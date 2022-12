Nicole Loeb über steigende Preise und die neue Du-Kultur

Interview Loeb-Chefin warnt: «Das dürfte auch bei uns zu weiteren Preiserhöhungen führen» Warenhauschefin Nicole Loeb verrät, welche Artikel in der Krise besonders gefragt sind, wann die Preise weiter steigen dürften, und wieso sie jetzt über 140 Jahre alten Familienunternehmen die Du-Kultur eingeführt hat. Patrik Müller und Florence Vuichard Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Führt das Traditionswarenhaus in fünfter Generation: Nicole Loeb. Severin Bigler

Die Vorweihnachtszeit ist für Nicole Loeb und ihre Mitarbeitenden die anstrengendste Zeit im Jahr. Deshalb findet ihr Firmenweihnachtsfest bereits im Herbst statt. «Jetzt hätten wir definitiv keine Zeit fürs gemütliche Beieinandersitzen», sagt Loeb, die sich über Mittag kurz Zeit nimmt für das Interview mit der «Schweiz am Wochenende» und für einen Rundgang durch in Warenhaus im Herzen von Bern. Der Dezember ist für sie und ihr Geschäft enorm wichtig. «Wenn der gut läuft, dann läuft es gut.»

Und, wie laufen denn die Geschäfte in diesem düsteren Dezember ohne Weihnachtsbeleuchtung?

Nicole Loeb: Sehr gut. Es ist eine Freude. Es läuft wieder so wie vor Corona.

Und der Krieg drückt nicht auf die Stimmung?

Anfänglich schon. Der Krieg begann ja kurz nach dem Ende der Coronamaskenpflicht. Die Umsätze gingen zurück. Doch inzwischen läuft das Geschäft wieder sehr gut. Vielleicht will man sich in diesen schwierigen Zeiten auch etwas Gutes tun. Dasselbe Phänomen erlebten wir nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York. Aktuell hilft sicher auch, dass die Arbeitslosigkeit tief ist und die Konsumentinnen und Konsumenten keine Angst um ihre Stelle haben.

Was verkauft sich denn besonders gut?

Haushaltsartikel, Kuscheldecken... generell Dinge, die man zuhause und für die Familie brauchen kann - und die wörtlich oder indirekt Wärme geben. Auch Spielwaren laufen sehr gut.

Dass die Preise steigen, scheint der Konsumfreude keinen Abbruch zu tun.

Wir versuchen, die höheren Kosten nicht eins zu eins weiterzugeben. Aber die grösste Herausforderung kommt noch: Der Strom wird für unser Unternehmen erst 2023 teurer. Das dürfte auch bei uns zu weiteren Preiserhöhungen führen.

Sparen Sie bei Loeb jetzt Strom?

Wir haben alles auf den Prüfstand gestellt und viele Massnahmen zur Stromreduktion eingeleitet. Die grössten Stromfresser sind jedoch die Rolltreppen, aber die können wir nicht abstellen. Dass wir an der Aussenfassade keine Weihnachtsbeleuchtung haben, ist eher symbolischer Natur. Die Kundinnen und Kunden stört es, wenn man zurzeit Energie verbraucht für Dinge, die nicht unbedingt nötig sind.

Irritierend ist, dass in diesen Inflationszeiten die Rabattschlacht tobt wie eh und je.

Rabatte sind und bleiben wichtig, um mehr Kundschaft in die Geschäfte zu holen oder Leute anzusprechen, die noch nie im Loeb waren. Natürlich ist es eine Gratwanderung, die Marge darf nicht zu sehr leiden. Aber die Branche hat die Konsumenten an hohe Rabatte gewöhnt - mit Rabatttagen wie Black Friday oder gar ganzen Rabattwochen.

Bei grossem Kosten- und Margendruck tun grosse Unternehmen immer dasselbe: Sparen, auch beim Personal. Und Sie?

Für uns als Familienunternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Selbstverständlich sind auch wir unter Kostendruck; bei der Lohnrunde erhöhen wir die tieferen Löhne um generell 2 Prozent, alle anderen erhalten einen einmaligen Teuerungsausgleich. Aber die Wertschätzung ist entscheidend, denn die meisten Artikel, die wir verkaufen, sind auch im Internet erhältlich, teilweise günstiger. Was macht den Unterschied aus? Das Personal in unseren Geschäften. Das Menschliche, gute Beratung.

Sie beschäftigen 320 Mitarbeitende. Finden Sie bei Vakanzen genügend gute Leute?

Den Arbeitskräftemangel spüren auch wir. Trotzdem ist es uns noch immer gelungen, gutes Personal zu finden. Dass man in guten wie in schlechten Zeiten zu den Angestellten schaut, hilft sicher. Wir versuchen die Firmenkultur auch im Kleinen zu pflegen. Für unser Weihnachtsessen, das wir immer bereits im Oktober durchführen, haben wir jeweils ein Verkleidungsmotto: In diesem Jahr war es Halloween. Und auch diesmal kamen fast alle verkleidet. Und beim diesjährigen Fest haben wir die Du-Kultur eingeführt.

Funktioniert es, auch bei Ihnen?

Es kommt vor, dass eine Angestellte, aber auch ich vielleicht mal vergisst, dass wir jetzt per Du sind... Aber grundsätzlich ist es eine gute Sache. Wir möchten damit Nähe signalisieren.

Das tönt fast zu schön. Der Verkauf ist doch ein knallhartes Geschäft, wo man dauernd auf die Umsätze schaut.

Ja, absolut, es ist letztlich ein Geschäft, das aufgehen muss! Aber gerade deshalb ist motiviertes Personal so wichtig. Mit Druckmachen – das zeigt unsere Erfahrung – erhöhen sich die Umsätze nicht. Sondern nur durch aufgestellte Mitarbeitende, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und als Team funktionieren. Wir erhalten auch aussergewöhnlich viele positive Rückmeldungen von Kunden, die wir dann dem Personal weitergeben.

Loeb hat sich stark verändert, es gibt Theken statt Waren, ein Nähatelier, bald einen Restauranttempel auf dem Dach: Ist das gute alte Warenhaus tot?

Im Gegenteil. Unsere Strategie ist: Wir sind das persönlichste Warenhaus der Schweiz. Ein Element davon sind die Erlebniswelten. Es geht nicht nur um den Verkauf von Produkten, sondern auch um Mehrwerte. Die Flächen, die dafür nötig sind, bleiben aber überschaubar. Der Gourmettempel auf dem Dach - das ist eine andere Sache. Das ist ein alter Traum. Ganz oben noch eine Krone... im Spätsommer ist es so weit.

Können Sie in paar Details dazu verraten?

Es gibt ein italienisches Restaurant mit 70 Innen- und 70 Aussenplätzen. Die Pächter betreiben bereits die Berner Traditionsrestaurants «Fédéral» und den «Obstberg». Uns war es wichtig, Gastronomen mit einem Bezug zu Bern zu wählen.

Ihr Unternehmen ist über 140 Jahre alt, Sie führen es in fünfter Generation. Haben Sie manchmal Albträume, dass irgendwann das Geschäftsmodell Warenhaus nicht mehr funktionieren könnte?

Albträume hatte ich, als wir die Läden wegen Corona schliessen mussten. So etwas hat es in der Firmengeschichte wirklich noch nie gegeben. Aber was das Geschäftsmodell betrifft, so schlafe ich gut. Ich bin überzeugt, dass gute Warenhauskonzepte eine Zukunft haben, wenn die Positionierung und die lokale Verankerung stimmen. Wichtig ist, dass man dauernd investiert. Wir bauten die Geschäfte in Bern, Biel und Thun während Corona um und profitieren nun davon.

