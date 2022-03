Härtefallgesuche für 2. Hälfte 2021 können eingereicht werden

Kanton Luzern Härtefallgesuche für zweite Jahreshälfte 2021 können jetzt eingereicht werden Gesuche für das zweite Halbjahr 2021 können ab sofort bis Ende April eingereicht werden. Bei der Berechnung der Härtefallhilfe kommt ein neues Modell zum Einsatz. 31.03.2022, 13.21 Uhr

Der Luzerner Kantonsrat hatte in der Märzsession weitere Mittel für die Härtefall-Unterstützung für von der Coronapandemie gebeutelte Unternehmen für das zweite Halbjahr 2021 und für das erste Halbjahr 2022 bewilligt. Die Verordnung ist nun in Kraft getreten. Ab sofort bis spätestens am 30. April 2022 können Unternehmen für das zweite Halbjahr 2021 ihr Gesuch via Website einreichen, wie das Finanzdepartement am Donnerstag mitteilt.