Knall bei der Credit Suisse: Thiam tritt zurück Also doch: Im Führungsgremium der Credit Suisse kommt es zum Sesselrücken. Tidjane Thiam hat seinen Rücktritt bekanntgegeben, Nachfolger wird Thomas Gottstein. Die Aktie fällt um 4 Prozent.

07.02.2020, 07.08 Uhr

(gb.) Per 14. Februar tritt Tidjane Thiam als CEO der Credit Suisse (CS) zurück. Dies meldet die Bank am Freitagmorgen in einer Mitteilung. Thiam sei mit dem Verwaltungsrat übereingekommen, dass er die Bank verlassen werde, heisst es in der Mitteilung. Thiam war seit 2015 CEO der Credit Suisse.