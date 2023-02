Expansionspläne: Interview mit Jean-Marc Lenz, CEO SR Technics

Interview «Wir sind präziser als die Uhrmacherei!»: Der Chef der Aviatikfirma SR Technics über neue Jobs, Flugtaxis – und die Swissair Die Angestellten von SR Technics sind die Herzchirurgen der Aviatik: Sie warten und reparieren die Triebwerke, das Herz der Maschine. CEO Jean-Marc Lenz will am Flughafen Zürich mit der Firma stark wachsen und 500 Stellen schaffen. Zudem spricht er über die chinesischen Besitzer, fehlende Ersatzteile und die Zukunft des Fliegens. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Turbine im Hangar des Flughafens Zürich: Die Triebwerkwartung ist das Kerngeschäft von SR Technics. Ennio Leanza / Keystone

«Wer in der Schweiz ans Fliegen denkt, denkt zuerst an die Swiss», sagt Jean-Marc Lenz in seinem Büro am Flughafen Zürich. Der Walliser ist sich bewusst, dass die von ihm geleitete Firma SR Technics in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Nur: Ohne sie würden am Schweizer Landesflughafen viele Maschinen nicht abheben. Die ehemalige Swissair-Tochter – heute mehrheitlich im Besitz des chinesischen Fangda-Konzerns – wartet in riesigen Hallen am Rande des Flughafens die Triebwerke von Airlines aus aller Welt. Nach drei Pandemiejahren stehen die Zeichen nun wieder auf Wachstum. Lenz will den Standort Zürich stark ausbauen. Doch da gibt es auch ein paar Probleme.

Jean-Marc Lenz ist seit 2019 Chef der Aviatik-Wartungsfirma SR Technics. zvg

Sie haben 1985 bei SR Technics als Luftfahrzeugmechaniker begonnen. Woran erinnern Sie sich besonders in Ihren Anfangsjahren?

Jean-Marc Lenz: Die Fliegerei war früher emotionaler. Es gab viel weniger Passagierflugzeuge auf der Welt. Heute sind rund 25’000 Maschinen unterwegs, damals waren es weniger als 10’000. Es war exklusiver, und das Flugzeug stand stärker im Vordergrund. Man war von der Technologie in der Kabine und im Cockpit fasziniert.

Und heute?

Die Leute möchten noch immer ein bequemes Flugerlebnis. Aber aus Sicht der Airlines hat sich der Fokus verschoben. Der grosse Kostenblock beim Kauf eines Flugzeuges ist heute das Triebwerk, das bis zu 70 Prozent des Gesamtpreises ausmacht. Ein modernes Mittelstreckenflugzeug kostet mindestens 50 Millionen Franken. 20 Millionen hängen da unter dem linken und 20 Millionen unter dem rechten Flügel.

SR Technics war damals, bei Ihrem Karrierestart, so wie auch Gategroup und Swissport, Teil der Swissair-Gruppe. Inwiefern war das ein Vorteil?

Es war natürlich ein Vorteil, dass man vom Mutterkonzern stets einen grossen Grundauftrag in den Büchern hatte. Aber zum Glück ist es uns nach dem Grounding gelungen, selbstständig zu werden. Heute ist unsere Kundschaft viel breiter abgestützt und wir haben kein Klumpenrisiko mehr wie damals mit der Swissair.

Gategroup-Chef Christoph Schmitz meinte zuletzt, das Ökosystem der Schweizer Aviatik funktioniere auch heute noch überdurchschnittlich gut wegen der gemeinsamen Swissair-Vergangenheit.

Mag sein, wobei da sicher auch Nostalgie mitspielt. Die Swissair-Geschichte nahm ein trauriges Ende mit dem Grounding. Aber alles, was vorher geschehen war, ist vielen noch immer in positiver Erinnerung. Die Schweizer Luftfahrt war extrem innovativ, die Swissair hatte immer die modernsten Flugzeuge, die beste Qualität. Dieser Drang zur Perfektion aus Swissair-Zeiten ist bei vielen Leuten und Firmen bis heute geblieben.

Das Fluggeschäft brummt nach dem Abflachen der Coronapandemie wieder. Somit auch Ihr Wartungsgeschäft?

Ja. Die Coronakrise ist zwar noch nicht überall gleich überwunden, aber wir sind mit dem Umsatz im vergangenen Jahr sehr zufrieden. Es resultierte ein kleiner Gewinn und wir haben knapp eine Milliarde Franken umgesetzt. 2023 werden wir wieder auf dem Niveau von 2019 sein, mit mehr als einer Milliarde Umsatz.

Jean-Marc Lenz, CEO von SR Technics. Ennio Leanza

Sie haben während der Pandemie einen vom Bund verbürgten Hilfskredit in der Höhe von bis zu 120 Millionen Franken erhalten. Haben Sie diesen inzwischen zurückbezahlt?

Wir sind der Schweizer Regierung nach wie vor extrem dankbar für diese Hilfe. Einen grossen Teil der Kreditlimite haben wir nie bezogen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Restbetrag in den kommenden Monaten zurückbezahlen oder ablösen werden durch einen anderen Bankkredit.

Swiss-Chef Dieter Vranckx klagte kürzlich über fehlende Ersatzteile, welche die Wartungsarbeiten um mehrere Wochen verzögern. Wie schlimm ist die Situation?

Es handelt sich um ein weltweites Branchenproblem, das auch wir zu spüren bekommen. Denn viele Zulieferer haben in der Pandemie Stellen abgebaut, was sich nun in der starken Wachstumsphase rächt. Hinzu kommen nach wie vor Schwierigkeiten in der Logistik. Das Problem der Ersatzteil-Engpässe bleibt in den nächsten Monaten oder sogar Jahren bestehen.

Swiss-Chef Dieter Vranckx bekommt die Lieferengpässe bei Ersatzteilen zu spüren. Severin Bigler / © CH Media

Was bedeutet das für SR Technics?

Wir müssen mehr Ersatzteile an Lager halten, was mehr Kosten verursacht. Zudem bleiben die Triebwerke länger in unserem Werk, weil wir länger auf Ersatzteile warten müssen.

Um welche Teile geht es denn konkret?

Es fehlen unterschiedliche Rohmaterialien für die Herstellung der Teile. Momentan sind beispielsweise zu wenig Metalllegierungen für so genannte Wabenkern-Baustücke vorhanden, vor ein paar Monaten fehlte es an Aluminium. Und der andere Mangel zeigt sich bei den Fachkräften, die fehlen, um dieses Rohmaterial verarbeiten zu können.

Viele Airlines haben einen Teil ihrer Flugzeugflotte bis heute in der Wüste parkiert. Bringt das Fitmachen dieser Maschinen Ihnen deutlich mehr Geld?

Ja, vor allem für unseren Geschäftsbereich Flugzeugwartung in Malta. Dort haben wir viele Flugzeuge aus der Wüste wieder von A bis Z fit gemacht für den täglichen Flugbetrieb. Das war und ist nach wie vor ein gutes Geschäft.

Wie gross sind die Unterschiede beim Wartungsaufwand je nach Airline?

Sehr gross, wobei das nicht mit den Airlines zu tun hat, die sich ja alle an internationale Sicherheitsstandards halten müssen. Aber manche Airlines fliegen nun mal in Regionen, wo es sandiger ist oder mehr Luftverschmutzung existiert, dort ist die Abnutzung der Triebwerke viel stärker als zum Beispiel bei Flügen über Skandinavien oder dem Alpenraum.

Flüge durch die saubere Luft über den Alpen setzen den Triebwerken der Airlines weniger zu als solche über China oder Indien. Alexandra Wey / KEYSTONE

Und wie entwickelt sich Ihr Kerngeschäft, die Wartung von Triebwerken?

Dort spüren wir die Markterholung noch etwas weniger. Denn viele Airlines haben die Triebwerkarbeiten auf die lange Bank geschoben und einfach andere Triebwerke an ihre Flugzeuge geschraubt, die noch einwandfrei funktionierten. Deshalb waren wir länger als viele Airlines gezwungen, Kurzarbeit zu beantragen ...

... Sie haben aber während Corona auch 300 Angestellte entlassen!

Ja, das hatte aber insbesondere mit unserer Fokussierung auf das Triebwerksgeschäft zu tun. Dieses macht heute 85 Prozent unseres Umsatzes aus. Dort haben wir niemanden entlassen.

Die Flugzeugwartung, also der gesamten Maschine, welche mehrere Wochen dauert, haben Sie in der Vergangenheit ins Ausland ausgelagert.

Stimmt. Aber ich möchte betonen, dass mehr als die Hälfte unserer über 2000 Angestellten hier in der Schweiz arbeitet. Dazu kommen Stationen in Irland, Serbien, Spanien, Malaysia und auf Malta. In Spanien machen wir die Wartung von Ausrüstungen wie Notrutschen, Bremsen und Räder. Die klassische Flugzeugwartung machen wir in Malta, und in Malaysia haben wir mit Singapore Airlines eine Kooperation für die Aufarbeitung von gewissen Komponenten wie Pumpen und Ventile. In Serbien werden administrative Backoffice-Tätigkeiten übernommen.

Früher war die Line Maintenance, also die relativ kurzen Checks vor jedem Flug, ein bedeutenderes Geschäft von SR Technics. Heute nicht mehr. Weshalb?

In Genf hat SR Technics einen Hangar für grössere Unterhaltsarbeiten an Flugzeugen der Billigairline Easyjet Switzerland. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Das ist ein sehr personalintensives Geschäft, und wir möchten uns auf die Triebwerke konzentrieren, ein hochwertiges Business, das viel Wissen und Erfahrung erfordert. In Basel, Genf und Zürich machen wir die Line Maintenance aber nach wie vor. 90 Prozent der Airlines, die in Zürich landen, werden von uns kontrolliert, von Emirates bis American Airlines. In Genf haben wir zudem einen Hangar für grössere Unterhaltsarbeiten von Easyjet Switzerland.

Die Swiss führt seit einigen Jahren ihre grossen Wartungsarbeiten selbst durch, nicht mehr bei SR Technics. Welches sind Ihre grössten Kunden?

Da sticht keine Airline speziell hervor, unsere Kunden sind überall zu Hause, im fernen und nahen Osten, in den USA, Europa, Asien – überall.

Wie viele Triebwerke wurden am Hauptsitz in Zürich vergangenes Jahr gewartet?

Noch nicht genug (lacht). Dieses Jahr werden mindestens 200 Triebwerke in unser Werk kommen und es wieder verlassen. Mittelfristig ist das Ziel, dass jeden Tag ein Motor unser Werk verlässt.

Bei 200 Triebwerken und einer Milliarde Franken Umsatz macht das abzüglich der Umsätze der Line Maintenance und Flugzeugwartung etwa fünf Millionen Franken, die eine einzelne Triebwerkwartung für Sie generiert. Korrekt?

Das ist sicher nicht völlig falsch.

April 2022: «Pratt & Whitney»-Senior-Vizepräsident Joseph Sylvestro (links) und SR-Technics-Chef Jean-Marc Lenz geben die Partnerschaft in Zürich bekannt für die Wartung der Triebwerke von A320neo-Flugzeugen. zvg

Sie haben mit den Flugmotorenherstellern Pratt & Whitney und CFM Verträge für die Wartung von modernen Triebwerken abschliessen können. Deshalb suchen Sie derzeit 400 neue Angestellten. Finden Sie sie?

Ich gehe inzwischen sogar von knapp 500 neuen Stellen aus, weil die Aviatik wieder rasant wächst. Unser Ziel ist es, unseren Umsatz in den nächsten fünf Jahren auf zwei Milliarden Franken zu verdoppeln. Wir bauen die Infrastruktur in Zürich stark aus und eröffnen neue Werkshallen. Natürlich suchen wir in der Schweiz nach guten Leuten, aber wir müssen uns wegen des Fachkräftemangels auch in ganz Europa umsehen. Dieses Problem wird die Aviatik auch noch die nächsten zehn Jahre beschäftigen.

Weil viele Angestellte in der Pandemie realisiert haben, wie volatil die Branche sein kann?

Weil die Branche stark wächst, aber ja, auch weil die Leute gemerkt haben, dass die Luftfahrt nicht besonders krisensicher ist und in andere Industrien gewechselt haben. Hinzu kommt, dass es eineinhalb Jahre dauert, bis jemand bei uns nach der internen Ausbildung selbstständig Arbeiten ausführen kann. Die Ansprüche sind hoch.

