150 Jahre Zurich: Lauert die nächste Krise um die Ecke?

Jubiläum Der Versicherungskonzern Zurich will nach 150 Jahren ein Start-Up sein – doch lauert schon bald die nächste Krise? Die «Zurich» feiert ihren 150. Geburtstag. Die Chefs sehen ihr Unternehmen als Start-Up – aber von den visionären Gründern unterscheiden sie sich in vielen Punkten. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 20.10.2022, 09.30 Uhr

Der Hauptsitz der Zurich ist ein klassischer Versicherungspalast, der von 1899 bis 1901 erstellt wurde. Die Figurengruppe über der Mitte der Fassade ist eine allegorische Darstellung der Arbeiterunfallversicherung, damals das Hauptgeschäftsfeld der Unternehmung. Zurich Unternehmensarchiv (fotografiert: ca. 1910)

«Es heisst, man sei nur so alt, wie man sich fühle, und die Zurich fühlt sich immer noch wie ein Start-up an», liest man im Vorwort der Jubiläumsschrift, die der Versicherungskonzern fast auf den Tag genau zu seinem 150. Geburtstag veröffentlicht hat.

Aber mit Verlaub: Michel Liès und Mario Greco, die an der Spitze des Verwaltungsrates beziehungsweise der Konzernleitung des Unternehmens stehen und das Vorwort unterzeichnet haben, eigenen sich nicht wirklich als Gallionsfiguren für ein aufstrebendes Jungunternehmen – allein schon aufgrund ihres Alters: Liès ist 68, Greco 63.

Zurich-Präsident Michel Liès. Keystone

Und die beiden Manager werden, wie üblich in grossen Schweizer Publikumsgesellschaften, mit Millionengehältern entlöhnt, ohne dass sie das unternehmerische Risiko selbst tragen müssten.

Gegründet von zehn Männern

Das war alles schon sehr anders, als die «Zurich» noch ein richtiges Start-up war. Von den zehn Männern, die sich am 22. Oktober 1872 in einem Sitzungszimmer an der Bahnhofstrasse trafen, um die «Zurich» respektive ihren direkten Vorgänger, den «Versicherungs-Verein», aus der Taufe zu heben, waren deren vier noch keine 40 Jahre alt.

Carl Abegg-Arter, der prominenteste unter jenen Gründern-Geistern, wie Zurich-Historiker Christofer Stadlin meint, war gerade mal 32 Jahre alt, als er 1868 in den Verwaltungsrat der SKA berufen worden war, wo er 1882 den legendären Alfred Escher als Präsidenten beerben und bis zu seinem Tod im Jahr 1912 bleiben sollte.

Beeinflusst vom Geist aus Amerika

Ein Viertel des Startkapitals der «Zurich» stammte denn auch von der SKA. Aber drei Viertel steuerten Gründer aus ihren eigenen Vermögen bei. Gewiss, sie waren allesamt wohlhabende Söhne bekannter Fabrikanten- und Handelsdynastien, die auch ein direktes Interesse an der Gründung einer Transportversicherung hatten.

Doch sie hatten auch unternehmerische Visionen, die sie nicht zuletzt im sehr jungen Alter während ihrer teilweise mehrjährigen Amerika-Aufenthalte entwickelt hatten. So ehrte sogar die sozialistische Zürcher Tageszeitung «Volksrecht» Carl Abegg-Arter nach dessen Tod als Beispiel für die «erste Generation von Kapitalisten, die noch schöpferische Ideen besassen. Kein historisch denkender Sozialist kann ihm die Achtung versagen.»

Die Träume von Rolf Hüppi

Nun, es ist verständlich, dass sich die aktuelle Zurich-Führung gerne etwas mit dem Glanz ihrer Vorväter schmückt. Und vielleicht gibt es dafür ja auch valable Gründe. So sagt zum Beispiel der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann: «Wie jeder lebendige Organismus tragen auch Unternehmen ein Erbgut in sich. Anhand dieser DNA lassen sich rückblickend viele Wendungen als Zwangsläufigkeiten erkennen.»

Rolf Hüppi im Dezember 1997. Key

Und Straumanns Aussage ist auch überaus verlockend, um zu erklären, weshalb die Zurich vor 20 Jahren eine Art Nahtoderfahrung machen musste. Im Dezember 1997 hatte der Konzern und allen voran ihr damals übermächtiger Chef Rolf Hüppi, Verwaltungsratspräsident und CEO in Personalunion, die Fusion mit «British American Tobacco Financial Services» beschlossen, die nicht nur das Prämienvolumen um 50 Prozent hochschnellen liess, sondern der ohnehin schon stark internationalisierten Gruppe grosse Terraingewinne in Grossbritannien und den USA ermöglichte.

Die Transaktion war vielmehr auch ein Katalysator in Hüppis Strategie, die Zürich im Bankgeschäft oder konkret im Geschäft mit der Vermögensanlage und mit der Absicherung finanzieller Risiken zu positionieren. Die gewaltigen Risiken, welche jene transformative Fusion und die damit einhergegangene Strategieänderung mit sich brachten, sollten nur knapp drei Jahre später für jedermann offensichtlich werden.

Als an der Börse die sogenannte Dotcomblase platzte, sah sich die Zurich unvermittelt mit einem viel zu grossen Aktienanteil an den eigenen Kapitalanlagen konfrontiert, dessen Wertverlust die Eigenmittel schmelzen liess wie die Butter an der Sonne. Darüber hinaus musste der Konzern ganz plötzlich finanzielle Risiken decken, für die es weder in ihrem Wesen noch in ihrer Höhe einen Platz in einer soliden Versicherungsbilanz hätte geben dürfen.

Die Aktionäre mussten ihr Unternehmen retten

Im Oktober 2002 wurde eine grosse Kapitalerhöhung unter misslichsten Umständen unvermeidbar. Die ohnehin schon schwer gebeutelten Aktionäre mussten eine beispiellose Verwässerung ihrer Anteile hinnehmen, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Für Rolf Hüppi ging wenige Monate davor eine 40-jährige Traumkarriere bei der Zurich zu Ende.

Christofer Stadlin sieht die damaligen Ereignisse nicht als historische Zwangsläufigkeit. «Die Dinge hätten sich genauso gut anders, weniger dramatisch, entwickeln können», glaubt der Historiker. Zufälligkeiten seien ein fester Bestandteil der Geschichte, aber die Geschichte werde zu einem mächtigen Instrument, wenn es darum gehe, eine in der Vergangenheit angelegte Entwicklung offensichtlich zu machen und die nötigen Lehren daraus zu ziehen, sagt er in Anlehnung an den französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der so gegen die Zementierung gesellschaftlicher Strukturen und die scheinbar zwangsläufige Wiederholung individueller Lebensläufe ankämpfte.

Zurich-Chef Mario Greco. Keystone

Das Bedürfnis, aus der Geschichte die richtigen Schlüsse zu ziehen, haben offensichtlich auch Liès und Greco. Im Wissen um die prekären Momente, die das Unternehmen auf dem langen Weg seit den Gründerjahren zu überstehen hatte, schreiben sie im Vorwort zur vorliegenden Jubiläumsschrift: «Aber auf eine wichtige Weise unterscheiden wir uns von einem Start-up: Die Zurich ist zunächst und vor allem ein Leuchtfeuer der Stabilität.» 20 Jahre seit der letzten Krise befindet sich die Zurich wieder auf einem Höhepunkt. Aber die nächste Krise lauert vielleicht schon um die nächste Ecke.

