Interview Samih Sawiris nach der Stabsübergabe an seinen Sohn: «Sagen Sie bitte nicht pensionieren!» Naguib Sawiris übernimmt von seinem Vater das Tourismusunternehmen Orascom. Nun spricht der 30-Jährige erstmals öffentlich. Und Samih Sawiris erklärt, was er mit seiner Freizeit machen will. Maurizio Minetti, Roman Schenkel Jetzt kommentieren 15.12.2021, 16.30 Uhr

Naguib Sawiris, links, und sein Vater Samih in Zürich. Bild: Severin Bigler (15. Dezember 2021)

Sie lassen sich also pensionieren?

Samih Sawiris: Sagen Sie bitte nicht pensionieren, dieses Wort ist hier nicht angebracht. Ich bleibe nach wie vor aktiv. Es gibt ja noch verschiedene Projekte, die ich unabhängig von Orascom Development weiterverfolgen will. Dazu gehört Andermatt.

Sie übergeben Orascom Development Ihrem Sohn Naguib, weshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

Erstens: Ich werde im Januar 65 und will meine Nachfolge frühzeitig regeln. Zweitens: Meine Stärke liegt nicht im Führen von grossen Organisationen, sondern im Entwickeln von neuen Projekten. Orascom Development ist heute so gross, dass das Unternehmen bis auf weiteres keine neuen Projekte braucht, sondern Leute, die es organisiert und strukturiert in die Zukunft führen. Ich habe nie Investitionsentscheide aufgrund irgendwelcher Tabellen gemacht, sondern aus dem Bauch heraus. Damit bin ich ziemlich gut gefahren. Bei der aktuellen Grösse des Unternehmens ist das aber nicht mehr sinnvoll.

Ihr Sohn kann das besser?

Ganz eindeutig! Mein Sohn und der CEO Omar El Hamamsy haben das Tagesgeschäft von Orascom schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich übernommen. Ich brauche da nicht mehr viel beizutragen. Orascom Development ist ja in neun Ländern vertreten. Aktuell gilt es zu konsolidieren. Bis es wieder Neues anzupacken gibt, was ich am liebsten mache, bin ich zu alt. Ich möchte deshalb jetzt die Freiheit haben, wieder so zu arbeiten, wie ich es am liebsten gemacht habe, als die Firma noch klein war. Das kann ich ausserhalb von Orascom zum Beispiel bei meinem Projekt am Urnersee oder bei einem eigenen Projekt in Marokko tun. Ich werde Orascom aber als Berater zur Seite stehen. Und ich muss auch noch fürs Konzert üben.

Konzert?

Ich habe mit 59 gewettet, dass ich in meinem 65. Altersjahr am Klavier ein richtiges Konzert mit einem Orchester geben will. Das muss ich also bis Ende Januar 2023 gemacht haben. Dafür übe ich täglich, ich bin allerdings noch kein guter Pianospieler.

Vater und Sohn Samih Sawiris ist einer der reichsten Männer Ägyptens und Angehöriger der wohlhabendsten Familie des Landes. Der 64-Jährige hat in Kairo die Deutsche Evangelische Oberschule besucht und später in Berlin an der Technischen Universität studiert. In den Neunzigerjahren gründete er den Immobilien- und Hotelkonzern Orascom Development. Seine Brüder Naguib und Nassef gründeten Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Bau. Samih baute zunächst das Resort El Gouna auf und wagte dann mit Andermatt Swiss Alps erstmals ein Entwicklungsprojekt in Europa. Später kamen weitere Resorts dazu. Samih Sawiris wurde diesen Sommer zum Ehrenbürger des Kantons Uri ernannt. Sein Sohn Naguib, 30, hat nach seinem Stanford-Studium in den vergangenen Jahren in den USA Karriere gemacht, wo er mehrere Investments getätigt und auch zwei Start-ups aufgebaut hat. So gründete er 2014 das in San Francisco ansässige Unternehmen für Bildungstechnologie Yup.

Wie sieht der Orascom-Deal im Detail aus?

Meine Familie besitzt mehr als zwei Drittel an Orascom Development. Diese habe ich nun meinem Sohn Naguib vermacht. Jede meiner vier Töchter hat symbolisch auch je ein Prozent der Aktien erhalten. Aber sie wurden natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause geschickt. Ich habe sie alle kompensiert.

Naguib Sawiris: Meine Schwestern werden mit Beteiligungen und Bargeld ausbezahlt. Dies ist für alle eine faire Lösung.

War es nie ein Thema, dass eine Ihrer Töchter das Geschäft übernimmt?

Samih: Die älteste Tochter hatte Interesse. Sie hat in Lausanne die Hotelfachschule absolviert und kennt also das Hospitality-Business sehr gut. Aber sie wollte ihr Unternehmen nicht aufgeben, das sie gemeinsam mit ihrer Schwester hat.

Sie, Naguib Sawiris, sind erst 30 und werden Verwaltungsratspräsident und Mehrheitseigner. Ist das nicht zu viel Verantwortung?

Naguib: Ich verstehe die Bedenken, dass ich mit 30 Jahren schon so viel Verantwortung übernehme. Aber: Die heutige Welt verändert sich sehr schnell. Es gibt neuartige Dienstleistungen und Produkte, die geschaffen werden von ganz jungen Leuten. Ich hatte das Glück, im Silicon Valley viel zu lernen und für die Herausforderung bei Orascom mitzunehmen. Und schliesslich bin ich umgeben von erfahrenen Leuten: Das Management mit unserem CEO, der Verwaltungsrat und mein Vater als Berater werden mir zur Seite stehen.

Um in die Firma seines Vaters einzusteigen, zog Sohn Naguib Sawiris von den USA in die Schweiz. Bild: Severin Bigler

Was haben Sie in den USA gemacht?

Naguib: Ich habe eine Firma für Onlinebildung und eine Firma für Onlinedating gegründet. Beide sind sehr erfolgreich. Zudem bin ich an mehr als 100 Techfirmen beteiligt.

Haben Sie gezögert, als Ihr Vater Sie in die Firma holte?

Naguib: Ich habe zuerst gezögert, weil ich dafür umziehen muss. Mir war es sehr wohl in den USA. Für Orascom ist es aber zentral, hier zu sein. Ich bereue es aber nicht, im Gegenteil. Mein Wunsch ist es, irgendwann nach Andermatt zu ziehen.

Fahren Sie Ski?

Naguib: Ja, klar. Ich fahre sehr gern Ski.

Besser als Ihr Vater?

Naguib: Besser.

Samih: Dafür bin ich besser im Après-Ski! (lacht)

Orascom ist eher ein klassisches Unternehmen, Sie sind in der dynamischen Technologiewelt in den USA gross geworden. Was bringen Sie in das Unternehmen hinein?

Naguib: Eine neue Denkweise. Heute werden Geschäfte anders getätigt als zur Zeit, als mein Vater das Unternehmen gründete. In den USA habe ich gelernt, wie wichtig zum Beispiel Partnerschaften mit Drittanbietern sind. Ich bin zuversichtlich, Orascom Development zusammen mit CEO Omar El Hamamsy vorwärtsbringen zu können.

Was planen Sie konkret?

Naguib: Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen. Im nächsten Frühjahr werden wir die strategische Neuausrichtung präsentieren.

Das Hotel- und Immobiliengeschäft ist aber nicht der Technologiesektor. Erwarten Sie nicht zu viel Dynamik?

Naguib: Es stimmt, dass die beiden Branchen unterschiedlich sind. Die Dynamik entsteht aber durch die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden und nicht durch die Branche dahinter.

Wollen Sie Orascom geografisch breiter aufstellen?

Naguib: Nein, wir sind ja schon in neun Ländern präsent. Das reicht vorerst. Andermatt bereitet uns übrigens sehr viel Freude.

Der Realper Golfplatz der Andermatt Swiss Alps. Bild: PD

Andermatt Swiss Alps gehört heute zu 51 Prozent Ihrem Vater, der Rest gehört Orascom. Es ist schon länger geplant, dass Orascom wieder die Kontrolle übernimmt, also mindestens zwei Prozent zurückkauft. Wann wird das der Fall sein?

Naguib: Was mein Vater in Andermatt erreicht hat, ist ausserordentlich. Jeder andere Investor hätte nicht die Geduld gehabt, so lange darauf zu warten, bis ein Projekt zum Fliegen kommt. Andermatt Swiss Alps schreibt aktuell noch Verlust, aber nur, weil wir weiter investieren. Orascom wird irgendwann die Mehrheit übernehmen und Andermatt Swiss Alps konsolidieren, aber der Zeitpunkt muss stimmen.

Samih: Wenn die Offerte kommt, werde ich mir überlegen, ob ich verkaufe. Spass beiseite: Selbst wenn ich nur noch 49 Prozent an Andermatt Swiss Alps besitze, bleibe ich Verwaltungsratspräsident. In Andermatt bin ich der Boss, ob ich 49 oder 51 Prozent habe. Andermatt ist eine Herzensangelegenheit.

Bleibt Orascom eine Schweizer Firma mit Hauptsitz in Altdorf?

Naguib: Ja, daran wird sich nichts ändern.

Wie entwickeln sich die Zahlen von Orascom dieses Jahr?

Naguib: Wir werden erstmals seit vielen Jahren schwarze Zahlen schreiben. Wir profitieren vor allem von der grossen Immobiliennachfrage. Corona hat dieses Geschäft beschleunigt, weil man weniger reisen konnte und eher etwas Eigenes ausserhalb der Stadt suchte. Ausserhalb der Schweiz leiden wir aber im Hotelgeschäft wie alle anderen Tourismusunternehmen.

Wird man Sie oft in der Öffentlichkeit sehen oder werden Sie ein zurückhaltender Präsident sein?

Naguib: Ich plane, eher im Hintergrund zu bleiben. Ich möchte das Management und die Erfolge des Unternehmens sprechen lassen.

Samih: Ich kann diese Haltung nachvollziehen und respektiere sie. Allerdings: Als ich nach Andermatt kam, wartete niemand auf mich und niemand kannte mich. Mit der Zeit merkten die Leute, dass sie mir vertrauen können, aber dafür brauchte es viel Öffentlichkeitsarbeit.

Sie sind kürzlich beim FC Luzern ausgestiegen, sind aber weiterhin beim HC Ambrì-Piotta und El Gouna FC beteiligt. Planen Sie neue Sportinvestments?

Samih: Nein, eigentlich nicht, aber wer weiss, vielleicht kaufen wir die Aktien wieder zurück, wenn Herr Alpstaeg keine Lust mehr hat ...

Wird man Sie, Naguib, auch als Sportinvestor sehen?

Naguib: Nein, das ist nicht mein Gebiet. Am meisten Spass habe ich bei der Arbeit und damit verbringe ich die meiste Zeit.

