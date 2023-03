Neue Emmi-Chefin: Ricarda Demarmels im Interview über Caffè Latte

Interview «Verkaufen ‹Caffè Latte› bald in der PET-Flasche»: Die neue Emmi-Chefin über Plastik-Kritik, US-Exporte – und Heidi Klum Seit Anfang Jahr steht die Bündnerin Ricarda Demarmels dem grössten Schweizer Milchverarbeiter vor. Im Interview sagt sie, weshalb Emmis Preise weiter steigen dürften, wie erfolgreich veganer Käse ist und womit sie die Gen Z umgarnen möchte. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Bei Emmi-Produkten wie Milch, Butter und Desserts drohen weitere Preiserhöhungen. Christian Beutler / Keystone

Sie haben Anfang Jahr die Führung von Emmi übernommen, waren vorher Finanzchefin. Wie gut gelang Ihnen der Wechsel?

Emmi-Chefin Ricarda Demarmels (43): «Ich starte mit Demut und Dankbarkeit.» pd

Ricarda Demarmels: Sehr gut. Ich starte mit Demut und Dankbarkeit, denn es ist ein Privileg, die Erfolgsgeschichte von Emmi weiterführen zu dürfen.

Finanzchefinnen und -chefs gelten naturgemäss in erster Linie als Zahlenmenschen. Sie auch?

Ich bin ganz sicher ein Zahlenmensch. Aber in dem Begriff stecken zwei Wörter: Zahlen und Mensch. Und ich bin jemand, der sehr gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet und sich für sie einsetzt.

Sie durften bei Ihrer ersten Jahresmedienkonferenz als Chefin einen Rekordumsatz vermelden. Doch der Gewinn ist gesunken. Konnten Sie die nötigen Preiserhöhungen nicht bei allen Händlern durchsetzen?

Die Verschlechterung im Resultat stammt aus dem ersten Halbjahr, als wir mit den Preiserhöhungen zu langsam waren. Im zweiten Halbjahr konnten wir dann aber aufholen.

Muss die Kundschaft auch dieses Jahr mit steigenden Preisen beim Liter Milch oder der Butter rechnen?

Leider ja, wir glauben, dass der Höhepunkt bei den Beschaffungspreisen noch nicht erreicht ist. Wir werden die Preise dementsprechend erhöhen müssen.

In Deutschland haben die Preiserhöhungen die Emmi-Umsätze zum Schrumpfen gebracht. Das Land gehört sogar nicht einmal mehr zu Ihren Top-5-Märkten. Befürchten Sie sinkende Konsumzahlen auch in anderen Ländern, selbst in der Schweiz?

Die Preissensitivität in Deutschland ist in der Tat sehr hoch. Das haben wir beim Käse-Thekengeschäft dort wie auch in Europa gespürt und vermehrt beobachten wir das bei den Desserts. Es ist ein Abwägen zwischen nötigen, höheren Preisen und der Akzeptanz bei der Kundschaft.

Verzichten also viele Leute auf ein Emmi-Tiramisu in Inflationszeiten, wenn es 20 oder 30 Rappen mehr kostet?

Manche sicher. Andererseits: Rund ein Drittel unseres Sortiments sind Grundnahrungsmittel wie Butter und Milch. Zwei Drittel sind hingegen Genussmittel wie ein Tiramisu, Griessköpfli oder Spezialitätenkäse. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass man sich gerade auch in Krisenzeiten gerne etwas gönnt. Vielleicht kein teures Auto, aber ein kleines Dessert.

Emmi-Produktion in Suhr AG: Ein Drittel des Sortiments sind Grundnahrungsmittel wie Milch und Butter. Emmi / E.T. Studhalter

Der Preisüberwacher kritisierte zuletzt die Bio-Margen im Schweizer Detailhandel als überteuert. Wie beurteilen Sie das?

Dazu kann ich mich nicht äussern. Klar ist, dass Bio-Produkte in der gesamten Wertschöpfungskette mit deutlich höherem Aufwand und Kosten verbunden sind. Das muss sich auch im Verkaufspreis widerspiegeln.

In den USA setzen Sie stark auf lokal produzierten Ziegenkäse. Ist der beliebter als Schweizer Käse?

Wir verkaufen dort lokal hergestellten Premium-Käse, hochwertigen Schweizer Käse sowie ein Sortiment an Ziegenmilchprodukt. Zudem haben wir im vergangenen Jahr das Feta-Geschäft der Marke Athenos gekauft, welches in diesem Bereich rund 40 Prozent Markanteil in den USA hält. Die Marke ist dort sehr bekannt. Als Facebook zu Meta umbenannt wurde, kursierten online Memes mit «Meta-Feta» und dem Athenos-Logo.

Athenos-Feta-Käse im Internet: Fotomontagen wie diese kursierten nach der Umbenennung von Mark Zuckerbergs Facebook-Konzern zu Meta. zvg

Athenos verkaufen Sie in den grossen US-Supermärkten wie Target oder Walmart. Können Sie diese Kontakte nun nützen, um weitere Emmi-Produkte in die Regale zu bringen?

Das hoffen wir natürlich. Die breite Distribution der Athenos-Produkte eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten, wir sind durch die Transaktion ein relevanterer Player im Markt. Und das könnte auch den Schweizer Käseexporten helfen.

Was wächst derzeit stärker, die Umsätze mit veganen Milchalternativen oder Produkte, die mit Protein angereichet sind und hohe Margen bringen?

Beide wachsen und gerade bei Milchprodukten mit zusätzlichem Protein, wie Emmi Energy Milk, hält der positive Trend an.

Im Herbst haben Sie einen veganen Haferkäse lanciert. Mit welchem Erfolg?

Das ist ein spannendes Produkt. Es ist ein fermentierter Käse mit sehr guter Qualität. Aber damit erzielen wir noch keine Verkaufsrekorde. Wahrscheinlich bevorzugen viele Konsumenten einen guten, gereiften und klassischen Käse. Da ist es für pflanzliche Alternativen geschmacklich noch schwierig mitzuhalten. Sie sind vielleicht eher etwas für das Scheiben-Sortiment, wo sie in Sandwiches unter Ketchup, Mayonnaise und Senf geschmacklich ergänzen.

Woraus besteht denn Ihre eigene Lieblingsmilch? Kuhmilch, Hafer oder Mandeln?

Definitiv Kuhmilch! Ich trinke jeden Tag Kuhmilch, unser Kühlschrank ist voller Milchprodukte, wir essen viel Käse.

Heidi Klum und die von ihr moderierte TV-Show «Germany's Next Topmodel» standen zuletzt in der Kritik. Emmi ist Sponsor der Sendung. Caroline Brehman / EPA

Mit dem Blockbuster-Getränk Caffè Latte ist Emmi Werbepartner der Sendung «Germany’s Next Topmodel», die von Heidi Klum moderiert wird. Zuletzt wurde vermehrt Kritik an der Show laut, weil sie entwürdigend gegenüber jungen Frauen sei. Bleiben Sie Sponsor?

Wir verfolgen diese Entwicklung, bleiben aber Sponsor des Formats.

Und was ist mit der Kritik?

Ich denke, es gibt wohl keine Sendung, die nicht aus irgendwelchen Gründen kritisiert wird. Wir befinden uns schliesslich im Zeitalter der sozialen Medien. Wir als Emmi-Gruppe nehmen Kritik aber ernst und halten unsere Werte hoch.

In Spanien hat Emmi unter der Marke Kaiku die Pet-Flasche von Caffè Latte bereits lanciert. zvg

Die Verpackung von Caffè Latte, den Sie millionenfach in der Schweiz und international verkaufen, besteht nach wie vor aus viel Plastik. Wann ändert sich das?

In den nächsten Tagen werden wir in Ostermundigen bei Bern erstmals Caffè Latte in PET-Flaschen abfüllen und verkaufen. Die bestehenden Becher bleiben aber in den Regalen, bei ihnen haben wir das Plastik zuletzt reduziert. Die PET-Flaschen-Lösung erlaubt es uns zudem, Caffè Latte auch ungekühlt zu transportieren und zu verkaufen.

Damit schielen Sie wohl auf die Selecta-Automaten, in denen Caffè Latte nicht vertreten ist.

Wer weiss.

Gleichzeitig lancieren Sie Caffè Latte mit Brownie- und Popcorn-Geschmack. Ist mit herkömmlichen Kaffee kein Wachstum mehr zu erzielen?

Doch. Aber wir möchten auch die Gen Z ansprechen. Die junge Generation mag oft solche etwas süssen und ausgefallenen Geschmacksvarianten, die übrigens von unseren jungen Mitarbeitenden mitentwickelt wurden.

Ihr Vorgänger Urs Riedener soll im April neuer Verwaltungsratspräsident werden, was gemäss der guten Geschäftsführung als No-Go gilt. Keine Angst, dass er Ihnen als langjähriger, erfolgreicher CEO ständig dreinredet?

Der langjährige Emmi-CEO Urs Riedener (links) soll im April das Verwaltungsratspräsidium von Konrad Graber (rechts) übernehmen. Urs Flüeler / Keystone

Da habe ich gar keine Angst. Ich bin überzeugt, dass die Wahl von Urs Riedener eine grosse Chance ist für Emmi sowie die Schweizer Milchwirtschaft.

Aber zumindest ein Jahr Unterbruch hätte wohl nicht geschadet.

Ich bin überzeugt, dass er seine Rolle verantwortungsvoll ausführen wird.