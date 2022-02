Interview «Zentralschweizer Unternehmen wollen eine unabhängige Nationalbank»: Sie weiss, wie es Unternehmen geht Astrid Frey ist Delegierte für regionale Wirtschaftskontakte der Schweizerischen Nationalbank in der Zentralschweiz. Sie weiss, wie es den Unternehmen in der Region geht – und welche Erwartungen sie an die SNB haben. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 10.02.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SNB-Delegierte Astrid Frey am Sitz der Nationalbank an der Luzerner Münzgasse. Bild: Pius Amrein (26. Januar 2022)

Sie sind seit Mai Delegierte für regionale Wirtschaftskontakte der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in der Zentralschweiz. Was ist Ihre Aufgabe?

Astrid Frey: Als eine der insgesamt acht Delegierten habe ich im Wesentlichen zwei Aufgaben: Einerseits erkläre ich als «Botschafterin» der SNB die Geldpolitik der Nationalbank in der Region. Andererseits führe ich regelmässig Gespräche mit Zentralschweizer Unternehmen. Die Informationen aus diesen Gesprächen fliessen dann in die vierteljährliche geldpolitische Lagebeurteilung der Nationalbank ein.

Und wie haben Sie die ersten Monate erlebt?

Angesichts der Pandemie erstaunlich normal. Ab Sommer konnte ich die Gespräche wieder vor Ort durchführen, was ich sehr geschätzt habe. Der persönliche Austausch ist sehr bereichernd. Das Erklären der SNB-Politik ist in Zeiten hoher Unsicherheit besonders wichtig. Dazu kommt, dass die Instrumente und Massnahmen der Zentralbanken immer komplexer werden.

Zur Person Seit dem 1. Mai 2021 ist Astrid Frey (44) Delegierte für regionale Wirtschaftskontakte der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in der Region Zentralschweiz. Die Zugerin war nach ihrem Studium an der Universität St.Gallen als Ökonomin bei der Bank Sarasin & Cie und anschliessend bei der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Ab Mai 2007 war sie bei der Swiss Re angestellt, zuletzt als Chefökonomin Europa. Die insgesamt acht Delegierten für Wirtschaftskontakte der SNB vertreten die Nationalbank in den Regionen. Sie stehen in regelmässigem Austausch mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen und liefern dem Direktorium Informationen über die Wirtschaftslage.

Sie waren davor beim Rückversicherer Swiss Re tätig. Wie unterscheiden sich die beiden Jobs?

Vorher habe ich die Geldpolitik der Nationalbank quasi als Beobachterin wahrgenommen, jetzt habe ich einen direkten Einblick. Es ist interessant, mitzuwirken und zu sehen, wie Entscheidungen gefällt werden.

Was sind die Sorgen der Firmen in der Zentralschweiz?

Pro Quartal führe ich rund 30 Gespräche. Bislang waren es knapp 100. Aus den jüngsten Gesprächen schliesse ich, dass die Unternehmen grundsätzlich optimistisch in die Zukunft blicken. Sie erwarten mehrheitlich steigende Umsätze in den nächsten Quartalen. Natürlich gibt es grosse Unterschiede, wobei insbesondere Branchen, die vom internationalen Tourismus abhängig sind, immer noch leiden. In der Breite erlebe ich aber eine robuste Erholung. Unsicherheit spüre ich bei Industrieunternehmen vor allem aufgrund der schwierigen Beschaffungssituation. Im Verlauf des vergangenen Jahres hat sich diese Problematik akzentuiert. Am Ende des Jahres sagten drei Viertel der befragten Zentralschweizer Unternehmen, dass die Beschaffung im Vergleich zu vor der Pandemie erschwert sei. Bei vielen Dienstleistungsunternehmen ist hingegen der Fachkräftemangel das grösste Problem.

Was erwarten die Firmen von Ihnen?

Die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter haben nicht wirklich Erwartungen, sondern es ist eher ein Austausch. Sie sind ja gut informiert und wissen im Grundsatz, wie die SNB funktioniert. Der Wechselkurs war gegen Ende des letzten Jahres wieder etwas häufiger ein Thema. Für einzelne Firmen ist der erstarkte und immer noch hoch bewertete Franken schmerzhaft, aber die meisten bezeichnen die Währungssituation als nicht alarmierend.

Wie stark beschäftigt die Inflation?

Etliche Unternehmen berichten von höheren Materialkosten. Das belastet manchenorts die Margen. Beim breiteren Warenkorb der Konsumentenpreise ist die Inflation in der Schweiz mit 1,5 Prozent im Vergleich zum Ausland moderat. Für dieses Jahr erwarten wir einen Rückgang auf 1 Prozent und für 2023 auf 0,6 Prozent. Problematisch würde es, wenn eine Lohn-Preis-Spirale einsetzen sollte. Das heisst, wenn höhere Preise höhere Löhne nach sich ziehen würden, die wiederum zu weiteren, sich verstärkenden Anpassungsreaktionen führten. In der Schweiz gibt es im Moment keine Anzeichen dafür. Ende letzten Jahres sagten die von mir befragten Zentralschweizer Firmen, dass sie Lohnerhöhungen von durchschnittlich 1,3 Prozent planen. Das ist zwar mehr als im Vorjahr, aber immer noch moderat.

Sind die Negativzinsen ein Thema?

Einige Unternehmen zahlen Negativzinsen bei ihren Banken, weil die Banken die Negativzinsen vermehrt an ihre Kunden weitergeben. Mit dem Freibetrag versucht die SNB, die Belastung für die Banken zu minimieren. Im gegenwärtigen Umfeld ist der Negativzins nötig und sinnvoll. Wie lange das so bleibt, hängt unter anderem mit der Inflationsentwicklung zusammen.

Gibt es in der Zentralschweiz Vorschläge oder Ideen zur Verteilung der enormen Gewinne der SNB?

An Ideen mangelt es nicht, aber den Unternehmen ist es vor allem wichtig, dass die Nationalbank die Preisstabilität gewährleistet und unabhängig bleibt. Geld- und sozialpolitische Aspekte zu verbinden, kann zu Zielkonflikten führen. Die SNB-Bilanz steht im Dienste der Geldpolitik.

Haben Sie auch mit Regierungsräten regelmässig Kontakt? Erwarten diese höhere Ausschüttungen?

Ich habe alle Zentralschweizer Finanz- und Wirtschaftsdirektorinnen getroffen. Sie wissen, dass unsere Erträge sehr stark schwanken können. Die per Anfang 2021 getroffene Vereinbarung mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement sieht vor, dass die Ausschüttungen bis 2025 jährlich maximal 6 Milliarden Franken betragen. Dieser Ansatz ist in der Region akzeptiert.

Ihre zwei Vorgänger nutzten den Job, um danach weiter Karriere zu machen. Ist die Funktion als Sprungbrett zu verstehen?

Das glaube ich nicht. Viele der Delegierten sind jahrelang in dieser Funktion. Man braucht ein bis zwei Jahre, bis man die Firmenlandschaft einer Region überblickt, darauf freue ich mich. Danach wird es umso spannender.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen