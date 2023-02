Siemens-Manager Rebellius über EU, Energiepreise und Lohn

Interview «Sehr unbefriedigend»: Siemens-Topmanager Rebellius über EU-Probleme, Energiepreise und die Lohnfrage Matthias Rebellius führt als Präsident der hiesigen Siemens-Ländergesellschaft den grössten industriellen Arbeitgeber der Schweiz: Er warnt vor einer schleichenden Deindustrialisierung und verrät, um wie viel Prozent sein Unternehmen den Gasverbrauch gedrosselt hat. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Siemens hat in Zug insgesamt 250 Millionen Franken investiert – in die Forschungsabteilung (Foto) und in die Produktion. Siemens

Der grösste industrielle Arbeitgeber der Schweiz ist ein Deutscher: Siemens zählt hierzulande an 20 Standorten rund 6000 Mitarbeitende – 1700 davon sind in Zug, 1200 in Zürich und 650 in Wallisellen. Sie bauen Ladestationen für E-Autos, machen Gebäude und ganze Stadtteile intelligent und helfen, Stromnetze stabil zu halten.

Als Verwaltungsratspräsident verantwortlich für die Schweizer Einheit ist Matthias Rebellius, ein Deutscher mit Schweizer Pass oder, wie er selbst sagt, «ein Schweizer mit deutschen Wurzeln». Seit gut zwei Jahren leitet er auch die Siemens-Einheit «Smart Infrastructure», die frühere Gebäudetechnik-Sparte, die auf dem Erbe von Elektrowatt aufbaut und weltweit über 72'000 Angestellte zählt.

Siemens braucht Energie für die Produktion, produziert aber vieles, das hilft, Energie einzusparen. Was ist nun die Energiekrise für Sie? Fluch oder Segen?

Matthias Rebellius: Wir spüren in der Tat Rückenwind vom beschleunigten Umbau auf die erneuerbaren Energien. Es ist ein gutes Marktumfeld für uns, hier werden auch die Investitionen kaum zurückgehen in den kommenden Jahren – selbst wenn sich die Konjunktur abkühlen sollte.

Keine Probleme bei der Produktion?

Unsere industrielle Produktion ist vergleichsweise wenig von Gas abhängig und grundsätzlich nicht sehr energieintensiv, etwa im Vergleich zur chemischen Industrie, die nicht einfach ihre Öfen abstellen kann.

Aber Ihre sind sehr wohl betroffen.

Ja, klar. Wir beziehen Stahl, Kupfer und Kunststoffe, die tatsächlich aus energieintensiven Produktionen stammen. Bei Siemens sind wir aber in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Und wir haben uns auch das Ziel gesetzt, 10 bis 15 Prozent des Energieverbrauchs einzusparen.

Matthias Rebellius: Chef von Siemens Schweiz und der Konzernsparte Smart Infrastructure. Siemens

Und: Hat es funktioniert?

Wir haben die gesteckten Ziele erreicht. An unseren eigenen Standorten in der Schweiz konnten wir den Gasverbrauch um rund 20 Prozent senken. Gelungen ist das dank vieler unterschiedlicher Massnahmen: Wir haben etwa die Beleuchtung optimiert, Gebäudeteile geschlossen, Werbereklamen runtergefahren, die Innentemperatur reduziert und vieles mehr. Wir haben auch unsere Notfallpläne ausgearbeitet, sollten wir in eine Gasmangellage respektive in eine Strommangellage geraten, was in der Schweiz wahrscheinlicher ist. Diese Gefahr scheint für diesen Winter derzeit abgewendet. Für die Skisaison war das warme Wetter schlecht, aber angesichts der drohenden Energiekrise war es ein Segen.

Aber es ist keine Garantie dafür, dass der nächste Winter auch so problemlos wird.

In der Tat sehen hier viele die grössere Herausforderung. Wir haben das Problem vielleicht kurzfristig gelöst, aber nicht langfristig. Auch wenn mittlerweile neue Flüssiggasterminals aufgebaut werden, reicht das nicht. Mittelfristig muss mehr investiert werden – in erneuerbare Energien und in die Elektrifizierung. Und natürlich in die Effizienzsteigerung. Jede Kilowattstunde, die ich nicht brauche, die muss ich nicht beschaffen und nicht bezahlen. Dann ist es mir auch egal, wie viel sie kostet.

Ist nun die Energiekrise gut oder schlecht für die Industrie?

Wie gesagt: Sie bietet uns Chancen. Die Deindustrialisierung ist real, auch in der Schweiz. Die Zahl der Arbeitsplätze ist gesunken – und das nicht nur, weil der Sektor effizienter geworden ist. Wir müssen aufpassen, dass die Deindustrialisierung nicht schleichend weitergeht.

Aber der industrielle Sektor wächst doch?

Ja, aber nicht genug. Das Wachstum hier verdanken wir letztlich der Innovation. Wir profitieren von den ETHs in Lausanne und Zürich, aber auch von der Kooperation und der Innovationskraft der KMU. Wir sind seit 1894 in der Schweiz. Und wir sind geblieben, trotz aller Franken- respektive Euro-Krisen. Wir haben in Zug seit 2016 gar massiv investiert, haben eine Fabrikationsanlage und ein Forschungs- und Entwicklungslabor gebaut für 250 Millionen Franken. Wir haben heute wohl die modernste und energieeffizienteste Fertigung mitten in der Stadt Zug.

Bereuen Sie die Investitionen?

Überhaupt nicht. Der Entscheid dazu stand 2015 an – als der Euro erstmals auf Parität zum Franken fiel. Wir haben uns damals, trotz der währungspolitischen Widrigkeiten, für die Schweiz entschlossen. Und der Entscheid ist später auch nie mehr in Frage gestellt worden.

Wird denn die nächste Siemens-Fertigungsanlage angesichts der zunehmenden Probleme mit der EU wieder in der Schweiz gebaut?

Die Frage stellt sich für Siemens nicht, denn wir planen derzeit keine neue, grosse Fertigungsanlage in Europa. Was wir haben, werden wir pflegen und ausbauen. Aber es wäre schon wichtig, dass wir mit der EU eine Lösung finden, sonst könnte sich das zu einem Standortnachteil für die Schweiz entwickeln. Die derzeitige Situation ist sehr unbefriedigend. In Summe ist die EU noch immer die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz, auch wenn wir mittlerweile mehr Waren in die USA als nach Deutschland exportieren.

Was spricht denn für den Schweizer Standort?

Vieles. Wichtig für uns ist, dass wir hierzulande die richtigen Fachkräfte in der Software- und IT-Branchen finden. Wir sagen den Hochschulen auch immer wieder, dass sie sich mehr am Bedarf der Industrie der Zukunft richten sollen, als an dem, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Wir brauchen in der Zukunft weniger Maschinenbauer und mehr IT- und Digitalisierungsexperten. Diese finden immer einen Job, wir stehen hier als Siemens im Wettbewerb um diese Leute mit grossen, ausländischen Techfirmen.

Diese können bestimmt höhere Löhne bieten als Sie.

Vielleicht, aber wir bieten «Technology with Purpose» – Technologie, die dem Menschen dient. Unsere Angestellten können also nicht nur an der Digitalisierung arbeiten, sondern schaffen damit auch einen Mehrwert für die Gesellschaft.

Ist dieses «Purpose»-Gerede, also das Herausstreichen von Sinnhaftigkeit, wirklich so ein grosser Faktor bei der Rekrutierung?

Das ist absolut entscheidend. Gerade die jüngere Generation schaut heute vielmehr auf die Werte eines Unternehmens, darauf, was die Arbeit bringt und auf die Flexibilität anstatt auf die Höhe des Lohns.

Ist das nicht eine Arbeitgeber-Ausrede?

Nein. In den Rekrutierungsgesprächen ist die Frage nach dem Salär definitiv nicht mehr die erste Frage. Aber klar: Wir sollten nach der Preisspirale nicht noch eine Lohnspirale in Gang setzen. Zudem hat die moderate Lohnpolitik der vergangenen Jahren die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz verbessert.

Schweizer Industriekönig zvg/Siemens Mathias Rebellius Der deutsche Konzern Siemens ist ein Technologieunternehmen mit weltweit rund 311'000 Mitarbeitenden und rund 72 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2022: Zweitwichtigste Konzerneinheit mit einem Umsatz von rund 17,3 Milliarden Euro ist Smart Infrastructure mit Sitz in Zug. Geleitet wird diese seit Oktober 2020 von Mathias Rebellius (58), einem gebürtigen Wuppertaler mit Schweizer Pass, der 2003 für Siemens in die Schweiz gekommen ist. Er ist Konzernleitungsmitglied der Siemens-Gruppe und Verwaltungsratspräsident von Siemens Schweiz mit Sitz in Zürich. Rebellius ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Meilen im Kanton Zürich. (fv)

