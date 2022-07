Interview: Vislab-Chef kämpft mit Nachwuchssorgen

Interview «Veraltetes Bild des Optikers ist ein Problem»: Visilab-Chef kämpft mit Nachwuchssorgen – und kündigt 20 neue Filialen an Sébastien Rossini ist seit zwei Jahren Chef von Visilab und McOptic. Im Interview spricht der 50-Jährige über die Expansionspläne der Optiker-Gruppe und erklärt, warum die Leute ein falsches Bild des Berufs im Kopf haben. Julian Spörri Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Sébastien Rossini in den Produktionsräumlichkeiten am Visilab-Hauptsitz in Meyrin. Severin Bigler (6. Juli 2022)

Mit einem Marktanteil von über 20 Prozent und 175 Läden ist Visilab Group der grösste Optiker in der Schweiz. Der Marktführer aus Genf, zu welchem unter anderem Visilab, McOptic und Kochoptik gehören, hat aber noch nicht genug: Er will weiter wachsen – und öffnet dazu neue Verkaufsstellen. So wurde erst Anfang Sommer an prominenter Lage an der Zürcher Bahnhofstrasse eine McOptic-Filiale eingeweiht, obwohl das Unternehmen innerhalb von 500 Metern bereits mit Kochoptik und Visilab vertreten ist. In einer Zeit, in welcher der Online-Handel boomt und sich gewisse Detailhändler aus den Innenstädten zurückziehen, wirft dies Fragen auf. Sébastien Rossini, Chef der Optiker-Gruppe, erklärt im Gespräch am Hauptsitz im Genfer Vorort Meyrin seine Strategie.

Die Visilab-Gruppe setzt stark auf den stationären Handel mit Filialen in Einkaufsstrassen und Shoppingcentern. Haben Sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt?

Sébastien Rossini: Wir ignorieren die aktuellen Entwicklungen im Detailhandel nicht. Wir öffnen neue Verkaufsstellen, weil es unsere Kundinnen und Kunden wollen. Denn Fakt ist, dass die allermeisten Menschen ihre Brille nach wie vor Ort im Laden einkaufen, um diese vorgängig ausprobieren zu können. Zudem wird in unserer Branche die persönliche Beratung sehr geschätzt. Die neu eröffnete McOptic-Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse ist ein gutes Beispiel dafür.

Inwiefern?

Bereits in seinem ersten Monat verzeichnete der Laden rund 300 Besuche pro Tag. Dies entspricht mitunter den höchsten Werten des gesamten McOptic-Filialnetzes und bestärkt uns in unserem Ziel, an den besten Standorten – sei es in Innenstädten oder Einkaufszentren – präsent zu sein.

Wie wichtig ist denn der Online-Handel für Ihr Unternehmen?

Aktuell machen die Verkäufe über das Internet rund sechs Prozent unseres Umsatzes aus. Der allergrösste Teil geht dabei auf das Konto von Kontaktlinsen. Dort haben sich die Online-Verkäufe innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Ebenfalls sehr gefragt seit der Coronapandemie sind digitale Dienstleistungen, wie etwa die Buchung von Terminen für einen Sehtest. Die Verkäufe von optischen Brillen dagegen bleiben weiterhin fast ausschliesslich auf die physischen Läden beschränkt. Wir erwarten, dass dies in den nächsten Jahren so bleiben wird – nicht zuletzt wegen der Sehtests, die technisch über das Internet nur schwer zu realisieren sind.

Ein Franzose an der Spitze der Visilab-Gruppe Sébastien Rossini (50) ist seit September 2020 neuer CEO der Visilab Group. Der aus Lothringen stammende Franzose studierte in der Calvin-Stadt Unternehmensentwicklung und arbeitet seit 17 Jahren für die Optiker-Gruppe. Rossini ist Nachfolger von Daniel Mori, der Visilab im Jahr 1988 gegründet hatte. Das Genfer Unternehmen gehört mittlerweile zur Mehrheit der holländischen Optikerfirma Grandvision.

Planen Sie das Filialnetz weiter auszubauen?

Ja, wir wollen in den nächsten fünf Jahren rund 20 neue Verkaufsstellen eröffnen. Das grösste Potenzial sehen wir bei den Läden von McOptic, die sich aktuell auf periphere Orte und kleinere Städtchen fokussieren. Unser Ziel ist es, mit der Marke in Zukunft auch in den grossen Städten vertreten zu sein.

McOptic ist im tieferen Preissegment angesiedelt – wie der deutsche Optiker Fielmann. Sind Ihre Ausbaupläne ein Angriff auf Ihren grössten Konkurrenten?

Wir sprechen mit McOptic die gleichen Kundinnen und Kunden, ja. Unsere Einschätzung ist es, dass es in diesem Segment nebst Fielmann Platz für einen zweiten grossen Player gibt. Mit dieser Strategie wollen wir unsere Position als grösster Optiker in der Schweiz festigen und weiter an Marktanteil hinzugewinnen.

Apropos grösster Optiker: Vielen dürfte nicht bewusst sein, dass die Visilab-Unternehmensgruppe Marktführerin ist, weil sie unter verschiedenen Namen auftritt. Planen Sie, Visilab, McOptic & Co. zusammenzuführen?

Nein, die eigenständigen Namen bleiben bestehen. Denn das Einkaufserlebnis in den verschiedenen Läden ist sehr divers. Kochoptik ist beispielsweise auf persönliche Beratung spezialisiert, McOptic dagegen auf gute Qualität zu tiefen Preisen. Entsprechend werden unterschiedliche Kundinnen und Kunden angesprochen.

Dank den verschiedenen Marken ist Ihr Unternehmen in allen Landesteilen der Schweiz mit Filialen vertreten. Ticken Romands und Deutschschweizerinnen beim Brillenkauf eigentlich gleich?

Tatsächlich stellen wir keine grundlegenden Unterschiede zwischen den Sprachregionen fest. Einzig bei der Farbe oder dem Material der Brille gibt es manchmal verschiedene Präferenzen. So bevorzugen Deutschschweizer derzeit silberne Metallfassungen, während in der Romandie die Farbe Gold beliebt ist.

Sébastien Rossini erklärt im Gespräch mit CH Media die Strategie des grössten Optikers der Schweiz. Severin Bigler (Meyrin, 6. Juli 2022)

Gemäss den aktuellsten Zahlen leiden hierzulande bereits 80 Prozent der Bevölkerung unter einer Sehschwäche. Welche zukünftige Entwicklung erwarten Sie?

Die Zahl der kurzsichtigen Personen dürfte in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Grund dafür sind die vielen Bildschirme, die unser Auge auf kurze Distanzen trainieren. Darunter leidet das Sehen in die Weite. Die Zahl der verkauften Brillen dürfte aber auch deshalb zunehmen, weil mehr und mehr Menschen gleichzeitig verschiedene Modelle besitzen, die für bestimmte Aktivitäten angepasst sind. Ich habe insgesamt vier Brillen – unter anderem eine fürs Büro und eine zum Joggen.

Und wie entwickelt sich das Geschäft mit den Kontaktlinsen?

Es boomt. Bereits heute tragen 25 Prozent der Bevölkerung Linsen – Tendenz klar steigend. Die Menschen schätzen es, wenn sie von Tag zu Tag entscheiden können, ob sie mit oder ohne Brille unterwegs sein wollen.

Für ihr Unternehmen sind das rosige Aussichten. Aber finden Sie denn überhaupt genügend Personal für all Ihre Wachstumspläne?

Der Fachkräftemangel ist für uns ein grosses Problem. In der Schweiz werden nicht genügend Optikerinnen und Optiker ausgebildet. Da wollen wir nun Gegensteuer geben und die Zahl der Lehrstellen in den nächsten zwei Jahren von 200 auf 300 erhöhen. Nur so können wir genügend Personal für die Eröffnung neuer Läden finden und gleichzeitig die pensionsbedingten Abgänge kompensieren.

Aber seien wir ehrlich: Das Grundproblem ist doch, dass der Beruf bei den Jungen nicht angesagt ist und Optiker als «Nerds» gelten. Ihr Konkurrent Fielmann hat dieses Image sogar selbst in der Werbung aufgegriffen – mit einem Jungen namens Anton, der seine Eltern mit seiner eigenwilligen Art zum Verzweifeln bringt.

In der Tat ist es für uns ein Problem, dass dieses veraltete Bild des Optikers noch heute in den Köpfen der Leute präsent ist. Es entspricht aber nicht mehr der Realität. Davon können Sie sich selbst in unseren Läden überzeugen. Dort gibt es eine grosse Bandbreite an Persönlichkeiten und Stilen, auch Angestellte mit Tattoos oder Nasenpiercings. Denn fest steht: Unser Beruf ist ein Dienstleistungsberuf. Entsprechend suchen wir junge Menschen, die den Kontakt zur Kundin und zum Kunden mögen.

Wie wollen Sie die Jugend denn von der Attraktivität des Berufs überzeugen?

Wir machen im Internet und auf den sozialen Medien viel Werbung. Zudem sind wir an Schulen und auf Jobforen präsent. Dort zeigen wir den jungen Menschen auf, dass die Arbeit auf unserem Beruf sehr breit gefächert ist und verschiedene Bereiche wie Verkauf, Gesundheit, Mode und Technik abdeckt. Unsere Botschaft ist klar: Optiker ist ein Zukunftsberuf!

