Interview «Wir verzichten bewusst auf Schnickschnack»: CEO Martin Blatter über die Zukunft von Threema – und was das für Whatsapp-Nutzer bedeutet Threema hat bald über zehn Millionen Nutzerinnen und Nutzer. CEO Martin Blatter verrät, was er und seine Mitgründer mit dem Messengerdienst noch vorhaben. Interview: Gregory Remez 31.05.2021, 05.00 Uhr

Threema-CEO Martin Blatter (Mitte) mit seinen Mitgründern Silvan Engeler (links) und Manuel Kasper (rechts). Bild: René Ruis

Gross war die Aufregung, als Whatsapp im Januar neue Geschäftsbedingungen ankündigte, die einen weitreichenden Datenabfluss zur Folge hätten. Verärgert über das Vorgehen der Facebook-Tochter strömen seither Millionen von Nutzerinnen und Nutzer zur Konkurrenz.

Einer der grossen Profiteure des Whatsapp-Exodus ist der Messengerdienst Threema mit Sitz im schwyzerischen Pfäffikon. CEO Martin Blatter (43), der neben Silvan Engeler (41) und Manuel Kasper (37) zum Gründungsteam von Threema gehört und für die Entwicklung der Android-App zuständig ist, spricht in einem seltenen Interview über den rapiden Nutzerzuwachs, seine Vision für den Messengerdienst der Zukunft und den kürzlich errungenen Sieg vor Bundesgericht.

Wie viele Kontakte haben Sie aktuell auf Threema?

Martin Blatter: Da muss ich kurz nachschauen. (Pause) Derzeit sind es mehr als 200. In den letzten Tagen sind noch einmal etwa fünf neue dazugekommen.

Kommen Sie damit aus oder nutzen Sie noch andere Messengerdienste?

Aktiv nutze ich nur noch SMS für den Fall, dass sich jemand weigert, Threema zu installieren. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten relativ schnell von einem Umstieg überzeugen lassen, wenn man ihnen mal vor Augen führt, was bei der Konkurrenz mit ihren Daten passiert.

Meine Erfahrung ist eine andere. Nämlich, dass viele einen kompletten Umstieg scheuen, weil sie einen Kontaktverlust fürchten, etwa mit den Kollegen vom Sportverein. Und am Ende nutzen sie trotzdem hauptsächlich Whatsapp.

Der Vorteil ist ja, dass man in einer Übergangsphase mehrere Dienste parallel nutzen kann. Der Sportverein ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein radikaler Wechsel für manche schwierig sein kann. Aber die Abkehr vieler Nutzer von Whatsapp zeigt: Die Leute haben erkannt, wie wichtig Datensicherheit ist. Die Akzeptanz für Datenkraken wie Facebook sinkt. Und Datenschutz wird in Zukunft noch wichtiger. Das spielt uns natürlich in die Hände.

Ein weiterer Grund, warum viele bei Whatsapp bleiben: Threema bietet weniger Funktionen.

Das ist ein bewusster Entscheid. Einerseits wollen wir Threema so schlank wie möglich halten und verzichten auf Schnickschnack, der die App schwerfällig macht. Andererseits setzen wir auf Datensparsamkeit und ein Prinzip des Zero Knowledge. Das heisst, dass bei uns nur die nötigsten Daten gespeichert werden. Funktionen wie die Übermittlung des eigenen Status oder des Livestandorts sind nur möglich, wenn entsprechende Daten auf einem Server zwischengespeichert werden. Das widerspricht unserer Vision.

Welche Vision haben Sie und Ihre Gründerkollegen für Threema?

Bei uns werden Datenschutz und Privatsphäre immer an oberster Stelle stehen. Threema soll komplett anonym nutzbar sein, ohne Angabe von Handynummer oder E-Mail-Adresse. Wir lagern keine Daten an Amazon, Google oder Microsoft aus, sondern betreiben eigene Server in Rechenzentren im Grossraum Zürich. Auch sonst betreiben wird kein Outsourcing, unsere Mitarbeiter sitzen alle in Pfäffikon. Selbstredend sind alle Nachrichten der Nutzer verschlüsselt und können von uns nicht eingesehen werden, nach der Übermittlung werden sie von den Servern gelöscht.