Aber ist es nicht eine Last, ein Unternehmen mit dieser Geschichte zu führen? Es gibt ganze TV-Serien über Warenhausdynastien, die irgendwann zerfallen sind...

Ich erlebe es nicht als Last. Von klein auf bin ich mit diesem Unternehmen aufgewachsen, als Kinder halfen wir bei Inventuren und verdienten uns dabei Sackgeld. Klar gibt es Momente, in denen ich mir überlege, wie geht es weiter. Das erlebt wohl jeder Unternehmer. Unsere Familie hat gewaltige Herausforderungen gestemmt. Zwei Weltkriege, die Spanische Grippe, Corona... Das war existenziell. 1933 hat das Parlament in der Schweiz gar per dringlichen Bundesbeschluss beschlossen, dass Warenhäuser nicht mehr expandieren und keine weiteren Warengruppen aufnehmen durften. Man sprach vom Schutz für kleinen Einzelhändler, aber letztlich war das Verbot antisemitisch motiviert...

... weil fast alle Warenhäuser jüdischen Familien gehörten.

Übersteht man solche Zeiten, gibt das Vertrauen: Es gibt immer eine Lösung.

Ihre Töchter sind heute 19 und 22 Jahre alt. Werden sie die Loeb-Gruppe übernehmen und sicherstellen, dass die Dynastie weiterbesteht?

Meine Töchter sollen machen, was ihnen Freude bereitet. Sie sollen die Freiheit haben, ihre Träume zu verwirklichen. Wir üben da keinen Druck aus. So wie schon meine Eltern eigentlich nie Druck ausgeübt haben. Ich hätte mit 20 nicht gedacht, dass ich eines Tages das Familiengeschäft übernehmen würde. Ich habe ursprünglich Dekorateurin an der Kunstgewerbeschule gelernt, ging dann nach einer Ausbildung als Textilbetriebswirtin nach Deutschland und bin erst viel später zurückgekommen.

Wann war Ihnen klar, dass Sie das Geschäft übernehmen wollen?

2004 steckte Loeb in einer Strategiekrise, die externen CEOs mussten gehen, und mein Vater hat dann gesagt, jetzt müsse jemand von der Familie Verantwortung übernehmen. Als mein Bruder absagte, standen wir vor der Entscheidung: Entweder übernehme ich oder wir verkaufen. Also habe ich die Aufgabe übernommen. Damals war es kein Herzenswunsch, und für mich mit zwei kleinen Kindern eigentlich nicht der ideale Zeitpunkt. Aber es ging letztlich um alles oder nichts.

Loeb war auch schon viel grösser, hegte Expansionspläne für die ganze Schweiz. Jetzt sind es die drei Warenhäuser - in Bern, Thun und Biel. Soll das so bleiben?

Wir haben ja mit unseren Modeboutiquen Maggs später nochmals versucht, zu expandieren. Doch dann kam der Franken-Schock und wir mussten zurückbuchstabieren. Von den acht Maggs-Filialen bleiben heute noch zwei übrig - in Bern und Aarau.

Und dabei soll es jetzt bleiben?

Wir werden sehen. Aber eines haben wir gelernt: Man kann nicht mit kleinen Warenhäusern expandieren. Wer an Loeb denkt, denkt an das grosse, schöne Geschäft in Bern. Das heisst: Entweder gross oder gar nicht. Ein kleiner Loeb auf einer kleinen Fläche bringt bei der Kundschaft nur Enttäuschungen. Mit Maggs hingegen ist es möglich, wieder zu expandieren.

Profitieren Sie von der Schliessung respektive Neupositionierung von Globus im Luxussegment?

In der Tat: Seit der Schliessung des Herren Globus konnte unsere Herren-Abteilung deutlich zulegen. Es ist schon ein Vorteil, wenn sich ein Konkurrent neu positioniert, in einem ganz anderen Segment. Grundsätzlich ist es aber von Vorteil für eine Innenstadt, wenn es starke Mitbewerber gibt.

Wer kauft denn bei Loeb ein?

Gefühltes Alter: 35.

Zur Person sbi Die Warenhauschefin Nicole Loeb (55) ist Hauptaktionärin der Loeb-Gruppe und führt das 141-jährige Familienunternehmen als Delegierte des Verwaltungsrats in fünfter Generation, ihr Bruder Marc (51) nimmt im Verwaltungsrat Einsitz. Die Loeb-Gruppe erwirtschaftete 2021 mit den drei Warenhäusern in Bern, Biel und Thun sowie den zwei Maggs-Filialen in Aarau und Bern 69 Millionen und einen Gewinn von 5,9 Millionen Franken und beschäftigt rund 320 Mitarbeitende. Nicole Loeb ist mit dem PR-Berater Lorenz Furrer verheiratet, Mutter zweier erwachsener Töchter und wohnt in Muri bei Bern.

Was heisst das? Alle ab 35?

Wir haben eine sehr treue Kundschaft, die uns ein Leben lang begleitet. Sie kommen bereits als Kinder in den Loeb - mit ihren Eltern oder mit dem Götti und der Gotte. Wir haben deshalb viel in unsere Spielwarenabteilung investiert, haben eine kleine Erlebniswelt und einen Hort aufgebaut. Das Ziel ist, dass die Kinder sich wohl fühlen bei uns. In der Pubertät verlieren wir sie. Dann ist es nicht mehr cool in den gleichen Laden zu gehen, wie Mutter und Vater. Aber sie kommen zurück, wenn sie selbst einen Haushalt gründen und eine Familie haben.

Im Online-Geschäft arbeiten Sie seit März mit Zalando zusammen. Wieso?

Wenn man selber ein Online-Geschäft aufbauen will, dann muss man sehr, sehr viel investieren. Sonst bringt es nichts. Wir als kleine Firma können hier nicht Millionen investieren, deshalb setzen wir auf Partnerschaften. Und das war ein richtiger Entscheid: Zalando ist eine Erfolgsgeschichte.

Aber der Handel findet nicht auf der Loeb-Seite statt.

Das ist so. Die Kundschaft geht auf die Zalando-Seite und sucht beispielsweise das gewünschte Hemd. Wenn es mit unserer Ware übereinstimmt, versenden wir es von unserem Geschäft aus. So können wir das Geschäft steuern, können selbst festlegen, wie viele Pakete wir pro Tag verschicken wollen - und so auch das Wachstum unseres Online-Geschäfts langsam aufbauen. Mit diesem Modell mach wir nicht nur Umsatz, sondern verdienen auch Geld.

Sie haben in der Vergangenheit Zalando auch kritisiert, weil das Unternehmen keinen volkswirtschaftlichen Mehrwert und keine Arbeitsplätze schaffe und auch keine Steuern zahle.

Diese Kooperationsmodell mit kleinen Geschäften gab es damals noch nicht. Zudem hat Zalando heute auch ein Team in der Schweiz, mit dem wir zusammenarbeiten können.

Dennoch: Verschenkt Loeb mit der Zusammenarbeit mit Zalando keine Sympathie-Punkte?

Ich denke nicht. Die Kunden sind heute sehr hybrid, mal kaufen sie bei Zalando ein, mal bei Loeb, mal im Globus, mal im Secondhand-Laden...

Und mal zu Lidl, den Sie ja im Untergeschoss von Loeb einquartiert haben.

Ich wurde dafür heftig kritisiert. Die Verbundenheit der Menschen hier in Bern mit Loeb habe ich unterschätzt. Viele empfanden es als Affront gegenüber der Tradition. Ich habe dann alle rund 200 Personen, die sich gemeldet haben, persönlich angerufen und versucht zu erklären, wieso wir das gemacht haben. Und ich bleibe dabei: Es war richtig. Ich habe das nie bereut.

