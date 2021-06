Sabine D'Amelio-Favez: «Schuldenmachen ist nicht per se gut»

Interview Oberste Schweizer Kassenwartin: «Schuldenmachen ist nicht per se eine gute Sache» Die oberste Kassenwartin der Schweiz, Sabine D'Amelio-Favez, plädiert nach den Milliarden-Ausgaben in der Corona-Krise für eine Rückkehr zur Normalität und warnt davor, die Nationalbank als Sanierungsinstrument für die AHV zu verwenden. Interview: Florence Vuichard und Doris Kleck 19.06.2021, 05.00 Uhr

Sabine D'Amelio-Favez leitet seit Februar als erste Frau überhaupt die Eidgenössische Finanzverwaltung. Foto: Britta Gut

Seit dem 1. Februar sitzt Sabine D’Amelio-Favez auf dem Chefsessel der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Und damit auf einem der wichtigsten Posten beim Bund überhaupt: Denn als Herrin übers Bundesbudget von rund 75 Milliarden und die Finanzplanung kann sie überall mitreden – und eingreifen.

Frau D’Amelio-Favez, haben die Leute Angst vor Ihnen?

Sabine D’Amelio-Favez: (lacht) Nein, natürlich nicht! Aufgrund meiner Funktion muss ich den Leuten aber schon auf die Finger schauen. Es ist wichtig, dass wir sorgsam mit den Steuergeldern umgehen.

Als Kassenwartin der Schweiz ist Ihre Hauptaufgabe, Nein zu sagen.

Ich kann und muss Nein sagen können. Viel wichtiger ist aber, dass ich in heiklen Fragen gute Lösungen finde.

Sie haben sich nicht von sich aus für den Job beworben, sondern wurden von Bundesrat Ueli Maurer dazu ermutigt. Haben Sie sich die Stelle nicht zugetraut?

Ich war erst vier Jahre bei der Finanzverwaltung und dachte, es ist zu früh, um diesen Chefposten zu übernehmen.

Typisch weibliche Zurückhaltung?

Ja, vielleicht schon.

Vor der Covid-Krise stritt man über Millionen, nun gibt man Milliarden aus. Geht in der Schweiz der Re­spekt vor grossen Zahlen verloren?

Das glaube ich nicht. Wir sind einer ausserordentlichen Krise, die ausserordentliche Ausgaben erfordert hat. Die Herausforderung wird sein, wieder in die Normalität zurückzukehren.

Inwiefern?

Zum ersten Mal hat der Staat nicht nur Lohnkosten, sondern auch Fixkosten von Unternehmen übernommen. Das hat neue Begehrlichkeiten geweckt. Denn bislang war klar, dass die Firmen ihre Risiken selbst tragen müssen.

Waren Sie zu grosszügig?

Nein. Die Pandemie hat viele Personen und Unternehmen hart getroffen. Die Firmen mussten teilweise wegen der Pandemie schliessen, deshalb mussten sie unterstützt werden. Dank der Öffnungen werden wir Instrumente wie Härtefallgelder wieder abschaffen können, das Covid-Gesetz läuft Ende Jahr aus, wir sind auf dem Weg zurück zur Normalität.

Der Bund hat in der Krise Schulden von 30 Milliarden Franken gemacht. Was passiert damit?

30 Milliarden Franken ist extrem viel Geld, wir werden die Schulden wieder abbauen müssen. Die Schweiz war vor der Covid-Krise in einer hervorragenden Ausgangslage: Die Krise hat gezeigt, dass es sich lohnt, in den guten Jahren zu sparen und Schulden abzubauen, damit man in schwierigen Zeiten rasch zusätzliche Ausgaben zur Bewältigung einer Krise tätigen kann.

Andere Länder schnüren Konjunkturpakete. Was ist mit der Schweiz?

Die Schweizer Wirtschaft wird schon 2021 wieder auf dem Vorkrisenniveau sein, Konjunkturpakete sind also nicht nötig. Dazu kommt, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern unsere Investitionen vor der Coronakrise nicht vernachlässigt haben und die Ausgaben für Infrastruktur, Bildung und Innovation stark ausbauen konnten.

