Missbraucht die Post ihre Marktmacht? Jetzt spricht der Klara-CEO

Interview Missbraucht die Post ihre Marktmacht? Jetzt spricht der CEO der Luzerner KMU-Plattform Klara Der CEO der Luzerner KMU-Lösung Klara äussert sich zu den Vorwürfen der Konkurrenz. Und nennt erstmals Zahlen. 12.11.2021, 11.40 Uhr

Klara-Chef Renato Stalder am Sitz des Unternehmens, dem Schlössli Schönegg in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (8. November 2021)

Hoch über Luzern thront das Schlössli Schönegg, erbaut im Jahr 1902. Die wunderbare Aussicht auf Museggmauer und Kapellbrücke dürfte auch Stefan Muff imponiert haben. Der Luzerner Softwareunternehmer kaufte das Schloss Ende der Neunzigerjahre, sanierte es und siedelte hier später den Hauptsitz seiner Softwaregruppe Axon an. Teil der Gruppe ist auch das Start-up Klara Business AG. Muff und seine Mitstreiter gründeten das Unternehmen 2017 mit der Absicht, eine Plattform für KMU auf die Beine zu stellen.

In den ersten Jahren entwickelte sich Klara – wie für Start-ups üblich – recht gemächlich. 2019 explodierten die Nutzerzahlen, in der Pandemie lockte die KMU-Lösung rasend schnell Kunden an. Doch aus der Erfolgsgeschichte ist mittlerweile eine Kontroverse geworden, denn die Post hat Ende 2020 eine knappe Mehrheit von Klara übernommen. Seitdem gilt Klara in den Augen der Schweizer Softwarekonkurrenz quasi als Staatsunternehmen. Mitbewerber wie Abacus aus St.Gallen oder Peax aus Luzern wehren sich seit Monaten gegen die ihrer Meinung nach unfaire Konkurrenz; Abacus hat die Aufsichtsbehörde PostCom eingeschaltet und droht mit der Wettbewerbskommission Weko. Klara-CEO Renato Stalder blieb in dieser Diskussion bislang im Hintergrund. Der 51-jährige Berner spricht nun erstmals öffentlich – und räumt gleich mit einem Missverständnis auf.

Was ist Klara?

Renato Stalder: Auf jeden Fall nicht nur eine Buchhaltungssoftware, wie es immer wieder fälschlicherweise heisst. Klara ist ein cloudbasiertes Ökosystem, also eine Plattform, die mehrere Module und Leistungen von Partnerfirmen vereint. Die Idee ist, dass KMU mit Klara alle administrativen Aufgaben lösen können, die mit Hilfe von Software lösbar sind. Dazu zählt durchaus eine Buchhaltung, aber eben auch Module für Kundenpflege, Personalwesen, Zeiterfassung, Vermarktung, Websitegestaltung und so weiter. Klara ist vergleichbar mit einem Orchester, das zentral dirigiert wird.

Wie viele Kunden haben Sie aktuell?

30'000 Unternehmen. Pro Monat kommen rund 1200 Neukunden hinzu.

Klara ist in der Standardausführung kostenlos. Nur wer zusätzliche Module möchte, zahlt dafür Abogebühren. Wie viele von diesen 30'000 sind zahlende Kunden?

Rund 9000 und die Zahl steigt täglich.

Das reicht offenbar nicht, um profitabel zu sein. Klara hat noch nie Gewinne erwirtschaftet und sitzt auf einem Schuldenberg von 15 Millionen Franken.

Klara ist ein Start-up, und jedes stark wachsende Start-up verbraucht in der Anfangsphase viel Geld, denn es wird viel investiert. Das ist normal und das haben wir auch so geplant. Es gibt einzelne Teile von Klara, die heute schon profitabel wären, andere sind noch nicht dort, wo wir sie haben möchten. Unsere Module sind so aufgebaut, dass wir in vielen Fällen auch langfristig am Wertstrom eines Unternehmens partizipieren. Nutzt ein KMU beispielsweise Kreditkartenzahlungen, so geht ein Teil an uns. Das macht die Einnahmen nachhaltig. Wir sind erst seit knapp vier Jahren am Markt und haben einen langen Horizont.

Zur Person Renato Stalder (51) wurde in Bern geboren und wohnt heute im Kanton Solothurn. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zuerst zu IBM, später übernahm er die Mehrheit des Zürcher Softwareunternehmens Soreco. Dieses wurde 2011 von der Luzerner Axon-Gruppe übernommen. Dort wurde er 2017 CEO der Axon-Tochter Klara.

Wie viel Umsatz macht Klara?

