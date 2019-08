KNF Flodos unter neuer Führung Boris Aenishänslin ist neuer Chef beim Surseer Pumpenspezialist KNF Flodos. Raphael Bühlmann

Wie die Surseer Woche schreibt und das KNF Flodos gegenüber unserer Zeitung bestätigt, hat der Pumpenspezialist seit dem 1. Juni mit Boris Aenishänslin (Bild) einen neuen CEO. Aenishänslin hat seine berufliche Laufbahn im Sulzer Konzern begonnen, wo er gemäss Mitteilung von KNF Flodos «den Kompressoren- und Pumpenbau von der Pike auf gelernt habe». Im Anschluss an das Ingenieurstudium ist er für den weltweit tätigen Konzern als Projekt- und Verkaufsingenieur tätig gewesen. Anschliessend war folgten verschiedene Führungsaufgaben bei der Solothurner Firma Hofstetter Umwelttechnik und beim Glashersteller Glas Trösch.

In den vergangenen Jahren wurde KNF Flodos vom langjährigen Geschäftsleitungsteam geführt. KNF beschäftigt insgesamt rund 200 Personen. Das Unternehmen stellt Flüssigkeitspumpen her und ist international tätig. Die Pumpen finden unter anderem auch in der Raumfahrt Verwendung.