Geld ist im Moment gratis. Was ist das Problem?

Das kann sich sehr schnell ändern. Sobald das Geld nicht mehr gratis ist, steigen die Zahlungen für Schuldzinsen an. Und es bleibt weniger Geld für andere Ausgaben. Es ist schon seltsam, dass viele Ökonomen nun Plädoyers für mehr Schulden halten. Schuldenmachen ist nicht per se eine gute Sache: Der Franken kann nur einmal ausgegeben werden. Der Bund muss Prioritäten setzen und sich überlegen, wo Investitionen eine Wirkung erzielen.

Aber es gibt keine Dringlichkeit, die Corona-Schulden abzubauen?

Diese Diskussion werden Bundesrat und Parlament führen. Laut Gesetz müssten wir die Covid-Schulden innerhalb von sechs Jahren abbauen. Das würde jedoch zu einem Sparprogramm führen. Das wollen Bundesrat und Parlament nicht. Und sie wollen auch keine Steuererhöhungen.

Die USA haben einen riesigen Schuldenberg und nichts passiert. Es geht um grosse Zahlen – aber was bedeuten sie real?

Ja, andere Länder haben hohe Schuldenquoten und tätigen neue, enorme Ausgaben. Offen gestanden: Mir wäre nicht wohl dabei. Im Moment kann ich mit unserer Schuldenquote noch gut schlafen. Eine Verschuldung von über 100 Prozent des Bruttoinlandprodukts ist problematisch. Schauen wir zurück. 2006 hatte der Bund 130 Milliarden Franken Schulden. Die jährlichen ­Zinsausgaben lagen bei vier Milliarden Franken. Dank des Schuldenabbaus vor der Covid-Krise und den tiefen Zinsen belaufen sich die Zinsausgaben noch auf eine Milliarde Franken. Wir haben also drei Milliarden Franken, die wir für andere Aufgaben aufwenden können.

Wie steht es um die Einnahmen?

Da sind wir sehr positiv überrascht. Bei der direkten Bundessteuer verbuchen wir im 1. Quartal 2021 wieder gleich viel Einnahmen wie im 1. Quartal 2019, wir sind also wieder bei der Normalität angelangt.

Was sind die Gründe?

Die Unternehmen in der Schweiz sind insgesamt gut durch die Krise gekommen – auch dank den Unterstützungsmassnahmen des Bundes. Am härtesten wurden kleine Unternehmen und Branchen getroffen, die nicht zu den grossen Steuerzahlern gehören. Die grossen Steuerzahler, etwa aus der Pharmabranche und der Industrie, haben trotz Krise gute Ergebnisse erwirtschaftet.

Corona ist also finanzpolitisch überstanden, oder müssen wir noch mit einem Knick rechnen?

Dafür gibt’s derzeit keine Anzeichen. Die Aussichten sind gut. Uns beschäftigen andere Fragen, etwa die OECD-Steuerreform.

Bereitet Ihnen diese Kopfzerbrechen?

Kopfzerbrechen nicht, auch weil noch nicht klar ist, wie diese aussehen soll. Aber es ist ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Wir wollen die Standortattraktivität für Unternehmen auch in Zukunft sicherstellen.

Ein Mindeststeuersatz von 15 Prozent heisst doch für Sie: mehr Einnahmen – jedenfalls kurzfristig.

Wenn wir diese Mehreinnahmen einfach behalten, dann schaden wir unserer Standortattraktivität, verschlechtern unsere Position im Wettbewerb mit anderen Ländern – und riskieren, gute Steuerzahler zu verlieren. Und dann haben wir wieder weniger Einnahmen.

Was macht Ihnen denn finanzpolitisch Sorgen?

Sicher die Finanzierung des Gesundheitssystems, obwohl diese Frage die Kantone stärker betreffen wird als den Bund. Und auch bei der AHV und beruflichen Vorsorge haben wir noch keine nachhaltige Finanzierungslösung gefunden.

Der Nationalrat schlägt vor, die Erträge der Nationalbank aus den Negativzinsen der AHV zukommen zu lassen. Eine gute Idee?

Nein, das ist keine nachhaltige Finanzierung und tangiert die Unabhängigkeit der Nationalbank.

Ist das Bemühen der Unabhängigkeit der SNB nicht auch ein vorgeschobenes Argument: Schliesslich geht’s hier einzig um die Erträge aus den Negativzinsen.

Die Negativzinsen wird es nicht immer geben, ein solcher Eingriff kann deshalb nicht mehr als eine Übergangs­lösung sein, die obendrauf noch eine Verfassungsänderung bräuchte. Es ist einfach ein gefährliches Terrain: Ordentliche staatliche Ausgaben sollten auch ordentlich finanziert werden. Ich würde davon abraten, mit der Geldpolitik Finanzpolitik zu betreiben. Eine andere, weniger heikle Frage ist: Wie wir den Bundesanteil der Gewinnausschüttungen der Nationalbank verwenden wollen. Hier kann man die Frage stellen, ob dieser zweckgebunden werden soll – etwa für die AHV oder für den Schuldenabbau.

Was halten Sie denn von der Zweckbindung?

Bereits heute sind über 60 Prozent des Bundeshaushalts zweckgebunden. Jede zusätzliche Zweckbindung schränkt den Handlungsspielraum des Parlaments weiter ein, etwa bei Sparprogrammen, aber auch bei der politischen Prioritätensetzung. Das erachte ich als problematisch.

Sie haben bei den Gesundheitskosten das Problem der Kantone angesprochen: Muss der Bund einspringen und Kosten oder wenigstens einen Teil davon übernehmen?

Das Projekt zur Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen ist bis Mitte 2022 sistiert. Eine Diskussion rund um die Gesundheitskosten ist nötig. Doch für uns ist wichtig, dass wir am Prinzip der Fiskaläquivalenz festhalten, also dass die Einnahmen und Ausgaben dort anfallen, wo auch die Aufgaben sind. Wir wollen keine reinen Transfertöpfe zwischen Bund und Kantonen schaffen. Beim Thema Gesundheit steht insbesondere die Dämpfung des Kostenwachstums im Vordergrund und davon würden auch die Kantone profitieren.

Begleiten Sie diesen Prozess noch von Seiten der Finanzverwaltung?

Wir waren Teil der Expertengruppe, nun sollte im Herbst der Vorschlag für eine Kostenbremse respektive ein Kostenziel vorliegen. Es sind noch viele Fragen offen, etwa wie die Sanktionen bei Nichterreichen ausfallen sollen. Das wird noch viele Diskussionen geben, aber wir müssen die Mengen und Preise im Gesundheitswesen besser in den Griff bekommen, damit die Prämien der Krankenversicherungen nicht weiter so stark ansteigen.

Sie waren bei der Finanzverwaltung verantwortlich fürs Covid-Kredit-Programm. Kontrollieren Sie, was zurückbezahlt wird?

Vom Kreditvolumen von 17 Milliarden Franken sind mittlerweile 2,7 Milliarden Franken zurückbezahlt worden. Es geht also noch um 14,3 Milliarden Franken. In der zweiten Hälfte des Jahres werden wir mit den involvierten Banken über die Amortisationspläne reden.

Befürchten Sie grosse Ausfälle?

Nein, wir machen uns derzeit keine grossen Sorgen. Die Amortisationsfristen haben noch gar nicht angefangen. Wirklich ausgefallen sind bis heute nur 190 Millionen Franken. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag und der Tragweite der Krise ist das absolut vertretbar.

Sie sind Mitglied der FDP. Was werden Sie anders machen als Ihr SP-Vorgänger Serge Gaillard?

Ich habe kein politisches Amt, und auch Serge Gaillard hat das Amt nicht politisch geführt. Wir sind dienstleistungsorientiert, wollen Lösungen anbieten und Bundesrat und Parlament beratend und unterstützend zur Seite stehen.

Also bleibt alles beim Alten?

Kontinuität ist wichtig. Es ist das Lieblingswort in der Finanzpolitik! (lacht)