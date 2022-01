Jahresabschlüsse Wie Unternehmen ihre Zahlen aufmotzen – ein Experte der Hochschule Luzern klärt auf Sondereffekte, Marge und Umsatz, intransparente Wachstumszahlen: Bei der Kommunikation ihrer Geschäftszahlen sind Unternehmen oft kreativ. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 26.01.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Sondereffekten sollte man genauer hinschauen. Symbolbild: Patrick Hürlimann

Das erste Quartal eines Jahres ist für Wirtschaftsjournalisten immer intensiv, denn die börsenkotierten Unternehmen präsentieren ihre Jahresabschlüsse und legen damit Zeugnis über ihre Leistung im vergangenen Jahr ab. Während sie sich in der Bilanz und Erfolgsrechnung an exakte Begriffe halten müssen, fliessen bei der Präsentation der Geschäftszahlen vor Medien und Analysten oft eigene Begrifflichkeiten und entsprechend beschönigende Zahlen ein.

Es sei wie bei einer Stellenbewerbung, sagt der Buchhaltungsprofessor Marco Passardi von der Hochschule Luzern. Bei einem Bewerbungsgespräch fange eine Kandidatin oder ein Kandidat auch nicht mit der Aussage an, man könne fast kein Englisch. «Auch wer kein Englisch kann, behauptet von sich, Grundkenntnisse zu haben – auch wenn das Niveau höchstens für eine Bestellung in einem Restaurant ausreicht. Ähnlich ist es mit den Unternehmen.»

Buchhaltungsexperte Marco Passardi. Bild: PD

Immer wieder stösst man in Mitteilungen zu Jahresergebnissen auf die Formulierung «Ebit vor Sondereffekten», also de facto ein Gewinn vor Zinsen und Steuern, bei dem gewisse Sondereffekte, je nach Fall auch ausserordentliche Aufwendungen oder auch nicht beeinflussbare Aufwendungen genannt, rausgerechnet wurden. Doch ob der Titel Sondereffekt jeweils verdient sei und es sich nicht viel eher um ein Schönrechnen handle, sei oft fraglich, sagt Marco Passardi. Als Beispiel führt er die Pharmaindustrie an. «Häufig werden dort sogenannte Restrukturierungskosten aus den Aufwendungen rausgerechnet.» Da es sich um eine dynamische Branche handle, wo man sich häufig neu aufstelle.

«Wenn ein Unternehmen aber jährlich Restrukturierungskosten abzieht, muss man sich fragen, ob es wirklich noch ein Sonderposten und nicht vielmehr ein wiederkehrender Posten ist.»

Das Gleiche gelte für sogenannte ausserordentliche Aufwendungen durch die Coronapandemie. Diese sei die neue Normalität, entsprechend handle es sich um keinen Sonderposten mehr, vor allem, wenn die gleichen Aufwendungen im Coronajahr 2020 ebenfalls schon rausgerechnet worden seien.

Der Reingewinn, der Nettoerlös, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen: In den Jahresabschlüssen wimmelt es nur so von Zahlen, doch welche ist überhaupt entscheidend, um die Performance eines Unternehmens einzuschätzen? «Das ist abhängig von der Branche», sagt Marco Passardi.

Während bei einer Bank beispielsweise das Volumen der vergebenen Kredite interessant sei, sei es bei einem anderen Unternehmen die Gewinnmarge. Weniger eine Rolle spielt die Marge zum Beispiel bei Unternehmen, die im Massengeschäft tätig sind, da diese Produkte meist automatisch eine kleine Marge hätten. «Hier ist das Umsatzwachstum entscheidender, denn je kleiner die Marge bei einem Unternehmen, desto höher muss der Umsatz sein, um die fixen Kosten zu decken. Bei den kapitalintensiven Industrieunternehmen sollte man zudem die Entwicklung der Verschuldung im Blick haben. Hier spielt es eine wichtige Rolle, wie stark das Unternehmen im vergangenen Jahr in der Lage war, durch Einnahmeüberschüsse, den Cashflow, seine Verschuldung zu amortisieren.»

Gerade während der Coronakrise, in der der stationäre Handel teils über längere Zeit geschlossen haben musste, brüsteten sich viele Unternehmen in ihren Mitteilungen zum Jahresergebnis damit: Das Wachstum im Onlinehandel wird immer grösser. Doch solche Zahlen müssten mit Vorsicht genossen werden, sagt Marco Passardi. Denn nicht genannt oder versteckt werde oft, wie hoch der Anteil des Onlinehandels am Gesamthandel dieser Firmen sei und dies sei oft noch verschwindend wenig. Zudem gebe es häufig eine Wechselwirkung, steige der Onlinehandel, schrumpfe der stationäre Handel, was die hohen Wachstumsraten im Onlinehandel in Bezug aufs Ergebnis dann auch wieder relativiere.

Ist das genannte Umsatzwachstum bei einem Unternehmen markant, ist dies häufig auch auf eine Firmenübernahme zurückzuführen, es handelt sich also um anorganischen Wachstum. Organisch wäre, wenn die Firma aus eigener Kraft gewachsen wäre. Und von einem solchen anorganischen Wachstum dürfe man sich nicht täuschen lassen, sagt Marco Passardi. Denn spätere Kosten durch die Integration des Unternehmens könnten das vermeintliche Umsatzwachstum wieder massiv reduzieren. Nur würden sich diese erst in den Folgejahren zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen