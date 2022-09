Axpo-Präsident Thomas Sieber: «Der Handel wird immer wichtiger»

Interview Absage an jene, die Axpos Geschäftsmodell einschränken wollen: «Der Stromhandel wird immer wichtiger» Seit die Axpo beim Bund um einen 4-Milliarden-Kredit bitten musste, steht das Handelsgeschäft des Konzerns in der Dauerkritik. Doch Axpo-Präsident Thomas Sieber wehrt sich gegen Einschränkungen und erklärt, wieso der Stromhandel in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Florence Vuichard und Pascal Michel Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Axpo-Verwaltungsratspräsident Thomas Sieber. Alex Spichale / MAN

Am 2. September war es so weit. Der grösste Schweizer Stromkonzern Axpo musste sich unter den Rettungsschirm des Bundes stellen und eine Kreditlinie von 4 Milliarden Franken beantragen. Die Ereignisse an den Strommärkten hätten sich überstürzt, sagt Axpo-Verwaltungsratspräsident Thomas Sieber.

Der Wirtschaftskrieg zwischen Europa und Russland, die direkte militärische Auseinandersetzung in der Ukraine, die Abschaltung der französischen AKW und weitere Faktoren hätten zu «einer beispiellosen Situation geführt», die den Strompreis um das Zehnfache steigen liess. «Das hat es noch nie gegeben, das konnte man nicht voraussehen.»

Sie mussten als Mann der Wirtschaft beim Staat Hilfe holen. Schämen Sie sich dafür?

Thomas Sieber: Es ist eine sehr unangenehme Situation. Man fühlt sich nicht gut.

Ihnen musste doch seit Ende Dezember 2021 klar gewesen sein, dass der Strommarkt verrückt spielt. Von da an hätte man sich auf weitere Verwerfungen einstellen können.

Im Januar lag der Preis für eine Megawattstunde bei 120 Franken, Ende August lag er bei über 1000 Franken. Das war damals unvorstellbar. Wir haben die vergangenen 12 Monate aus eigener Kraft gemeistert, indem wir bereits früh grosse Summen bei privaten Kreditgebern eingesammelt haben. Gleichzeitig haben wir reagiert und unsere Positionen so verändert, dass der Liquiditätsbedarf sinkt, unter anderem haben wir zum Beispiel die Zahl der an der Börse abgesicherten Geschäfte massiv reduziert. Ende August waren die Verwerfungen an der Börse aber so gross, dass wir nicht mehr davon ausgehen konnten, dass wir sämtliche Szenarien alleine meistern können.

Wieso konnten Sie nicht weitere Kredite bei den Banken aufnehmen? Ihr Geschäft brummt doch angesichts der hohen Strompreise, da müssten doch die Banken Schlange stehen.

Von den hohen Preisen werden wir erst in Zukunft profitieren. Banken verfügen über eigene Risikoabteilungen und sprechen an einen Sektor nur Kredite in einem gewissen Umfang zu. Da wir nicht das einzige Unternehmen in der Branche waren, das Geld benötigte, werden diese Sektorlimiten der Banken zunehmend knapper.

Wie viel Milliarden hat Axpo mittlerweile an der Strombörse hinterlegt?

Per Ende März waren es 3,7 Milliarden Franken. Jetzt sind es deutlich mehr.

Reden wir von einem zweistelligen Milliardenbetrag?

Nein, noch nicht. Aber es ist schon eine enorme Summe. Immerhin: Wenn wir den Strom aus diesen Verträgen liefern, fliessen diese Gelder an uns zurück.

Sie haben zuvor erwähnt, dass Axpo die Zahl der an der Börse abgesicherten Geschäfte massiv reduziert habe. Das heisst aber auch: Axpo hat keine Sicherheit mehr, wenn die Preise in ein paar Jahren wieder massiv fallen.

Es ist ja nicht so, dass wir jetzt gar keinen Strom mehr verkaufen. Wir kennen die Risiken der sinkenden Strompreise. Wir haben die Jahre 2015 und 2016 nicht vergessen, als der Strompreis unter den Gestehungskosten lag. Damals warf man uns vor, dass wir uns nicht auf fünf Jahre hinaus abgesichert hatten, heute lautet die Kritik, wir würden zu viele Langfristverträge absichern. Im Nachhinein ist man immer klüger. Neue Verträge schliessen wir derzeit aber deutlich weniger über die Börse ab, sondern vermehrt direkt – oder über andere Kanäle.

Auch das birgt Risiken.

Das stimmt. Es wäre aber nicht klug gewesen, im Januar, als die Verwerfungen absehbar wurden, weiter den ganzen Strom aus der Schweiz über die Börse abzusichern.

Das heisst, ihre Kunden – also Firmen, Gemeinden oder andere Energieunternehmen – müssen unter Umständen bald viel mehr für Strom zahlen?

Das kommt dann auf den aktuellen Preis an. Das kann ich im Moment nicht voraussehen. Wir schliessen weiterhin Verträge ab, versuchen aber dabei die Sicherheitszahlungen zu minimieren.

Beim Bund liegen nun 4 Milliarden Franken für Sie bereit. Wird Axpo diesen Kredit auch beziehen? Oder wenigstens einen Teil davon?

Wir haben bisher noch keinen Franken bezogen. Wir werden alles daran setzen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Aber der Kredit bietet eine zusätzliche Sicherheit in einer solchen Extremsituation, um unseren Beitrag an die Versorgungssicherheit der Schweiz zu gewährleisten. Denn es gibt noch immer ein beträchtliches Risiko im europäischen Markt.

Welches?

Die europäischen Energiefirmen sind dazu übergangen, statt über die Börse direkt miteinander zu handeln. Das vergrössert die Abhängigkeiten zwischen den Marktteilnehmern und könnte bei einem systemischen Event, also wenn sich etwa der Krieg auf ganz Europa ausdehnen oder die Nato in den Krieg eintreten sollte, zu einem Domino-Effekt führen.

Wie entscheidet Axpo eigentlich, wann der Bundes-Kredit bezogen wird?

Wir prüfen unsere Liquidität täglich.

Ändern die Verwerfungen an den Märkten und die Staatshilfe etwas an Ihrer Unternehmensstrategie?

Nein, nicht im Grundsatz. Die heutige Situation ist paradox, denn langfristig haben wir sehr gute Aussichten. Aber selbstverständlich überprüfen wir die Strategie regelmässig. Und ich kann – Stand heute – nicht ausschliessen, dass wir gewisse Justierungen vornehmen werden.

Ihre Hauptaktionäre, die Kantone Aargau und Zürich, wollen Ihnen besser auf die Finger schauen und die Geschäftsführung der Axpo extern überprüfen lassen. Was sagen Sie dazu?

Der Verwaltungsrat und das Management würden eine unabhängige Prüfung begrüssen.

Werden Sie das umstrittene Handelsgeschäft anpassen respektive reduzieren?

Der Handel wird in der neuen Energiewelt immer wichtiger. Die Stromproduktion wird komplexer und dezentraler, Stromflüsse in Europa müssen gemanagt werden. Und da spielt der Handel eine zentrale Rolle, davon profitiert die ganze Schweiz.

Mit diesen Aussagen verschaffen Sie sich keine Freunde. Die Politik schaut derzeit mit viel Skepsis auf den unter Spekulationsverdacht stehenden Handel.

Oft wird fälschlicherweise das ganze Handelsgeschäft mit Spekulation gleichgesetzt. Das Handelsgeschäft umfasst drei Bereiche: Die Vermarktung der Schweizer Produktion, das Kundengeschäft sowie der Eigenhandel. Letzterer ist der kleinste Bereich. Und er ist nicht der Grund, warum wir zum Bund mussten, sondern der Grund liegt in der Absicherung der Schweizer Produktion. Man muss auch sehen, der Handel ist für uns strategisch von grosser Bedeutung.

Warum ist er so wichtig?

Viele Leute wissen nicht, dass ein grosser Teil unseres Kerngeschäfts massiv schrumpfen und dadurch der Wert der Axpo als Firma massiv sinken wird. Denn die Kernkraftwerke werden abgeschaltet, die Wasserkonzessionen laufen aus und die Wasserkraftwerke fallen an die Kantone zurück. Umso wichtiger ist unser Standbein im Handel, insbesondere in jenem Bereich, bei dem wir mit Firmen in der Schweiz und Europa Lieferverträge abschliessen und ihnen über mehrere Jahre hinweg den Strom zusichern. Zudem schliessen wir Verträge mit Windparks oder Solaranlagen ab und garantieren, ihren Strom abzunehmen. So bringen wir Produzenten und Käufer zusammen und ermöglichen den Ausbau der Erneuerbaren. Unser Risikomanagement im Handel hat mehr als 20 Jahre Erfahrung. All das gehört auch zum Handel dazu, nicht nur der Eigenhandel.

Das ist das vielkritisierte Kasino?

Da stellen sich die Leute sehr abenteuerliche Sachen vor. Am Schluss ist es viel weniger spektakulär. In unserer Eigenhandelsabteilung arbeiten auch Mitarbeitende, die mit Flüssiggas handeln und die jetzt erfolgreich daran arbeiten, den Gasmangel in Europa zu entschärfen. Da arbeiten Leute, die in Italien Gasspeicher für die Schweiz organisiert haben. Da arbeiten Leute, die Meteodaten auswerten, um die Produktion unserer Wind- und Solaranlagen zu optimieren.

Aber es gibt doch schon auch Trader, die einfach mit Eigenhandel, den Axpo-Gewinn steigern wollen.

Profitabel zu sein, ist ja auch Teil unseres Auftrags. Aber zum Teil geschieht dies auch, um eine Absicherung für Lieferverträge zu erreichen. Das ist auch sinnvoll, um das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren. Wir haben in dieser Abteilung viel Wissen aufgebaut. Dieses Team macht wichtige Analysen und erarbeitet Grundlagen für Modelle. Das ist ein Know-how-Pool für die anderen Bereiche.

Aber auch diese Spezialisten konnten die Stromkrise nicht voraussehen.

Das konnte niemand voraussehen. Das ist absolut beispiellos. Das erkennt man auch daran, dass der Kanton Tessin sein Energieunternehmen AET stützen musste und dass überall in Europa Unterstützungsmassnahmen nötig wurden.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth möchte spekulativen Handel abspalten. Was würde das für die Axpo bedeuten?

Wir würden viel Wissen und teilweise den Marktzugang verlieren. Und ohne Handel bringt die Stromproduktion wenig, weil man sie nicht in den Markt einspeisen kann.

Können Sie garantieren, dass kein Geld aus dem Rettungsschirm verwendet wird, um Verluste aus spekulativen Handelsgeschäften zu decken?

Natürlich. Der Rettungsschirm dient einzig zur Absicherung der Schweizer Stromproduktion.

Dann müssen sie dem Bund in diesem Fall die Daten offenlegen, wofür sie die Gelder einsetzen.

Absolut. Mit einem Kreditgeber muss man entsprechende Transparenzanforderungen erfüllen.

Allgemein dürften die im Handelsgeschäft verschärft werden und wenigstens an die EU-Regeln angepasst werden.

Wir halten uns schon seit Jahren an die europäischen Regulierungen und Transparenz-Richtlinien. Die Informationen, die wir an die EU geben, geben wir auch an die Elcom, also an die Schweizer Aufsichtsbehörde. Sollte die Schweiz in naher Zukunft die europäischen Transparenzrichtlinien übernehmen, dann ändert sich für uns nichts. Neu bekommt die Elcom auch sämtliche Informationen zum Schweizer Geschäft.

Sie hatten keine andere Wahl, sonst hätten Sie den Rettungsschirm wohl nicht erhalten.

Das haben wir schon vorher freiwillig gemacht, noch bevor wir beim Bund die Kreditlinie beantragt haben.

Wann?

