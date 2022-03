Swisspower schlägt Alternative zu Gaskraftwerken vor

Interview «Wir haben die bessere Lösung»: Nun gibt es Widerstand aus der Energiebranche gegen den Bau von Gaskraftwerken Der Chef von Swisspower Ronny Kaufmann präsentiert eine Alternative: Ein Park von Wärme-Kraft-Koppelung-Anlagen (WKK). Florence Vuichard Jetzt kommentieren 03.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Swisspower-Chef Ronny Kaufmann. Béatrice Devènes / BD

Der Bundesrat will drei Gaskraftwerke als Notfallreserve bauen. Wieso passt Ihnen das nicht?

Grundsätzlich bin ich dem Bundesrat dankbar, dass wir jetzt endlich über die Versorgungssicherheit der Schweiz reden. Denn das ist ein reales Problem. Und wir haben die bessere Lösung: nämlich den Bau von WKK-Anlagen.

Wenn dem so ist: Wieso hört denn niemand auf die Stadtwerke?

Ja, das frage ich mich auch. Denn das WKK-Konzept bewährt sich in der Praxis – zum Beispiel in der Stadt St.Gallen.

Eine Vermutung?

Die Elcom ist nach Artikel 22 des Stromversorgungsgesetzes dazu verpflichtet, bei einer Gefährdung der Versorgungssicherheit dem Bundesrat Vorschläge zu deren Vermeidung zu machen. Da kann doch eine Regierung gar nicht anders, als die nun vorgeschlagenen Gaskraftwerke zu übernehmen. Sonst würde sie ihre Regulierungsbehörde desavouieren.

Sie hätten ja Ihren Vorschlag mit den WKK der Elcom unterbreiten können.

Das haben wir selbstverständlich gemacht. Die Elcom hatte zwar Interesse, aber kein Gehör für unsere Lösung. Wieso, weiss ich nicht.

Wenn diese WKK so toll sind, wieso bauen die Stadtwerke sie denn nicht?

Bei den tiefen Strompreisen der vergangenen Jahre und den CO 2 -Abgaben lohnte sich der Bau solcher Anlagen für die Stadtwerke nicht. Hier muss der Bund gesetzliche Anreize schaffen, damit die Stadtwerke diese Anlagen wirtschaftlich betreiben können.

Ist denn Ihre WKK-Lösung im Bau teurer oder günstiger als der Gaskraftwerksplan, der mit bis zu 900 Millionen Franken veranschlagt wird?

Es ist schwierig, eine präzise Rechnung zu machen. Wir gehen aber davon aus, dass unsere Lösung die Schweiz unter dem Strich günstiger zu stehen käme, weil dabei die Energie fast vollständig genutzt werden kann. Zudem: Die WKK passen viel besser in unsere neue Energieversorgung, die immer dezentraler wird. Und wir müssen Strom und Wärme endlich zusammen denken.

Was passiert denn in einem sehr kalten Winter, wenn wegen einer Kombination von mehreren Faktoren plötzlich zu wenig Strom vorhanden ist?

Dann zapfen wir unsere Notreserve in den Stauseen an. Das reicht. Und es reicht gut.

Widerspricht denn Ihr Plan nicht der Klimapolitik? WKK brauchen wie Gaskraftwerke auch Gas, und sie würden mehr oder weniger den ganzen Winter laufen – und nicht nur in einer absoluten Notsituation?

Die problematische Abhängigkeit von fossilen Gasen wie etwa Erdgas aus Russland zeigt gerade in diesen Tagen mit dem Angriff auf die Ukraine, dass wir mehr synthetisches, erneuerbares Gas brauchen – also Gas, das aus überschüssigem erneuerbaren Strom und rezykliertem CO 2 gewonnen wird. Wir sollten dieses Gas in der Schweiz herstellen – dafür baut einer unserer Aktionäre, das Limmattaler Regiowerk Limeco, die erste industrielle Power-to-Gas-Anlage der Schweiz. Aber wir müssen auch flüssiges erneuerbares Gas aus sonnenreichen Ländern importieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen