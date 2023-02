Wieder Spätvorstellungen bei Blue Cinema – Absage an «Kosmos»

Kino Blue Cinema bringt die Nachtvorstellung zurück – und distanziert sich von Gerüchten zur «Kosmos»-Übernahme Knapp vier Jahre, nachdem die Swisscom-Kinotochter Blue Cinema die späten Vorstellungen an Wochenenden einstellte, sind sie wieder zurück. Eine kolportierte Übernahme des Zürcher Kulturhauses Kosmos weist der Swisscom-Chef hingegen zurück. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Vor allem Horrorfilme laufen spätabends gut: Blue-Kino in Muri BE. zvg/Blue Cinema

In den vergangenen Jahren machte die Swisscom-Tochter Blue nicht den Anschein, dass sie ihre 83 über die ganze Deutschschweiz verteilten Kinosäle aus Leidenschaft zum Medium betreibt, sondern eher als Marketingkanäle für andere Blue-Angebote wie Handy- oder Fernsehabos. Aus den Innenstädten von Bern und Basel zog sich die Kinokette komplett zurück, in Zürich und Luzern wurden Kinos geschlossen. Stattdessen setzt Blue auf austauschbare Multiplex-Häuser, die etwa in Muri oder Chur neu eröffnet wurden.

Nun hat Blue immerhin das Angebot an Filmen wieder ausgebaut und die Nachtvorstellungen zurückgebracht – also Filmvorführungen, die nach 22 Uhr beginnen und sich an Nachtschwärmer richten. An Samstag- und teilweise auch an Freitagabenden sind diese in den grossen Multiplex-Kinos in Muri bei Bern, Chur, Luzern, St. Gallen und Zürich seit Oktober wieder im Angebot. Im August 2019 und damit noch vor der Coronakrise hatte Blue die Nachtvorstellungen aus dem Programm gestrichen. Das Interesse habe stark abgenommen, begründete die Kette damals.

Nun scheint sich das geändert zu haben. Blue-Sprecherin Olivia Willi sagt, Ziel sei es, vielschichtige Angebote zu machen und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Parallel zu den Nachtvorstellungen sei auch der «Family Sunday» eingeführt worden, an dem aktuelle Familienfilme zu einem vergünstigten Preis gezeigt würden.

Auch im Zürcher Kino Abaton laufen Horrorfilme in der Nacht am besten. Christian Beutler / Keystone

Bei den Spätvorstellungen liegen laut Willi Filme aus dem Horrorgenre «weit vorne». Bis auf weiteres seien sie fester Bestandteil der Programmierung. Auch die Kinokette Pathé zeigt in ihren Kinos Nachtvorstellungen. Nicht im Angebot sind diese derzeit bei der Kinokette Arena, welche Kinos in Zürich, Basel, Netstal GL, Genf, Fribourg sowie in den beiden Tessiner Städten Lugano und Locarno betreibt.

Abseits der grossen Ketten programmiert auch die Firma Neugass Kino in ihrem Zürcher Kino Riffraff Filmvorstellungen, die an Wochenenden nach 22 Uhr beginnen. Solche haben auch das Berner Kino Rex im Angebot und im Aargau das Cinema 8 in Schöftland oder das Youcinema in Oftringen.

«Kosmos»: Swisscom-Chef distanziert sich Das Finanzportal «Tippinpoint» berichtete Ende Januar, Blue Cinema wolle zusammen mit dem Gastronomie-Konzern Candrian das Konkurs gegangene Zürcher Kulturhaus Kosmos übernehmen. Im von den SBB vermieteten Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs sind sechs moderne Kinosäle eingerichtet. Gegenüber CH Media äusserte sich Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann nun ablehnend: «Wir wissen nicht, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Wir waren es nicht», sagt er. Blue Cinema habe in Zürich «schon genug Kinos».

