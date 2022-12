Wirtschaft: Aufsteiger, Absteiger und Aussteiger des Jahres 2022

Jahresrückblick Erfolge, Niederlagen, Rücktritte: Diese Personen prägten das Wirtschaftsjahr 2022 Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Für einige Managerinnen und Manager ging es bergauf, für andere bergab. Die Redaktion zeigt die Auf-, Ab-, und Aussteiger des Jahres aus der Wirtschaft. Wirtschaftsredaktion CH Media Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Das sind die Aufsteiger

Die ehemalige BKW-Chefin Suzanne Thoma will jetzt den Industriekonzern Sulzer fit machen. Sandra Ardizzone / WIR

Suzanne Thoma

Sie will es nochmals wissen: Nachdem Suzanne Thoma (60) den Stromkonzern BKW für die Zukunft fit gemacht hat, will sie nun auch Sulzer neu aufstellen. Die promovierte Chemieingenieurin hat im Oktober nebst dem Verwaltungsratspräsidium auch den Chefposten beim Industriekonzern übernommen. Ziel seien eine «umfassende Prüfung der Strategie» und der Aufbau eines dritten Geschäftsfeldes. Thomas heikelste Aufgabe dürfte aber die Losbindung vom Sulzer-Hauptaktionär werden, dem russischen Oligarchen Viktor Vekselberg.

Sandrine Nikolic-Fuss

Sandrine Nikolic-Fuss Bild: PD

Kaum eine Gewerkschaft war in den diesjährigen Lohnverhandlungen so erfolgreich wie jene des Swiss-Kabinenpersonals, die Kapers. Klar, der Personalmangel half. Doch es war nicht zuletzt die Hartnäckigkeit von Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss (53), der Flight Attendant mit Philosophie-Doktortitel, die bessere Konditionen für die Crew erreicht hat. Das Einstiegssalär steigt von 3400 auf 4000 Franken, alle Saläre um mindestens vier Prozent.

Gianluigi Aponte

Gianluigi Aponte, Vorsitzender der Reedereigruppe MSC. Thomas Samson / AFP

Der 82-Jährige gründete die Reederei MSC mit Sitz in Genf. Seit diesem Jahr ist die Gruppe erstmals vor Maersk in Sachen Kapazität die grösste Containerreederei der Welt. Vom trotz Corona florierenden Welthandel und gestiegenen Preisen profitiert Aponte persönlich: Gemäss Bloomberg gehört der in Corsier bei Genf lebende Italiener mit einem Vermögen von umgerechnet 15 Milliarden Franken nun zu den 100 reichsten Menschen der Welt.

Martine Clozel

Martine Clozel, Co-Gründerin und Forschungschefin Idorsia. Remo Buess / zvg

2022 war es so weit: Das Pharmaunternehmen Idorsia, das Martine Clozel (67) zusammen mit ihrem Mann Jean-Paul gegründet hatte, brachte mit Quviviq ein erstes ­Medikament auf den Markt. Das Schlafmittel ist nun in den USA, Deutschland, Italien und bald in der Schweiz erhältlich. Ein erster Idorsia-Erfolg für die Forschungschefin Clozel, die im November mit dem «Prix Suisse» geehrt wurde für ihr wissenschaftliches und unternehmerisches Schaffen.

Mario Greco

Mario Greco, CEO Zurich-Gruppe. Walter Bieri / KEYSTONE

Er kann sich freuen: Mario Greco (63), der 2016 den Chefposten bei der Zurich-Gruppe übernommen hat. Zum einen standen 2022 da die Feierlichkeiten des 150-Jahr-Jubiläums auf dem Programm. Zum andern lief das Geschäft so gut wie schon lange nicht mehr. Im ersten Halbjahr erzielte der Versicherungskonzern mit einem Betriebsgewinn von fast 3,4 Milliarden Dollar das beste Ergebnis seit der Finanzkrise – trotz Naturkata­strophen und Inflation.

Das sind die Absteiger

Thomas Gottstein, Ex-Chef Credit Suisse, konnte die Bank nicht in ruhige Fahrwasser bringen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Thomas Gottstein

Er hat um seinen Job gekämpft, aber im Juli musste Thomas Gottstein (58) den Chefposten bei der immer mehr ins Schlingern geratenen Credit Suisse wieder räumen. Mit viel Elan war er angetreten, hatte versprochen, eine «neue Ära» einzuleiten – doch letztlich ist er in der nicht enden wollenden Skandal-Serie versunken. Nachdem die CS mit Milliardenverlusten ins 2022 gestartet war, liess ihn der Verwaltungsrat fallen und inthronisierte Ulrich Körner.

Christoph Brand

Christoph Brand, CEO Energiekonzern Axpo. Severin Bigler / ©

Er redet gerne von Marktwirtschaft, doch Anfang September musste Axpo-CEO Christoph Brand (53) zum Staat gehen: Die in die Höhe schnellenden Energiepreise haben das Liquiditätsmanagement des Axpo-Konzerns ins Wanken gebracht. Der Bund musste einen Kredit von 4 Milliarden Franken bereitstellen. Der Schaden war angerichtet. Dass Axpo dann beim Aufbau der Wasserkraftreserve überrissen hohe Preise forderte, hat die Politik zusätzlich vergrault.

Lea von Bidder

Lea von Bidder, Mitgründerin von Ava. Bild: PD

Sie war die Vorzeigefrau der Schweizer Start-up-Szene. Doch im Sommer mussten Lea von Bidder (32) und ihre Mitstreiter das gemeinsam gegründete Start-up Ava verkaufen – an die amerikanische Firma Femtec Health. Das medial hochgelobte Start-up, ein Hersteller von Armbändern zur Messung der Fruchtbarkeit, hatte zwar zuvor am Kapitalmarkt insgesamt rund 45 Millionen Franken einsammeln können, befand sich aber offenbar schon länger in finanziellen Schwierigkeiten.

Alexander Studhalter

Alexander Studhalter, Studhalter Group, Luzerner Finanz- und Steuerberater. Philipp Schmidli / PHILIPP SCHMIDLI | Fotografie

Der Luzerner Treuhänder Alexander Studhalter (54) wurde im November von den US-Behörden aufgrund seiner Nähe zum russischen Oligarchen Suleyman Kerimov auf die Liste der Sanktionierten gesetzt. Es soll eine Warnung sein, für bereits Sanktionierte zu arbeiten. Studhalter versucht seit Jahren, auf Distanz zu Kerimov zu gehen – vergeblich. Als konkrete Folge hat er seine Internet-Präsenz abgestellt und Verwaltungsratsmandate abgegeben.

Das ist der Aussteiger

Fabrice Zumbrunnen überstand als Migros-Chef manchen Sturm. Doch Ende Oktober gab er plötzlich seinen Rücktritt bekannt. Severin Bigler

Fabrice Zumbrunnen

Er war der Mann der leisen Töne, der Romand scheute den grossen Auftritt und wirkte lieber im Hintergrund. Fünf Jahre lenkte Fabrice Zumbrunnen (53) die Geschicke der Migros-Zentrale, überstand manchen Sturm, doch dann war plötzlich Schluss: Ende Oktober gab er überraschend seinen Rücktritt bekannt. Ob dieser wirklich freiwillig erfolgte oder ob er sich in eine Position hat manövrieren lassen, die ausweglos war, darüber wird im und ums Migros-Universum weiter gerätselt. Klar ist: Sein baldiger Abgang wird von viel Getöse begleitet – und hat innerhalb der Migros-Gruppe einen gewissen Reformschub ausgelöst.