Seit August liefern wir die Daten, zugesagt hatten wir es aber schon vorher. Wir haben nichts zu verstecken. Aber es gibt auch Einschränkungen, wir müssen uns an die Börsenregeln halten, da wir Anleihen herausgegeben haben, und wir müssen uns auch an unsere Verträge mit den Banken halten, wo es auch Restriktionen gibt.

Den Banken schaut die Finanzmarktaufsicht auf die Finger. Müsste nicht auch der Stromhandel der Finma unterstellt werden?

Diese Fragen stehen im Raum, das muss man diskutieren. Es ist logisch und legitim, dass jetzt, nachdem wir eine Kreditlinie vom Bund erhalten haben, diverse Forderungen aufgestellt werden. Hingegen sollte man nicht mitten in der Krise die Regeln ändern. Das ist jetzt sicher der falsche Moment. Da braucht es jetzt etwas Abstand, und es braucht kühle Köpfe. Und die sehe ich derzeit nicht überall.

Das Gegenstück zum spekulativen Handel ist der Versorgungsauftrag. Einen solchen hat die Axpo keinen mehr. Wie die Schweiz mit Strom versorgt wird, geht sie eigentlich als Unternehmen nichts mehr an.

Nein, das ist falsch. Die Schweiz ist ein wichtiger Pfeiler unserer Strategie. Rechtlich ist der Auftrag zwar entfallen. Aber natürlich ist unser Beitrag ungebrochen gross. Und diesen Auftrag nehmen wir als grösste Produzentin in der Schweiz wahr. Wir leisten täglich unseren Beitrag und helfen mit, die aktuelle Krise zu meistern. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade die Sanierung des Stausees Gigerwald im Kanton St.Gallen gestoppt. Das hätte nämlich bedeutet, dass wir den Stausee jetzt hätten leeren müssen, was angesichts einer drohenden Strommangellage im Winter sicher nicht sehr intelligent gewesen wäre. Die Verschiebung kostet uns, aber das ist es uns wert.

Sie könnten in der Schweiz die Stromproduktion ausbauen.

Das ist richtig und wir würden auch gerne mehr tun. Aber Projekte werden massiv verzögert. Soeben ist beispielsweise ein Wasserstoffprojekt an Einsprachen von Einwohnern gescheitert. Wir haben verschiedenste Projekte, die im Moment vor Gericht stehen. Das muss deblockiert werden, damit wir die Investitionen realisieren können. Sonst hat die Schweiz keine Chance, die künftigen Herausforderungen beim Strom zu meistern.

Die Einsprachen sind nur ein Teil der Erklärung, wieso Axpo und Co. hierzulande zu wenig investieren. Der andere Teil ist doch, dass die Stromkonzerne nur investieren, wenn der Staat Geld gibt und mit sogenannten «gleitenden Marktprämien» den Unternehmen das Risiko von tiefen Strompreisen abnimmt. Ohne Staat geht also nichts in Ihrer Branche.

Es geht nicht nur um uns. Neben Stromkonzernen braucht es weitere Investoren für den Bau von Kraftwerken, und diese Investoren, darunter auch viele Pensionskassen und Finanzinvestoren, wollen eine Rendite sehen. Ohne diese Sicherheit investiert keine Pensionskasse in Energieinfrastrukturen.

Die Strompreise sind doch jetzt so hoch, da brauchts doch keine «gleitende Marktprämien» mehr.

Doch. Es braucht sie. Jetzt bei diesen hohen Preisen würde zwar kein Geld fliessen, aber es ist eine Versicherung, dass der Staat etwas vom Risiko mitträgt, falls die Preise in ein paar Jahren wieder unter die Produktionskosten sinken würden. In unserer Branche investieren wir auf Jahrzehnte und brauchen ein Minimum an Sicherheit. Versorgungssicherheit ist ein öffentliches Gut, an dem alle ihren Teil beizutragen haben.

Nach dem Gang zum Staat wurde an Ihrer Kompetenz und jener Ihrer Verwaltungsratskollegen gezweifelt, auch von Ihren Aktionären. Sind Sie gut genug für die Axpo?