Wieso aber sollte jemand zu Threema wechseln und dafür Einschränkungen bei Kontakten und Funktionen in Kauf nehmen?

Das ist jedem selbst überlassen. Aber man sollte sich bewusst sein, welches Geschäftsmodell hinter Diensten wie Whatsapp steckt. Ich nenne es auch das Silicon-Valley-Modell: Man schmeisst sein Angebot mal gratis auf den Markt und überlegt dann, wie man es monetarisieren kann. Um gezielt Werbung auszuspielen, gewährt man einem ganzen Netzwerk von Firmen Zugang zu den Kundendaten, darunter etwa Kreditkarteninstituten oder Krankenkassen. Ich war ja bis vor etwa neun Jahren selber Nutzer von Whatsapp. Damals wurden noch nicht mal die Chatnachrichten verschlüsselt – aus dieser Erkenntnis entstand dann die Idee für Threema.

Vor zehn Tagen hat Threema einen Sieg vor Bundesgericht errungen (siehe Box am Ende des Interviews). Was bedeutet dieser für die Nutzerinnen und Nutzer?

Es sind ja nicht nur die Privaten, die an unseren Daten interessiert sind, sondern auch der Staat. Denken wir nur an die Fichenaffäre. Insofern ist es mit Blick auf die gesamte Branche ein wichtiges Signal, wenn Behörden nicht eigenmächtig Gesetze umdeuten können, um an Bürgerdaten zu gelangen.

Jüngst ist auch die Frist für die Annahme der neuen Whatsapp-AGB abgelaufen. Diese wurde nun nochmals verlängert. Haben Sie trotzdem einen Effekt gespürt?

Ja, aber nicht so stark wie im Januar. Damals hatten sich die Downloads verzehnfacht, nun sind wir etwa beim Fünffachen. Erfreulich entwickelt sich derzeit vor allem die Anwendung Threema Work. Über alle Plattformen hinweg werden wird bald die Grenze von zehn Millionen Nutzern überschreiten. Der grösste Teil davon stammt aus Deutschland, rund ein Fünftel aus der Schweiz.

Das Gründungstrio von Threema, zu dem Sie ja gehören, gilt als überaus verschwiegen. Widerspricht das nicht Ihrem Ansatz von mehr Transparenz?

Als Unternehmen sind wir extrem transparent. Auf unserer Website legen wir vieles offen, auch den Quellcode für die App. Da stecken über acht Jahre Arbeit und Herzblut drin. Wir als Privatpersonen wollen dagegen eher im Hintergrund bleiben. Uns wird man eher nicht an einer Keynote im Rollkragenpulli sehen. Mit Blick auf unser Geschäftsmodell ist das unserer Meinung nach aber nur konsequent.

Seit der Gründung 2012 haben Sie betont, dass Threema unabhängig bleiben soll. Mit der Zürcher Beteiligungsgesellschaft Afinum haben Sie letzten Herbst dennoch einen Investor an Bord geholt. Warum?

Wir sind halt drei Informatiker und keine Betriebswirtschafter. In gewissen Bereichen, etwa bei der Rekrutierung neuer Leute, kann etwas Expertise nicht schaden. Wir haben lange gesucht und auch viele Anfragen erhalten, primär von Risikokapitalfirmen. Diese wollen vor allem eines: schnelles Wachstum. Gewiss, auch wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis. Vielmehr streben wir qualitatives Wachstum an. Afinum war letztlich die einzige Gesellschaft, die unsere Philosophie verstanden hat.

In der Tat ist es ungewöhnlich, dass ein Unternehmen von drei Softwareentwicklern geführt wird. Planen Sie eine Professionalisierung?

Wir verkörpern die Philosophie der Firma und können strategische Entscheide unserer Ansicht nach am besten fällen. Wir planen aber, unsere Belegschaft von 22 Festangestellten bald um neue Entwickler und Supportmitarbeiter zu erweitern. Auch suchen wir einen Verkaufsexperten. Hier hilft uns Afinum.

Könnte das zu einer Preiserhöhung bei der App führen? Schliesslich müssen Sie Ihre Kosten decken.

Ja, ein Aufschlag ist nicht auszuschliessen. Aber ich finde diese Diskussion müssig: Momentan kostet unsere App weniger als ein Espresso.