Letztes Jahr waren es knapp 3 Millionen Franken, bis 2024 werden es gemäss Businessplan knapp 30 Millionen sein. Neben Software verkaufen wir auch Dienstleistungen und zum Teil Hardware, etwa Tablets oder Kassensysteme.

Und wie gross ist der Verlust?

Sie nennen es Verlust, ich nenne es Investitionen. Diese betragen bis zum Break-even im Jahr 2024 noch rund 20 Millionen Franken. Die aktuelle Wachstumskurve zeigt, dass wir es schaffen werden, bis 2024 Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Parallel zur KMU-Plattform bauen wir ein zweites Ökosystem für Privatpersonen namens ePost auf, bei dem Kunden mit Unternehmen und Behörden wie etwa dem Kanton Luzern interagieren können. Das Produkt ist für Privatnutzer kostenlos und wird über Gebühren der Partner finanziert.

Die staatliche Post beackert mit einem verlustreichen Unternehmen den umkämpften KMU-Markt mit einer Gratissoftware: Haben Sie Verständnis für die Kritik der Konkurrenz?

Es stimmt, dass Klara den Markt aufmischt, aber nicht mit unfairen Mitteln. Wir bieten ein durchaus marktübliches Freemium-Modell an, bei dem ein Basisprodukt kostenlos angeboten wird, während Erweiterungen kostenpflichtig sind. Natürlich wollen wir nicht einfach Software verschenken, sondern mit einem innovativen Ansatz den KMU das bieten, was sie anderswo so nicht bekommen.

Blick auf das Schlössli Schönegg in Luzern. Hier sind die Axon-Gruppe und Klara zuhause. Bild: Patrick Hürlimann (8. November 2021)

Was hat die Post für die Klara-Beteiligung bezahlt? Einen Goodwill von 32 Millionen Franken hat die Post in den Büchern sogleich abgeschrieben.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Was die Abschreiber betrifft: Das hat mit der Rechnungslegung zu tun. Softwareentwicklung kann man in der Bilanz aktivieren oder nicht. Wir machten das bisher nicht. Auch dadurch entstand ein Goodwill, wovon ein Teil abgeschrieben wurde. Konzernrechnungen sind komplex. Als KMU war das vorher einfacher.

Neben der Post gibt es bei Klara viele Aktionäre, die genügend Mittel hätten. Warum brauchte Klara überhaupt einen externen Investor?

Die Post ist ein Wunschpartner, denn sie bietet strategisch Wachstumspotenzial. Sie stieg zunächst mit einem kleinen Anteil ein, die Beteiligung wurde dann später erhöht. Die Partnerschaft mit der Post macht Sinn, weil sie jene Kommunikation, die sie durch die Digitalisierung verloren hat, mit Klara wieder zurückerobern kann.

Die Post wollte bereits Ende 2019 die Mehrheit übernehmen, doch wegen der Pandemie verzögerte sich der Kauf bis Oktober 2020. Im Sommer 2021 lancierte die Post mit ePost dann das erste Produkt in Zusammenarbeit mit Klara – und eckte sogleich an, weil es günstiger ist als der Wiederverkaufspreis für die Postumleitung, den der Konkurrent Peax der Post bezahlen muss.

Klara hat im Vergleich zur Konkurrenz keine Vorzugsbehandlung bei der Post. Peax benutzt eine andere Dienstleistung, die teurer ist als jene, die wir beziehen. Mit ePost wird physische Post digitalisiert. Während Peax eine Vollumleitung nutzt, also einen relativ teuren manuellen Prozess, beziehen wir eine weniger aufwendige Postumleitung, die günstiger ist. Soweit ich informiert bin, hat es zwischen Peax und Post aber konstruktive Gespräche gegeben, um eine Lösung zu finden.

Die Klara-Konkurrenz kritisiert auch, dass Klara Software in Vietnam programmieren lässt.

Klara beschäftigt 25 Softwarespezialistinnen und -Spezialisten der Schweiz und knapp 70 in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Axon-Gruppe betreibt dieses Modell seit über zehn Jahren mit Erfolg. Aber unter dem Strich ist unsere Wertschöpfung in der Schweiz viel grösser als in Vietnam, denn Programmierung ist nur ein Teil des Unternehmens. Im Zuge des Wachstums bauen wir nun vor allem den Kundensupport aus: Jene 30 Arbeitsplätze, die heute noch in Kriens angesiedelt sind, werden nächstes Jahr am Hauptsitz in Luzern zentralisiert. Und dieser Bereich wird wegen des starken Kundenwachstums künftig auch ausgebaut.