Gleichzeitig wundert man sich in der Branche, wie SR Technics mit Schweizer Fachkräften konkurrenzfähige Preise anbieten kann.

Deswegen haben wir gewisse Arbeiten ins Ausland auslagern müssen. Aber bei der Wartung von Triebwerken verhält es sich anders. Da machen die Personalkosten weniger als 30 Prozent aus, viel teurer sind die Materialien, Ersatzteile und Lizenzen, die es für diese sensiblen Arbeiten benötigt. Die sicherheitspolitisch stabile Situation in Mitteleuropa spielt auch eine Rolle. Bei uns arbeiten zudem viele Ingenieure, die zum Beispiel von der ETH Zürich oder der ZHAW ausgebildet wurden. Die Triebwerkwartung ist präziser als die Uhrmacherei!

Swiss-Maschine im Hangar am Flughafen Zürich: Wartungsarbeiten an Flugzeugen erfordern viel Know-how. Ralph Ribi

Was bei einem Rundgang durch Ihr Werk am Flughafen Zürich sofort auffällt: Der Frauenanteil ist gelinde gesagt tief.

Stimmt. Leider beträgt er nur knapp 10 Prozent. Wir suchen spezifisch Frauen, auch für Lehrlingsstellen. Aber die Luftfahrt wird leider noch immer als Männerdomäne angesehen.

Sie könnten mithelfen, das zu ändern.

Wir versuchen es, aber das ist für alle technischen Berufe eine Herausforderung. Da müssen wir schon früh in den Schulen ansetzen. Auf Managementebene streben wir ein 50:50-Verhältnis an. Aktuell beträgt der Frauenanteil in der Geschäftsleitung 20 Prozent.

SR Technics gehört zu 80 Prozent dem chinesischen Grosskonzern Fangda. Wie funktioniert der Austausch mit der Muttergesellschaft?

Alle drei Monate gibt es eine Verwaltungsratssitzung, in der wir über das Geschäft rapportieren. Jeden Monat liefern wir aktuelle Zahlen. Aber im tagesaktuellen Geschäft hat die Eigentümerstruktur wenig Einfluss.

Das ist schwer zu glauben.

Fangda hat seit knapp sechs Jahren zwei chinesische Vertreter, einer ist mein Stellvertreter und einer jener des Finanzchefs. Sie übernehmen zudem die Übersetzung und die kulturelle Vermittlung.

Die Sitzungen werden nicht auf Englisch geführt?

Nein, das geschieht mit Übersetzern. Die jüngere chinesische Bevölkerung spricht oftmals gut Englisch, die ältere aber nicht immer.

In Zürich will SR Technics bis zu 500 neue Stellen schaffen in den nächsten Jahren. Ralph Ribi

Und Sie wollten nach der Übernahme nie Chinesisch lernen?

Nein, ich habe mich gut an Sitzungen mit Übersetzungen gewöhnt. Aber ich habe einen Kurs für das Lernen der chinesischen Kultur besucht, denn da gibt es natürlich einige Unterschiede.

Sie sind nicht nur CEO, sondern auch Verwaltungsratspräsident der Firma, also Ihr eigener Chef. Das ist nicht ideal.

Ich bin ja nicht allein im Verwaltungsrat, und es gibt noch den Verwaltungsrat auf Gruppenebene. In der Covid-Krise, als rasch wichtige Entscheide getroffen werden mussten, war dieses Doppelmandat ein grosser Vorteil.

Teile der «Pratt & Whitney»-Triebwerke werden auch in Militärjets verwendet. Hatte die US-amerikanische Firma keine Bedenken, einer chinesischen Tochterfirma diesen Auftrag zu geben?

Nein. Denn wir sind eine Schweizer Aktiengesellschaft. Wer der Inhaber ist, ist in solchen Fällen irrelevant.

Was bringt dieser Auftrag finanziell?

In den nächsten zehn Jahren sind es 1000 zusätzliche Triebwerkswartungen.

Das wären im Schnitt pro Jahr rund 500 Millionen Franken.

