Sie keine Kurzarbeit angemeldet. Können Sie die Verluste mit dem Onlineshop gut auffangen?

Inzwischen konnten wir den Onlineanteil auf 50 Prozent steigern. Jeden zweiten Franken verdienen wir also über Kanäle wie Click&Collect, Ikea-Abholboxen oder Heimlieferungen. Vor der Pandemie wäre ein solcher Wert noch undenkbar gewesen. Es ist aber noch mehr möglich. Dass wir die Lieferzeiten auf nur drei Tage bei kleinen Bestellungen und sechs Tage bei grösseren reduzieren konnten, wird sicher helfen.

Beim Kundendienst scheint es kürzlich hingegen Probleme gegeben zu haben.

Wir hatten einen Ansturm in den ersten Tagen des Lockdowns, inzwischen können wir die versprochene Lieferzeiten einhalten.

Wie offen sind Schweizer für digitale Angebote aus Ihrer Sicht? An die digitale Begeisterung der Schweden kommen wir wohl nicht heran.

Bevor ich hierherzog, war mir bewusst, dass die Schweiz im Bereich Digitalisierung etwas konservativer ist. Ich denke da zum Beispiel an Bargeld. Wegen Covid-19 hat sich der Umgang mit digitalen Kanälen aber recht dramatisch verändert. Wir alle haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, ob wir es wollten oder nicht. Das gilt auch für die Schweiz. Ich persönlich werte diese Entwicklung als positiv.

Und wie nehmen Sie Schweizer Konsumenten sonst noch wahr?

Ich finde die multikulturellen Einflüsse sehr spannend. Auch Neugier und Innovation sind hier wichtige Themen. Die Erwartung an die Qualität ist deshalb höher als anderswo.

Was ist aktuell denn im Trend? Welche Möbel kaufen Schweizerinnen und Schweizer am meisten?

Produkte rund ums Homeoffice sind klar die wichtigste Kategorie. Höhenverstellbare Tische zum Beispiel gehen weg wie warme Semmeln. Ebenfalls wichtig sind Angebote im Bereich Smart Home, also Produkte rund um Licht und Sound. Nebst dem befassen wir uns aber auch stark mit Themen wie nachhaltige Materialien und Recycling. Das ist ein zunehmendes Kundenbedürfnis.

Ein Beispiel?

Bei Ikea denkt man natürlich zu allererst an Möbel. Wir versuchen aber, sämtliche Angebote und Prozesse zu optimieren – auch in unseren Restaurants und Take Aways. Vor kurzem haben wir eine nachhaltigere Variante der schwedischen Fleischbällchen lanciert. Statt Meatballs heissen sie Plantballs und bestehen aus getrockneten Äpfeln, gelben Erbsen, Hafer und Kartoffeln. Sie schmecken sehr ähnlich – ich habe mit meiner Familie den Test gemacht – und machen nur 4 Prozent des ökologischen Fussabdrucks der Fleischbällchen aus. Im Juni wollen wir ausserdem vegane Hotdogs lancieren – wir haben also einige Projekte in der Pipeline. Dabei verfolgen wir immer das Ziel, nachhaltig und bezahlbar zu sein. Letztes Jahr haben wir als Teil unserer Strategie unsere Preise gesenkt.

Ikea ist vergleichsweise günstig. Das Image der billigen Massenware haftet dem Unternehmen deshalb teils immer noch an. Was tun Sie dagegen?

Ich glaube die Wahrnehmung ändert sich allmählich. Wir tun viel dafür, um nachhaltig zu sein und kommunizieren das auch, allen voran auf Social Media. Tolle Rückmeldungen haben wir zum Beispiel auf unsere Initiative Buyback Friday anstelle des Black Friday erhalten. Statt bei der Rabattschlacht mitzumachen, geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre alten Ikea-Möbel an uns zu verkaufen und ihnen so ein zweites Leben zu geben.

Wie viel Spielraum haben Sie als Länderchefin bezüglich Innovation? Müssen Sie Ideen jeweils von der Firmenzentrale in Schweden absegnen lassen?

Produkte werden primär in Schweden entwickelt. Wir können unsere Ideen aber jederzeit einbringen und haben auch sonst relativ viele Freiheiten. Schliesslich kennen wir unseren Markt am besten. Ein Markt kann ausserdem auch mal ein Testmarkt sein.

Ist der Schweizer Markt gemessen am Umsatz ein wichtiger Markt für Ikea?

Die Schweiz war der erste Markt, den wir 1973 ausserhalb von Schweden erschlossen. Allein schon deshalb hat der Schweizer Standort eine besondere Bedeutung für Ikea. Ikea-Gründer Ingvar Kamprad hat immer gesagt: «Wenn wir es in der Schweiz schaffen, schaffen wir es überall.» Die Reife des Marktes und die hohen Qualitätsansprüche waren ein grosser Ansporn. Und obwohl die Schweiz ein kleines Land ist, erzielen wir hier etwa 3 Prozent unseres Umsatzes.

Ikea lässt weltweit produzieren – in China, Russland, Mexiko, Polen oder Bangladesch. Gibt es wegen der Pandemie noch Probleme mit den Lieferketten?

Über 80 Prozent der Möbel, die Ikea in der Schweiz verkauft, werden ihn Europa produziert. Ikea hat viel Geld und Energie darin investiert, eine möglichst regionale Lieferantenkette aufzubauen.

International steht Ikea wegen Steuervermeidung in der Kritik. Der Konzern soll via Zweigniederlassung in den Niederlanden massiv Geld gespart haben. Die EU ermittelt dazu auch gegen die dortigen Steuerbehörden. Wird Ikea seine Steuerpraxis anpassen?

Ikea zahlt Steuern in den Märkten, in denen es tätig ist, wie jedes andere Unternehmen auch. Im Geschäftsjahr 2019 betrug die Körperschaftssteuer des Konzerns weltweit 0,7 Millionen Euro - im Geschäftsjahr 2018 wurden 634 Millionen Euro Umsatz erzielt. Die Steuerrechnung von Ikea umfasste ausserdem andere Steuern und Abgaben, wie Grundsteuern, Umweltsteuern und Zölle, was zu einer Gesamtsteuerrechnung von rund 1,1 Milliarden Euro führte.



Eine letzte Frage: Wird sich das Laden-Layout eines Tages ändern? Bei Ikea muss man ja immer die ganze Tour durchlaufen. Gerade wegen Corona wäre eine kürzere Aufenthaltsdauer sinnvoll.

Wir arbeiten daran, die Abkürzungen besser sichtbar zu machen und weitere zu schaffen. Dank diesen kommt man schneller durch die rund zwei Kilometer. Uns geht es aber auch darum, unser ganzes Angebot zu zeigen. Denn wer sich inspirieren lassen will, macht die Tour gerne. Und wer effizient einkaufen will, hat ja verschiedene digitale Möglichkeiten. Demnächst wird man in der Schweiz auch via App bei uns shoppen können.