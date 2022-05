Der oberste Schweizer Baumeister im Interview

Interview «Bereit, über Lohnerhöhungen zu diskutieren»: Oberster Schweizer Baumeister fordert im Gegenzug mehr Flexibilität Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV, spricht im Interview über die laufenden Lohnverhandlungen mit den Gewerkschaften und die Attraktivität des Berufs. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV. Bild: PD

Der Schweizerische Baumeisterverband SBV feiert diese Woche sein 125-Jahr-Jubiläum im Campus Sursee. Wie geht es der Baubranche heute?

Gian-Luca Lardi: Generell gut. Schweizweit erwirtschaftet das Bauhauptgewerbe konstant einen Umsatz von rund 23 Milliarden Franken. Rückblickend haben wir auch die beiden Coronajahre gut überstanden. Nur zu Beginn der Pandemie war die Situation schwierig, als Baustellen teilweise stillstanden.

Tage der offenen Tür im Campus Sursee In der laufenden Woche feiert der Schweizerische Baumeisterverband SBV sein 125-jähriges Bestehen. Gleichzeitig feiert das Bauausbildungszentrum Campus Sursee sein 50-Jahr-Jubiläum. Am Samstag, 7. Mai, und Sonntag, 8. Mai, stehen die Türen des Campus Sursee für die Bevölkerung offen. Interessierte erhalten Einblick ins Bildungsangebot, in die ­Gastronomie sowie in den Sport- und Freizeitbereich des Campus. Daneben können Jugendliche Berufe erleben und ausprobieren. So können sie etwa einen Bagger steuern oder eine Mauer hochziehen. Am Montag, 9. Mai, und Dienstag, 10. Mai, finden im Campus die Bildungstage des SBV statt. Bereits am Freitag wird Gian-Luca Lardi im Campus Sursee erstmals die «Agenda 125.0» vorstellen. Wie diese Zeitung erfahren hat, beinhaltet dieses Zukunftskonzept der Bauwirtschaft diverse politische Forderungen. Um die Klimaziele zu erreichen, das knapper werdende Bauland zu schonen und gleichzeitig der Bevölkerung den benötigten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, müsse der Gebäudepark modernisiert werden. Lardi wird zwölf Forderungen und einen Aktionsplan vorstellen.

Nun kämpft die Wirtschaft mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Welche Folgen gibt es auf dem Bau?

Es gibt starke Preisschwankungen bei wichtigen Materialien, etwa beim Baustahl. Die Teuerung war schon vor Kriegsausbruch da, doch sie hat sich seitdem zusätzlich mit punktuellen Lieferschwierigkeiten akzentuiert.

Ohne geeignetes Material kann nicht weitergebaut werden. Mussten bereits Baustellen vorübergehend geschlossen werden?

Das ist das Worst-Case-Szenario, wir bereiten uns aber darauf vor. Vereinzelt ist das hie und da schon vorgekommen.

Zum dritten Mal in Ihrer Amtszeit verhandeln Sie derzeit mit den Sozialpartnern über den Landesmantelvertrag (LMV). Dieser Gesamtarbeitsvertrag regelt unter anderem die Löhne und Mindestarbeitsbedingungen. Er wird alle drei bis fünf Jahre erneuert, Ende 2022 läuft er aus. Wo sehen Sie Änderungsbedarf?

Den LMV pflegen wir seit Jahrzehnten. Entsprechend gibt es darin gewisse Rahmenbedingungen, die teilweise sogar aus den Achtzigerjahren stammen. Die Arbeitswelt befindet sich aber gerade in einem fundamentalen Wandel. Im bestehenden Vertrag fehlt eine zeitgemässe Flexibilität, er ist für die Betriebe auch administrativ schwierig umzusetzen, weil er über die Jahre zu komplex geworden ist. Es braucht heute in den Personalbüros Spezialisten, um die Löhne mit den vielen Besonderheiten etwa bei Zuschlägen und Kompensationen korrekt auszuzahlen. Das möchten wir vereinfachen.

Zur Person Gian-Luca Lardi (52) ist seit Anfang 2015 Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV. Der Bauunternehmer aus der italienischen Schweiz stellt sich an der Generalversammlung des SBV am nächsten Freitag, dem Tag der Bauwirtschaft, zur Wiederwahl. Seine Bestätigung gilt als Formsache, denn es gibt keine anderen Kandidaten.

Stichwort Löhne: Die Teuerung steigt, gibt es nun eine generelle Lohnerhöhung?

Die Löhne sind immer ein wichtiger Teil einer LMV-Verhandlung. Und dass wir in einer Teuerungsphase stecken, ist unbestritten. Allerdings sollte das Thema langfristig betrachtet werden. In den letzten Jahren hatten wir zum Teil Minusteuerung. Das Bauhauptgewerbe hat die Mindestlöhne in den vergangenen Jahren wiederholt erhöht – zuletzt Anfang 2019 und 2020 um jeweils 80 Franken pro Monat. Die Inflation lag damals nahe bei 0 Prozent oder gar darunter. Die Kaufkraft der Bauarbeiter hat deshalb in den vergangenen Jahren zugelegt. Wenn nun die Preise steigen, könnte eine reflexartige Lohnerhöhung womöglich mittelfristig kontraproduktiv sein. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Löhne für uns ein Verhandlungspunkt sind. Wenn die Gewerkschaften etwa im Bereich der Flexibilisierung Konzessionen machen, sind wir durchaus bereit, über Lohnerhöhungen zu diskutieren.

Mit Flexibilisierung meinen Sie vor allem die Regelung der Arbeitszeiten. Ein wichtiger Punkt aus Sicht der Gewerkschaften ist die Reisezeit vom Betrieb zur Baustelle. Diese soll vollständig bezahlt werden. Heute wird eine halbe Stunde täglich nicht bezahlt. Finden Sie das fair?

Die nicht bezahlte halbe Stunde wurde damals eingeführt, weil man auf der anderen Seite den Gewerkschaften entgegengekommen war. Im Übrigen muss festgehalten werden, dass längere Reisezeiten immer entschädigt werden. Die Gewerkschaften können die Bezahlung der Reisehalbstunde durchaus fordern, man kann grundsätzlich alles fordern. Am Ende ist es bei GAV-Verhandlungen ein Geben und Nehmen. Man darf nicht vergessen, dass der GAV einen im Branchenvergleich sehr hohen Mindestlohn von 13 mal 5500 Franken für Gelernte garantiert, eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden festlegt und fünf Wochen Ferien sowie die Möglichkeit zur Frühpensionierung mit 60 zu sehr attraktiven Bedingungen bietet. Wir haben schweizweit den weitaus besten GAV im gewerblichen Bereich.

Bezüglich der Löhne gibt es im Verband unterschiedliche Positionen. So hat die Walliser Sektion im Dezember eine generelle Lohnerhöhung für 2022 beschlossen.

Das stimmt, wir leben in einem föderalistischen Land und im Wallis gibt es einen kantonalen GAV. Wir haben diesen Entscheid zur Kenntnis genommen. Alle anderen Sektionen und Fachverbände haben die mit überwältigender Mehrheit von unserer Delegiertenversammlung gefällten Beschlüsse respektiert. Auf betrieblicher Ebene hingegen steht es ohnehin jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin frei, Lohnerhöhungen zu beschliessen.

Seit Anfang Jahr gab es in der Geschäftsleitung des SBV mehrere Wechsel. Hatte der Walliser Entscheid damit zu tun?

Nein, die Abgänge hatten persönliche Gründe oder es waren Pensionierungen. Der Verband agiert sehr geschlossen, so nehme ich das wahr. Aber es ist klar, dass unsere Arbeitswelt nach der Pandemie durch grosse Veränderungen geht.

Die Zahl der Lehrlinge, die in die Bauberufe einsteigt, hat sich in den letzten zehn Jahren halbiert. Der Beruf ist bei den Jungen unbeliebt. Warum ist das so?

Zwei gesellschaftliche Phänomene sind dafür verantwortlich. Einerseits sehen sehr viele Jugendliche fälschlicherweise den akademischen Weg als den Königsweg für ihre Karriere. Alle Berufe, die auf Lernende angewiesen sind, leiden unter dieser Entwicklung. Andererseits verliert unser Beruf leider in den urbanen Ballungszentren an Attraktivität. Körperliche Arbeit ist für viele Menschen nicht mehr erstrebenswert. Grundsätzlich nimmt das Interesse an den Bauberufen bei den Jugendlichen aber zu: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sucht die Jugend nach sicheren Berufen. Angehende Lehrlinge realisieren vermehrt, dass nicht nur mit Krawatte eine Karriere möglich ist, sondern auch Bauberufe vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten bieten.

Was tun Sie, um den Beruf attraktiver zu machen?

Wir haben diverse Initiativen. Mit dem Masterplan 2030 für die Berufsbildung zeigen wir auf, wie die Digitalisierung den Bauberuf modernisiert. Technische Hilfsmittel wie Drohnen, Tablets und sonstige digitale Arbeitsgeräte kommen auf dem Bau bald ebenso selbstverständlich zum Einsatz wie die Maurerkelle.

Wären mehr Frauen in der Baubranche ein Mittel gegen den Fachkräftemangel?

Unsere Branche hat einen sehr tiefen Frauenanteil. Mit unserer Berufswerbung sprechen wir aber schon seit Jahren gezielt Frauen an. Das hat nicht unbedingt in erster Linie mit dem Fachkräftemangel zu tun. Mehr Frauen sorgen für mehr Diversität auf dem Bau und bereichern damit die Unternehmenskultur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen