Ist die Idee von der Ökoseife geklaut? Luzerner Start-up steht vor Gericht Vor dem Bundespatentgericht ging es am Mittwoch um die Frage, ob das Luzerner Start-up Good Soaps mit einer Innovation von einem anderen Unternehmen sein Geld verdient. Der Gegner ist der deutsche Branchenprimus Werner & Mertz. Christopher Gilb 17.09.2020, 15.57 Uhr

Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, wo auch das Bundespatentgericht verhandelt. Bild: Gaetan Bally / Keystone

«Wer hat’s erfunden?» Die Antwort weiss jedes Kind. Die Schweizer haben Ricola erfunden. In der Realität jedoch sorgt diese Frage häufig für Diskussionen und endet dann oft in St.Gallen. In den Räumen des Bundesverwaltungsgerichts tagt dort seit 2012 das sogenannte Bundespatentgericht, die erste Instanz bei Patentstreitigkeiten in der Schweiz. Am Mittwoch wurde dort ein besonderer Fall verhandelt: Der bekannte Hersteller der «Frosch»-Reinigungsprodukte Werner & Mertz gegen das Luzerner Start-up Good Soaps. Dabei geht es um die Frage, wem das Patent für die palmölfreien Reinigungsmittel von Good Soaps zusteht.

Beide Parteien hatten vor der Verhandlung ordentlich die Werbetrommel für ihre Sache gerührt. Erst Good-Soaps-Finanzchef Remo Richli, der an einer überraschend anberaumten Medienkonferenz die These vom Kampf David gegen Goliath verbreitete. Also vom grossen deutschen Konzern, der aus Prinzip einem kleinen prämierten Start-up aus der Schweiz das Patent für seine Innovation nicht gönnen wolle (wir berichteten). Dann zog Werner & Mertz nach und behauptete in Hintergrundgesprächen mit Medien zusammengefasst, dass sich da eine Firma seit Jahren mit fremden Federn schmücke. Und dafür vor nichts zurückschrecke.

Die Firma aus dem Thurgau

Am Bundespatentgericht sorgte der Fall nun für ein Novum. Denn erstmals wurden nicht nur Akten geprüft, sondern wurde auch eine Zeugin in der Verhandlung befragt: Good-Soaps-Gründerin Regine Schneider, eine 50-jährige promovierte Chemikerin aus Stuttgart. Denn beim Streitpatent steht gewissermassen Aussage gegen Aussage. Wie es denn zur europäischen Patentanmeldung gekommen sei, wollte der Vorsitzende Richter wissen. Ihr ganzes Berufsleben habe sie erlebt, in welch enormem Ausmass Palmöl bei der Herstellung von Reinigungsmittel eingesetzt werde, so Schneider. In ihr sei dann die Idee gereift, dass dies auch ohne Palmöl möglich sein könne. Sie habe dann begonnen, erste Versuche mit europäischen Pflanzenölen zu machen, mit positiven Resultaten. «Wann haben Sie die Versuche gemacht?», hakte der Richter nach. «Zwischen meinem Austritt bei der Firma Kolb und der Patentanmeldung 2011.»

V.l.n.r.: Good-Soaps-Gründerin Regine Schneider und Finanzchef Remo Richli sowie Agnes Neher von der Klimastiftung Schweiz, die Good Soaps bei der Produktentwicklung unterstützt hat. Bild: Dominik Wunderli

Die Firma Kolb, ein Hersteller von Substanzen für Waschmittel und Shampoos aus dem Thurgau, spielt eine wichtige Rolle in dem Fall. Für diese Firma war Schneider nämlich tätig, als sie am 27. August 2009 zu einem Treffen mit Werner & Mertz ins deutsche Mainz fuhr. Der Kläger stellt dieses Treffen als Beginn eines gemeinsamen Projekts für Reinigungsmittel auf Basis europäischer Pflanzenöle da, für welche der Vertreter von Werner & Mertz am Treffen den Anstoss gegeben habe, indem er sein Wissen geteilt habe. Und legt als Beweis dafür auch eine potenzielle Gesprächsnotiz vom Treffen vor, mit der Anweisung, Regine Schneider eine Probe zuzustellen. Auch deshalb hatte der Richter nach dem Zeitpunkt ihrer Tests gefragt.

Schneider jedoch bezeichnet dieses als reines Verkaufsgespräch, eines von vielen, die es mit diversen Firmen gegeben habe. Kolb habe damals eine besondere Zertifizierung für die Rückverfolgbarkeit von Palmölprodukten angeboten, daran seien auf Nachhaltigkeit fokussierte Konzerne interessiert gewesen. Das Thema Zusammensetzungen sei nicht zur Sprache gekommen. Zudem war sie nach eigenen Angaben kurz darauf gar nicht mehr für Kolb tätig, der neue CEO habe die Strategie angepasst und sie entlassen. Entsprechend habe sie auch an keinem weiteren Treffen teilgenommen und keinen Zugang mehr zur Kommunikation zwischen den Firmen gehabt. Sie bestreitet, etwas von der Probe gewusst zu haben.

Für den Anwalt von Good Soaps-Finanzchef Remo Richli, über dessen Firma die Patentanmeldung lief, ist dieses Treffen aber gar nicht entscheidend. Der Anwalt ging in seinem Plädoyer Szenarien durch, was an diesem hypothetisch hätte besprochen werden können, mit dem Ziel, die Argumentation von Werner & Mertz zu entkräften. Sein Fazit: Nichts davon wäre für die Good-Soaps-Gründerin ein wirklicher Erkenntnisgewinn gewesen oder hätte ausgereicht, um daraus die spätere Erfindung abzuleiten. Weil das Treffen also gar nicht entscheidend gewesen sei, beantragt der Anwalt auch, den zweiten Zeugen gar nicht erst zu befragen: den Vertreter von Werner & Mertz am Treffen im August 2009. Dessen Befragung soll von einem deutschen Gericht durchgeführt werden. Da er selbst, wie es beim Konzern aus Mainz heisst, wegen einer Anzeige der Gegenseite zu verunsichert sei, um in die Schweiz zu reisen. Die Bearbeitung eines solchen Rechtshilfegesuchs kann zwischen vier und 30 Monaten dauern.

Der Fall ist noch lange nicht zu Ende

Über diesen Antrag wollen die Richter nun in den nächsten Wochen entscheiden, und falls auf eine Befragung verzichtet werden soll, ihr Urteil fällen. So schnell wird der Streit um die nachhaltige Seife also nicht abgeschlossen sein, zudem kann das Urteil ans Bundesgericht in Lausanne weitergezogen werden. Und es geht um viel Geld. Geld, dass das Verfahren kostet und Geld, das der spätere Patentinhaber einfordern könnte, wenn ein Unternehmen jahrelang mit «seinem» Produkt Umsätze erwirtschaftet hat. Die Frage ist nur, wer der Dieb und wer der Erfinder ist. Für Good-Soaps-Finanzchef Remo Richli scheint diese Frage schon beantwortet zu sein. Er hat Anfang Jahr eine Firma gegründet, ihr Name: Don’t Steal My Innovation GmbH.