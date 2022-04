Gütsch-Besitzer und Schweizer Geschäftspartner in Erklärungsnot

Kirill Androsov Dieses Foto bringt den Gütsch-Besitzer und seine Schweizer Geschäftspartner in Erklärungsnot Der russische Geschäftsmann und Besitzer des Luzerner Luxushotels Gütsch betont gerne, dass er mit seiner Kreml-Vergangenheit abgeschlossen habe. Ein Foto zieht dies nun in Zweifel. Derweil kündigt das Seco an, bei der Jagd auf russische Vermögenswerte enger mit der EU zusammenzuarbeiten. Gregory Remez Jetzt kommentieren 12.04.2022, 19.29 Uhr

Als Oligarch im klassischen Sinne gelte eine Person, die dank dem engen Verhältnis zum Machtzirkel um Putin zu Vermögen und Reichtum gekommen ist – so beantwortete der Luzerner Anwalt Benno P. Hafner kürzlich eine Anfrage dieser Zeitung zu seinem Klienten Kirill Androsov und dessen Engagement beim Luzerner Luxushotel Gütsch. Zwar habe der russische Geschäftsmann ab 2008 Verbindungen zum Kreml gehabt, aus seinem Posten als stellvertretender Stabschef sei er aber bereits 2010 wieder ausgeschieden.

Geschäftsmann Kirill Androsov (links) neben Russlands Regierungschef Michail Mischustin und Präsident Wladimir Putin am 11. März 2020. Bild: Kremlin.ru

Laut seinem Anwalt hat sich Androsov, der heute mit seiner Familie in Singapur lebt, von der russischen Regierung emanzipiert und tritt als international gefragter, eigenständiger Investor auf. Bei Banken werde er nicht als Oligarch aufgeführt, auch nicht als «Politically Exposed Person», betont Hafner.

Foto widerspricht bisheriger Darstellung

In seiner Rolle als internationaler Investor hatte Androsov im Sommer 2021 das geschichtsträchtige Luzerner Schlosshotel Château Gütsch vom russischen Oligarchen, einstigen KGB-Agenten und späteren Kreml-Oppositionellen Alexander Lebedev erstanden.

Wie schon bei Lebedev wurde Androsovs Gütsch-Engagement wegen seiner Vergangenheit kritisch beäugt. Bis 2017 war Androsov unter anderem als Vorsitzender der russischen Fluggesellschaft Aeroflot, als Vorsitzender der russischen Eisenbahnen und in verschiedenen Rollen für die russische Regierung tätig.

Nun bringt ein kürzlich öffentlich bekannt gewordenes Foto den russischen Investor zusätzlich in Erklärungsnot – und widerspricht der Darstellung, dieser habe sämtliche Beziehungen zum Kreml gekappt. Die Aufnahme vom 11. März 2020, also etwas mehr als ein Jahr vor dem Gütsch-Kauf, zeigt Androsov Seite an Seite mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Michail Mischustin. Anlass war ein Treffen mit vermögenden Finanz- und IT-Unternehmern, zu dem Putin in seine Privatresidenz Nowo-Ogarjowo geladen hatte.

Androsov auf keiner Sanktionsliste zu finden

In Erklärungsnot bringt die Aufnahme nicht nur Androsov selbst, der in der Öffentlichkeit nicht als Oligarch wahrgenommen werden will, sondern auch seine Schweizer Geschäftspartner. Etwa seinen Anwalt Benno P. Hafner, der auch als Verwaltungsratspräsident der Château Gütsch AG agiert. Oder den amtierenden Luzerner Grossstadtrat und alt Kantonsrat Damian Hunkeler (FDP), der ebenfalls im Verwaltungsrat der Firma sitzt.

Während Hunkeler für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen war, verwies Hafner auf bereits veröffentlichte Statements, wonach sich Androsov bereits «klar von den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine distanziert hat». Weiter sei der russische Investor auf keiner Sanktionsliste der USA oder EU aufgeführt und die Konti der Château Gütsch AG nicht eingefroren. Er und die Schweizer Bank der Firma hätten dem Bund «glaubhaft versichern» können, dass es sich bei der AG um eine Schweizer Gesellschaft mit rein schweizerischem Verwaltungsrat handle.

Seco nimmt Beisitz in EU-Taskforce

Auf Nachfrage heisst es beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), dass dem Bund in einem solchen Fall die Hände gebunden seien. Die Schweiz könne wegen des Embargogesetzes keine eigenen Sanktionen erlassen, sondern lediglich jede der EU oder der UNO nachvollziehen. Seit kurzem hätten die Schweizer Behörden ihren Dialog mit der EU bei der Jagd auf Oligarchenvermögen aber verstärkt, sagt ein Seco-Sprecher. Dort sei es der Schweiz möglich, eigene Sanktionsvorschläge zu unterbreiten.

Wie diese Zeitung weiss, wurde das Seco am 4. April von der EU-Kommission eingeladen, im Rahmen der Freeze-and-Seize-Taskforce an einem Austausch über die Umsetzung von Massnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten teilzunehmen. Damit soll «die Wirksamkeit der Sanktionsdurchsetzung in ganz Europa gestärkt werden», heisst es in einem Dokument. Weitere gemeinsame Treffen sind bereits geplant.

Die Frage, ob Kirill Androsov auf der nächsten EU-Sanktionsliste stehen werde, liess das Seco unbeantwortet und verwies auf das 5. Sanktionspaket mit «Hunderten weiteren Personen», das bald von der EU verabschiedet wird. Androsovs Anwalt Hafner geht indes nicht davon aus, dass sein Klient auf die Sanktionsliste kommen wird. Der Kauf des «Château Gütsch» sei eine Langzeitinvestition gewesen. «Diese Haltung hat sich nicht geändert, nur die Umstände.»