Auch das ist nicht völlig falsch.

Wo sehen Sie sonst noch Wachstumspotenzial?

Heute werden viele defekte oder abgenutzte Teile, die aus dem Triebwerk herausgenommen werden, entsorgt oder recycelt, aber nicht wieder aufgearbeitet, um es im Triebwerk wiederverwenden zu können. Da sehe ich grosses Potenzial, um Kosten zu senken, aber auch um die Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern. Schon seit vielen Jahren ermöglichen wir aber Forschungsprojekte mit der ZHAW und ETH in Bezug auf Triebwerksemissionen.

Die Swiss hofft auf die Herstellung von nachhaltigem Kerosin durch Sonnenenergie und hat sich zuletzt an der Firma Synhelion beteiligt. zvg

Die Aviatik will grüner werden mit dem Beimischen von so genanntem Sustainable Aviation Fuel (SAF), also nachhaltigem Kerosin. Was bedeutet das für SR Technics?

Die modernen Triebwerke, die jetzt produziert werden, bleiben die nächsten 20 bis 30 Jahre noch in der Luft. Das Problem sind ja nicht das Kerosin oder der Motor, sondern der CO 2 -Ausstoss, die sie erzeugen. Nachhaltiges Kerosin kann diesen in Zukunft verhindern. Ob es dann mehrheitlich aus biologischer Quelle kommt oder synthetisch hergestellt wird, wird sich weisen.

Innovationen bei der Antriebstechnologie erwarten Sie keine?

Doch. Es wird in den nächsten zehn Jahren wohl kleinere Flugzeuge mit Elektroantrieb geben, für kürzere Flüge bis zwei Stunden, also zum Beispiel für die Strecke Zürich–London. Auf der Langstrecke reicht der Elektroantrieb hingegen nicht aus. Möglich, dass dort irgendwann Wasserstoffantrieb zur Anwendung kommt.

Es gibt Firmen wie Supersonic-Boom, die zum Beispiel Überschallflüge zwischen Europa und Nordamerika massentauglich machen wollen.

Das wird meiner Meinung nach in Zukunft höchstens ein Nischenprodukt, weil dies viel teurer ist und Überschallflüge alles andere als nachhaltig sind.

Was ist mit Flugtaxis?

Die Wartung von Drohnen für Pakettransporte könnte für SR Technics zum Geschäft werden. Alessandro Della Bella

Das kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen. In Mega-Metropolen werden sie vielleicht Teil des Verkehrs werden, technologisch ist das möglich. Aber die Steuerung der Luftwege über einer dicht besiedelten Stadt erachte ich als riesige Herausforderung. Dennoch überlegen wir uns natürlich, wie solche neuen Technologien Teil unseres Geschäfts werden könnten.

Was noch zum Beispiel?

In letzter Zeit gibt es vermehrt Projekte für Paketdrohnen. Und wie Flugzeuge und Triebwerke benötigen auch diese eine Wartung. Das könnte ein Wachstumsfeld werden. Da führen wir Gespräche mit gewissen Firmen.

Mit Amazon?

Ich möchte keine Namen nennen.

Urgestein aus Swissair-Zeiten Jean-Marc Lenz, CEO SR Technics Mitte der 80er-Jahre begann Jean-Marc Lenz seine Karriere als Luftfahrzeugmechaniker bei SR Technics, als die Firma noch zur Swissair-Gruppe gehörte. Danach übernahm er verschiedene Managementfunktionen, absolvierte ein Ingenieurstudium und wurde 2019 CEO des Konzerns. Der 60-Jährige ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in der Nähe von Zürich. Insgesamt zählt SR Technics über 2000 Angestellte, mehr als die Hälfte davon arbeitet in der Schweiz. 80 Prozent der Firma gehören der chinesischen HNA Aviation Group, die vom chinesischen Fangda-Konzern kontrolliert wird, 20 Prozent dem Mubadala-Konzern aus Abu Dhabi. Fangda zählt insgesamt 130’000 Angestellte und setzte zuletzt 58 Milliarden Dollar um. (bwe)

Imagefilm, der zeigt, welche Arbeiten SR Technics für die Airlines ausführt. Youtube