Der Axpo-Verwaltungsrat ist nach einem Kompetenzmodell zusammengesetzt, sprich: Wir haben darauf geachtet, dass alle erforderlichen Kompetenzen vertreten sind – von Energie über Infrastruktur zu den Finanzen. Und wir haben sichergestellt, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Fachwissen und politischer Sensitivität. Die Besetzung jedes einzelnen Verwaltungsrats wurde gemeinsam mit dem jeweils nominierenden Aktionär vorgenommen.

Der Verwaltungsrat hat also seine Konzernleitung im Griff?

Ganz sicher. Diese kann definitiv nicht schalten und walten, wie sie will. Die Diskussionen zwischen Verwaltungsrat und Konzernleitung haben sich in den vergangenen zwölf Monaten nochmals intensiviert und der VR war jederzeit über den Stand der Firma im Bild.

Die Kantone haben offenbar schon 2021 einen Katalog mit kritischen Fragen eingereicht.

Diesen Fragekatalog haben wir im Verwaltungsrat zusammen mit dem Aktionariat und dem Management gemeinsam beantwortet. Das war ein guter Prozess. Jetzt, nach der Aktivierung des Rettungsschirms, gibt es natürlich neue Fragen. Und auch diese werden wir mit unseren Aktionären diskutieren.

Gibt es irgendwelche Lehren, die Sie für die Zukunft aus dem jetzigen Gang zum Staat ziehen?

Ich bleibe aber dabei: Es gab keine Alternative. Es war richtig, den Rettungsschirm zu aktivieren, zum Schutz der Firma, der Mitarbeitenden und der Schweizer Versorgungssicherheit. Aber wenn dann diese Krise ausgestanden ist, werden wir den Fall aufarbeiten müssen. Es wird Aussprachen geben, auch mit den Aktionären. Und es ist gut möglich, dass das dann zu Veränderungen bspw. an der Absicherungsstrategie kommen kann. Aber dafür ist es jetzt zu früh.

Ein Unternehmer hat jetzt auf Twitter über Ihren CEO geschrieben: «Dieser Mann bietet eine interessante Kombination von Inkompetenz, Versagertum und Grössenwahn.» Was sagen Sie dazu?

So eine unqualifizierte Aussage kommentiere ich nicht.

Die Axpo-Geschäftsleitung verzichtet freiwillig auf Boni, falls Axpo tatsächlich den Bundeskredit in Anspruch nehmen muss. Wieso nicht schon jetzt? Schliesslich musste das Unternehmen schon Staatshilfe beantragen.

Klar, das kann man so sehen. Aber wir haben noch keinen Franken bezogen. Der Gang zum Bund geschah vorsorglich und mit Blick auf das gesamte Versorgungssystem. Aber letztlich entscheidet jetzt das Parlament, wie die Regeln für Boni sind. Der aktuelle Vorschlag ist für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat umsetzbar.

Wieso wehren Sie sich derart dagegen, dass das Boni-Verbot für alle Axpo-Mitarbeitenden mit Löhnen über 250’000 Franken gelten soll, wie es der Nationalrat wollte? Haben Sie Angst, Ihre gut bezahlten Händler zu verlieren?

Darum geht es nicht. Aber wir können nicht alle Kader und Fachspezialisten bestrafen, welche die Strategie nicht einmal beeinflussen können.

Krisenmanager Alex Spichale Thomas Sieber – Verwaltungsratspräsident von Axpo Der Glarner Thomas Sieber (60) startete seine Karriere nach einem Betriebswirtschaftsstudium an der HSG bei HP und Fujitsu Siemens bevor der beim Telekomunternehmen Orange den Chefposten übernahm und nach dem Besitzerwechsel und der Umfirmierung zu Salt das Verwaltungsratspräsidium antrat. Im Frühjahr 2016 wurde er Axpo-Präsidium. Ad interim hatte er zusätzlich von Oktober 2019 bis Mai 2020 auch den Job als Konzernchef inne. Nebst seinem Axpo-Mandat sitzt Sieber noch in den Verwaltungsräten der IT-Firmen Sierra Wireless in Kanada und HCL Technologies in Indien. Sieber ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne und wohnt in Stäfa am Zürichsee.

