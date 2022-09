ÖV-Schule für Kinder, mehr Rabatte: So kämpft der ÖV um Kunden

Verkehr Jetzt kommt das ÖV-Geschenk zum 18. Geburtstag – in der Primarschule sollen Kinder lernen, Bahn und Bus zu fahren Der öffentliche Verkehr stagniert seit Jahren. Um das zu ändern, will der Bund massiv Geld investieren. Hinzu kommen Massnahmen, die sich schneller umsetzen lassen. Die ÖV-Branche hat sich nun auf einige geeinigt. Sie zielen vor allem auf Jüngere ab. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 08.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinder, die den ÖV selbstständig nutzen, werden eher zu Vielfahrern. Keystone

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist beliebter, als er genutzt wird. Nur etwa jeder fünfte Kilometer wird hierzulande mit Bahn, Bus und Tram zurückgelegt. Im Jahr 2020 sank dieser Anteil bedingt durch die Coronakrise gar auf 16,7 Prozent, und schon zuvor stagnierte er jahrelang. Die Gelder, welche die Politik regelmässig und grosszügig für Ausbauprojekte spricht, schienen zuletzt zu verpuffen.

Das haben auch die Branche und der Bund gemerkt. Letzterer will nun im Rahmen der «Perspektive Bahn 2050» den öffentlichen Verkehr vor allem in den Agglomerationen ausbauen – etwa mit neuen Direktverbindungen und dichteren Takten. In den Vorstädten wohnen laut dem Bundesamt für Statistik 73 Prozent der Bevölkerung. Ein Grossteil der Arbeitsplätze findet sich in den dicht besiedelten Gebieten um die grossen Städte.

Gleichzeitig ist der Anteil des ÖV dort tiefer als in den Kernstädten. Das zeigt das Beispiel Zürichs: In der Stadt wurden vor der Krise 32 Prozent der Wege mit dem ÖV zurückgelegt und 29 Prozent mit dem Auto, während der ÖV im angrenzenden Glattal nur auf 12 Prozent Anteil kam und das Auto auf 62 Prozent. Ein Ausbau des ÖV auf ein annähernd städtisches Niveau birgt in solchen Agglomerationen somit ein hohes Umsteigepotenzial.

Alles anzeigen

Über die nötigen Investitionen und Ausbauten entscheidet die Politik. Doch daneben gibt es Massnahmen, welche Bus- und Bahnbetriebe heute schon umsetzen können. Um diese zu eruieren, hat der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) eine Studie erstellen lassen, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Zuerst erwähnt werden darin Massnahmen, die auf jüngere Nutzerinnen und Nutzer abzielen. Diese Kundengruppe ist für SBB & Co. besonders wichtig. Das lässt sich mit dem Konzept der Lebenswendepunkte erklären. Im Leben vieler Menschen gibt es Zeitpunkte, zu denen sich viele Dinge gleichzeitig ändern und neue Routinen aufgebaut werden.

Geschenk für 18-Jährige

Zentral ist etwa der Eintritt ins Arbeitsleben: Dann kommt ein neuer Arbeitsweg hinzu und gleichzeitig oft altersmässig die Möglichkeit, erstmals ein Auto fahren zu dürfen. Weitere Lebenswendepunkte sind die Pensionierung oder die Familiengründung. Mit der Ankunft des Nachwuchs entscheiden sich heute noch immer die meisten Eltern für den Besitz eines eigenen Autos – ein Phänomen, das sich selbst in grossen Städten mit einem hohem Anteil autoloser Haushalte zeigt.

Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, prüft die Branche, künftig jeder in der Schweiz wohnhaften Person zum 18. Geburtstag ein «grosszügiges ÖV-Willkommensgeschenk» zukommen lassen, das auf den Freizeitverkehr ausgerichtet ist. Was genau das Paket beinhaltet, ist noch offen.

Zudem will sie junge Erwachsene überzeugen, dass ihr Bedürfnis nach flexibler Mobilität in einer Kombination von ÖV und Carsharing ohne Privatauto abgedeckt werden kann. Denn wer nach Erreichen der Volljährigkeit ein Auto kauft, ist für den ÖV viel schwerer zurückzugewinnen als Menschen, die autolos bleiben.

Affinität des Haushalt entscheidet

Mit den 18-Jährigen ist es nicht getan. Die Branche will noch früher ansetzen – und setzt dabei auf einen weiteren Lebenswendepunkt: Den Zeitpunkt, ab dem Kinder eine selbstständige Mobilität entwickeln. «Ob in der Folge der ÖV Teil ihres Mobilitätsverhaltens werden kann, hängt von der Grundvoraussetzung ab, dass sie das System überhaupt kennen und Gelegenheit haben, sich darin selbstständig oder mit Kolleginnen und Kollegen zu bewegen und wohlzufühlen», heisst es in der Studie.

Für Kinder aus affinen Haushalten sei das in der Regel kaum ein Problem. «Viele junge Menschen haben jedoch im familiären Umfeld keinen Bezug zum öffentlichen Verkehr und letztlich nutzt rund die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz den ÖV selten oder nie.»

Bahn und Bus im Lehrplan

Um das zu ändern, soll der ÖV Teil des Lehrplans werden. Die Grundschule sei sehr effektiv, um Kinder mit Bahn, Bus und Tram vertraut zu machen, heisst es in der Studie. Das zeige das Beispiel des Kantons Zürich: Der Zürcher Verkehrsverbund verfüge nicht nur über sehr gute ÖV-Lehrmittel, sondern habe damit auch «eine sehr hohe Durchdringung in der Grundschule erreicht mit der Folge, dass praktisch alle Schulkinder lernen, sich allein im ÖV zu bewegen.» Die Branche will nun auf die Schulleitungen und Lehrpersonen zugehen.

Daneben hat sie beschlossen, sich im Zeithorizont von zwei bis fünf Jahren auf die Umsetzung weiterer Massnahmen zu verpflichten. Diese sind:

Ausweitung bestehender Mitfahrmöglichkeiten und die Entwicklung einer günstigen Mitfahrmöglichkeit für unter 18-Jährige mit dem Schwerpunkt Freizeit

Ausweitung der Gültigkeit des Abos «seven25» für junge Erwachsene oder deutliche Vergünstigung

Entwicklung eines abgestimmten nationalen Beratungsangebots für nachhaltige Unternehmensmobilität

Erarbeitung von preislich interessanten ÖV-Konzepten für mittelgrosse und wiederkehrende kleinere Veranstaltungen

Durchführung von breit angelegten, zeitlich begrenzten und national koordinierten ÖV-Image- und Marketingkampagnen.

«Die Branche ist überzeugt, beim Modalsplit eine Trendumkehr, das heisst wieder eine Steigerung des ÖV-Anteils herbeiführen zu können», heisst es in der Studie. Wunder erwarten darf aber niemand: «Das Potenzial für die Erhöhung des Modalsplits (Anteil des ÖV, Anm.) durch alleinige Massnahmen der Transportunternehmen ist gegeben, für sich allein betrachtet jedoch begrenzt».

Mit anderen Worten: Ohne grössere Investitionen in die Infrastruktur und das Angebot wird der ÖV nicht auf die Erfolgsspur zurückfinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen