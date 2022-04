Böse "Kinder"-Überraschung: So gefährlich sind Salmonellen

Ferrero ruft zurück Salmonellen: So könnte die böse Überraschung in die «Kinderüberraschung» gelangt sein Bei 105 bestätigten Salmonellen-Infektionen könnte «Kinder»-Schokolade der Auslöser sein. Schokolade bietet für die Bakterien besonders guten Nährboden. Pascal Michel Jetzt kommentieren 07.04.2022, 16.00 Uhr

Böse Überraschung: In «Kinder»-Schokolade wurden Salmonellen gefunden. Keystone

Für den italienischen Schoggi-Giganten Ferrero ist es der Super-GAU vor dem wichtigen Ostergeschäft: Bereits 105 Personen, hauptsächlich Kinder, haben sich in neun europäischen Ländern mit dem Salmonellen-Bakterium angesteckt - mutmasslich nach dem Verzehr von «Kinder»-Schoggi.

Mit den Bakterien belastet sein sollen über 40 Schokoladenwaren, darunter «Kinder»-Überraschung, «Kinder»-Mini Eggs und «Kinder»-Schokobons. Nachdem Ferrero bereits in diversen EU-Ländern betroffene Produkte zurückgerufen hatte, veranlasste das Unternehmen dies auch für die Schweiz.

Die EU-Behörde ermittelt nun, ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und den «Kinder»-Produkten besteht. Auch in der Schweiz gelangten die betroffenen Artikel in den Verkauf. Dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) sind bisher aber keine Fälle von einer Salmonellen-Erkrankung nach dem Verzehr von «Kinder»-Schokolade bekannt.

Für Kinder gefährlich

Eine durch Salmonellen ausgelöste Infektion (Salmonellose) zählt laut BLV zu den «klassischen» Lebensmittelinfektionen. Wer sich infiziert, für den hat der Kontakt mit dem Bakterium äusserst unangenehme Folgen: 6 bis 72 Stunden nach dem Konsum setzen abrupter Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Fieber ein. Meist klingen die Symptome aber dann wieder ab. In einigen Fällen sind Antibiotika nötig.

Gerade für Kleinkinder kann ein grosser Wasserverlust durch eine Infektion «schnell gefährlich werden», hält das Bundesamt fest, weil es zu einem Schock kommen könne. «Es ist deshalb wichtig, für eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit und Mineralsalzen zu sorgen.»

Da in der EU vor allem Fälle von Kindern bestätigt worden sind, sind die Rückrufe und Warnungen von Ferrero durchaus angezeigt. Das Unternehmen muss dann wohl untersuchen, wie Salmonellen genau in die Schoggi kommen konnten, sofern sich die «Kinder»-Schokolade als Quelle herausstellt.

Grundsätzlich kommen Bakterien der Gattung Salmonella in Tieren wie Rindern, Schweinen, Geflügel oder Reptilien vor. Auch rohe Eier können verseucht sein. Das Salmonellen-Problem bei Ferrero dürfte jedoch andernorts liegen: bei den Kakaobohnen.

Verseuchte Kakaobohnen

Laut Forschern sind Fälle von kontaminierter Schokolade bereits seit den 1970er-Jahren bekannt. Es gibt Beispiele von verseuchten Kakaobohnen, aber auch von belasteten Nüssen wie Mandeln in der Produktionskette. Sind die Salmonellen so erst einmal in der Schokolade, finden sie dort gute Bedingungen vor: Schokolade enthält kaum Wasser, dafür viel Fett, was das Bakterium vor Hitze schützt.

Zudem gelangen sie, geschützt in der Schokolade, meist lebend in den Darm, wo sie bereits in sehr geringen Dosen eine Infektion auslösen können. Deshalb müssen Kakaobohnen oder Nüsse mit Heissdampf in genügend hoher Temperatur behandelt werden.

Dass Salmonellen in Lebensmitteln entdeckt werden, kommt im Handel immer wieder vor. Aldi musste eine kontaminierte Pfeffermühle zurückrufen, die Migros Alnatura-Erdmandeln. Auch Sesambällchen waren jüngst betroffen.

Augen auf bei Eiern und Fleisch

Um Salmonellen vorzubeugen, empfiehlt der Bund, verderbliche Lebensmittel immer kühl zu lagern und auf eine gute Küchenhygiene zu achten – gerade bei Eiern, nicht pasteurisierter Milch und Fleisch. So sollte Poulet immer ganz durchgegart werden. «Kreuzkontaminationen zwischen rohem Fleisch und genussfertigen Lebensmitteln sind zu vermeiden, indem gefrorenes Fleisch in der Schale aufgetaut und der Fleischsaft abgegossen wird.»

