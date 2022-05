Wachsende Disbalance zwischen Medien und Wirtschaft

Kolumne «Aussichen» Pressefreiheit: Die Schweiz fällt aus den Top Ten – warum das verdient ist Die Druckversuche auf Medienschaffende nehmen zu – von allen Seiten. Ein Trend ist jedoch besonders beunruhigend. Gregory Remez 12.05.2022, 05.00 Uhr

Platz 14 belegt die Schweiz auf der kürzlich veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen (RSF). Im Vorjahresvergleich fällt sie um vier Plätze zurück und damit erstmals seit 2016 aus den Top Ten. Zwar ist der Rückgang primär auf eine methodische Änderung zurückzuführen und sollte laut RSF nicht überinterpretiert werden.

Allerdings lässt die Begründung aufhorchen, weshalb wir in Sachen Medienfreiheit nicht mit den ewigen Klassenbesten Norwegen (1. Platz), Dänemark (2.), Schweden (3.), Estland (4.) und Finnland (5.) mithalten können, aber auch gegen Parvenüs wie Portugal (7.), Costa Rica (8.), Jamaika (12.) und die Seychellen (13.) das Nachsehen haben. Unter anderem sei hierzulande im Schatten der Pandemie ein «beispielloses Klima der Feindseligkeit und Einschüchterung gegenüber den Medien» entstanden.

Die Rangliste der Pressefreiheit von RSF zeigt eine zweifache Polarisierung: die Polarisierung der Medien, die zu Spaltungen innerhalb der Länder führt, sowie die Polarisierung zwischen Ländern auf internationaler Ebene. Bild: RSF

Nun sind Einschüchterungsversuche gegenüber Medien wohl so alt wie die Medien selbst. Doch sind es nicht zuletzt Schwachstellen im Gesetz, die diese Entwicklung begünstigt haben. Exemplarisch zeigte sich dies jüngst etwa an der «Suisse Secrets»-Affäre, über die hierzulande aufgrund der Strafbestimmungen zum Bankgeheimnis nur äusserst zurückhaltend berichtet wurde.

Um unliebsame Berichte zu verhindern, lancieren Betroffene ihre Angriffe jeweils gezielt durch solche Schwachstellen, indem sie etwa sogenannte superprovisorische Massnahmen gegen die Publikation journalistischer Recherchen ergreifen. Die Beispiele dafür häufen sich. So stellt RSF seit 2019 eine starke Zunahme von Klagen sowie zivilrechtlichen vorsorglichen Massnahmen gegen Medien fest. Statt etwas dagegen zu unternehmen, hat das Parlament nun einer Verschärfung dieser Massnahmen zugestimmt – ohne eine Notwendigkeit dafür zu belegen.

Gewiss, die Schweiz bleibt für Medienschaffende ein sicheres Land mit einem günstigen politischen Umfeld. Das hält auch RSF fest. Doch nehmen die Druckversuche zu. Erstaunlicherweise kamen diese zuletzt weniger aus der Politik, was womöglich mit einer eigenartigen Rollenverschiebung in der Coronazeit zusammenhängt. So sahen sich zuletzt viele Journalistinnen und Journalisten, deren Kernaufgabe darin liegt, die staatliche Autorität zu hinterfragen, aus moralischen Gründen genötigt, die Autorität in Schutz zu nehmen, weil die Angriffe aus anrüchigen Ecken kamen. Statt also den Herrschenden den Spiegel vor die Nase zu halten, klangen manche Beiträge wie bundesrätliche Communiqués.

Auch half es nicht unbedingt, das Bild vom vermeintlichen Schulterschluss zwischen Medien und Politik zu korrigieren, als ein Verlagschef vor einer Medienabstimmung kolportierte, Journalisten sollten doch die «Pandemiepolitik der Regierung unterstützen».

Dies gilt es kritisch aufzuarbeiten, noch beunruhigender ist allerdings ein weiterer Trend: die zunehmenden Versuche der Einflussnahme vonseiten der Wirtschaft. Sie fangen damit an, dass viele Unternehmen ihre Du-Kultur gerne auf Journalisten ausweiten, mit der unausgesprochenen Erwartung, diese mögen im Ernstfall ein Auge zudrücken – man sei schliesslich kollegial verbunden. Doch auch mit Drohungen und Klagen halten viele Wirtschaftsexponenten heute nicht mehr lange hinterm Berg.

Für Redaktionen ist es nicht einfach, sich dagegen zu stemmen, zumal eine wachsende Disbalance zwischen Medien und Wirtschaft zu beobachten ist. Denn während die Redaktionen in den letzten Jahren personell abbauen mussten, haben viele Unternehmen ihre PR-Abteilungen aufgestockt und professionalisiert, inklusive schlagkräftiger Anwaltsstäbe, deren Hauptaufgabe es ist, ihren Arbeitgeber vor der Öffentlichkeit abzuschirmen.

Die mit PR-Sprech glattgebügelten CEO-Interviews sind noch das harmloseste Symptom dieser Entwicklung. Schwerer wiegt, dass es für hiesige Medienschaffende unter diesen Umständen schwieriger wird, die Pressefreiheit gegen die beschriebenen Einschüchterungsversuche zu verteidigen. Und mit der Freiheit ist es so eine Sache. Sie ist wie die Luft, die wir atmen. Man nimmt sie erst wahr, wenn sie knapp wird. Der Abstieg der Schweiz im RSF-Ranking ist insofern wohlverdient.