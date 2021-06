Siemens-Mann Matthias Rebellius zum Zustand der Industrie

Interview Siemens-Mann Matthias Rebellius ist der wichtigste Industriemanager der Schweiz: «Die Branche hat sich schnell erholt» Matthias Rebellius ist Verwaltungsratspräsident von Siemens Schweiz sowie seit letztem Herbst Mitglied des Vorstands des Siemens-Konzerns. Der Hauptverantwortliche der Siemens-Sparte Smart Infrastructure mit internationalem Hauptsitz in Zug spricht über den Zustand der Branche, das Rahmenabkommen und das gescheiterte CO2-Gesetz. Maurizio Minetti 22.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Rebellius, CEO von Siemens Smart Infrastructure, auf dem Campus in Zug. Bild: Stefan Kaiser (8. März 2021)

Sie fahren ein Elektroauto. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Sie es zumindest ab und zu an einer Ladestation Ihres Mitbewerbers ABB laden. Ihr Konkurrent scheint da weiter als Siemens. Hat Siemens den Trend verschlafen?

Matthias Rebellius: Meistens laden wir unser Elektroauto zuhause oder wenn ich damit bei uns am Standort bin. Wir haben ja alle unsere Standorte mit Ladeinfrastruktur ausgerüstet. Mitarbeitende können gratis Strom tanken und wir stellen unsere Serviceflotte sukzessive auf Elektroantrieb um; das sind immerhin allein in der Schweiz 1200 Fahrzeuge. Generell ist es so, dass im Bereich der E-Mobilität ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent prognostiziert wird. In diesem Wachstumsmarkt spielt Siemens natürlich eine wichtige Rolle. Ich spreche dabei nicht nur von Wallboxen, sondern auch von der Grossinfrastruktur, die es im Hintergrund braucht.

Noch mal: Siemens ist doch weniger weit als ABB?

Wir haben in den letzten zwei Jahren ein komplett neues Produktportfolio aufgebaut. E-Mobilität ist einer der am stärksten wachsenden Bereiche und das wird in nächster Zeit so bleiben. Es hat Platz für mehrere Anbieter, weil der Kuchen immer grösser wird. Insbesondere im öffentlichen Raum, etwa in Parkhäusern, besteht ein grosser Investitionsbedarf.

Zur Person Matthias Rebellius (56) leitet die globale Siemens-Sparte Smart Infrastructure mit Hauptsitz in Zug. Der gebürtige Wuppertaler ist zudem Verwaltungsratspräsident von Siemens Schweiz sowie seit letztem Herbst Mitglied des Vorstands des Siemens-Konzerns. Letztes Jahr hat der Elektroingenieur die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangt.

Sie sind der Hauptverantwortliche der Sparte Smart Infrastructure mit internationalem Hauptsitz in Zug, leiten strategisch die Geschäfte von Siemens in der Schweiz und sitzen seit Oktober im Vorstand von Siemens in München. Wo setzen Sie die Prioritäten?

Es ist ja nicht unüblich, dass man in leitender Funktion auch verschiedene Mandate hat. Meine Hauptaufgabe ist mein Vorstandsmandat und in dieser Rolle bin ich als CEO für das weltweite Geschäft von Smart Infrastructure verantwortlich. Am internationalen Hauptsitz in Zug arbeiten 1700 Personen in Forschung, Entwicklung, Produktion und Verwaltung. Zusätzlich bin ich als Vorstand für eine ganze Reihe von Ländern verantwortlich. Dass ich als Verwaltungsratspräsident von Siemens Schweiz die strategische Hauptverantwortung habe, ergibt sich aus dieser Konstellation. Für das operative Tagesgeschäft in der Schweiz ist ein gut eingespieltes Management-Team verantwortlich.

Haben Sie bei Smart Infrastructure in Zug Ausbaupläne?

Wir sind eine der wenigen Firmen im Land, die trotz harter Währung und damit zusammenhängender hoher Lohnkosten im Herzen der Schweiz eine Fabrik mit Hunderten von Angestellten betreiben. Der Campus in Zug ist unser grösster Schweizer Standort. Nun investieren wir 70 Millionen Franken in die Sanierung des Gebäudes an der Theilerstrasse 1c; die Baugerüste stehen schon. Vorgesehen ist, das ehemalige Landis+Gyr-Gebäude zu renovieren und dort die Forschung und Entwicklung, diverse Testlabore und die IT-Abteilungen anzusiedeln. Dafür werden einige Flächen in anderen Gebäuden, die wir zurzeit mieten, frei. Das Vorhaben ist für uns ein Meilenstein, nachdem wir ja erst vor wenigen Jahren angekündigt haben, 250 Millionen Franken in den Zuger Standort zu investieren. Voraussichtlich 2023 wird der Umbau beendet sein und bis dann wird der Zuger Campus auch klimaneutral sein.

Nach der Übernahme des US-Medtech-Unternehmens Varian, das in Steinhausen und Baden-Dättwil rund 500 Leute beschäftigt, kommt Siemens schweizweit auf 5800 Angestellte. Damit ist Siemens der mit Abstand grösste industrielle Arbeitgeber im Land. Wie beurteilen Sie den Zustand der Industrie in der Schweiz?

Dem industriellen Sektor wurde zu Beginn der Pandemie ein starker Rückgang vorausgesagt. Das ist dann auch eingetreten, aber die Branche hat sich schnell erholt. Heute haben wir eher wieder Rückenwind, die Handelsbilanz mit der EU entwickelt sich positiv.

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Die Autoindustrie schwächelte schon vor Corona, jetzt zieht dieses Geschäft wieder an. Davon profitiert auch Siemens, denn wir beliefern wiederum die vielen Zulieferer in der Schweiz. Die Trendwende wird von den USA und von China getrieben.

Apropos Ausland: Der Bundesrat hat kürzlich die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen abgebrochen. Wie trifft das Siemens?

Zunächst einmal ist es wichtig, festzuhalten, dass stabile und verlässliche Abkommen zwischen der Schweiz und der EU für Siemens enorm wichtig sind. Darum müssen wir jetzt einen Weg finden, um die bestehenden Verträge beizubehalten. Siemens erbringt eine grosse Wertschöpfung in der Schweiz, unsere operativen Standorte im Land exportieren den grössten Teil der Produkte, die sie herstellen. Und davon geht ein sehr grosser Teil in den EU-Raum. Wenn man in einem Hochlohnland wie der Schweiz produziert, muss einiges stimmen. Aktuell ist das der Fall. Wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt keinen Standortnachteil erschaffen. Wenn gewisse Exportabkommen auslaufen und nicht erneuert werden, könnte dies zum Beispiel Siemens Infrastructure in Zug finanziell hart treffen. Es könnten Kosten in Millionenhöhe auf uns zukommen.

Sie haben sich zusammen mit anderen Wirtschaftsführern starkgemacht für ein Ja zum CO2-Gesetz. Wie sehr sind Sie enttäuscht über das Abstimmungsergebnis?

Ich bedaure sehr, dass das CO2-Gesetz abgelehnt wurde. Auch für die Schweizer Technologieunternehmen ist dies eine verpasste Chance. Es gilt nun, die Dekarbonisierung auf anderem Weg voranzutreiben. Innovation und technologischer Fortschritt sind der Schlüssel dafür. Uns kommt dabei in den Bereichen Energie, Gebäudetechnik, Industrie und Mobilität eine entscheidende Rolle zu. Unser eigenes Geschäft in den mehr als 190 Ländern werden wir bis spätestens 2030 komplett klimaneutral betreiben.

Sie gelten als wichtigster Industriemanager der Schweiz, sind nach Barbara Kux erst die zweite Person mit Schweizer Pass im Siemens-Vorstand. In den letzten 30 Jahren sind Sie bei Siemens kontinuierlich aufgestiegen. Werden Sie in einigen Jahren auf dem CEO-Posten sitzen?

Wir haben bei Siemens im letzten Oktober ein neues Kapitel begonnen. Ich bin sehr stolz, dass ich Teil im fünfköpfigen Vorstand bin, was im Übrigen sehr viel Spass macht. Wir haben für die neue Phase mit Roland Busch den besten CEO. Wir arbeiten sehr gut zusammen und ergänzen uns ideal.