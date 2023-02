Klima Wie DPD in der Zentralschweiz «die letzte Meile» begrünen will Der Logistiker DPD stellt seit diesem Jahr Pakete in Luzern und Umgebung komplett mit Elektrofahrzeugen zu. Bis 2030 soll dies schweizweit die Norm sein. Doch gerade für ländlichere Regionen gibt es noch limitierende Faktoren. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Die neue DPD-Elektroflotte im Depot in Rothenburg. Bild: Eveline Beerkircher (22. Februar 2023)

Wenn dieser Tage vor einem Haus in der Stadt Luzern und Umgebung einer der weissen Transporter mit dem roten Logo des Paketdienstleisters DPD vorfährt, wird einiges anders sein: «Leiser, weniger Feinstaub und mit grüner Energie betrieben», schwärmt Ville Heimgartner, Nachhaltigkeitsverantwortlicher bei DPD. Und wenn man sich die aktuellen Dieselpreise und die grossen Preisschwankungen am Markt anschaue, mache die Umstellung auch ökonomisch Sinn.

Seit Anfang letzten Jahres stellt der schweizweit zweitgrösste Paketdienstleister seine Fahrzeugflotte auf Elektro um. Bis 2030 sollen 90 Prozent der Zustellfahrzeuge auf der sogenannten letzten Meile von den Depots zur Kundschaft mit einem Elektromotor betrieben sein, die anderen zehn Prozent mit einem anderen alternativen Antrieb. Bei den LKW, die die Depots beliefern, sollen bis dann 55 Prozent elektrisch sein, bis 2035 alle.

Zuerst die grossen Städte

DPD-Nachhaltigkeitsmanager Ville Heimgartner. Bild: PD

In einer ersten Runde hat DPD nun in den grossen Städten wie Zürich, Bern, Lausanne oder Genf auf Elektrofahrzeuge umgestellt. «Das ist dem Umstand geschuldet, dass bisher eine Ladung für rund 80 Kilometer ausgereicht hat. In den grossen Städten mit zentralem Depot hat dies für eine komplette Tour gereicht», sagt Heimgartner. Inzwischen seien auch Fahrzeuge mit Reichweiten von etwa 150 Kilometern auf dem Markt, sodass nun auch Orte wie Luzern, wo das Depot im etwas entfernten Rothenburg liege, zum Zug kämen.

DPD nimmt die Lieferungen grösstenteils nicht selbst vor, sondern arbeitet häufig mit Subunternehmern zusammen. «Je nachdem, ob dieser gerade sowieso seine Fahrzeugflotte erneuern muss oder wir auch den Subunternehmer wechseln, kommt dann ein Ort früher oder später dran», so Heimgartner. Die Lieferungen in Luzern werden jetzt mit zehn neu bestellten E-Vans des Typs Renault Master E-Tech Electric vorgenommen. Auch in Winterthur und Frauenfeld erfolgt die Umstellung dieses Jahr. «Wir machen klare Vorgaben. Wer in den von uns definierten Zonen mit uns zusammenarbeiten will, muss Elektrofahrzeuge einsetzen», so Heimgartner. Sei dies nicht ausschliesslich möglich, sei es auch schon vorgekommen, dass DPD einem Subunternehmer ein Dieselfahrzeug abgekauft und es dann weiterverkauft habe, sodass dieser es habe durch ein Elektrofahrzeug ersetzen können.

Vom Paketzusteller zum Tankstellenbetreiber

DPD stelle dann in den Depots jeweils die Infrastruktur, also die Ladestationen, zur Verfügung. Das sei eine der Herausforderungen, erzählt der 35-Jährige, der zuvor unter anderem für die SBB tätig war. «Zuvor mussten wir uns in den elf Depots um den Betrieb der Sortieranlage kümmern, jetzt sind wir aber in einigen auch eine Art Tankstellenbetreiber, müssen Verträge mit Stromanbietern abschliessen, das ist ein ganz neues Feld für uns.»

So weit sind andere Anbieter Auch die Post, mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent mit Abstand grösster Paketzusteller in der Schweiz, will ihre Dieselfahrzeuge fortlaufend bis 2030 durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Die Zahlen werden nicht nach einzelnen Kantonen erfasst, doch in der Region Zentral- und Nordwestschweiz seien heute 63 elektrische Autos und Kleinbusse und 1789 elektrische Dreiradroller unterwegs, schreibt die Post. Demgegenüber stehen weiterhin 962 dieselbetriebene Autos und Kleinbusse. Gerade bei den vierrädrigen elektrischen Zustellfahrzeugen ist die Post noch im Hintertreffen, wie ein Artikel der NZZ im Dezember aufzeigte, da betrug der Anteil (Stand Ende November) schweizweit nur 9 Prozent. Die Post machte damals Lieferverzögerungen bei den Herstellern der Autos dafür verantwortlich. Inzwischen hat sich der Anteil bei den Transportern der Post, wie aktuelle Zahlen zeigen, auf rund 12 Prozent erhöht. Einen deutlich kleineren Anteil hat das Transportunternehmen Planzer. Der Anteil von Elektroautos im Paketbereich betrage rund 2 Prozent. «Wir sind jedoch bestrebt, diesen Anteil weiter zu erhöhen, und haben aktuell offene Anfragen gegenüber unseren Fahrzeuglieferanten», schreibt Planzer. Das Unternehmen verweist darauf, dass bis auf die letzte Meile die Pakete bei Planzer einen Grossteil der Strecke bereits per «umweltfreundlicher Bahn» zurücklegen würden. Komplett auf Elektroautos setzt derweil das St. Galler Unternehmen Quickpac, mit Zentralschweizer Depot in Ebikon. Quickpac will nach eigenen Angaben bis 2025 85 Prozent aller Schweizer Haushalte beliefern können.

Derzeit sind 121 der 800 Zustellfahrzeuge elektrisch, also 15 Prozent. 2022 etwa kamen 54 Elektrofahrzeuge dazu, aber auch 38 Dieselfahrzeuge. Wie passt das zusammen? Weil es weiterhin zwei limitierende Faktoren gebe, sagt Heimgartner. «Erstens das Distanzproblem. In der Zentralschweiz ist unser einziges Depot beispielsweise in Rothenburg, mit der jetzigen Reichweite wird es da schwierig, Orte wie Sarnen oder Altdorf mit Elektrofahrzeugen zu bedienen.» Dazu komme, dass Batterien ein gewisses Gewicht hätten, entsprechend sei die Nutzlast der Fahrzeuge kleiner. «Und ein zweites Fahrzeug zu schicken, weil mit einem nicht die komplette Tour zugestellt werden kann, ist auch keine gute Idee.»

Geeignetere Fahrzeuge kommen auf den Markt

Doch für beides würden sich Lösungen abzeichnen. «Erstens kommen immer mehr Fahrzeuge mit längerer Batterieleistung auf den Markt, zweitens wurde in der Schweiz die zulässige Nutzlast erhöht und die Hersteller lassen dies inzwischen auch in ihre Produktentwicklung einfliessen.» So zeigt er sich optimistisch, dass bei Neuanschaffungen bald nur noch Elektrofahrzeuge bestellt werden könnten, und auch die restlichen Zentralschweizer Orte in den nächsten zwei Jahren zum Zug kämen. Die normale Laufzeit eines Leasings eines solchen Transporters seien rund drei Jahre, in Bezug auf das Ziel, bis 2030 emissionsfrei unterwegs zu sein, sieht er deshalb kein Problem.

Helfen würde DPD dabei jedoch eine bessere öffentliche Infrastruktur an Ladesäulen. «Wir sind auch etwas eingeschränkt, weil unsere Transporter jeweils im Depot geladen werden müssen, denn eine solche Ladung dauert ungefähr vier Stunden». Viele Fahrerinnen und Fahrer würden ihre Mittagspause jedoch auf sogenannten Ladezonen verbringen, also Parkzonen in Städten oder an Überbauungen, speziell für Handwerker oder Zulieferer. «Wenn es dort Ladesäulen gäbe, könnten wir während der Mittagspause unsere Autos wieder etwas aufladen und so wieder Reichweite gewinnen.» Man sei diesbezüglich mit Gemeinden und Städten im Gespräch.