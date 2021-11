Ex-Nestlé-Topmanager: Viele suchen nach Sinn im Leben

Interview «Viele suchen nach Sinn im Leben» – Ex-Nestlé-Topmanager im Interview Der Schweizer Manager Roland Decorvet über seine Pro-bono-Arbeit auf dem Spitalschiff, christliche Werte, Nestlé, die Politik und seine Liebe zu Afrika. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Roland Decorvet, ex-Nestlé-Topmanager und Präsident der christlichen Hilfsorganisation Mercy Ships. Valentin Hehli / MAN

Der langjährige Nestlé-Topmanager Roland Decorvet hat 2014 sein schickes Büro gegen eine Schiffkoje auf einem Spitalschiff eingetauscht. Und sein fürstliches Gehalt gegen die Gewissheit, etwas Gutes zu tun. Seitdem versucht er, seinen Glauben an einen verantwortungsvollen Kapitalismus mit seinen protestantischen Werten zu kombinieren – mit Mercy Ships, der christlichen Hilfsorganisation, die derzeit im Hafen von Antwerpen ihr zweites Spitalschiff fertigstellt und für die er einen kurzen Abstecher in die Schweiz macht. Aber auch beruflich, wo er wieder mal «an einer Kreuzung» steht, wie er sagt, als er trotz vollgestopfter Agenda in Bern einen Zwischenstopp für dieses Interview einlegt.

Was heisst «Kreuzung»? Ziehen Sie von Südafrika zurück in die Schweiz?

Roland Decorvet: Was meine Karriere betrifft, befinde mich tatsächlich wieder einmal an einem Scheideweg: Sechs Jahre habe ich nun von Südafrika aus Firmen leiten und aufbauen können, jetzt ist Zeit für etwas Neues.

Und dafür würden Sie Südafrika verlassen?

Sicher nicht ganz. Südafrika ist ein faszinierendes Land, und wir leben sehr gerne dort. Aber es ist auch ein von der Rassenfrage noch immer traumatisiertes Land. Und wir als gemischte Familie – meine Frau ist aus Madagaskar – sind weder weiss noch schwarz. Wir sind beides! So hoffen wir einen Beitrag der Versöhnung zu leisten in einem Land, wo viele Weisse Angst haben und viele Schwarze wütend sind.

Was interessiert Sie denn so am afrikanischen Kontinent?

Afrika ist das vergessene Kind der Weltwirtschaft. Der Kontinent lebt eigentlich nur vom Handel, früher haben die Kolonialherren die Waren gestohlen, heute bezahlen sie dafür. Aber sonst hat sich nicht viel geändert. Wenn Afrika konkurrenzfähig werden will, dann gibt es eigentlich nur ein Gebiet: die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie. Afrika hat alles, was es braucht: gute, fruchtbare Erde, Wasser, Sonne. Es ist eine Art Eldorado für die Landwirtschaft.

Die Realität ist doch, dass Afrika heute sehr viel Nahrungsmittel importiert – auch von Firmen wie Nestlé.

Ja, insgesamt für 60 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist absurd. Der Grund ist einfach: In Afrika werden kaum Rohstoffe verarbeitet. Das muss sich ändern, Afrika braucht dringend eine Industrialisierung im Nahrungsmittelsektor. So schafft man Wertschöpfung und Jobs. Ich bin überzeugt, dass sich die afrikanischen Länder nur mit gewinnorientierten, nachhaltig arbeitenden Firmen wirtschaftlich entwickeln können. Deshalb hat mir meine letzte Arbeit als Chef bei der Agrobusiness-Firma Philafrica Foods so gut gefallen. Wir haben 18 Fabriken aufgebaut, die für den Markt vor Ort Nahrungsmittel herstellen. Das ist der richtige Weg.

Wieso sind Sie denn gegangen?

Weil die Eigentümer nicht mehr dieselben sind. Philafrica Foods gehörte zuvor einer kanadischen Gesellschaft, die nun von einer Beteiligungsfirma in London aufgekauft worden ist. Und diese wiederum hatte eine ziemlich andere Vision, wie wir unser Geschäft organisieren sollten. Erstens interessierten sie sich nicht für Food, und zweitens hatten sie keine Geduld. Sie betreiben Kapitalismus in Reinkultur, da werde ich zum Sozialisten. Mit einer solchen Form von Kapitalismus habe ich je länger je weniger Geduld. Vielleicht liegt es am Alter.

Normalerweise geht die Entwicklung mit dem steigenden Alter in die umgekehrte Richtung: von links nach rechts.

Vielleicht. Aber wenn wir bei dieser Links-rechts-Achse bleiben wollen, kann man auch sagen, dass ein Teil der Wirtschaft sich klar nach rechts verschoben hat. Nehmen wir die Banken: Als sie ihr Kerngeschäft, die Finanzierung der Wirtschaft und die Vermögensverwaltung aufgegeben und sich– vereinfacht gesagt – der Spekulation hingegeben haben, haben sie ihre Seele verkauft. Und wenn man das schon macht, dann sollte man wenigstens ganz vorne mitspielen können – und nicht weniger verdienen als vorher. Das kriegen die Schweizer Banken irgendwie nicht hin, anders als die Amerikaner: Sie sind zwar skrupellos, aber immerhin erfolgreich.

Sie klingen fast wie ein Politiker. Wollen Sie in die Politik einsteigen?

Nein, aber die Politik und die politische Debatte interessieren mich sehr. Ich verfolge sogar die Schweizer Politik von Südafrika aus. Aber ich bin zu alt für eine politische Laufbahn, ich hätte keine Geduld, ganz unten anzufangen.

Sind Sie Mitglied einer Partei?

Nein, aber wenn, dann wäre ich wohl in der FDP, auch wenn diese Partei derzeit etwas verloren wirkt.

Nochmals zurück zur afrikanischen Landwirtschaft: Falls es so ein Eldorado ist, wie Sie sagen, wieso investiert dann niemand?

Die Rendite ist tiefer als bei einem anderen Investment, das Risiko aber beachtlich höher. Man kann nicht in die afrikanische Nahrungsmittelindustrie investieren und 20 Prozent Rendite erwarten. Wer das Gegenteil behauptet, erzählt Blödsinn – genauso wie all jene, die behaupten, mit Investitionen in die Nachhaltigkeit lasse sich viel mehr Geld verdienen als mit dem herkömmlichen Geschäftsmodell. Da werden die Menschen für dumm verkauft.

Und wo finden Sie nun diese Investoren, die trotz höheren Risikos weniger Rendite wollen?

Um ehrlich zu sein: Ich habe sie noch nicht gefunden. Aber ich habe noch nicht wirklich gesucht, da ich noch kein fixfertiges Projekt habe. Ich glaube an den Kapitalismus, aber an einen verantwortungsvollen Kapitalismus. Und ich glaube nicht an Spenden. Es wird ein Umdenken geben müssen, bei Investoren oder Staatsfonds, die bereit sein werden, Geld zu einem Zins von 3 Prozent zu investieren.

Vorerst überlässt der Westen aber das Feld China. Macht Ihnen das Sorgen?

Die Chinesen bauen in Afrika Infrastruktur, und letztlich einfach jene, die ihnen nützt. Das kann man kritisieren. Aber dann muss man auch Europa kritisieren, das die letzten 60 Jahren einfach nichts gemacht hat. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Aber selbst die Chinesen investieren nicht in die Industrialisierung Afrikas, weil auch sie Afrika nur als Rohstoffmine und als Absatzmarkt für ihre eigenen Produkte ausnutzen.

Sie haben zuvor gesagt, Sie glaubten nicht an Spenden. Bei Mercy Ships, wo Sie die Ländergesellschaften in der Schweiz und Südafrika präsidieren, sind Sie aber doch froh, um Spenden. Oder?

Klar. Aber diese Spenden kommen aus Gewinnen. Der Grundsatz bleibt: Zuerst muss Geld verdient werden, bevor es weitergegeben werden kann. 200 Millionen Franken haben wir für den Bau des neuen Spitalschiffes ausgegeben. Alles ist bezahlt, wir haben keine Schulden. Wir hatten auch Spenden aus der Schweiz, aber der Löwenanteil kommt aus Amerika. Auch wenn uns die Amerikaner unendlich nerven können in Bezug auf sehr viele Sachen: Ihre Grosszügigkeit ist schon beeindruckend.

Sie haben auch ein Steuersystem, das Anreize fürs Spenden setzt.

Ja, das stimmt. Aber es ist auch eine kulturelle Frage.

Werden Sie eigentlich für Ihre Arbeit bei Mercy Ships entlöhnt?

Nein, das ist alles Freiwilligenarbeit und entspricht etwa einem Pensum von 15 bis 20 Prozent. Nicht einmal die Spesen werden bezahlt. Ich kann mir das leisten.

Roland Decorvet hat mit seiner Frau und seinen vier Töchtern 1 Jahr auf dem Spitalschiff «Africa Mercy» von Mercy Ships gelebt.

Was ändert sich mit dem zweiten Spitalschiff, der «Global Mercy», die 2022 startklar sein sollte?

