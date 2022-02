Interview Produktionsleiter des Zigarettenherstellers JTI: «Wir bleiben noch mindestens 50 Jahre in Dagmersellen, denn wir sind eine Wette eingegangen!» Der Produktionsleiter des Zigarettenherstellers Japan Tobacco International in Dagmersellen, Joe Kneubühler, spricht im Interview über die Werbeverbots-Initiative, den teuren Produktionsstandort und die Auswirkungen der Coronakrise. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Joe Kneubühler, Produktionsleiter beim Zigarettenhersteller Japan Tobacco International in Dagmersellen. Bild: Philipp Schmidli (Dagmersellen, 27. Januar 2022)

Rauchen Sie?

Joe Kneubühler: Ich habe lediglich in jungen Jahren einige Zeit geraucht.

Warum haben Sie damals angefangen?

Das ist immer etwas schwierig zu eruieren, aber es hatte wohl damit zu tun, dass ich bei der JTI-Vorgängerfirma R.J.Reynolds eine Temporärstelle hatte.

Dann liessen Sie sich nicht von Werbung überzeugen?

Ich glaube nicht, dass Zigarettenwerbung Menschen dazu verleitet, mit Rauchen anzufangen. Es sind andere Faktoren wie Kollegenkreis oder Umfeld, welche die Initialzündung geben. Werbung hat den Zweck, Personen, die ohnehin schon rauchen, eine bestimmte Marke schmackhaft zu machen.

Am 13. Februar entscheidet das Stimmvolk über die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung». Werbung für Zigaretten soll überall dort verboten werden, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. Wie würde sich ein Ja zur Initiative auf JTI in Dagmersellen auswirken?

Für unsere Fabrik sind die unmittelbaren Auswirkungen vermutlich nicht so gross, aber in der Marktorganisation, also im Vertrieb, würden wir das Verbot sicher spüren. Die Möglichkeiten, die Kundschaft anzusprechen, wären limitiert. De facto wollen die Initianten ja ein Werbeverbot erreichen mit ihrer «Kann»-Formulierung. Denn Kinder und Jugendliche können Zigarettenwerbung ja praktisch überall sehen. In Ländern mit einem strikten Werbeverbot wie in Frankreich wird nicht weniger geraucht, nur wird der Wett­bewerb unter den Zigarettenherstellern ausser Kraft gesetzt. Zudem schadet es der Werbeindustrie, den Festivals oder auch den Medien. Das «Heitere» in Zofingen beispielsweise könnten wir bei einer Annahme der Initiative wohl nicht mehr sponsoren, obschon unser Bereich schon heute abgetrennt und nur ab 18 Jahren zugänglich ist. Der Gegenvorschlag würde uns erlauben, weiterhin mit Werbung Erwachsene anzusprechen.

So oder so: Die Tabakindustrie ist auf Schrumpfkurs, Rauchen ist verpönt. Wie entwickeln sich die Absatzzahlen in Dagmersellen?

Die Lockdowns und fehlende Reisetätigkeit haben den Inlandverkauf zwar angekurbelt, auf der anderen Seite ist das Duty-Free-Geschäft eingebrochen. Die Produktionsmenge in Dagmersellen blieb mit 10,8 Milliarden Zigaretten im Jahr 2021 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Das Tabakgeschäft ist grundsätzlich sehr volatil. Die Zahl der Zigaretten, die unser Werk in Dagmersellen verlassen, kann stark schwanken. Anfang des Jahrtausends waren es rund 5 Milliarden Zigaretten pro Jahr, im Jahr 2008 erreichten wir mit 18 Milliarden einen Rekord, dann pendelte sich die Zahl zwischen 8 und 11 Milliarden pro Jahr ein.

Warum ist das so?

Wir exportieren 80 Prozent unserer Ware ins Ausland, etwa in den arabischen Raum und nach Afrika. Wenn man Länder im Nahen Osten beliefert, ist es klar, dass durch geopolitische Spannungen oder Konflikte ein Markt quasi über Nacht stillgelegt werden kann. Gleichzeitig gewinnen wir auch Märkte hinzu. Man muss verstehen, dass unser Werk innerhalb des JTI-Konzerns in Konkurrenz zu anderen Werken steht. Mal gewinnt man einen Auftrag, mal verliert man einen.

Zur Person Joe Kneubühler ist seit vier Jahren Produktionsleiter bei Japan Tobacco International (JTI) in Dagmersellen. Der 49-Jährige ist in Richenthal bei Reiden aufgewachsen und arbeitet – mit einem Unterbruch von fünf Jahren – insgesamt seit 24 Jahren beim Zigarettenhersteller. Der japanische Konzern JTI beziehungsweise die US-amerikanische Vorgängerfirma R.J.Reynolds ist seit 1971 in Dagmersellen präsent und beschäftigt hier aktuell knapp 300 Personen. Zu den bekanntesten hier produzierten Marken gehören «Camel» und «Winston».

