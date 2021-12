Glencore will eigenen Ruf verbessern, doch es gibt neue Kritik

Rohstoffkonzern Glencore will den eigenen Ruf verbessern, doch jetzt gibt es neue Kritik: Es geht um Kohle und Steuern Der Zuger Rohstoffkonzern Glencore verspricht Transparenz und Nachhaltigkeit. Ein Bericht deutet nun auf Profitverschiebungen von Australien in die Schweiz hin. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Wohin fliesst der Profit, der hier erwirtschaftet wird? Kohleförderung im Bulga-Tagebau im Osten Australiens.

Der Ruf von Glencore ist nicht der beste. Verschiedene Skandale beschädigten in der Vergangenheit das Image. Es ging um kolumbianische Gewerkschafter, die angeblich mit dem Segen der Firma drangsaliert wurden, oder um Anwohner einer Kupferfabrik in Sambia, die zu vielen Schadstoffen ausgesetzt waren. Zuletzt stand die Firma im Verdacht, im Kongo in Korruption verstrickt zu sein.

Doch nun soll alles besser werden, der Rohstoffgigant mit Sitz im zugerischen Baar präsentiert sich als verantwortungsvolle und ökologische Firma. Werbefilmchen zeigen glückliche Arbeiter, die zum Beispiel ein Renaturierungsprojekt des Unternehmens präsentieren. Die Glencore-Spitze gibt sich selbstkritisch: «Das schlechte Image ist auch unsere eigene Schuld», sagte Glencore-Chef Gary Nagle jüngst im Interview mit dieser Zeitung. Und er versprach eine umsichtige und nachhaltige Firmenpolitik:

«Will ein Unternehmen langfristig Erfolg haben, muss es auf die Interessen all seiner Anspruchsgruppen achten, nicht nur auf jene der Aktionäre.»

Nichtregierungsorganisationen zeigen sich wenig überzeugt von den Beteuerungen. Das zeigen zwei Beispiele.

Profitverschiebung von Australien in die Schweiz?

Glencore gehört seit der Übernahme des Bergbauunternehmens Xstrata zu den grössten Kohleförderern in Australien. Im Jahr 2015 beschäftigte sich der australische Senat, das Pendant zum Schweizer Ständerat, mit den Steuern, die internationale Konzerne wie Google, Microsoft und Apple, aber eben auch Glencore in Australien zahlen oder auch nicht zahlen.

Australische Steuerdaten zeigen zum Beispiel, dass Glencore von 2013 bis 2016 fast 28 Milliarden australische Dollar an Einnahmen verbuchte, aber keine Körperschaftssteuern bezahlte. Laut Glencore erklärt sich dies mit den tiefen Profiten aufgrund von hohen Produktionskosten und damals tiefen Rohstoffpreisen. Zudem konnte Glencore wegen früher Verluste auf Steuerguthaben zurückgreifen. Das Centre for International Corporate Tax Accountability and Research (Cictar) hat noch eine andere Erklärung. Die Nichtregierungsorganisation spricht von Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Glencore durch konzerninterne Transaktionen lokale Profite kleingerechnet und an steuergünstige Standorte transferierte.

Xstrata und Glencore verkauften bis 2015 australische Kohle zuerst an einen Marketing-Hub in Singapur, von wo aus sie an den Endkunden gelangte. Singapur erhob darauf nur fünf Prozent Steuern. Dann wurde der Hub geschlossen. Cictar vermutet, dass ein ähnlicher Handel nun über die Schweiz läuft. In einem Bericht der Nichtregierungsorganisation heisst es:

«Dieses Arrangement scheint Glencore zu ermöglichen, Profite aus australischer Kohle in der Schweiz zu verbuchen, wo wenig oder keine Steuern fällig werden.»

Transaktionen sind legal: Kritik an Steuerregeln

Glencore bestreitet diese Vorwürfe. Die überwiegende Mehrheit der australischen Kohleverkäufe erfolge direkt an Drittkunden. Alle Kohleverkäufe der australischen Geschäftsbereiche an das Schweizer Glencore-Unternehmen würden zudem nach einem strengen Verfahren genehmigt, das auch eine Überprüfung des Preises im Vergleich zu vergleichbaren Markttransaktionen zum Zeitpunkt des Verkaufsabschlusses umfasse.

Wie gross der Anteil der Kohle ist, der via Schweiz verkauft wird und wie viel Steuern das Unternehmen in der Schweiz zahlt, will Glencore auf Anfrage nicht offenlegen.

In einem Streit zwischen Glencore und der australischen Steuerbehörde um vergleichbare interne Verrechnungen von Kupferkonzentrat, erhielt Glencore vor Gericht Recht. Für Cictar zeigt dies, dass Gesetze und internationale Abkommen zu wenig streng sind. Sie plädieren für ein System, wo der Profit aller Teile eines Konzern zusammengezählt und nach einem Verteilschlüssel an den Orten der Produktion versteuert wird.

Die aktuellen Steuerpläne der OECD-Länder sehen in dieser Hinsicht kaum Änderungen vor. Dominik Gross von Alliance Sud, einem Hilfswerkverbund, der sich für globale Steuergerechtigkeit einsetzt, sagt:

«Darum sollte die Schweiz von sich aus aktiv werden und gemeinsam mit wichtigen wirtschaftlichen Partnerstaaten im Rohstoffsektor Regeln definieren, die Steuereinnahmen fairer verteilen. Das geht auch ohne die OECD.»

Klimaschutz durch Investition in Kohle?

Auch wegen des Kohleabbaus in Kolumbien gibt es Kritik an Glencore. Der Konzern hat dieses Jahr die Anteile ihrer Partner übernommen und ist nun Alleinbesitzerin des Cerrejón-Tagebaus im Norden des Landes. Bei der Übernahme teilte Glencore sinngemäss mit, der Kauf der Anteile ihrer Joint-Venture-Partner sei im Hinblick auf die Erreichung der Pariser Klimaziele die beste Lösung. Dies unter anderem aufgrund der langjährigen Beziehung zu Cerrejón und der Kenntnis der Anlage.

Gleichzeitig kündigte Glencore ehrgeizigere Klimaziele an. Die Emissionen sollen nun bis 2035 um 50 statt bisher 40 Prozent reduziert werden. Bis 2026 soll der Ausstoss auf 15 Prozent reduziert werden. Bei dieser Berechnung wird die Kohle von Cerrejón rückwirkend ab 2019 zu 100 Prozent eingerechnet. Erleichtert wird die langfristige Verbesserung der Schadstoffbilanz, weil die Minen-Konzession 2034 ausläuft und bis dahin ein grosser Teil der Kohle abgebaut sein wird.

Rahel Ruch, Geschäftsleiterin der Koalition für Konzernverantwortung, sagt:

«Damit wirkt Glencore dank einer zusätzlichen Investition in Kohle ökologischer. Das ist absurd.»

Echter Klimaschutz würde bedeuten, aus dem Kohlegeschäft auszusteigen und die Reserven unter der Erde zu lassen, sagt sie. Die Klimastrategie von Glencore funktioniere aber anders: Sie beenden die Kohleförderung «freiwillig», sobald es kein Gramm Kohle mehr unter der Erde habe.

Von Glencore heisst es dazu, dass man darauf verzichte, das Maximum an Kohle abzubauen. Wenn Glencore die Mine anderen Firmen überlasse, sei das nicht besser für die Umwelt.

