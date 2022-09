Selbst schuld? Warum der Gastronomie die Kellner fehlen

Fachkräftemangel Selbst schuld? Eine neue Studie zeigt, warum der Gastronomie die Kellner und Köchinnen fehlen An Arbeitskräften fehlt es nicht nur der Beiz nebenan – der Arbeitskräftemangel ist ein globales Phänomen und in diesem Ausmass noch nie dagewesen. Das sind die Ursachen. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Viele sind weg: Die Gastronomie findet nicht genug Mitarbeitende. Keystone

Der Fachkräftemangel plagt längst nicht nur die Schweiz und längst nicht nur die hiesige Gastronomie – weltweit klagen die Unternehmen, sie könnten ihre offenen Stellen nicht besetzen. In seinem neuen «Beschäftigungsausblick» schreibt der Industriestaatenverein OECD darum von einer «Flutwelle von unbesetzten Stellen» und stellt fest:

«In der gesamten OECD sind die Unternehmen mit einem noch nie dagewesenen Arbeitskräftemangel konfrontiert.»

Es sind ungewöhnliche Zeiten, wie die Statistiken belegen. In Europa melden in Umfragen aktuell fast 30 Prozent aller Unternehmen, sie hätten zu wenige Mitarbeitende und seien darum eingeschränkt in der Produktion – was es in diesem Ausmass noch nie gab. Und vielleicht noch ein wenig beeindruckender: In den USA kommen auf 6 Millionen Arbeitslose derzeit 11 Millionen freie Jobs – es gibt also auf jeden Arbeitslosen nicht ganz, aber fast zwei offene Stellen.

Kein Wunder, suchen die Ökonomen nun nach Erklärungen für diese rätselhaften Rekorde. Eine Antwort war vergleichsweise schnell gefunden, eine andere dürfte insbesondere die Gastronomie ungern hören. Der Reihe nach.

Ein rekordschneller Aufstieg

Die «Flutwelle» an unbesetzten Stellen entstand durch einen ungewöhnlich schnellen wirtschaftlichen Aufschwung nach der Coronakrise, unterstützt von Konjunkturprogrammen von oftmals gigantischem Umfang, schreibt die OECD. Und mit dieser ungewöhnlichen Erholung stieg auch die Nachfrage nach Arbeitskräften rekordschnell an – das ist die vergleichsweise leicht gefundene Teilerklärung. Im Beschäftigungsausblick heisst es darum:

«Der Mangel an Arbeitskräften ist teilweise einfach auf die beispiellose Geschwindigkeit des Aufschwungs zurückzuführen.»

So ist etwa die Arbeitslosenquote im Mittel der OECD-Länder bereits wieder tiefer als vor Ausbruch der Pandemie – und damals stand sie schon auf dem tiefsten Stand seit der globalen Finanzkrise von 2008, also seit über einem Jahrzehnt. Nach jener Krise erholte sich der Arbeitsmarkt nur langsam, es wurde gar ein «jobloses Wirtschaftswachstum» beklagt. Damals wurde gefragt, wohin die Jobs verschwunden sind – heute lautet das Rätsel, wo die Kellnerinnen und Köche hin sind.

Zu harte Arbeit, zu tiefer Lohn

Es tun sich jedoch nicht alle Betriebe gleichermassen schwer, ihre offenen Stellen zu besetzen. In der Informatik gibt es kaum Probleme, im Gegenteil, dort wurden bereits 16 Prozent mehr Stellen geschaffen als vor der Coronakrise. Sehr schwertun sich hingegen Hotellerie und Gastronomie, und etwas schwer auch Transportfirmen. Und was diese Branchen gemein haben, bringt die OECD undiplomatisch deutlich auf den Punkt: Die Bezahlung sei niedrig, die Arbeit hart.

Ein Imageproblem hätten diese Branchen und ihre Berufe darum, und dieses sei in der Pandemie noch schlimmer geworden, schreiben die OECD-Ökonomen. Denn, es sind Jobs an der «Frontlinie», also in der Regel verbunden mit direktem Kundenkontakt, und darum mit erhöhter Ansteckungsgefahr. Und so lässt sich die OECD-Erklärung für den Fachkräftemangel in der Gastronomie auf drei Eigenschaften verkürzen: «anstrengend», «schlecht bezahlt» – und obendrauf neu auch «gesundheitsgefährdend».

«Vergleichsweise unattraktive Arbeitsbedingungen» sind auch für die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich ein Teil der Erklärung. Doch ihre neue Analyse zeichnet ein ungleich genaueres Bild vom Fachkräftemangel in der Schweizer Gastronomie. Es habe keine Flucht gegeben, also keine Welle von Kündigungen durch unzufriedene Arbeitnehmende, die der Branche den Rücken gekehrt hätten. Vielmehr wurde den Arbeitnehmenden in der Pandemie gekündigt. Sie mussten sich bei den Arbeitslosenkassen anmelden oder gaben die Jobsuche vorübergehend ganz auf. Nachdem sie längere Zeit nichts Neues gefunden hatten, wechselten viele in andere Branchen. Die KOF-Ökonomen schreiben: «Diese Wechsel waren wohl grösstenteils unfreiwillig.»

«Unermüdliche Geselligkeit»

Vielmehr gab es in der Gastronomie einen Stellenstopp in den Coronajahren 2020 und 2021: Es wurden viel weniger neue Mitarbeitende geholt, als es die Branche sonst tut. In normalen Zeiten verlassen nämlich zig Mitarbeitende die Branche und werden ersetzt durch neue: Jedes Jahr sind es zwischen 25 bis 30 Prozent. Nicht so in der Coronakrise. Die gastronomischen Zeiten schienen viel zu unsicher zu sein. Zwischenzeitlich wurde mit der tiefsten Rezession seit rund fünf Jahrzehnten gerechnet. Stattdessen gab es einen beispiellosen Aufschwung. Die Restaurants waren auf einmal wieder übervoll. Wie nach früheren Pandemien stellte sich nach Corona ein, was ein Historiker «relentless socializing» nannte, in etwa «unermüdliche Geselligkeit».

Auf einmal musste die Gastronomie nachholen, was sie in den Coronajahren 2020 und 2021 verständlicherweise unterlassen hatte: Ihre traditionell hohen Abgänge ersetzen. Und sie muss noch dazu jene bis zu 30 Prozent aller Mitarbeitenden ersetzen, die auch im Jahr 2022 weggegangen sind, wie es halt eben jedes Jahr passiert. All diese leeren Stellen muss die Gastronomie nun füllen, inmitten eines boomenden Arbeitsmarkts. Wie die KOF schreibt:

«Weil gerade überall Arbeitskräfte gesucht werden, tut sich das Gastgewerbe besonders schwer, die traditionell hohe Zahl an Abgängen zu kompensieren.»

In dieser Situation wird die Branche von Arbeitsbedingungen eingeholt, die von der OECD mit deutlichen Worten beschrieben wurden: schlecht bezahlt, anstrengend. Oder wie es die KOF zurückhaltender schreibt: «Die Probleme könnten auch mit den vergleichsweise unattraktiven Arbeitsbedingungen zusammenhängen.»

Auf die Krise folgt der Wandel

Der Fachkräftemangel könnte aus Sicht der Arbeitnehmenden eine gute Seite haben. Er könnte nämlich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in diesen Branchen beitragen, schreiben die OECD-Ökonomen. Womöglich ist dieser Prozess bereits im Gange. In einigen Ländern sei der Lohnanstieg in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gewesen – was auch auf die Schweiz zutreffen könnte. Eine Umfrage der KOF zeigte jüngst, dass die Unternehmen in der Gastronomie für nächstes Jahr mit klar überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen rechnen. Und im Gesamtarbeitsvertrag hat sich die Branche geeinigt, dass es auf die Mindestlöhne einen Teuerungsausgleich geben wird und bis zu 40 Franken mehr pro Monat.

