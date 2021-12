Kampagne Daniele Ganser bittet zur Kasse – und wirbt für Ungeimpfte Der Verschwörungsideologe wirbt für Ungeimpfte und baut ein neues Geschäftsfeld auf. Dazu doziert er von der Plakatwand. Christian Mensch 03.12.2021, 05.00 Uhr

Daniele Ganser auf Mission – und beim Aufbau eines eigenen Zahlmediums. cm

Die Plakate sind nicht zahlreich. Doch an prominenten Stellen in den Bahnhöfen von Basel, Bern und Zürich blickt Daniele Ganser auf die Passanten. In Rednerpose gibt sich der prominente Vertreter der Verschwörungs- und Querdenker-Gemeinde versöhnlich: «Lasst uns wieder Brücken bauen! Alle gehören zur Menschheitsfamilie.» Wer mag der Anlehnung an Lessings Theaterstück «Nathan der Weise» widersprechen. Gansers Zusatz auf dem Plakat lautet: «Sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte!» Was im subtilen Subtext etwa bedeutet: Was für Ungeimpfte selbstredend gelte, werde von den Geimpften teilweise bestritten.