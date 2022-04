Verdacht auf Salmonellen-Infektion durch «Kinder»-Schoggi auch in

«Kinder»-Überraschung Der Salmonellen-Skandal erreicht die Schweiz: Erste Verdachtsfälle bei «Kinder»-Schoggi gemeldet Das zuständige Bundesamt führt eine Untersuchung durch. Für die Marke «Kinder» ist der Schaden angerichtet: Im Handel kauft kaum jemand mehr Schoggi von Ferrero. Pascal Michel Jetzt kommentieren 12.04.2022, 17.00 Uhr

Salmonellen in der Schoggi? Der Bund klärt ab. Keystone

Das Ostergeschäft ist für den italienischen Schokoladenriesen Ferrero in der Schweiz vorbei. Nicht nur haben Coop und Migros den Rückruf wegen Salmonellen-Verdachts auf mehr als ein Dutzend «Kinder»-Produkte ausgeweitet. Jetzt ermittelt auch die belgische Staatsanwaltschaft. Und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit erklärt auf Anfrage von CH Media, es seien auch für die Schweiz Verdachtsfälle bekannt.

Bislang habe man keine Kenntnis über einen bestätigten Zusammenhang zwischen einer erkrankten Person und «Kinder»-Schokolade, so der Bund. «Die Abklärungen und Untersuchungen laufen weiter.»

Die hiesigen Detailhändler haben vorsorglich alle betroffenen «Kinder»-Schokoladen aus dem Regal genommen – und dies mitten im wichtigen Ostergeschäft.

«Die Produkte werden bis auf weiteres nicht verfügbar sein», sagt Coop-Sprecher Kevin Blättler. Für die Feiertage biete Coop mit der eigenen Marke «Halba» ausreichend Alternativen. Weiterhin im Sortiment bleiben etwa «Kinder»-Milchschnitte oder «Kinder»-Riegel.

Händler gehen auf Nummer sicher

Die Händler lassen damit Vorsicht walten – denn offiziell hat Ferrero nur «Kinder»-Produkte wie Überraschungseier oder Schokobons aus der Fabrik im belgischen Arlon zurückgerufen. Diese produziert sieben Prozent der weltweiten Nachfrage und beliefert auch den Schweizer Markt.

Theoretisch könnte der Schweizer Handel «Kinder»-Produkte aus unbelasteten Firmen ins Sortiment nehmen. Dies ist aber offenbar kein Thema. Gründe dafür wollen die Händler nicht nennen und verweisen auf Ferrero. Dort war keine Auskunft zu erhalten.

«Kinder»-Produkte werden gemieden

Neben dem Totalausfall über Ostern für «Kinder»-Überraschung und -Schokobons muss Ferrero damit rechnen, dass Konsumentinnen und Konsumenten in ganz Europa durch die Negativschlagzeilen kaum mehr «Kinder»-Schokolade kaufen. «Wir stellen bei unseren Kundinnen und Kunden verständlicherweise eine gewisse Unsicherheit bei ‹Kinder›-Produkten fest. Aktuell verzeichnen wir einen starken Rückgang in der Nachfrage nach Produkten von ‹Kinder›», heisst es bei Coop.

Im vergangenen Geschäftsjahr, das Ferrero am 31. August 2021 abgeschlossen hat, erwirtschaftete das Unternehmen weltweit einen Umsatz von 12,7 Milliarden Euro. Die «Kinder»-Produkte trugen dazu einen guten Teil bei. Die Verkäufe von «Kinder»-Schokolade seien zuletzt gewachsen, heisst es im Geschäftsbericht. Genaue Zahlen hingegen gibt Ferrero nicht preis.

Bei allen Schweizer Händlern kann die Kundschaft die «Kinder»-Produkte zurückbringen und erhält den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Dem Vernehmen nach wird das Angebot rege genutzt. Genauere Angaben wollen Migros, Coop, Lidl und Aldi aber nicht machen.

Der Ruf ist in Gefahr

Der finanzielle Schaden für Ferrero ist das eine. Hinzu kommt, dass der Ruf der Marke «Kinder» massiv leidet, je länger die Vorwürfe im Raum stehen. Am Dienstag hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit einen Bericht veröffentlicht, der eine belgische Produktionsstätte als Ursprung des Ausbruchs identifiziert - ohne Ferrero als Hersteller zu nennen.

Dass ausgerechnet «Kinder»-Schokolade mit Salmonellen verseucht sein könnte und dies vor Ostern bekannt wird, ist laut Thomas Brunner für die Marke eine besonders ungünstige Konstellation. Brunner ist Professor für Konsumentenverhalten an der Berner Fachhochschule und forscht zum Konsumverhalten bei Lebensmitteln. «Die Überraschungseier und die anderen Produkte sind bei Kindern sehr beliebt und weltweit bekannt – umso grösser ist die Verunsicherung bei Konsumenten», sagt er. Denn viele würden sich nun fragen, wie es sein könne, dass bei einem Konzern wie Ferrero eine solche Panne habe passieren können.

Konsumentinnen und Konsumenten vergessen schnell

Entscheidend sei nun, wie lange es dauern werde, bis die Behörden den Zusammenhang zwischen Salmonellen-Fällen und «Kinder»-Produkten nachweisen und erklären könnten. Brunner geht davon aus, dass zumindest in jenen Ländern, wo keine Fälle nachgewiesen werden können, die Aufregung dann aber rasch abflache und sich die Nachfrage wieder normalisiere, zumal es bei der «Kinder»-Überraschung keine vergleichbaren Alternativprodukte gebe.

«Bei früheren Lebensmittel-Skandalen wie beim Pferdefleisch im Jahr 2013 gingen die Konsumenten relativ rasch wieder zur Tagesordnung über», sagt Brunner. Vergessen ist heute weitgehend auch, dass Mars 2016 Millionen an Schokoladenriegeln wegen Plastikteilen in der Biogasanlage entsorgen musste.

Dennoch sieht Brunner die Gefahr, dass der Fall Ferrero der gesamte Schoggibranche zumindest kurzfristig schaden könnte. «Es könnte der Verdacht aufkommen, dass das, was bei Ferrero passiert ist – einem der grössten Süsswarenhersteller der Welt –, auch bei anderen Branchengrössen möglich sein könnte.» Und er nennt einen weiteren Knackpunkt aus Marketingsicht für Ferrero: «Da das Ereignis mit Ostern zusammenfällt und so assoziiert wird, könnten auch nächstes Jahr an Ostern bei Konsumentinnen und Konsumenten eventuell Erinnerungen wachgerufen werden.»

Klare Kommunikation gefragt

Wie kommt Ferrero da nun wieder raus? Laut Brunner brauche es eine transparente und vorausschauende Kommunikation. Bisher war davon seitens Ferrero wenig zu spüren – dass bereits im Dezember im belgischen Werk Salmonellen festgestellt worden waren, teilte der Konzern erst im Nachhinein mit. Die belgischen Behörden rügten deshalb die mangelnde Kooperation von Ferrero. Laut Brunner könnte es Vertrauen schaffen, wenn sich die Unternehmensspitze zu Wort melden und Stellung beziehen würde.

An der Spitze der Gruppe steht der Erbe Giovanni Ferrero als Verwaltungsratspräsident. Er gehört mit einem Vermögen von 36 Milliarden Dollar gemäss «Forbes» zu den reichsten 40 Menschen der Welt.

