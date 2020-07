Porträt Die JTI-Fabrik in Dagmersellen hat einen neuen Direktor: Der Camel-Raucher aus Warschau Piotr Lipinski will die Fabrik im Kanton Luzern zu einem Vorzeigeunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit machen. Und hofft auf die Zuteilung neuer Exportmärkte. Christopher Gilb 30.07.2020, 05.00 Uhr

Der 49-jährige Piotr Lipinski leitet neu die JTI-Fabrik. Bild: Nadia Schärli (Dagmersellen, 23. Juli 2020)

2021 werden es 50 Jahre sein, dass in Dagmersellen Zigaretten produziert werden. Wenn in den letzten Jahrzehnten über die Japan Tobacco International (JTI)-Fabrik mit ihren 200 Mitarbeitern berichtet wurde, dann war die Auskunftsperson meist Hubert Erni. Erni war 1987 als Mechaniker zur damaligen R. J. Reynolds Tobacco gestossen, während der letzten 20 Jahre leitete der Ur-Dagmerseller die Zigarettenfabrik. Im März nun ging er in den Ruhestand. Auf dem Gelände gibt es seitdem die Hubert-Erni-Allee, mit der an sein Wirken erinnert wird.

Auch der neue Direktor ist schon lange im Konzern. «1997 habe ich mein erstes Training hier in Dagmersellen absolviert. Schon damals war es eine Vorzeigefabrik», erzählt Piotr Lipinski. Der studierte Ingenieur aus Warschau trat 1996 in den Konzern ein, war in Nordirland tätig, baute eine Fabrik in Russland auf, wo speziell die Tabakblätter für die Edelmarken, die auch den Zigaretten in Dagmersellen beigefügt werden, geschnitten werden, und fungierte die letzten Jahre als Projektdirektor auf den Philippinen.

Lipinskis Vorgänger, Hubert Erni, freut sich über die Benennung eines Stücks des Geländes nach ihm zu seinem Abschied. Bild: PD

Mehr Zigaretten in der Schweiz verkauft

Seit dem 19. März ist der 49-Jährige nun in Dagmersellen. «Ich bin froh, mich für einen Wechsel in die Schweiz entschieden zu haben, auch wenn ich daran denke, wie es wohl gewesen wäre, während der Coronapandemie auf den Philippinen zu sein, hier ist es viel angenehmer», sagt er während eines Gangs durch die Fabrik. Auch während Corona lief die Produktion hier auf Hochtouren, berichtet Lipinski.

«Wir hatten auch keine Kurzarbeit.»

Dass alles so gut funktioniert habe, hätte mit dem hohen Automatisierungsgrad in der Fabrik zu tun. «Ab dem Moment, in dem der Tabak aufs Band gelegt wird, berührt ihn keiner mehr.» Ganz alleine fährt er in die Trommeln, wo ihm die unverwechselbaren Geschmacksaromen der jeweiligen Marke beigemischt werden, aufs Zigarettenpapier und dann in die Maschine, die über 10000 Zigaretten pro Minute schneidet, in den Karton, in die Folie und später mit Hilfe eines autonom fahrenden Gabelstaplers ins Distributionslager. Die Hauptaufgabe der 50 Angestellten pro Schicht ist es wiederum, die Maschinen zu überwachen und die Qualität der Produktion zu kontrollieren.

Muss ein Direktor einer Zigarettenfabrik eigentlich selbst rauchen, um die Materie zu verstehen? «Nein, aber ich rauche», sagt Lipinski. Wie viel? «Etwa eine halbe Packung pro Tag.» Wie lange schon? «Seit 30 Jahren.» Welche Marke? Camel. Rund 12,6 Milliarden Zigaretten von Marken wie Camel, Winston oder Natural American Spirit werden normalerweise jährlich in Dagmersellen produziert. Durch die Coronapandemie hätten sich bisher zwei Effekte auf die Produktion offenbart, so Lipinski. Der eine sei erfreulich. «Wir konnten im Schweizer Markt an Volumen wie auch an Marktanteilen zulegen.» Grund für die höheren Absätze sei wohl, dass die Leute ihre Zigaretten nicht mehr im Ausland einkaufen konnten. Und für die höheren Marktanteile? «Konsumentinnen und Konsumenten haben vielleicht einfach ein grösseres Vertrauen in unsere hier produzierten Marken als in andere Produkte», sagt er augenzwinkernd. Den anderen Effekt bezeichnet Lipinski als sehr unerfreulich: «Durch den kompletten Lockdown in Südafrika verloren wir eines unserer wichtigsten Exportländer.»

Ambitionierte Pläne

Man muss wissen, dass rund 80 Prozent der Zigaretten aus Dagmersellen in den Maghreb, die Golfstaaten oder eben nach Südafrika exportiert werden – wobei in letzterem zurzeit sowohl der Alkohol- als auch der Zigarettenverkauf komplett verboten ist. Lipinski hält nichts von solch drastischen Einschränkungen. «Die Südafrikaner hören deswegen weder auf zu trinken noch zu rauchen, sie finden einfach andere inoffizielle Wege, um an die Ware zu kommen. Diese seien oft gesundheitsschädigender. Zudem gingen dem Staat 90 Millionen Dollar Steuern verloren. Südafrika sei aber das einzige Land mit Exportschwierigkeiten gewesen. «In alle anderen Länder konnten wir liefern.» Hier ein Blick in die Produktion:

Der neue Direktor hat mit der Fabrik in Dagmersellen vieles vor. «Ich will, dass wir eine Vorreiterrolle im Unternehmen bei der Nachhaltigkeit übernehmen», sagt Lipinski. Entgegen kommt ihm dabei, dass schon heute viele wichtige Pilotprojekte innerhalb des Konzerns als Erstes in Dagmersellen getestet werden. Die Schweiz gilt als stabil, die Konsumenten als anspruchsvoll. Die geografische Nähe zum Hauptsitz in Genf sei dabei kein Nachteil – im Gegenteil. So wird beispielsweise nächstes Jahr damit begonnen, die Kartons mit den einzelnen Stangen für den besseren Halt nicht mehr in Plastik einzupacken, sondern sie miteinander zu verkleben.

«So könnten, wenn weltweit auf dieses System umgestellt würde, bis zu 200 Tonnen Plastik pro Jahr eingespart werden», sagt Lipinski.

Dass die Fabrik in der Schweiz bei Innovationen stets an der Spitze stehe, sei auch wichtig. «Als Ausgleich zu den hohen Lohnkosten.» Innovation alleine würde aber nicht reichen. «Denn nachdem bei uns ein Pilotprojekt gut verlaufen ist, übernehmen die anderen Produktionsstandorte die Innovation ja ebenfalls, und wir verlieren den Wettbewerbsvorteil wieder», sagt Lipinski. Mit anderen Standorten meint er dabei nicht jene von anderen Zigarettenfabrikanten, sondern jene vom eigenen Konzern. Die stehen bei JTI nämlich in Konkurrenz zueinander.

Es geht darum, dank hoher Effizienz von der Konzernzentrale in Genf einen Markt zugeteilt zu erhalten. «Südafrika ist so ein Fall, den Markt haben wir erst vor kurzem bekommen, nun steht dieser aber still, und wir haben ihn wieder verloren», sagt Lipinski. Um eine Fabrik stets auszulasten oder gar zu wachsen, muss man also zusätzliche Märkte bekommen. Und ebendies hat er vor: «Mit einigen weiteren Maschinen liessen sich hier die doppelte Menge Zigaretten produzieren», sagt er.

Viele kleine statt eine grosse Fabrik

Der neue Fabrikdirektor setzt dabei auf den sicheren Hafen Schweiz als Wettbewerbsvorteil. «Durch die Coronakrise verschärfen sich politische Spannungen in gewissen Ländern noch einmal drastisch. Es kann also passieren, dass es zu gefährlich wird, in dem einen oder anderen Land weiter zu produzieren – und dass diese Produktion dann kurz- oder längerfristig zu uns übergeben wird.» Vor allem aber widersprächen die Erfahrungen aus der Coronakrise einem Trend, der auch in der Tabakbranche in den letzten Jahren zugenommen hat: Kleinere Fabriken in hochpreisigen Ländern werden geschlossen und dafür grosse Fabriken in Osteuropa gebaut, wie beispielsweise in Lipinskis Heimatland Polen. «Nun zeigt sich aber, dass es für die Versorgungssicherheit möglicherweise besser ist, wenn zukünftig wieder dezentraler produziert wird, um Lieferengpässe in einem Land wegen drastischer Coronamassnahmen zu verhindern», sagt Lipinski.

Gut vier Monate ist er jetzt an seinem neuen Arbeitsort im Kanton Luzern. Eins sei ihm schon von Beginn an sehr positiv aufgefallen: «Solch motivierte Mitarbeitende habe ich bisher in keinem anderen Land gesehen.» Es sei eine Freude, hier in der Schweiz zu arbeiten.