Die Schweiz ist teuer. Was spricht für den Produktionsstandort Dagmersellen?

Es stimmt, dass wir im Konzern sicher nie die günstigste Fabrik sein werden. Wir haben aber viele Vorteile zu bieten. Es ist einerseits die Qualität, der Service und die Flexibilität, aber auch die Zuverlässigkeit und die hoch qualifizierten Fachkräfte. Wir engagieren uns stark, um energieeffizient und nachhaltig zu produzieren. Der Konzern muss zudem nicht befürchten, dass bei uns wegen geopolitischer Spannungen die Maschinen abgestellt werden. Sicherheit und Qualität zeichnen die Schweiz nun einmal aus.

Ein Hauptgrund ist doch, dass Sie von der Schweiz aus Zigaretten mit höherem Nikotingehalt für Auslandsmärkte wie Afrika oder den Nahen Osten produzieren können, während dies eine Fabrik in der EU nicht darf.

Das stimmt, aber das ist nur ein Puzzleteil. Freihandelsabkommen, liberale Gesetze, das Fachkräfte-Angebot: Das spielt alles eine Rolle. Unser Automatisierungsgrad ist hoch, wir haben hier in den letzten Jahrzehnten insgesamt rund 400 Millionen Franken investiert.

Welche Auswirkungen haben die Schwankungen in der Produktion auf die Belegschaft?

Das ist in der Tat eine grosse Herausforderung, quasi die Königsdisziplin. Ein Beispiel: Ich habe im vergangenen Herbst ein Budget für 2022 gemacht. Dabei bin ich von einer Produktionsmenge von 7 Milliarden Zigaretten ausgegangen. Doch schon jetzt zeigt sich, dass wir deutlich über der budgetierten Menge liegen. Wir brauchen also mehr Leute als vorgesehen.

Wie gehen Sie vor?

Wir haben viele Temporärkräfte oder Personen, die auf Abruf relativ kurzfristig einspringen können. Das sind beispielsweise Landwirte aus der Region, die bei einem personellen Engpass ein, zwei Monate bei uns arbeiten.

Letztes Jahr mussten Sie aber Festangestellte entlassen. Warum?

Das geschah in Hinblick auf 2022. Dieses Jahr werden wir einen tieferen Absatz haben als 2021, weil der Konzern Produktionsvolumen an andere Standorte verschoben hat. Darum mussten wir eine Restrukturierung einleiten. Einige Temporärverträge haben wir nicht mehr verlängert, zudem gab es etwa ein Dutzend Frühpensionierungen. Nun aber zieht das Geschäft wieder an und wir konnten zum Teil Angestellte, die uns im März hätten verlassen müssen, weiterbeschäftigen.

Hat diese Kurzfristigkeit mit Corona zu tun?

Das Tabakgeschäft war schon immer so, aber die Coronakrise hat gewisse Tendenzen verschärft. Als ich vor vier Jahren Produktionsleiter geworden bin, hatte ich einen Planungsausblick von drei bis sechs Monaten. Jetzt bin ich froh, wenn ich für die nächsten zwei, drei Wochen vernünftig planen kann. Wenn Märkte von heute auf morgen in den Lockdown gehen, ist das natürlich schwierig für uns. Im Moment machen uns aber die Lieferverzögerungen mehr Sorgen. Unsere Lieferanten haben Mühe, Rohstoffe zu bekommen.

Gab es Preiserhöhungen?

Zum Teil, aber das Hauptproblem ist die Verfügbarkeit. Zigaretten sind zu 60 Prozent besteuert, da machen ein paar Rappen Mehrkosten nicht so viel aus.

Beziehen Sie Tabak auch aus der Region?

Wir kaufen vorwiegend in Amerika und Afrika ein, aber auch aus der Schweiz. Die Ressourcen in der Schweiz reichen nicht für unseren Bedarf. Wir alleine importieren pro Jahr rund 8000 Tonnen Tabak, in der ganzen Schweiz werden jährlich nur 1000 Tonnen produziert und es gibt auch noch andere Abnehmer.

JTI ist seit 1971 in Dagmersellen präsent. Wird das Unternehmen in 50 Jahren immer noch hier sein?

Wir müssen, denn wir sind eine Wette eingegangen!

Wie bitte?

Als die Vorgängerfirma 1971 nach Dagmersellen kam, hat sie mit dem Gemeinderat gewettet, dass sie auch noch in 100 Jahren Zigaretten vor Ort produziert. Der Gemeinderat hat der Wette halber dagegen gewettet. Der Wettbetrag von je 1000 Franken wird seit 51 Jahren mit 6 Prozent fest verzinst, im Jahr 2071 kommen so fast 680'000 Franken zusammen. Sollte die Fabrik schliessen oder endet die Frist, wird der Betrag einer sozialen Institution zugeführt. Ich glaube, wir werden die Frist erreichen.

