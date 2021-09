Interview «Viele wissen nicht, wo sie ansetzen sollen»: Neuer Verein für nachhaltige Entwicklung in der Zentralschweiz Simon Howald ist Gründer des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz. Sein Ziel: Die Umsetzung der Agenda 2030 in der Region voranzutreiben. Interview: Gregory Remez 23.09.2021, 05.00 Uhr

Simon Howald im Lukasgarten beim Vögeligärtli in Luzern. Bild: Nadia Schärli (21. September 2021)

Man hat das Gefühl, Nachhaltigkeit wird heute für alles Mögliche verwendet. Es ist zu einem Schlagwort verkommen.

Simon Howald: Ja, der Begriff wird heute sicher inflationär verwendet. Dabei ist er älter, als viele meinen. Er tauchte bereits vor rund 300 Jahren im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung auf. Schon damals ging es vor allem um eines: Ressourcen nicht zu übernutzen.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?

Für mich geht es in erster Linie darum, den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Als ich Vater geworden bin, ist mir das noch viel bewusster geworden. Denn ich will meinen Kindern auch in 20, 30 Jahren noch in die Augen schauen können.

Wieso braucht die Zentralschweiz einen Verein, um Nachhaltigkeit zu fördern? Die Unternehmen beteuern doch immerzu, dass sie auf einem guten Weg seien.

Meine Beobachtung ist, dass die Unternehmen da sehr unterschiedlich unterwegs sind. Viele wissen schlicht nicht, wo sie ansetzen sollen. Und brauchen sie Unterstützung, finden sie nicht die geeigneten Anlaufstellen. Nicht jedes KMU kann sich eine Nachhaltigkeitsabteilung leisten. Gleichzeitig aber nimmt der Druck von den Kunden und Investoren zu, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.

Welches Kernziel verfolgen Sie mit dem Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz?

Wir wollen unsere Mitglieder für das Thema nachhaltige Entwicklung sensibilisieren, sie auf diesem Weg motivieren und unterstützen sowie untereinander auf regionaler Ebene vernetzen.

Klingt wiederum nach Schlagworten. Sind wir nicht über diesen Punkt hinaus?

Um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen, braucht es Kooperation, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene. Es hilft nichts, wenn alle ihr eigenes Süppchen kochen. Deshalb peilen wir Partnerschaften nicht nur mit Unternehmen, sondern auch mit Bildungsstätten, Verbänden, Umwelt- und Sozialinstitutionen, religiösen Organisationen, Stiftungen, Kantonen und Gemeinden an. Wir wollen uns zu einer Art Drehscheibe für nachhaltige Entwicklung in der Zen­tralschweiz entwickeln.

«Wir gehen das pragmatisch an»: Simon Howald. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 21. September 2021)

Agenda 2030: 17 Ziele für eine bessere Welt Am 25. September 2015 hat die UNO 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Diese lösten damals die sogenannten Millenniumsziele ab und bilden das Kernstück der Agenda 2030: 1. Armut weltweit beenden

2. Hunger weltweit beenden

3. Gesundheit und Wohlergehen

4. Hochwertige Bildung

5. Geschlechtergleichstellung

6. Sauberes Wasser und Sanitärversorgung

7. Bezahlbare, saubere Energie

8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

9. Industrie, Innovation und Infrastruktur

10. Weniger Ungleichheiten

11. Nachhaltige Städte und Gemeinden

12. Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster

13. Klimaschutz

14. Ozeane und Meere erhalten

15. Leben an Land schützen

16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele stärken Als UNO-Mitgliedstaat hat sich auch die Schweiz diesen Zielen verpflichtet und im Juni dieses Jahres ihre Umsetzungsstrategie «Nachhaltige Entwicklung 2030» verabschiedet. Mit dem Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz (NNZ) will Gründer Simon Howald «die Zentralschweiz bis im Jahr 2030 zu einem Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung» machen. Ohne Hilfe aus den Regionen seien die Ziele nicht zu erreichen. Im Mai gegründet, wirbt das NNZ seit dieser Woche aktiv um Mitglieder. Die ersten Anmeldungen seien bereits eingegangen, sagt der gelernte Elektroingenieur und Inhaber der Luzerner Beratungsfirma Crossnotion. Der Vorstand des NNZ besteht aus sieben Mitgliedern, darunter IHZ-Direktor Adrian Derungs, ITZ-Geschäftsführer Christoph Lang und HSLU-Vizedirektorin Andrea Weber Marin.

Just diese Woche wurde bekannt, dass die UNO bei den Zielen der Agenda 2030 nicht nur hinterherhinkt, in vielen Bereichen verschlechtert sich die Lage gar. Was will das NNZ dagegen

ausrichten?

Es sind gigantische Ziele, die da gesteckt wurden. Zum Teil sind sie auch gegenläufig, heisst: Wird ein Ziel intensiv verfolgt, müssen anderswo Abstriche gemacht werden. Auch wir können nicht garantieren, dass bis 2030 alle Probleme gelöst sind (lacht). Aber wir wollen wichtige Akteure aus der Region zusammenbringen und sie bei der Umsetzung der Ziele unterstützen. Der Bund, der jüngst seine Umsetzungsstrategie bis 2030 verabschiedet hat, ist übrigens froh, dass sich in der Zentralschweiz eine solche Initiative gebildet hat. Deshalb hat er uns seine Unterstützung zugesichert und wird beispielsweise unseren ersten Anlass im November mitfinanzieren.

Wie wird der Verein sonst finanziert?

Nach einer Anschubfinanzierung soll sich unser Finanzierungsmodell künftig auf mehrere Säulen stützen. Die wichtigsten bilden die Beiträge der Mitglieder und Projektarbeiten. Darüber hinaus streben wir Sponsoringpartnerschaften an. Auch Leistungsvereinbarungen mit Kantonen oder dem Bund sind wünschenswert.

Wie will das NNZ überprüfen, ob Mitglieder sich tatsächlich um Nachhaltigkeit bemühen und nicht einfach Greenwashing betreiben?

Gemäss NNZ-Charta müssen alle Mitglieder aktiv die Ziele der nachhaltigen Entwicklung gemäss UNO-Rahmenwerk der Agenda 2030 verfolgen und für deren Werte einstehen. Tun sie dies nicht, ist gemäss Statuten ein Ausschluss möglich. Wir wollen einen Missbrauch unserer Plattform vermeiden.

Aber kontrollieren werden Sie das kaum können.

Wir gehen das pragmatisch an. Rahmenverträge mit den Unternehmen sind nicht das Ziel. Stattdessen wollen wir ein Anreizsystem schaffen und für alle, die Unterstützung bei Nachhaltigkeitsfragen benötigen, eine Austauschplattform bieten. In Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern aus der Region habe ich festgestellt, dass viele willig sind, aber nicht genau wissen, wie sie es angehen sollen.

Warum hinken so viele Unternehmen hinterher, obwohl das Thema seit Jahren omnipräsent ist?

Das hat damit zu tun, dass nachhaltige Entwicklung nicht für alle Unternehmen dasselbe bedeutet. In einem Produktionsbetrieb mit langer Lieferkette sind andere Massnahmen gefragt als etwa in einer Bank. Es ist löblich, wenn Mitarbeitende Papier sparen oder mit dem Velo zur Arbeit kommen. Aber der Hebel sollte vor allem dort angesetzt werden, wo auch die grösste Wirkung erzielt werden kann. Ein weiteres Problem ist, dass Nachhaltigkeit in der Bildung bisher nur eine marginale Rolle spielt. Dabei wäre es besonders wichtig, die Berufsleute von morgen dafür zu sensibilisieren.

Hinweis: Der erste Anlass des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz (NNZ) findet am 12. November im Lukaszentrum in Luzern statt.