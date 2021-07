Der Green Deal der EU und die Folgen für die Schweiz

KLIMASCHUTZ Verkehr, Wohnen, Konsum: Wie die EU die Wirtschaft umbauen will und was das für die Schweiz bedeutet Green Deal: Mit einem Paket an Klimagesetzen will die EU die Wirtschaft umbauen und aus Europa den ersten CO2-neutralen Kontinent machen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Remo Hess, Brüssel 13.07.2021, 05.00 Uhr

Soll der Vergangenheit angehören: Polnisches Kohlekraftwerk. Bloomberg

Während das Schweizer Stimmvolk das CO2-Gesetz an der Urne bachab geschickt hat, drückt die EU beim grünen Umbau der Wirtschaft aufs Tempo: Am Mittwoch wird die EU-Kommission nicht weniger als 13 Regulierungsvorhaben vorstellen, mit denen sie die Ziele des kürzlich verabschiedeten Klimagesetzes erreichen will.

Diese lauten: Bis zum Jahr 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 1990 und bis 2050 ein komplett CO2-neutraler Kontinent Europa. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt es den «European Green Deal» in Anlehnung an den «New Deal» von US-Präsident Theodor D. Roosevelt, mit welchem die USA auf die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren reagierten.

Klimakommissar und Kommissions-Vize Frans Timmermans sieht das Klima-Paket in einer Reihe mit der Gründung des gemeinsamen Binnenmarktes oder der Einführung des Euros. Logisch, dass dies nicht ohne Folgen auf die Schweiz bleiben wird.

EU-Klimakommissar Frans Timmermans zusammen mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Klima-Aktivistin Greta Thunberg im März 2020. Keystone

Höherer Preis für CO2-Zertifikate

Am direktesten wird die Schweiz über den Handel mit CO2-Zertfikaten betroffen sein, wo man seit dem Jahr 2020 angedockt ist. Über einen Marktmechanismus kaufen und verkaufen Unternehmen Verschmutzungszertifikate, um ihren bei der Produktion anfallenden CO2-Ausstoss auszugleichen.

Der Preis für eine Tonne CO2 liegt gegenwärtig bei rund 50 Euro. Um das 55-Prozent-Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen, will die EU das System effizienter machen und die Gesamtanzahl an Zertifikaten verringern. Erwartet wird, dass der CO2-Preis signifikant ansteigen wird. Neu soll der Emissionshandel, welcher vor allem den Energiesektor, den Flugverkehr und ressourcenintensive Industrie erfasst, auch auf den Schiffsverkehr ausgedehnt werden.

Ölheizungen sollen möglichst verschwinden. Keystone

Höhere Benzinpreise und Heizkosten

Eine zweiter Zertifikatehandel soll zudem den Strassenverkehr und den Gebäudesektor abdecken und später mit dem ursprünglichen Emissionshandel verschmolzen werden. Der Effekt wird sein, dass Benzin- und Heizkosten steigen werden. Konsumentenorganisationen warnen vor den sozialen Folgen, weil gerade Einkommensärmere Schichten überproportional getroffen würden.

Um Proteste und Bewegungen wie die französischen «Gelbwesten» zu verhindern, will die EU-Kommission einen sozialen Ausgleichsfonds schaffen, der direkt aus dem Zertifikate-Handel gespeist wird. Die Schwierigkeit dürfte sein, dass das Geld bei dieser Umverteilungsaktion auch wirklich am richtigen Ort ankommt.

Sogar die Stahlproduktion soll möglichst CO2-neutral werden. Keystone

CO2-Grenzsteuer

Weiterer Kernbestandteil des Klima-Pakets wird eine CO2-Grenzsteuer sein. Chinesischer Stahl zum Beispiel, der mit grossem Ausstoss an Kohlendioxid produziert wird, soll künftig beim Import nach Europa verteuert werden. Eine grosse Herausforderung ist, die Steuer so zu gestalten, dass keine Regeln der Welthandelsorganisation WTO verletzt werden und sich Europa nicht dem Vorwurf des Protektionismus schuldig macht.

Die Schweiz als mit dem EU-Binnenmarkt eng verbundene Volkswirtschaft könnte unter Druck kommen, ebenfalls eine CO2-Importsteuer festzusetzen. Ansonsten könnten Unternehmen via die Schweiz die EU-Grenzsteuer umgehen. Wahrscheinlich ist, dass die EU-Kommission aber erst einmal abwarten und beobachten wird, wie sich der Markt verhält, bevor sie konkrete Forderungen an die Schweiz richtet. Auch andere Drittstaaten könnten ausgenommen werden.

E-Mobilität wird stark gefördert werden. Keystone

Höhere Flugpreise und Ende des Verbrennungsmotors

Die im Schweizer CO2-Gesetz geplante und schliesslich gescheiterte Flugticketabgabe könnte zumindest vom Effekt her über die EU doch noch eingeführt werden. Geplant sind nämlich eine Kerosinsteuer und die Umstellung auf nachhaltiges Flugbenzin, vor der Schweizer Fluggesellschaften kaum verschont bleiben.

Das wird sich unweigerlich auf den Preis von Flugreisen auswirken. Sukzessive sollen zudem die CO2-Grenzwerte für Autos erhöht werden, sodass ab einem gewissen Zeitpunkt gar kein Kohlendioxid mehr ausgeschieden werden darf. Das würde das faktische Ende des Verbrennungsmotors bedeuten. Klimakommissar Frans Timmermans soll auf eine Deadline bis zum Jahr 2035 drängen. Andere Kreise in der EU-Kommission fassen offenbar eher das Jahr 2040 ins Auge.

Gesetzgebungsprozess wird hartes Ringen werden

Es gilt als wenig wahrscheinlich, dass die Gesetze wie geplant schon bis 2023 durch den Rechtsetzungsprozess gepeitscht werden können. Klar ist jedoch, dass das Klimapaket wegen seines radikalen Eingriffs in Wirtschaft und Gesellschaft eine riesige Lobbyschlacht lostreten dürfte. Denn manche Umweltverbände und Klima-Aktivisten bemängeln, dass die Massnahmen nicht weit genug gingen. Wirtschafts- und Industrievertreter hingegen fürchten um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.