Wir wollen die Anzahl schwerer Operationen von heute rund 2500 mehr als verdoppeln. Und was vielleicht noch fast wichtiger ist: Wir wollen verstärkt auf die Ausbildung der afrikanischen Ärztinnen und Ärzte setzen. Deshalb haben wir auf dem neuen Schiff nicht nur sechs hochmoderne Operationssäle, sondern auch einen Hörsaal. Mit zwei Schiffen werden wir Tausende von Leben retten, aber wir können nicht die gesamten medizinischen Probleme von Afrika lösen. Dazu bräuchten wir wohl 500 Schiffe, und das ist schlicht unmöglich.

Das alles braucht noch mehr Geld.

Ja, das ist alles teuer. Aber noch wichtiger ist: Wir brauchen mehr Freiwillige an Bord, die mithelfen wollen. Früher waren es 1600, nun werden es etwa 3000 pro Jahr sein, die wir motivieren wollen, für ein paar Wochen oder Monate auf unsere Schiffe zu kommen, um zu operieren oder zu putzen.

Das neu gebaute Spitalschiff «Global Mercy». Mercy Ships

Das dürfte nicht so einfach sein, Leute zu finden, die in ihren Ferien putzen wollen...

Ich kenne Anwälte aus der Schweiz und Leute aus Marketingabteilungen aus Grossfirmen, die für drei Monate zum Putzen auf das Schiff gekommen sind. Sie alle wollten einfach einen Beitrag leisten. Viele suchen nach Sinn im Leben. Nicht nur Leute in meinem Alter mit einer Midlife-Crisis. Viele sind bereit, beim Lohn oder bei der Lohnarbeit Abstriche zu machen, um etwas Sinnvolles zu tun. Es ist das Bild des Christentums, das ich gerne häufiger sehen möchte: ein diskretes Christentum, das sich durch Taten auszeichnet, dadurch, dass man seinen Nächsten hilft.

Sind eigentlich nur Christen als Helferinnen und Helfer willkommen? Schliesslich ist Mercy Ships eine christliche Organisation, ursprünglich gar gegründet von der missionarischen Organisation «Jugend mit einer Mission».

Nein, wir sind keine missionarische Organisation, wir wollen keine Menschen bekehren. Alle, die helfen wollen, sind willkommen. Wer aber ein oder zwei Jahre oder gar länger auf dem Schiff bleiben will, muss ein grösseres Bekenntnis ablegen, es braucht ein Minimum an gemeinsamen Werten. Sonst funktioniert es nicht. Denn es ist eine Gemeinschaft, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf engsten Raum zusammenleben muss. Wir überprüfen deshalb auch sehr genau, wer aufs Schiff kommen will.

Was heisst das?

In den Anmeldungen findet man einfach alles. Es gibt etwa Leute, die den Ausflug aufs Schiff mehr für sich selbst brauchen, die ihren Problemen entkommen wollen, weil sie etwa eine schwierige Scheidung hinter sich haben oder einen Nervenzusammenbruch, oder dann gibt es selbst- ernannte Erleuchtete. Wir hingegen suchen einfach Leute, die bereit sind, ein Opfer zu bringen, um ihren Nächsten zu helfen.

Fehlt Ihnen Nestlé eigentlich?

Ein Bild aus früheren Tagen: Nestlé-Konzernchef Paul Bulke (l.) und Nestlé-Schweiz-Chef Roland Decorvet im Frühjahr 2009 beim Forum der Schweizer Aussenwirtschaft in Oerlikon ZH.

Raphael Hünerfauth

(Überlegt lange)

Nein. Es ist eine sehr schöne Firma, ich war fast ein Vierteljahrhundert dort. Und ich bin weitergezogen. Und das bereue ich nicht.

Sie waren in Ihren Nestlé-Jahren von 2003 bis 2007 in Pakistan und Afghanistan. Verfolgen Sie die Situation noch in Afghanistan?

Ja. Es ist einfach nur traurig. Der Abzug der Amerikaner war alles andere als elegant, um es mal höflich auszudrücken. Aber man muss auch sagen, dass die Afghanen ein Volk sind, das sich nie hat dominieren lassen. Man kann wohl den Menschen nichts aufzwingen, was sie einfach nicht wollen.

Haben Sie noch Kontakte dort?

Nein, nur noch mit Menschen in Pakistan, wo ich auch stationiert war und wo alle Fabriken waren. Ich bin aber viel nach Afghanistan gereist und wollte dort sogar mal eine Wasserfabrik bauen, weil wir unter anderem wegen der amerikanischen Soldaten dort viel Wasser von Pakistan nach Afghanistan exportiert haben. Aber es hat dann nicht geklappt.